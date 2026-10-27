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Радев ще подкрепи Йотова и не вижда грешка в публикацията на МС
  Тема: Избори

Радев ще подкрепи Йотова и не вижда грешка в публикацията на МС

27 Октомври, 2026 19:41 544 33

  • румен радев-
  • илияна йотова-
  • избори-
  • министерски съвет-
  • държавен бюджет

Премиерът заяви, че ще присъства на предизборно събитие на Илияна Йотова във Велико Търново. Той коментира още оставката на шефа на НСО, сигналите до ЦИК и преговорите за бюджета

Радев ще подкрепи Йотова и не вижда грешка в публикацията на МС - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Премиерът Румен Радев заяви, че ще подкрепи Илияна Йотова на балотажа за президентските избори и ще присъства на нейно предизборно събитие във Велико Търново. Той направи изявлението си по време на посещение в града, където беше предвидена среща с кмета Даниел Панов, който е и председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините.

„Разбира се, че ще подкрепя госпожа Йотова. След като приключим с кмета на Велико Търново, аз ще присъствам на нейното мероприятие“, каза Радев. Сред темите на срещата с Панов са взаимодействието между централната и местната власт и актуалните проблеми пред общините.

Радев очаква резултатите от разследването за НСО

По повод оставката на началника на Националната служба за охрана ген. Емил Тонев премиерът заяви, че няма нова позиция. Радев каза, че очаква резултатите от разследването във Военната прокуратура.

„Вече отговорих на този въпрос в неделя. Нямам какво ново да ви добавя. Чакам резултатите от разследването“, посочи министър-председателят. Той допълни, че решенията на правителството трябва да се основават на доказателства и факти, а не на емоционални реакции.

Сигнали до ЦИК за публикация на Министерския съвет

Радев беше попитан и дали счита за грешка публикацията, разпространена чрез официалните канали на Министерския съвет и свързана с подкрепата му за Йотова.

„Не мисля. Нашият пресцентър вече е дал ясно обяснение и отговор по този въпрос“, заяви премиерът. Коментарът му идва след сигнали до Централната избирателна комисия за предполагаема предизборна агитация чрез правителствения сайт. Инициативният комитет, издигнал Андрей Гюров и Георги Кандев, е поискал проверка дали са нарушени правилата на Изборния кодекс.

От Министерския съвет защитиха публикацията с аргумента, че Правителствената информационна служба е длъжна да информира обществото за позициите на премиера. От кабинета посочиха и че към момента на въпросния брифинг предизборната кампания за втория тур все още не е била започнала.

Премиерът готов да се яви в парламента

По повод искането на опозицията за ново парламентарно изслушване Радев заяви, че ще се яви пред депутатите, ако бъде повикан. Предмет на изслушването се очаква да бъдат актуални теми, включително въпроси, свързани с помилвания и разследвания на убийства.

„Винаги съм се явявал, когато българският парламент ме повика“, каза министър-председателят.

Правителството продължава разговорите за бюджета

Радев съобщи, че кабинетът води интензивни преговори с Европейската комисия по държавния бюджет. По думите му правителството настоява да запази социалната програма, увеличението на пенсиите, детските и майчинските, както и повече средства за образование, здравеопазване, култура и спорт.

„Продължаваме тези много тежки преговори с Европейската комисия. Когато сме готови, а аз се надявам, че ще отстоим нашите виждания за бюджета, веднага ще го внесем“, заяви премиерът.

Източници: nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Горски

    13 6 Отговор
    Подкрепящите Илияна Йотова често подчертават, че преди да стане политик, е била великолепен журналист и е проявявала завиден професионализъм. Но дали това е било така всеки може да прецени сам. В далечната 1995 година на 11 август
    тогавашния премиер Жан Виденов открива фолклорен фестивал в Копривщица и играе хоро пред насъбралите се българи.
    Късно вечерта на околовръстното шосе в София катастрофира камион, в който изгарят 13 войници и един офицер от транспортни войски.
    За последната вечерна емисия на БНТ екипът прави извънредна новина за трагедията, която съвсем естествено се планира да бъде пусната като водеща. Тогава обаче се намесва шефката на дирекция "Новини" Илияна Йотова и нарежда тази новина да се отрази чак в края на емисията, защото не била чак толкова важна. Така в последната емисия по БНТ изявите на Виденов са отразени с приоритет. Цяла България го вижда как играе хоро, а трагедията с 14-е войници е спомената само мимоходом. По-късно гражданите нарекоха това хора „кърваво”, а премиерът Виденов бе подложен на остри критики и обвинен за безхаберие на държавата. Толкова за професионализма на Йотова. Костадинов е абсолютно прав . 1. Аз лично няма да гласувам за нито един от двамата защото не искам да избирам между чума и холера .Ако не ме мързи да отида ще пусна Не подкрепям никого .2 Има хора които са гласували за Възраждане и ще пуснат с отвращение за Йотова само да не Гюров. За Гюров мое да гласуват 0.01 % .

