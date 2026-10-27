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Слави Трифонов: В неделя избираме между "Петрохан" и "Бузлуджа"

Слави Трифонов: В неделя избираме между "Петрохан" и "Бузлуджа"

27 Октомври, 2026 19:06 1 424 79

  • слави трифонов-
  • президент-
  • андрей гюров-
  • илияна йотова

Президентът е главнокомандващ на българската армия. Това е човекът, който ръководи всички армейски подразделения с цел да защити и пази страната си и народа си

Слави Трифонов: В неделя избираме между "Петрохан" и "Бузлуджа" - 1
Снимка: Фейсбук
Facebook Facebook социална мрежа
Слави Трифонов Слави Трифонов тв водещ

В неделя ще се избира между "Петрохан" и "Бузлуджа". Лично на мен не ми се ходи нито на едното, нито на другото място. Това заяви лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов във фейсбук.

Той отбелязва, че президентът е главнокомандващ на българската армия. Това е човекът, който ръководи всички армейски подразделения с цел да защити и пази страната си и народа си, по думите му. Представете си как командва военния парад на Гергьовден. Как му докладват, той изкрещява: "Здравейте, войници!" и всички отговарят в хор. Звучи приповдигнато. Само дето следващият президент на България въобще няма да е приповдигнат в това отношение, посочва Трифонов.

Ето и цялата публикация на лидера на ИТН Слави Трифонов:

Президентът е главнокомандващ на българската армия. Той е човекът, който ръководи всички армейски подразделения с цел да защити и пази страната си и народа си. Колко гордо звучи! Представете си как командва военния парад на Гергьовден. Как му докладват, той изкрещява: „Здравейте, войници!“ и всички отговарят в хор. Звучи приповдигнато. Само дето следващият президент на България въобще няма да е приповдигнат в това отношение. Защото единият вариант е президентът да е жена, която има толкова общо с армията, колкото армията има общо със страхотните бухнали прически.

А другият, Гюров, той не е ходил в казармата. Не е помирисвал служба. Не знае какво означава да си войник и не е носил в никаква раница никакъв маршалски жезъл. Носил е други работи. Просто човекът не е бил в казармата. Така че, който и да стане президент, по силата на Конституцията ще бъде главнокомандващ, но по силата на здравия разум е по-добре да си мълчи и въобще да не се обажда. Вие представяте ли си, при, не дай Боже, военен конфликт, как Йотова или Гюров нареждат на българския генералитет къде да разположат военните сили, къде да разположат армейските подразделения и въобще как да действат? Това е нелепо. А най-нелепото е, че в неделя изборът е между един от двамата.

Изводът е следният: да не дава Господ нещо да се случи в следващите пет години, за да не се наложи един от тези двамата да взима решение. Румен Радев каза голяма глупост в неделя, че изборът сега щял да бъде между мира и войната. А Гюров каза още по-голяма тъпотия, че изборът в неделя щял да бъде между европейското ни бъдеще и путинизацията на страната.

Ще дам географска гледна точка на избора в неделя. В неделя ще се избира между „Петрохан“ и „Бузлуджа“. Лично на мен не ми се ходи нито на едното, нито на другото място.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ставка

    8 32 Отговор
    Не, нищо няма да избираме, защото няма какво.
    Бойкот.

    Коментиран от #74

    19:08 27.10.2026

  • 3 чужденец

    72 2 Отговор
    Тоя не заслужава дори коментар .

    Коментиран от #37

    19:08 27.10.2026

  • 4 Анонимен

    31 11 Отговор
    Викам му Киро 2.0 - пука му само за украйна. Даже не се и опитва да го отрече.

    19:08 27.10.2026

  • 5 славуцо

    43 5 Отговор
    жалко комуне СКРЙЙ СЕ БЕ!!!!!

    19:10 27.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Zyлус слаФчо - цървулчо

    38 5 Отговор
    Покровителя на pdfилията в Куку бенд и балета, спонсора на Къщата на ужасите, певача на мафията, пак Петрохан смуче . 🤣🤣

    19:11 27.10.2026

  • 8 С.Д.С-Ка.ба Краде

    26 5 Отговор
    Този чал..гар е от сорта на кме...та на Кар...лово....дето прода...де за милио...ни С.Д.С то на Гепи,за лична изгода.

