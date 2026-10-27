Радев: Чакаме разследването за случая със служител на НСО

Решение по поисканата оставка на началника на Националната служба за охрана ген.-майор Емил Тонев ще бъде взето след резултатите от разследването на военната прокуратура. Това заяви премиерът Румен Радев по повод инцидента между служител на НСО и журналист.
Премиерът не посочи дали подкрепя оставката на ген.-майор Тонев, като постави акцент върху необходимостта първо да приключи разследването.
Радев ще се яви на изслушване в парламента
Румен Радев потвърди, че ще участва в изслушването, планирано за извънредното заседание на Народното събрание. „Винаги съм се явявал, когато българския парламент ме повика. Но не се меся в работата и решенията на българското НС“, заяви министър-председателят.
Той коментира и балотажа на президентските избори, като заяви категорично: „Ще подкрепим госпожа Йотова“.
Правителството продължава разговорите по бюджета
По думите на Радев с Европейската комисия продължават интензивни разговори по бюджета. Премиерът заяви, че правителството настоява да запази социалната програма въпреки препоръките на Европейската комисия.
Сред посочените приоритети са запазването на доходите, увеличението на пенсиите, средствата за детски и майчински, както и повече пари за образование, култура и спорт.
„Когато сме готови и се надявам ние да отстоим нашите виждания за бюджета, ще ви информираме“, каза Румен Радев.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Петима Петко не чакат
И Виденов не беше толкова нескопосан
18:45 27.10.2026
2 Излъгахте хората
18:48 27.10.2026
3 Господин Радев
Коментари са излишни и то предизборни на губещите изборите окорчени
Коментиран от #8
18:49 27.10.2026
4 Как се подсмихваше в колата
18:49 27.10.2026
5 чужденец
18:49 27.10.2026
6 Кажи честно ... 🤣
Нека разследват първо от къде са IPтата на сатиричните странички, пък после с маловажните случаи с убийствата, рекета, насилия, кражби ...
Всичко по реда си.
И тая магистрала, която ни излиза по 40 млн. на километър няма нужда да я проверявате сделката, даже ако е малко още му изпишете на строителя - народа плаща.
18:50 27.10.2026
7 чакат
18:51 27.10.2026
8 Коректор
До коментар #3 от "Господин Радев":служителя на НСО, няма компетентност да изпълнява длъжността. Това е бивш фудболен съдия, назначен по роднинска линия като прислуга в УБО.
18:52 27.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ако оставката е с предизвестие,
Ама май не е истинска оставка, а шикалкавене, м?
Белким, ако спечели Йотова, народът забрави?
Ами не, няма да забрави, не разчитай.
18:53 27.10.2026
11 Нашъ цель комунизъм 🤫
18:53 27.10.2026
12 Няма такъв резил
18:54 27.10.2026
13 УжасТ
Ама като погледнеш, то това са правили цял живот в поделенията - чакат и бездействат. Само гълъба е прилитал от перваз на перваз да слухти и да докладва на братушките.
Коментиран от #16
18:55 27.10.2026
14 Емигрант
18:55 27.10.2026
15 Шашми
Коментиран от #19, #30
19:00 27.10.2026
16 и мъкнат
До коментар #13 от "УжасТ":чувалите с парите на хората по палатите си построени със същите пари
Коментиран от #17
19:02 27.10.2026
17 УжасТ
До коментар #16 от "и мъкнат":Имаше един генерал, който използваше войниците да му строят вилата, с крадени от поделението материали. Шиваков или нещо подобно беше името му.
19:06 27.10.2026
18 Профисионалист
19:07 27.10.2026
19 Емигрант
До коментар #15 от "Шашми":Той обеща неща които искаше да чуе народа и за да не стане така, че да излезе измамник взема да се занимава с някакви полети за 5 млн. на Пеевски за да замаже на опростачените очите както се вика, вместо с най-големите му кражби КТБ, Булгартабак, имотите му в Дубай, паричните му потоци към банки в САЩ и Великобритания , да влезе във връзка със службите на САЩ те ще му помогнат да разкрие милиарди откраднати от България, не случайно влиза в списъкът "Магнитски", как ще разследва Пеевски след като не е уволнил на Пеевски разследващи, съдии, прокурори и полиция, тя корупцията никога няма сама да си навреди ! Измамник излезе Радев, затова и нищо не каза и за помилвания НАРКОБАРОН от Петрич.....
19:10 27.10.2026
20 Няма такъв резил
Някой знае ли нещо ?
19:14 27.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Като
19:29 27.10.2026
23 А с дрновете
19:31 27.10.2026
24 123
19:38 27.10.2026
25 дядо Петър
Коментиран от #28, #29
19:54 27.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Анонимен
До коментар #25 от "дядо Петър":Като пребива жена на 70 г че онази наркобаронеса с държавни пари две коли мутри се разхожда из София егати корупция насилие липса на човечност онази доца е нагла
20:00 27.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 123
20:08 27.10.2026
32 Плъх
20:13 27.10.2026