    Коментиран от #16, #18

    19:45 27.10.2026

  • 2 Така е

    16 4 Отговор
    Посоката е вярна - назад и надолу...много прогресивно...

    19:46 27.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ооставка

    17 3 Отговор
    Компрометиран си!

    19:48 27.10.2026

  • 5 Без майтап

    14 3 Отговор
    Този хвърчи в облаците.

    19:49 27.10.2026

  • 6 Българин

    16 5 Отговор
    Радев и Йотова са марионетки на Путин.

    Коментиран от #11

    19:49 27.10.2026

  • 7 Оох, човече

    14 3 Отговор
    Тоя дали има поне капка човешко в себе си? Една кукла на верига. Жалък, объркан и нахален човек.

    19:52 27.10.2026

  • 8 Анонимен

    11 2 Отговор
    Ала балата здраво играе а недосегаемостта на този човек е ужасяваща

    19:53 27.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Благой от СОФстрой

    7 1 Отговор
    БеГеселяка възпитан от БеГеселяни възпроизвежда БеГеселска България!!!

    19:56 27.10.2026

  • 11 .....

    11 0 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Хем ще яде шамари от Русия , защото е обещал повече от колкото може да изпълни ; хем яде шамари от ЕС , където ще му спрат ЕС средставата както стана с Унгария. Само че този път Русия няма пари да дава и да поддържа и играта върви към трето действие (от 4ри).

    19:57 27.10.2026

  • 12 ИНТЕРЕСНО?

    11 0 Отговор
    Да, свърши се с агонията, най-сетне се разбра кой, кой е...

    19:58 27.10.2026

  • 13 Бля,бля

    11 0 Отговор
    По закон бюджет 2027 г.трябва да бъде внесен до края на октомври.Нарочно не го внасят преди балотажа,за да не видим какви секири са ни подготвили.Явно клането ще е следозборно.Засега изтече само,че от Нова година увеличават цената на тока с 12%.На печелившите,честито!

    19:58 27.10.2026

  • 14 Ренегат

    9 0 Отговор
    Член на БКП от 1984-1990. Делегат на последния и извънреден конгрес на 14 януари 1990г. Клел се да изповядва марксизма - ленинизма и да громи западния империализъм...после колоса на глинени крака се сгромоляса и обръща палачинката- обучение в САЩ - големия идеологически враг...А сега накъде господин премиер? Кой е врага и кой приятеля? Къде да търсим светлото бъдеще - на изток или на запад?

    Коментиран от #17

    19:59 27.10.2026

  • 15 грешката

    7 0 Отговор
    Дай власт и пари някому и ще стане ясно що за човек е.

    20:01 27.10.2026

  • 16 Не съм съгласен

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Горски":

    Винаги трябва да се гласува на 100% за определен кандидат. Дори и да е грешен избор. Грешките се поправят с протести и нов избор. Като не гласуваш или гласуваш въздържал се, ти реално разпределяш своя глас поравно измежду всички кандидати. 50% на 50%.

    Коментиран от #27, #29

    20:01 27.10.2026

  • 17 08976

    10 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ренегат":

    Той е много по - опасен от Бойко и Шиши, които са обикновенни крадци, докато той го прави за идеологията. Изживява се като българския путин. Ще се наложи да го изкараме по начина по който изкарахме последните комунисти от властта 97ма.

