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Радев: Чакаме разследването за случая със служител на НСО

Радев: Чакаме разследването за случая със служител на НСО

27 Октомври, 2026 18:43 715 32

  • румен радев-
  • нсо-
  • емил тонев-
  • военна прокуратура-
  • народно събрание

Премиерът не обяви решение по поисканата оставка на ген.-майор Емил Тонев и заяви, че ще се яви на изслушване в парламента

Радев: Чакаме разследването за случая със служител на НСО - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Решение по поисканата оставка на началника на Националната служба за охрана ген.-майор Емил Тонев ще бъде взето след резултатите от разследването на военната прокуратура. Това заяви премиерът Румен Радев по повод инцидента между служител на НСО и журналист.

„Ние не базираме нашите решения на емоции, базираме ги на ясни доказателства и факти, ние сме правова държава. Чакаме резултатите от разследването на военна прокуратура“, каза Радев.

Премиерът не посочи дали подкрепя оставката на ген.-майор Тонев, като постави акцент върху необходимостта първо да приключи разследването.

Радев ще се яви на изслушване в парламента

Румен Радев потвърди, че ще участва в изслушването, планирано за извънредното заседание на Народното събрание. „Винаги съм се явявал, когато българския парламент ме повика. Но не се меся в работата и решенията на българското НС“, заяви министър-председателят.

Той коментира и балотажа на президентските избори, като заяви категорично: „Ще подкрепим госпожа Йотова“.

Правителството продължава разговорите по бюджета

По думите на Радев с Европейската комисия продължават интензивни разговори по бюджета. Премиерът заяви, че правителството настоява да запази социалната програма въпреки препоръките на Европейската комисия.

Сред посочените приоритети са запазването на доходите, увеличението на пенсиите, средствата за детски и майчински, както и повече пари за образование, култура и спорт.

„Когато сме готови и се надявам ние да отстоим нашите виждания за бюджета, ще ви информираме“, каза Румен Радев.

Източници: bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Петима Петко не чакат

    16 5 Отговор
    Още чакаме някой да ни каже от къде са руските дронове ударили корабите...
    И Виденов не беше толкова нескопосан

    18:45 27.10.2026

  • 2 Излъгахте хората

    15 5 Отговор
    и доунищожихте България. Продължавайте да чакате...

    18:48 27.10.2026

  • 3 Господин Радев

    6 11 Отговор
    Тук става въпрос за служител на НСО и пострадала мисирка. Ако беше истинска журналистка нещата щяха да бъдат различни.
    Коментари са излишни и то предизборни на губещите изборите окорчени

    Коментиран от #8

    18:49 27.10.2026

  • 4 Как се подсмихваше в колата

    9 4 Отговор
    Служителя е руски агент агресор.

    18:49 27.10.2026

  • 5 чужденец

    12 4 Отговор
    Не е вярно . Чакате да минат изборите и всичко да се потули и забрави . Оставката на Тонев трябва да се приеме .

    18:49 27.10.2026

  • 6 Кажи честно ... 🤣

    11 2 Отговор
    Ееее, няма да бързате я .
    Нека разследват първо от къде са IPтата на сатиричните странички, пък после с маловажните случаи с убийствата, рекета, насилия, кражби ...
    Всичко по реда си.
    И тая магистрала, която ни излиза по 40 млн. на километър няма нужда да я проверявате сделката, даже ако е малко още му изпишете на строителя - народа плаща.

    18:50 27.10.2026

  • 7 чакат

    3 1 Отговор
    доказателства за петрохан за атаките с дронове за атентатите с антените на старлинк за случая с нсо за незаконния град за...

    18:51 27.10.2026

  • 8 Коректор

    8 6 Отговор

    До коментар #3 от "Господин Радев":

    служителя на НСО, няма компетентност да изпълнява длъжността. Това е бивш фудболен съдия, назначен по роднинска линия като прислуга в УБО.

    18:52 27.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ако оставката е с предизвестие,

    9 5 Отговор
    какво има да се чака. Подписва се по всяко време.
    Ама май не е истинска оставка, а шикалкавене, м?
    Белким, ако спечели Йотова, народът забрави?
    Ами не, няма да забрави, не разчитай.

    18:53 27.10.2026

  • 11 Нашъ цель комунизъм 🤫

    12 3 Отговор
    Запалиха Старлинк и избягаха, а на Мунчо силоваците не са и усетили 🙉

    18:53 27.10.2026

  • 12 Няма такъв резил

    10 3 Отговор
    Разследване след разследване, ще си мине мандатът !!!!

