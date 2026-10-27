Радев ще подкрепи Йотова и не вижда грешка в публикацията на МС

Премиерът Румен Радев заяви, че ще подкрепи Илияна Йотова на балотажа за президентските избори и ще присъства на нейно предизборно събитие във Велико Търново. Той направи изявлението си по време на посещение в града, където беше предвидена среща с кмета Даниел Панов, който е и председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините.
„Разбира се, че ще подкрепя госпожа Йотова. След като приключим с кмета на Велико Търново, аз ще присъствам на нейното мероприятие“, каза Радев. Сред темите на срещата с Панов са взаимодействието между централната и местната власт и актуалните проблеми пред общините.
Радев очаква резултатите от разследването за НСО
По повод оставката на началника на Националната служба за охрана ген. Емил Тонев премиерът заяви, че няма нова позиция. Радев каза, че очаква резултатите от разследването във Военната прокуратура.
„Вече отговорих на този въпрос в неделя. Нямам какво ново да ви добавя. Чакам резултатите от разследването“, посочи министър-председателят. Той допълни, че решенията на правителството трябва да се основават на доказателства и факти, а не на емоционални реакции.
Сигнали до ЦИК за публикация на Министерския съвет
Радев беше попитан и дали счита за грешка публикацията, разпространена чрез официалните канали на Министерския съвет и свързана с подкрепата му за Йотова.
„Не мисля. Нашият пресцентър вече е дал ясно обяснение и отговор по този въпрос“, заяви премиерът. Коментарът му идва след сигнали до Централната избирателна комисия за предполагаема предизборна агитация чрез правителствения сайт. Инициативният комитет, издигнал Андрей Гюров и Георги Кандев, е поискал проверка дали са нарушени правилата на Изборния кодекс.
От Министерския съвет защитиха публикацията с аргумента, че Правителствената информационна служба е длъжна да информира обществото за позициите на премиера. От кабинета посочиха и че към момента на въпросния брифинг предизборната кампания за втория тур все още не е била започнала.
Премиерът готов да се яви в парламента
По повод искането на опозицията за ново парламентарно изслушване Радев заяви, че ще се яви пред депутатите, ако бъде повикан. Предмет на изслушването се очаква да бъдат актуални теми, включително въпроси, свързани с помилвания и разследвания на убийства.
„Винаги съм се явявал, когато българският парламент ме повика“, каза министър-председателят.
Правителството продължава разговорите за бюджета
Радев съобщи, че кабинетът води интензивни преговори с Европейската комисия по държавния бюджет. По думите му правителството настоява да запази социалната програма, увеличението на пенсиите, детските и майчинските, както и повече средства за образование, здравеопазване, култура и спорт.
„Продължаваме тези много тежки преговори с Европейската комисия. Когато сме готови, а аз се надявам, че ще отстоим нашите виждания за бюджета, веднага ще го внесем“, заяви премиерът.
Източници: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Горски
тогавашния премиер Жан Виденов открива фолклорен фестивал в Копривщица и играе хоро пред насъбралите се българи.
Късно вечерта на околовръстното шосе в София катастрофира камион, в който изгарят 13 войници и един офицер от транспортни войски.
За последната вечерна емисия на БНТ екипът прави извънредна новина за трагедията, която съвсем естествено се планира да бъде пусната като водеща. Тогава обаче се намесва шефката на дирекция "Новини" Илияна Йотова и нарежда тази новина да се отрази чак в края на емисията, защото не била чак толкова важна. Така в последната емисия по БНТ изявите на Виденов са отразени с приоритет. Цяла България го вижда как играе хоро, а трагедията с 14-е войници е спомената само мимоходом. По-късно гражданите нарекоха това хора „кърваво”, а премиерът Виденов бе подложен на остри критики и обвинен за безхаберие на държавата. Толкова за професионализма на Йотова. Костадинов е абсолютно прав . 1. Аз лично няма да гласувам за нито един от двамата защото не искам да избирам между чума и холера .Ако не ме мързи да отида ще пусна Не подкрепям никого .2 Има хора които са гласували за Възраждане и ще пуснат с отвращение за Йотова само да не Гюров. За Гюров мое да гласуват 0.01 % .