    20:01 27.10.2026

  • 18 Мир на Духа им на момчетата

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Горски":

    Пропуснали сте подробностите във
    фаталната вечер е имало гонка между и.карамански и чужденец
    Подробно беше обяснено за съжаление, факт
    Дали ще гласувате и за кого е право само на вашата съвест

    20:02 27.10.2026

  • 19 РЕАЛИСТ

    2 2 Отговор
    Четете статията в ПИК - КМЕТОВЕТЕ НА ГЕРБ ОСИГУРИХА ПОБЕДАТА НА ЙОТОВА НА 1-ВИ ТУР
    Дава се пример с 9 областни града и предимно на Стара Загора Живко Тодоров и на Велико Търново Даниел Панов.
    В Стара Загора Йотова има 45% и кмета Тодоров е първия кмет на ГЕРБ заявил публично че подкрепя Йотова.
    Кмета на Велико Търново Даниел Панов е близък със Сотир Ушев мъжа на Весела Лечева която му е братовчедка. Във Велико Търново Йотова има 40%
    За кметовете на Стара Загора Живко Тодоров и на Велико Търново Даниел Панов Бойко Борисов още в началото информира че са "хванати" от Цветан Цветанов който е сивия кардинал на ПБ заедно с Копринков да работят за Йотова.
    Дават се примери и с Хасково ,Бургас и Враца чийто кмет Кaлин Каменов има проблеми с правосъдието и е "натиснат" да работи за Йотова.

    Коментиран от #21

    20:03 27.10.2026

  • 20 Цар Борис

    6 0 Отговор
    Р.Р. да хваща самолета и заедно с другарката Йотовна да заминават за Кремъл и да не се връщат

    20:04 27.10.2026

  • 21 Пич

    1 4 Отговор

    До коментар #19 от "РЕАЛИСТ":

    Кметовете на Герб хванати в кoрупционни схеми са принудени да изкарат цялата общинска и областна администрации ,техните близки ,фирмите с общински поръчки и техните служители да гласуват за йотова...Маските паднаха дами и господа

    20:04 27.10.2026

  • 22 Франкфурт на майнен

    7 1 Отговор
    Бюджетът ви е античовешки.
    Управлението ви е трагично.
    Тръгнете си сами докато е време.
    Оставка!

    20:05 27.10.2026

  • 23 Търновец

    6 1 Отговор
    Днес радко крадецов боташов е на посещение в нашия град Велико Търново. Целта на срещата е уж координация между изпълнителната и местната власт. След срещата радев боташов крадецов заедно с кмета от ГЕРБ Даниел Панов участват на предизборно мероприятие на ПБ в подкрепа на кандидата г-жа Илияна Йотова. Даниел Панов спечели местните избори преди 3 години за кмет на общината като загуби самия областен град Велико Търново от кандидата на ПП Йордан Терзийски. Но в селата от общината с компактно ромско население като Водолей ,Куцина ,Раданово и други резултата беше 99% за Панов и беше избран за кмет. Оказа се вярно че Цветанов и Копринков приобщават кметовете на ГЕРБ към ПБ и работят за Йотова. Панов преди години е лична номинация на Цветанов а в момента с Копринков са сивите кардинали на радко крадецов боташов и ПБ. Няма по зловеща измама в новата политическа история на България от мунчо боташа и олигархията негов ментор а потърпевш е народа.

    20:05 27.10.2026

  • 24 Гаф след гаф,

    6 0 Отговор
    глупост след глупост.

    20:06 27.10.2026

  • 25 Няма как грешката

    4 0 Отговор
    да вижда грешка.
    Гласувайте за копринсите!
    Гласувайте за "Боташ"!
    Няма грешка, има дивотия!

    20:07 27.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Бай Араб

    6 1 Отговор
    Кодовете на машините за гласуване са в Радев /ала бала при президента/

    20:08 27.10.2026

  • 29 избирател

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Не съм съгласен":

    Абсолютно точно съждение. Бутона "Гласувал за никого" има ефекта на гласувам за всички пропорционално на резултатите им и само повишава процента на гласувалите.
    Колкото по-малка е избирателната активност, толкова по-щастливи и безотговорни са управляващите.
    пресен пример - Високата избирателна активност преобърна каруцата дори на непоклатимия Вучич.

    20:10 27.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Йода

    2 0 Отговор
    Който е бил в казармата знае колко е акъла на шапкарите. Жалък зелен чорап.

    20:14 27.10.2026

  • 32 Да,бе,да

    1 0 Отговор
    Водили преговори за бюджета с ЕС.Кой пък вярва на тоя лъжец.После ще каже,искахме да увеличим пенсии и заплати,но ЕС не дава.Оставка,неможачи!

    20:19 27.10.2026

  • 33 огледалце

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Коментар":

    Правилна самооценка за степента на задълбочени способности за преценка!
    Аргумента за мажоритарни избори е несъотносим за противоположното Ви становище.

    20:19 27.10.2026

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