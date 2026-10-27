Петър Тодоров: Петков и Василев наредиха ареста на Борисов

Кирил Петков и Асен Василев са наредили ареста на Бойко Борисов през март 2022 г., заяви бившият главен секретар на МВР Петър Тодоров пред Софийския градски съд. Той даде показания по делото, по което бившият премиер Кирил Петков е подсъдим за длъжностни престъпления, свързани със задържането на Борисов, Владислав Горанов и Севделина Арнаудова.

Тодоров каза, че не е бил предварително информиран за акцията и е научил за нея, когато полицейските служители вече са били в дома на лидера на ГЕРБ.

„Научих, когато те вече бяха в дома на Борисов, тоест бях уведомен постфактум“, заяви Петър Тодоров.

По думите му той е бил държан извън предварителната организация, защото би се противопоставил на задържането, което е смятал за незаконно. Тодоров разказа, че в деня на ареста е разговарял по служебни въпроси с тогавашния директор на Главна дирекция „Национална полиция“ Венцислав Кирчев. От него разбрал, че в Министерския съвет се изпълнява „команда“ от министър-председателя и вицепремиера Асен Василев за арест на Борисов.

Спор за основанията и компетентността

Според Тодоров задържането е било планирано по преписка на сдружение „БОЕЦ“. Той заяви, че се е запознал с материалите и в тях е имало обща информация от вестникарски изрезки, без конкретни данни, които да обосноват предприемането на процесуално-следствени действия.

„Правите в момента Бойко Борисов герой, защото това е абсолютно неправомерно, дори нямаме компетенцията да разследваме бившия министър-председател, защото това е под юрисдикцията на Националната следствена служба“, е казал Тодоров според разказа му пред журналисти.

Бившият главен секретар посочи, че още при встъпването си в длъжност е заявил пред тогавашния вътрешен министър Бойко Рашков, че няма да участва в политически уволнения или арести без достатъчно мотиви.

Нови разпити по делото

Петков е подсъдим във връзка с арестите на Борисов, Горанов и Арнаудова през март 2022 г. Прокуратурата поддържа, че задържанията са били неправомерни, а съдът по-късно ги е обявил за незаконни.

Софийският градски съд допусна разпит на Асен Василев, Бойко Рашков, председателя на ДАНС Пламен Тончев и бившия заместник-председател на агенцията Петър Петров. Според прокуратурата необходимостта от тези свидетелски показания е свързана с данни за среща в кабинета на Кирил Петков, на която е бил обсъждан арестът на Борисов.

Асен Василев и Бойко Рашков трябва да бъдат разпитани на следващото заседание, насрочено за 7 декември. Наблюдаващият прокурор Ангел Кънев заяви, че прокуратурата ще поиска да бъде разпитан и Бойко Борисов.

Източници: bnrnews.bg, btvnovinite.bg, dariknews.bg