Коментиран от #16, #18
19:45 27.10.2026
2 Така е
19:46 27.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ооставка
19:48 27.10.2026
5 Без майтап
19:49 27.10.2026
6 Българин
Коментиран от #11
19:49 27.10.2026
7 Оох, човече
19:52 27.10.2026
8 Анонимен
19:53 27.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Благой от СОФстрой
19:56 27.10.2026
11 .....
До коментар #6 от "Българин":Хем ще яде шамари от Русия , защото е обещал повече от колкото може да изпълни ; хем яде шамари от ЕС , където ще му спрат ЕС средставата както стана с Унгария. Само че този път Русия няма пари да дава и да поддържа и играта върви към трето действие (от 4ри).
19:57 27.10.2026
12 ИНТЕРЕСНО?
19:58 27.10.2026
13 Бля,бля
19:58 27.10.2026
14 Ренегат
Коментиран от #17
19:59 27.10.2026
15 грешката
20:01 27.10.2026
16 Не съм съгласен
До коментар #1 от "Горски":Винаги трябва да се гласува на 100% за определен кандидат. Дори и да е грешен избор. Грешките се поправят с протести и нов избор. Като не гласуваш или гласуваш въздържал се, ти реално разпределяш своя глас поравно измежду всички кандидати. 50% на 50%.
Коментиран от #27, #29
20:01 27.10.2026
17 08976
До коментар #14 от "Ренегат":Той е много по - опасен от Бойко и Шиши, които са обикновенни крадци, докато той го прави за идеологията. Изживява се като българския путин. Ще се наложи да го изкараме по начина по който изкарахме последните комунисти от властта 97ма.
20:01 27.10.2026
18 Мир на Духа им на момчетата
До коментар #1 от "Горски":Пропуснали сте подробностите във
фаталната вечер е имало гонка между и.карамански и чужденец
Подробно беше обяснено за съжаление, факт
Дали ще гласувате и за кого е право само на вашата съвест
20:02 27.10.2026
19 РЕАЛИСТ
Дава се пример с 9 областни града и предимно на Стара Загора Живко Тодоров и на Велико Търново Даниел Панов.
В Стара Загора Йотова има 45% и кмета Тодоров е първия кмет на ГЕРБ заявил публично че подкрепя Йотова.
Кмета на Велико Търново Даниел Панов е близък със Сотир Ушев мъжа на Весела Лечева която му е братовчедка. Във Велико Търново Йотова има 40%
За кметовете на Стара Загора Живко Тодоров и на Велико Търново Даниел Панов Бойко Борисов още в началото информира че са "хванати" от Цветан Цветанов който е сивия кардинал на ПБ заедно с Копринков да работят за Йотова.
Дават се примери и с Хасково ,Бургас и Враца чийто кмет Кaлин Каменов има проблеми с правосъдието и е "натиснат" да работи за Йотова.
Коментиран от #21
20:03 27.10.2026
20 Цар Борис
20:04 27.10.2026
21 Пич
До коментар #19 от "РЕАЛИСТ":Кметовете на Герб хванати в кoрупционни схеми са принудени да изкарат цялата общинска и областна администрации ,техните близки ,фирмите с общински поръчки и техните служители да гласуват за йотова...Маските паднаха дами и господа
20:04 27.10.2026
22 Франкфурт на майнен
Управлението ви е трагично.
Тръгнете си сами докато е време.
Оставка!
20:05 27.10.2026
23 Търновец
20:05 27.10.2026
24 Гаф след гаф,
20:06 27.10.2026
25 Няма как грешката
Гласувайте за копринсите!
Гласувайте за "Боташ"!
Няма грешка, има дивотия!
20:07 27.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Бай Араб
20:08 27.10.2026
29 избирател
До коментар #16 от "Не съм съгласен":Абсолютно точно съждение. Бутона "Гласувал за никого" има ефекта на гласувам за всички пропорционално на резултатите им и само повишава процента на гласувалите.
Колкото по-малка е избирателната активност, толкова по-щастливи и безотговорни са управляващите.
пресен пример - Високата избирателна активност преобърна каруцата дори на непоклатимия Вучич.
20:10 27.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Йода
20:14 27.10.2026
32 Да,бе,да
20:19 27.10.2026
33 огледалце
До коментар #27 от "Коментар":Правилна самооценка за степента на задълбочени способности за преценка!
Аргумента за мажоритарни избори е несъотносим за противоположното Ви становище.
20:19 27.10.2026