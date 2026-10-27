Слави Трифонов: В неделя избираме между "Петрохан" и "Бузлуджа"

В неделя ще се избира между "Петрохан" и "Бузлуджа". Лично на мен не ми се ходи нито на едното, нито на другото място. Това заяви лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов във фейсбук.
Той отбелязва, че президентът е главнокомандващ на българската армия. Това е човекът, който ръководи всички армейски подразделения с цел да защити и пази страната си и народа си, по думите му. Представете си как командва военния парад на Гергьовден. Как му докладват, той изкрещява: "Здравейте, войници!" и всички отговарят в хор. Звучи приповдигнато. Само дето следващият президент на България въобще няма да е приповдигнат в това отношение, посочва Трифонов.
Ето и цялата публикация на лидера на ИТН Слави Трифонов:
Президентът е главнокомандващ на българската армия. Той е човекът, който ръководи всички армейски подразделения с цел да защити и пази страната си и народа си. Колко гордо звучи! Представете си как командва военния парад на Гергьовден. Как му докладват, той изкрещява: „Здравейте, войници!“ и всички отговарят в хор. Звучи приповдигнато. Само дето следващият президент на България въобще няма да е приповдигнат в това отношение. Защото единият вариант е президентът да е жена, която има толкова общо с армията, колкото армията има общо със страхотните бухнали прически.
А другият, Гюров, той не е ходил в казармата. Не е помирисвал служба. Не знае какво означава да си войник и не е носил в никаква раница никакъв маршалски жезъл. Носил е други работи. Просто човекът не е бил в казармата. Така че, който и да стане президент, по силата на Конституцията ще бъде главнокомандващ, но по силата на здравия разум е по-добре да си мълчи и въобще да не се обажда. Вие представяте ли си, при, не дай Боже, военен конфликт, как Йотова или Гюров нареждат на българския генералитет къде да разположат военните сили, къде да разположат армейските подразделения и въобще как да действат? Това е нелепо. А най-нелепото е, че в неделя изборът е между един от двамата.
Изводът е следният: да не дава Господ нещо да се случи в следващите пет години, за да не се наложи един от тези двамата да взима решение. Румен Радев каза голяма глупост в неделя, че изборът сега щял да бъде между мира и войната. А Гюров каза още по-голяма тъпотия, че изборът в неделя щял да бъде между европейското ни бъдеще и путинизацията на страната.
Ще дам географска гледна точка на избора в неделя. В неделя ще се избира между „Петрохан“ и „Бузлуджа“. Лично на мен не ми се ходи нито на едното, нито на другото място.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ставка
Бойкот.
Коментиран от #74
19:08 27.10.2026
3 чужденец
Коментиран от #37
19:08 27.10.2026
4 Анонимен
19:08 27.10.2026
5 славуцо
19:10 27.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Zyлус слаФчо - цървулчо
19:11 27.10.2026
8 С.Д.С-Ка.ба Краде
19:11 27.10.2026
9 Питанка
19:11 27.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 тошко африкански
До коментар #1 от "Сила":шефа ще се върне на бял кон като се отвратите от статуквото и тогава ще ви накажем неверници!!
19:12 27.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 !!!?
19:12 27.10.2026
14 Като свински черва са свързани
19:12 27.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Анализатор
Петрохан е позор !!!
Коментиран от #49
19:13 27.10.2026
17 Тоя само с един Тайсън кючек
Такъв ни е елекщтората!
19:13 27.10.2026
18 Емигрант
Коментиран от #24
19:14 27.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 4342
19:14 27.10.2026
22 Пак добре
19:15 27.10.2026
23 "Жълтата книжка"
19:15 27.10.2026
24 тоя наистина
До коментар #18 от "Емигрант":беше безчинствал и поругал някакъв паметник....
19:16 27.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 УжасТ
Вероятно даже са му го написали сценаристчетата, обсъдили са го и ... пак мозъчна фъcня .
Коментиран от #66
19:16 27.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Няма такъв лъжец
19:17 27.10.2026
31 Съгласен съм
19:17 27.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Да, да
Коментиран от #57
19:18 27.10.2026
34 итн
19:18 27.10.2026
35 Васил
Коментиран от #36
19:19 27.10.2026
36 слави
До коментар #35 от "Васил":но имам кинти!!!
19:20 27.10.2026
37 Много точно
До коментар #3 от "чужденец":Нещастният човек изобщо няма възможност да оценя собственото си поведение, и невъзможно да оценява обстановката в държавата.
Ще му се да има власт ,но няма как.
И тогава няма сигурност как ще постъпи предвид състоянието му описано по- горе.
