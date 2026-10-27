Николай Попов свиква протест срещу освобождаването на Николов

Николай Попов организира протест срещу условното предсрочно освобождаване на Кристиан Николов, осъден за причиняването на смъртта на журналиста Милен Цветков. Демонстрацията е насрочена за 18:00 часа пред Съдебната палата в София под надслов „За Милен! За всички невинни жертви!“.

„Смятам, че това е чисто безобразие и затова свикваме протест“, заявява Попов в интервю за БНР. Той е сред инициаторите на гражданско движение „Сияние“ и баща на Сияна, която загина при катастрофа.

Решението на съда не е окончателно

На 22 октомври Софийският градски съд постанови условно предсрочно освобождаване на Кристиан Николов. Според съдебния състав поведението му е дало достатъчно доказателства за неговото поправяне. Николов е изтърпял повече от половината от деветгодишната си присъда.

Софийската градска прокуратура внесе протест срещу определението на 27 октомври. Държавното обвинение не приема извода, че са налице достатъчно данни за поправянето на осъдения, и иска Софийският апелативен съд да отмени решението.

До окончателното произнасяне по въпроса Кристиан Николов остава в затвора. Съдебното определение за условното предсрочно освобождаване не променя влязлата в сила присъда.

Присъдата за смъртта на Милен Цветков

Катастрофата стана на 19 април 2020 г. на столичния булевард „Черни връх“. Автомобилът, управляван от Николов, се вряза в колата на Милен Цветков, който изчакваше на червен светофар.

Според експертизите по делото автомобилът се е движил с близо 100 км/ч при разрешени 50 км/ч в участъка. Изследванията са установили наличие на амфетамин, кокаин и марихуана. Върховният касационен съд потвърди окончателно ефективната присъда на 21 юли 2023 г.

Предстои Софийският апелативен съд да разгледа протеста на прокуратурата. До решението му съдебният спор за предсрочното освобождаване не е приключил.

Източници: bnrnews.bg, bntnews.bg, bta.bg