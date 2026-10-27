Радев: Чакаме разследването за случая със служител на НСО

Решение по поисканата оставка на началника на Националната служба за охрана ген.-майор Емил Тонев ще бъде взето след резултатите от разследването на военната прокуратура. Това заяви премиерът Румен Радев по повод инцидента между служител на НСО и журналист.

„Ние не базираме нашите решения на емоции, базираме ги на ясни доказателства и факти, ние сме правова държава. Чакаме резултатите от разследването на военна прокуратура“, каза Радев.

Премиерът не посочи дали подкрепя оставката на ген.-майор Тонев, като постави акцент върху необходимостта първо да приключи разследването.

Радев ще се яви на изслушване в парламента

Румен Радев потвърди, че ще участва в изслушването, планирано за извънредното заседание на Народното събрание. „Винаги съм се явявал, когато българския парламент ме повика. Но не се меся в работата и решенията на българското НС“, заяви министър-председателят.

Той коментира и балотажа на президентските избори, като заяви категорично: „Ще подкрепим госпожа Йотова“.

Правителството продължава разговорите по бюджета

По думите на Радев с Европейската комисия продължават интензивни разговори по бюджета. Премиерът заяви, че правителството настоява да запази социалната програма въпреки препоръките на Европейската комисия.

Сред посочените приоритети са запазването на доходите, увеличението на пенсиите, средствата за детски и майчински, както и повече пари за образование, култура и спорт.

„Когато сме готови и се надявам ние да отстоим нашите виждания за бюджета, ще ви информираме“, каза Румен Радев.

Източници: bntnews.bg