    19:11 27.10.2026

  • 9 Питанка

    39 4 Отговор
    Кой беше тоя raлoш ?

    19:11 27.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 тошко африкански

    1 22 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    шефа ще се върне на бял кон като се отвратите от статуквото и тогава ще ви накажем неверници!!

    19:12 27.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 !!!?

    23 19 Отговор
    В неделя избираме между прогресивна Наркоолигархия и Демокрация !!!?

    19:12 27.10.2026

  • 14 Като свински черва са свързани

    12 10 Отговор
    Народеца си мисли, че избира нещо!

    19:12 27.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Анализатор

    31 31 Отговор
    Без всякакво съмнение избирам Бузлуджа!!!!!!!!!!
    Петрохан е позор !!!

    Коментиран от #49

    19:13 27.10.2026

  • 17 Тоя само с един Тайсън кючек

    22 3 Отговор
    на Орлов мост, влезна в парламента!
    Такъв ни е елекщтората!

    19:13 27.10.2026

  • 18 Емигрант

    23 5 Отговор
    Еййй не само това плашило е ПРОТИВНЯК противна е и тази медия "ФАКТИ", че постоянно му натрапва и снимката ! Един поругател на надгробни плочи на недоказани престъпления и обвинения това е повече от престъпление срещу необразован и безмозъчен народ !

    Коментиран от #24

    19:14 27.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 4342

    13 1 Отговор
    А шнорхели дали ще раздават?

    19:14 27.10.2026

  • 22 Пак добре

    24 2 Отговор
    че не трябва да избираме от гнусни чалгари

    19:15 27.10.2026

  • 23 "Жълтата книжка"

    8 1 Отговор
    Хубава песен беше.

    19:15 27.10.2026

  • 24 тоя наистина

    14 4 Отговор

    До коментар #18 от "Емигрант":

    беше безчинствал и поругал някакъв паметник....

    19:16 27.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 УжасТ

    20 3 Отговор
    Слави дали си мисли, че е написал нещо умно ?
    Вероятно даже са му го написали сценаристчетата, обсъдили са го и ... пак мозъчна фъcня .

    Коментиран от #66

    19:16 27.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Няма такъв лъжец

    17 2 Отговор
    Лъже! Скоро беше на Петрохан!! На Буздлужа май не е ходил....

    19:17 27.10.2026

  • 31 Съгласен съм

    18 2 Отговор
    Но този който се е крил от активна военна служба да бъде мой вдъхновител за да отида да защитавам България ако е нападнат няма как да се случи

    19:17 27.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Да, да

    16 2 Отговор
    Ми ходи си в Учиндол. Там може да си полезен повече.

    Коментиран от #57

    19:18 27.10.2026

  • 34 итн

    20 2 Отговор
    има такива негодници

    19:18 27.10.2026

  • 35 Васил

    19 2 Отговор
    Хелуин идва и грозния вампир от сглобката изпълзя от дупката си. Слузест плужек е Трифоноф.

    Коментиран от #36

    19:19 27.10.2026

  • 36 слави

    4 3 Отговор

    До коментар #35 от "Васил":

    но имам кинти!!!

    19:20 27.10.2026

  • 37 Много точно

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "чужденец":

    Нещастният човек изобщо няма възможност да оценя собственото си поведение, и невъзможно да оценява обстановката в държавата.
    Ще му се да има власт ,но няма как.
    И тогава няма сигурност как ще постъпи предвид състоянието му описано по- горе.

    19:24 27.10.2026

  • 38 66666666666666

    10 2 Отговор
    Кьопавия кастрат се изказа.

    19:24 27.10.2026

  • 39 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩

    13 3 Отговор
    По-добре едно от тях, отколкото ти Тиквата и Шиши 👊💩💩💩

    19:25 27.10.2026

  • 40 Гробар

    11 0 Отговор
    Е Копейката е ходил в казармата. Ти за него ли гласува Славчо?