    18:54 27.10.2026

  • 13 УжасТ

    10 2 Отговор
    Голямо чакане пада в Правителството на кРадев. .
    Ама като погледнеш, то това са правили цял живот в поделенията - чакат и бездействат. Само гълъба е прилитал от перваз на перваз да слухти и да докладва на братушките.

    Коментиран от #16

    18:55 27.10.2026

  • 14 Емигрант

    9 2 Отговор
    Какво ще чакате бе Радев, махайте тогава охраната на всички политици, всеки е свободен да ви отваря и затваря вратите, може даже и с пистолет в джоба да свърши тази работа и той да гръмне без да иска да убие някой политик по невнимание защото ще е зает с "внимателно" отваряне врата ! Не ви трябва охрана и по друга причина, "народа много ви обича".....тази Каллммуклиева досега щеше да бъде под земята заровена, ако това беше се случило в САЩ или Великобритания или в която и да е западна държава, там охраната на политици си разбира от занаята и никой не ги съди за нищо !

    18:55 27.10.2026

  • 15 Шашми

    8 2 Отговор
    Ние чакаме да разследваш ГЕРБ и ДПС, той гледай кви глупости чака.

    Коментиран от #19, #30

    19:00 27.10.2026

  • 16 и мъкнат

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "УжасТ":

    чувалите с парите на хората по палатите си построени със същите пари

    Коментиран от #17

    19:02 27.10.2026

  • 17 УжасТ

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "и мъкнат":

    Имаше един генерал, който използваше войниците да му строят вилата, с крадени от поделението материали. Шиваков или нещо подобно беше името му.

    19:06 27.10.2026

  • 18 Профисионалист

    5 1 Отговор
    Как осъден е назначен в НСО

    19:07 27.10.2026

  • 19 Емигрант

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "Шашми":

    Той обеща неща които искаше да чуе народа и за да не стане така, че да излезе измамник взема да се занимава с някакви полети за 5 млн. на Пеевски за да замаже на опростачените очите както се вика, вместо с най-големите му кражби КТБ, Булгартабак, имотите му в Дубай, паричните му потоци към банки в САЩ и Великобритания , да влезе във връзка със службите на САЩ те ще му помогнат да разкрие милиарди откраднати от България, не случайно влиза в списъкът "Магнитски", как ще разследва Пеевски след като не е уволнил на Пеевски разследващи, съдии, прокурори и полиция, тя корупцията никога няма сама да си навреди ! Измамник излезе Радев, затова и нищо не каза и за помилвания НАРКОБАРОН от Петрич.....

    19:10 27.10.2026

  • 20 Няма такъв резил

    3 1 Отговор
    Абе нашият умник пак го разнасят по всички медии! Бил казал, че Румъния е виновна за атаките по корабите, защото румънците били казали, че дроновете са руски !?!?!
    Някой знае ли нещо ?

    19:14 27.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Като

    0 3 Отговор
    стара баба да ѝ дойде м......

    19:29 27.10.2026

  • 23 А с дрновете

    3 1 Отговор
    какво стана стана с чакането ?

    19:31 27.10.2026

  • 24 123

    4 1 Отговор
    Сега чакаш, а в Благоевград сменихте директора ОДМВР БЛАГОЕВГРАД,зареди една псевдо - журналистка в с. Струмяни. Значи тогава действахте емоционално нали Така. Нушков шеф на митниците, стар комунист айдук. Трябва млади хора. За това оставка на всички министри некадърни.

    19:38 27.10.2026

  • 25 дядо Петър

    1 2 Отговор
    Разследването срещу лейтенант Мартин Варадинов трябва да се закрие. Човекът е невинен и си е вършил работата. Провокацията е очевидна. За какъв дявол освободихте шефът на НСО?

    Коментиран от #28, #29

    19:54 27.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "дядо Петър":

    Като пребива жена на 70 г че онази наркобаронеса с държавни пари две коли мутри се разхожда из София егати корупция насилие липса на човечност онази доца е нагла

    20:00 27.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 123

    0 0 Отговор
    Какво става с цените на горивата. Кой е виновен.

    20:08 27.10.2026

  • 32 Плъх

    1 0 Отговор
    Плъх

    20:13 27.10.2026

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