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Николай Попов свиква протест срещу освобождаването на Николов
  Тема: Войната на пътя

Николай Попов свиква протест срещу освобождаването на Николов

27 Октомври, 2026 17:23 792 7

  • кристиан николов-
  • милен цветков-
  • николай попов-
  • софийски градски съд-
  • протест

Демонстрацията ще се проведе пред Съдебната палата в София. Прокуратурата вече протестира съдебното определение

Николай Попов свиква протест срещу освобождаването на Николов - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Николай Попов организира протест срещу условното предсрочно освобождаване на Кристиан Николов, осъден за причиняването на смъртта на журналиста Милен Цветков. Демонстрацията е насрочена за 18:00 часа пред Съдебната палата в София под надслов „За Милен! За всички невинни жертви!“.

„Смятам, че това е чисто безобразие и затова свикваме протест“, заявява Попов в интервю за БНР. Той е сред инициаторите на гражданско движение „Сияние“ и баща на Сияна, която загина при катастрофа.

Решението на съда не е окончателно

На 22 октомври Софийският градски съд постанови условно предсрочно освобождаване на Кристиан Николов. Според съдебния състав поведението му е дало достатъчно доказателства за неговото поправяне. Николов е изтърпял повече от половината от деветгодишната си присъда.

Софийската градска прокуратура внесе протест срещу определението на 27 октомври. Държавното обвинение не приема извода, че са налице достатъчно данни за поправянето на осъдения, и иска Софийският апелативен съд да отмени решението.

До окончателното произнасяне по въпроса Кристиан Николов остава в затвора. Съдебното определение за условното предсрочно освобождаване не променя влязлата в сила присъда.

Присъдата за смъртта на Милен Цветков

Катастрофата стана на 19 април 2020 г. на столичния булевард „Черни връх“. Автомобилът, управляван от Николов, се вряза в колата на Милен Цветков, който изчакваше на червен светофар.

Според експертизите по делото автомобилът се е движил с близо 100 км/ч при разрешени 50 км/ч в участъка. Изследванията са установили наличие на амфетамин, кокаин и марихуана. Върховният касационен съд потвърди окончателно ефективната присъда на 21 юли 2023 г.

Предстои Софийският апелативен съд да разгледа протеста на прокуратурата. До решението му съдебният спор за предсрочното освобождаване не е приключил.

Източници: bnrnews.bg, bntnews.bg, bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не разбрах по-рано да дойда

    4 2 Отговор
    Кой друг ден се събирате пак?

    17:25 27.10.2026

  • 2 Сд.С Каба...Кра...дев

    1 6 Отговор
    Общ..ина Карло...во е зад Йо..това........на първи тур.42 процента,срещу 22 процента за Гю..ров....все пак вече Румба...та дава кеша.

    17:30 27.10.2026

  • 3 Европеец

    4 2 Отговор
    Интересно защо досега не сме чули какво мисли Николай за катастрофата на македончето Ива Михайлова.....

    Коментиран от #6

    17:30 27.10.2026

  • 4 Браво!

    7 0 Отговор
    Ама трябва да се поиска закриване на съдебната система.

    17:40 27.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ПЪЛНИ Глупости

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Европеец":

    Питай го ,има навсякъде телефона му!!!

    17:54 27.10.2026

  • 7 оскубаните вежди

    0 0 Отговор
    Този заради славата е на всяко гърне, меродия!
    Ако, починалият не беше Милен Цветков, журналист,а Милен Цветков,фрезист, счетоводител,инжинер,пак ли щеше да организира протест?

    18:36 27.10.2026

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