    19:25 27.10.2026

  • 41 ТТТ

    10 4 Отговор
    Изобщо не четох какво се изкензал слави. Но да обявиш Гюров за петроханец, джендър или гей е доста смело при положение, че той Гюров е с прекрасно семейство, с две пораснали и хубави момчета, а слави нито жена, нито деца, защо ли.....

    Коментиран от #47

    19:27 27.10.2026

  • 42 за теб гласувах

    6 1 Отговор
    Дън земята да стоиш

    19:27 27.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Дедослав

    6 1 Отговор
    Дъртия стига се излага бе, нали те видяхме след като ти дадохме мандат, чеп за зеье не става от теб и тия покрай теб които се правят на политици, изключвам тези които се занимават само със шоу

    19:28 27.10.2026

  • 45 Шорт

    7 1 Отговор
    Тоа жив ли е още?

    19:29 27.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Гробар

    7 5 Отговор

    До коментар #41 от "ТТТ":

    Виж ти. Не знаех. И къде са двете хубави момчета на Гюров да ги пратиме на фронта? Да не се наложи да ги търсиме в Париж като сина на Тагарев?

    19:29 27.10.2026

  • 48 Я пак!

    5 0 Отговор
    "Това е човекът, който ръководи всички армейски подразделения с цел да защити и пази страната си и народа си..."

    Ама наистина ли? Това се коментира от повече от 35 годни насам и на никого не му пука. Дори на потърпевшите. Има ли нужда още да се обяснява на неразбралите?

    19:30 27.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Мурзик

    7 3 Отговор
    Пък Слави носил маршалска цигулка в мешката.
    Най-много обичам, когато за казарма започнат да говорят ОГВС-та, музиканти, футболисти/спортисти и трудоваци.

    19:31 27.10.2026

  • 51 Анонимен

    11 3 Отговор
    Слави, колкото и да се напъваш, ти и твоята партия по-вече няма да върнете доверието и любовта на народа. Моля те, спри с твоите пристотии! ставаш още по-мразен.

    19:32 27.10.2026

  • 52 О, Морес

    7 2 Отговор
    Избирателната активност е 23 % ! И по големите медии мълчат като риби за този факт !А това е музика за моите уши !Вървим в правилна посока.Преведено на по-разбираем език означава,че много българи казаха ясно "България ще я има и без Премиер,и без Президент!" И без Трифонов ще я има.И без Гюров ще я има.Но без хората си - Не !

    19:33 27.10.2026

  • 53 Господ те е наказал

    8 3 Отговор
    бе чалгар, искаш и да те довърши ли, че да зарадваш милиони ? Прибирай го бе Боже, че дразни не ни стига мизерията, че и този !

    19:35 27.10.2026

  • 54 Край

    5 4 Отговор
    В неделя избираме между двама еднакво наведени дребни службогонци без кауза.

    19:35 27.10.2026

  • 55 Хмм

    7 1 Отговор
    нулевият процент злобей та не се трай

    19:35 27.10.2026

  • 56 Избирател на ИТН

    6 1 Отговор
    Къде са обещаните македонци в космоса???

    19:37 27.10.2026

  • 57 Вън от софия славуца учиндолен

    9 1 Отговор

    До коментар #33 от "Да, да":

    Вън от софия славуца учиндолен чалгаррр

    19:38 27.10.2026

  • 58 Ахооо Чалгаря

    4 1 Отговор
    Изчезвай слугинарче на мафиотския преход.

    19:41 27.10.2026

  • 59 ТОЯ ОТПА.....

    5 1 Отговор
    .....ДЪК НЕМА ЛИ ДА НИ ОТЪРВЕ ОТ ПРИСЪСТВИЕТО СИ .......МАКАР И САМО С КРЯ КАНЕ ОТ ДУПКАТА

    19:43 27.10.2026

  • 60 Гост

    4 1 Отговор
    Е нема го депесето вече! Майката му разкатахте....

    19:44 27.10.2026

  • 61 Йода

    7 0 Отговор
    За голямо съжаление избирахме и теб.

