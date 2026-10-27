Слави Трифонов: В неделя избираме между "Петрохан" и "Бузлуджа"

В неделя ще се избира между "Петрохан" и "Бузлуджа". Лично на мен не ми се ходи нито на едното, нито на другото място. Това заяви лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов във фейсбук.

Той отбелязва, че президентът е главнокомандващ на българската армия. Това е човекът, който ръководи всички армейски подразделения с цел да защити и пази страната си и народа си, по думите му. Представете си как командва военния парад на Гергьовден. Как му докладват, той изкрещява: "Здравейте, войници!" и всички отговарят в хор. Звучи приповдигнато. Само дето следващият президент на България въобще няма да е приповдигнат в това отношение, посочва Трифонов.

Ето и цялата публикация на лидера на ИТН Слави Трифонов:

Президентът е главнокомандващ на българската армия. Той е човекът, който ръководи всички армейски подразделения с цел да защити и пази страната си и народа си. Колко гордо звучи! Представете си как командва военния парад на Гергьовден. Как му докладват, той изкрещява: „Здравейте, войници!“ и всички отговарят в хор. Звучи приповдигнато. Само дето следващият президент на България въобще няма да е приповдигнат в това отношение. Защото единият вариант е президентът да е жена, която има толкова общо с армията, колкото армията има общо със страхотните бухнали прически.

А другият, Гюров, той не е ходил в казармата. Не е помирисвал служба. Не знае какво означава да си войник и не е носил в никаква раница никакъв маршалски жезъл. Носил е други работи. Просто човекът не е бил в казармата. Така че, който и да стане президент, по силата на Конституцията ще бъде главнокомандващ, но по силата на здравия разум е по-добре да си мълчи и въобще да не се обажда. Вие представяте ли си, при, не дай Боже, военен конфликт, как Йотова или Гюров нареждат на българския генералитет къде да разположат военните сили, къде да разположат армейските подразделения и въобще как да действат? Това е нелепо. А най-нелепото е, че в неделя изборът е между един от двамата.

Изводът е следният: да не дава Господ нещо да се случи в следващите пет години, за да не се наложи един от тези двамата да взима решение. Румен Радев каза голяма глупост в неделя, че изборът сега щял да бъде между мира и войната. А Гюров каза още по-голяма тъпотия, че изборът в неделя щял да бъде между европейското ни бъдеще и путинизацията на страната.

Ще дам географска гледна точка на избора в неделя. В неделя ще се избира между „Петрохан“ и „Бузлуджа“. Лично на мен не ми се ходи нито на едното, нито на другото място.