19:24 27.10.2026
38 66666666666666
19:24 27.10.2026
39 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩
19:25 27.10.2026
40 Гробар
19:25 27.10.2026
41 ТТТ
Коментиран от #47
19:27 27.10.2026
42 за теб гласувах
19:27 27.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Дедослав
19:28 27.10.2026
45 Шорт
19:29 27.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Гробар
До коментар #41 от "ТТТ":Виж ти. Не знаех. И къде са двете хубави момчета на Гюров да ги пратиме на фронта? Да не се наложи да ги търсиме в Париж като сина на Тагарев?
19:29 27.10.2026
48 Я пак!
Ама наистина ли? Това се коментира от повече от 35 годни насам и на никого не му пука. Дори на потърпевшите. Има ли нужда още да се обяснява на неразбралите?
19:30 27.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Мурзик
Най-много обичам, когато за казарма започнат да говорят ОГВС-та, музиканти, футболисти/спортисти и трудоваци.
19:31 27.10.2026
51 Анонимен
19:32 27.10.2026
52 О, Морес
19:33 27.10.2026
53 Господ те е наказал
19:35 27.10.2026
54 Край
19:35 27.10.2026
55 Хмм
19:35 27.10.2026
56 Избирател на ИТН
19:37 27.10.2026
57 Вън от софия славуца учиндолен
До коментар #33 от "Да, да":Вън от софия славуца учиндолен чалгаррр
19:38 27.10.2026
58 Ахооо Чалгаря
19:41 27.10.2026
59 ТОЯ ОТПА.....
19:43 27.10.2026
60 Гост
19:44 27.10.2026
61 Йода
Коментиран от #63
19:44 27.10.2026
62 Горски
тогавашния премиер Жан Виденов открива фолклорен фестивал в Копривщица и играе хоро пред насъбралите се българи.
Късно вечерта на околовръстното шосе в София катастрофира камион, в който изгарят 13 войници и един офицер от транспортни войски.
За последната вечерна емисия на БНТ екипът прави извънредна новина за трагедията, която съвсем естествено се планира да бъде пусната като водеща. Тогава обаче се намесва шефката на дирекция "Новини" Илияна Йотова и нарежда тази новина да се отрази чак в края на емисията, защото не била чак толкова важна. Така в последната емисия по БНТ изявите на Виденов са отразени с приоритет. Цяла България го вижда как играе хоро, а трагедията с 14-е войници е спомената само мимоходом. По-късно гражданите нарекоха това хора „кърваво”, а премиерът Виденов бе подложен на остри критики и обвинен за безхаберие на държавата. Толкова за професионализма на Йотова. Костадинов е абсолютно прав . 1. Аз лично няма да гласувам за нито един от двамата защото не искам да избирам между чума и холера .Ако не ме мързи да отида ще пусна Не подкрепям никого .2 Има хора които са гласували за Възраждане и ще пуснат с отвращение за Йотова само да не Гюров. За Гюров може да гласуват 0.01 % .
Коментиран от #76
19:45 27.10.2026
63 Хмм
До коментар #61 от "Йода":на това се надява пак
19:49 27.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Ама разбира се
До коментар #27 от "УжасТ":Ако трябва да се изкаже без да му подсказват , има да мънка и да заеква.Не само дар слово , дар мисъл няма.А как се окопа в малкия екран , това е необяснимо.
19:58 27.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Е щом ше избираме такива кофти неща
20:03 27.10.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 така, така
Всички международни анализатори и военни експерти, които не са на хранилка при Сорос са еднозначни - елита на ЕС бута държавите от съюза към война от чисто личностни амбиции и от желание да не се налага да носят отговорност за решенията им през последните 5 години. Ако нещо прилича на патица, кряка като патица и плува като патица, най-вероятно е патица - така, че евроатлантизма при това управление на ЕК си е път към война. Надеждата е в самите общества, че няма да искат милитаризация и продължаването на абсурда да се търси война с Русия, а не мир. И този мир е необходим не толкова от любов към Русия, колкото от любов към самите нас, защото дори прокси войната бърка дълбоко в джобовете ни и понижава с всеки ден нивото на стандарта на живот, а не ща да си мисля какво би било при една реална война, когато основния въпрос ще бъде дали въобще ще оцелеем.
Европа се тресе от протестите на обедняващите си жители, но в България спретнахме протест за повече ескалация с Русия. Протест воден от ПП ДБ и смешника, който предлагат за президент. Та, да този избор ще бъде между мира и войната, колкото и да не ни се иска.
20:07 27.10.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Нищо не избираш
20:12 27.10.2026
76 Да знаеш
До коментар #62 от "Горски":Имаш право да гласуваш, имаш право и да не гласуваш,
а имаш право и да си сложиш въжето...
20:14 27.10.2026
77 Невестата на боко и шиши
20:16 27.10.2026
78 чалгамен
20:17 27.10.2026
79 Факти
20:17 27.10.2026