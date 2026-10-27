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Петър Тодоров: Петков и Василев наредиха ареста на Борисов
  Тема: Известни личности

Петър Тодоров: Петков и Василев наредиха ареста на Борисов

27 Октомври, 2026 18:03 800 18

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  • арестът на борисов

Бившият главен секретар на МВР заяви, че е научил за акцията, когато полицаите вече са били в дома на лидера на ГЕРБ. По делото срещу Кирил Петков предстои разпит на Асен Василев и Бойко Рашков

Петър Тодоров: Петков и Василев наредиха ареста на Борисов - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кирил Петков и Асен Василев са наредили ареста на Бойко Борисов през март 2022 г., заяви бившият главен секретар на МВР Петър Тодоров пред Софийския градски съд. Той даде показания по делото, по което бившият премиер Кирил Петков е подсъдим за длъжностни престъпления, свързани със задържането на Борисов, Владислав Горанов и Севделина Арнаудова.

Тодоров каза, че не е бил предварително информиран за акцията и е научил за нея, когато полицейските служители вече са били в дома на лидера на ГЕРБ.

„Научих, когато те вече бяха в дома на Борисов, тоест бях уведомен постфактум“, заяви Петър Тодоров.

По думите му той е бил държан извън предварителната организация, защото би се противопоставил на задържането, което е смятал за незаконно. Тодоров разказа, че в деня на ареста е разговарял по служебни въпроси с тогавашния директор на Главна дирекция „Национална полиция“ Венцислав Кирчев. От него разбрал, че в Министерския съвет се изпълнява „команда“ от министър-председателя и вицепремиера Асен Василев за арест на Борисов.

Спор за основанията и компетентността

Според Тодоров задържането е било планирано по преписка на сдружение „БОЕЦ“. Той заяви, че се е запознал с материалите и в тях е имало обща информация от вестникарски изрезки, без конкретни данни, които да обосноват предприемането на процесуално-следствени действия.

„Правите в момента Бойко Борисов герой, защото това е абсолютно неправомерно, дори нямаме компетенцията да разследваме бившия министър-председател, защото това е под юрисдикцията на Националната следствена служба“, е казал Тодоров според разказа му пред журналисти.

Бившият главен секретар посочи, че още при встъпването си в длъжност е заявил пред тогавашния вътрешен министър Бойко Рашков, че няма да участва в политически уволнения или арести без достатъчно мотиви.

Нови разпити по делото

Петков е подсъдим във връзка с арестите на Борисов, Горанов и Арнаудова през март 2022 г. Прокуратурата поддържа, че задържанията са били неправомерни, а съдът по-късно ги е обявил за незаконни.

Софийският градски съд допусна разпит на Асен Василев, Бойко Рашков, председателя на ДАНС Пламен Тончев и бившия заместник-председател на агенцията Петър Петров. Според прокуратурата необходимостта от тези свидетелски показания е свързана с данни за среща в кабинета на Кирил Петков, на която е бил обсъждан арестът на Борисов.

Асен Василев и Бойко Рашков трябва да бъдат разпитани на следващото заседание, насрочено за 7 декември. Наблюдаващият прокурор Ангел Кънев заяви, че прокуратурата ще поиска да бъде разпитан и Бойко Борисов.

Източници: bnrnews.bg, btvnovinite.bg, dariknews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Активираха

    14 3 Отговор
    поредната бракувана фуражка,ръсеща бисери.

    18:04 27.10.2026

  • 2 На кого му

    10 2 Отговор
    пука за компроматната ви война.
    Кажете, защо Тонев не е в оставка.

    18:06 27.10.2026

  • 3 Горски

    9 6 Отговор
    Че арестът е глупав, две мнения няма. Важното е да се употреби преди балотажа. Колко удобен момент да се покаже колко са "умни" кадрите от Харвард. Ако има чували и куфари с пари, защо да не се намерят? Един мафиот може да го заковат за данъчни измами и за пране на пари. Както италианските босове. Излъгаха надеждите на хората за промяна и се оказаха едни обикновени мошеници и интересчии, какъвто е и кандидат президентът им. Да не забравяме, че Гюро го избраха за подуправител на БНБ след сглобка с герб и дпс, т.е с пеевски и борисов, та сега пак гласят сглобка за да стане президент. Спортед този нищожен човечец, ПП са искали да направят постановка на добрия мутрафон Боко, нали? Защо тогава не го направиха? А ППДБ виждаме от делото какви са национални герои. Какви ценни кадри за България. И значи вашият човек Гюров трябва да бъде избран на всяка цена за президент, ако ще България да се срине. Новият Ники трябва да пътува. Кошмарна е всяка една мисъл и ситуация, ППДБ да се намерят по един или друг начин във властта. Това е сякаш малки деца, във вид на възрастни да си играя на държава. По един инфантилен начин, от където и да го погледнеш.

    18:06 27.10.2026

  • 4 амча кво лошо има

    8 2 Отговор
    Петков и Василев наредиха ареста на Борисов

    демек няма да бъде разследван
    и никой не го е питал досега къде са изчезнали милиарди от изпразнената хазна

    18:07 27.10.2026

  • 5 хехе

    4 6 Отговор
    Ако това е истината защо само про100 киро е подсъдим, а не и кокорестия.

    18:09 27.10.2026

  • 6 гражданин

    0 4 Отговор
    За благодарност граб ще гласуват за умник гюро , защото боко е бил без белезници !!

    Коментиран от #12

    18:15 27.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Това го знаем още оттогава

    2 0 Отговор
    А коя е новината?

    18:20 27.10.2026

  • 9 Да,

    2 0 Отговор
    И аз ударих две ракии, кат чух за ареста. Ама много за кратко беше.

    18:21 27.10.2026

  • 10 ПЪЛНИ Глупости

    4 1 Отговор
    Партиен кадър по Татово ЗКПЧ - топач- ухо !!Айдее що мълча 4 години !!Местимм

    18:25 27.10.2026

  • 11 Емигрант

    4 2 Отговор
    Намериха се свестни хора които да арестуват престъпниците, но корупцията ги освободи и днес тези престъпни мутри се разхождат свободно и още по-свободно продължават да обират този опростачен български народ ! Никога на тази Балканска територия няма да има прогрес, свобода и демокрация, този народ е обречен на мизерия и беднотия, той е свикнал да се влачи им на четири крака воден от "максимата", че наведена глава сабя не я сече ! Прости мутри са го яхнали и ще го контролират с векове напред !

    Коментиран от #15

    18:28 27.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 А баце сега ги подкрепя

    2 0 Отговор
    Как може да се извърти политическата обстановка след като влезе един трети истински силен политически субект.
    Баце е готово да подкрепя своите мъчители заедно с шиши. Ето затова аз не съм политик защото не мога да се правя на шут

    18:32 27.10.2026

  • 14 Яяяя

    3 0 Отговор
    Каква опрана гуша. Прогресивна катерица, ръфай шишарки корумпе.

    18:33 27.10.2026

  • 15 И тези които ги арестуваха

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Емигрант":

    Направиха сглобка с тях и ги препраха във властта. Хайде не ме прави на луд не съм на осем годинки

    18:35 27.10.2026

  • 16 Пращи

    1 0 Отговор
    от акъл човечеца. По физиономията му личи! И този се тъпче от държавната хранилка! “Заслужено”!

    18:41 27.10.2026

  • 17 непротестиращ

    1 0 Отговор
    Не е важно да ли Баце ще подкрепи ППетрохан, важно е народът да не се излъже да гласува! И Гюро, и Йотова са тотал щета!

    18:43 27.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

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