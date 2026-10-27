Радев ще подкрепи Йотова и не вижда грешка в публикацията на МС

Премиерът Румен Радев заяви, че ще подкрепи Илияна Йотова на балотажа за президентските избори и ще присъства на нейно предизборно събитие във Велико Търново. Той направи изявлението си по време на посещение в града, където беше предвидена среща с кмета Даниел Панов, който е и председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините.

„Разбира се, че ще подкрепя госпожа Йотова. След като приключим с кмета на Велико Търново, аз ще присъствам на нейното мероприятие“, каза Радев. Сред темите на срещата с Панов са взаимодействието между централната и местната власт и актуалните проблеми пред общините.

Радев очаква резултатите от разследването за НСО

По повод оставката на началника на Националната служба за охрана ген. Емил Тонев премиерът заяви, че няма нова позиция. Радев каза, че очаква резултатите от разследването във Военната прокуратура.

„Вече отговорих на този въпрос в неделя. Нямам какво ново да ви добавя. Чакам резултатите от разследването“, посочи министър-председателят. Той допълни, че решенията на правителството трябва да се основават на доказателства и факти, а не на емоционални реакции.

Сигнали до ЦИК за публикация на Министерския съвет

Радев беше попитан и дали счита за грешка публикацията, разпространена чрез официалните канали на Министерския съвет и свързана с подкрепата му за Йотова.

„Не мисля. Нашият пресцентър вече е дал ясно обяснение и отговор по този въпрос“, заяви премиерът. Коментарът му идва след сигнали до Централната избирателна комисия за предполагаема предизборна агитация чрез правителствения сайт. Инициативният комитет, издигнал Андрей Гюров и Георги Кандев, е поискал проверка дали са нарушени правилата на Изборния кодекс.

От Министерския съвет защитиха публикацията с аргумента, че Правителствената информационна служба е длъжна да информира обществото за позициите на премиера. От кабинета посочиха и че към момента на въпросния брифинг предизборната кампания за втория тур все още не е била започнала.

Премиерът готов да се яви в парламента

По повод искането на опозицията за ново парламентарно изслушване Радев заяви, че ще се яви пред депутатите, ако бъде повикан. Предмет на изслушването се очаква да бъдат актуални теми, включително въпроси, свързани с помилвания и разследвания на убийства.

„Винаги съм се явявал, когато българският парламент ме повика“, каза министър-председателят.

Правителството продължава разговорите за бюджета

Радев съобщи, че кабинетът води интензивни преговори с Европейската комисия по държавния бюджет. По думите му правителството настоява да запази социалната програма, увеличението на пенсиите, детските и майчинските, както и повече средства за образование, здравеопазване, култура и спорт.

„Продължаваме тези много тежки преговори с Европейската комисия. Когато сме готови, а аз се надявам, че ще отстоим нашите виждания за бюджета, веднага ще го внесем“, заяви премиерът.

Източници: nova.bg