    Коментиран от #63

    19:44 27.10.2026

  • 62 Горски

    4 4 Отговор
    Подкрепящите Илияна Йотова често подчертават, че преди да стане политик, е била великолепен журналист и е проявявала завиден професионализъм. Но дали това е било така всеки може да прецени сам. В далечната 1995 година на 11 август
    тогавашния премиер Жан Виденов открива фолклорен фестивал в Копривщица и играе хоро пред насъбралите се българи.
    Късно вечерта на околовръстното шосе в София катастрофира камион, в който изгарят 13 войници и един офицер от транспортни войски.
    За последната вечерна емисия на БНТ екипът прави извънредна новина за трагедията, която съвсем естествено се планира да бъде пусната като водеща. Тогава обаче се намесва шефката на дирекция "Новини" Илияна Йотова и нарежда тази новина да се отрази чак в края на емисията, защото не била чак толкова важна. Така в последната емисия по БНТ изявите на Виденов са отразени с приоритет. Цяла България го вижда как играе хоро, а трагедията с 14-е войници е спомената само мимоходом. По-късно гражданите нарекоха това хора „кърваво”, а премиерът Виденов бе подложен на остри критики и обвинен за безхаберие на държавата. Толкова за професионализма на Йотова. Костадинов е абсолютно прав . 1. Аз лично няма да гласувам за нито един от двамата защото не искам да избирам между чума и холера .Ако не ме мързи да отида ще пусна Не подкрепям никого .2 Има хора които са гласували за Възраждане и ще пуснат с отвращение за Йотова само да не Гюров. За Гюров може да гласуват 0.01 % .

    Коментиран от #76

    19:45 27.10.2026

  • 63 Хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Йода":

    на това се надява пак

    19:49 27.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Ама разбира се

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "УжасТ":

    Ако трябва да се изкаже без да му подсказват , има да мънка и да заеква.Не само дар слово , дар мисъл няма.А как се окопа в малкия екран , това е необяснимо.

    19:58 27.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Е щом ше избираме такива кофти неща

    1 1 Отговор
    Значи без мене аз избирам 100 евро наливна бира кебапи и азис🤣🤣🤣🤣

    20:03 27.10.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 така, така

    5 0 Отговор
    Изборът в неделя действително ще е между мира и войната, колкото и на Слави да му се иска това да не е вярно.

    Всички международни анализатори и военни експерти, които не са на хранилка при Сорос са еднозначни - елита на ЕС бута държавите от съюза към война от чисто личностни амбиции и от желание да не се налага да носят отговорност за решенията им през последните 5 години. Ако нещо прилича на патица, кряка като патица и плува като патица, най-вероятно е патица - така, че евроатлантизма при това управление на ЕК си е път към война. Надеждата е в самите общества, че няма да искат милитаризация и продължаването на абсурда да се търси война с Русия, а не мир. И този мир е необходим не толкова от любов към Русия, колкото от любов към самите нас, защото дори прокси войната бърка дълбоко в джобовете ни и понижава с всеки ден нивото на стандарта на живот, а не ща да си мисля какво би било при една реална война, когато основния въпрос ще бъде дали въобще ще оцелеем.
    Европа се тресе от протестите на обедняващите си жители, но в България спретнахме протест за повече ескалация с Русия. Протест воден от ПП ДБ и смешника, който предлагат за президент. Та, да този избор ще бъде между мира и войната, колкото и да не ни се иска.

    20:07 27.10.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Нищо не избираш

    2 0 Отговор
    Отдавна си избрал простащината

    20:12 27.10.2026

  • 76 Да знаеш

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Горски":

    Имаш право да гласуваш, имаш право и да не гласуваш,
    а имаш право и да си сложиш въжето...

    20:14 27.10.2026

  • 77 Невестата на боко и шиши

    1 0 Отговор
    Палавата невеста пак шари

    20:16 27.10.2026

  • 78 чалгамен

    0 0 Отговор
    Стой си в чалготеката бе, чалгаррр...

    20:17 27.10.2026

  • 79 Факти

    0 0 Отговор
    Вижда се, че дори и да си великолепен мениджър в шоу бизнеса може да си "гола вода" в политиката !?

    20:17 27.10.2026

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