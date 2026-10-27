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Петър Волгин: Избирателите на „Възраждане“ решават сами за балотажа
  Тема: Избори

Петър Волгин: Избирателите на „Възраждане“ решават сами за балотажа

27 Октомври, 2026 17:38, обновена 27 Октомври, 2026 17:38 918 56

  • петър волгин-
  • възраждане-
  • президентски избори-
  • балотаж-
  • андрей гюров

Кандидатът за вицепрезидент заяви, че партията няма естествен съюзник сред двамата участници в балотажа. Той посочи условията, при които би била възможна подкрепа

Петър Волгин: Избирателите на „Възраждане“ решават сами за балотажа - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Избирателите на „Възраждане“ сами могат да решат дали и кого да подкрепят на втория тур на президентските избори. Това заяви кандидатът за вицепрезидент на партията Петър Волгин в предаването „Пресечна точка“ по NOVA.

Волгин, който отпадна от надпреварата след първия тур, каза, че според личното му мнение избирателите на „Възраждане“ не биха подкрепили кандидата за президент Андрей Гюров. Той уточни, че причината не е лично отношение към него, а политическите позиции, които представлява.

„Избирателите на „Възраждане“ са достатъчно интелигентни и сами могат да преценят“, заяви Петър Волгин.

Според него Гюров олицетворява политика, при която българската политическа класа се съобразява с „началниците от Брюксел“. Волгин определи това като противоположно на политическата философия на „Възраждане“.

Какви условия постави „Възраждане“

Волгин заяви, че кандидат, който иска подкрепата на партията, трябва да защитава независимостта на България, да настоява за прекратяване на военната и финансовата помощ за Украйна и да се противопостави на участие на страната във военни действия не само там, но и в Иран.

Като друго условие той посочи България да поиска дерогация от Европейския съюз, за да може отново да купува руски енергийни продукти. По думите му това би помогнало за намаляване на цените им в страната.

„Ето тези неща, ако каже някой от кандидатите, ние ще го подкрепим“, заяви Волгин.

Волгин: И двамата кандидати са политически опоненти

Кандидатът на „Възраждане“ каза, че трудно може да определи дали Илияна Йотова е по-близо до идеологическите позиции на партията. Според него всеки кандидат, който търси подкрепа от определени избиратели, трябва да се съобрази с техните очаквания.

Волгин заяви, че нито Йотова, нито Гюров изглеждат като естествени съюзници на „Възраждане“. По думите му и двамата поставят на първо място изпълнението на указания, които идват отвън, макар и в различна степен.

„И двамата ще бъдат наши политически опоненти, който и от тях да стане президент“, каза той.

Волгин коментира и резултата на партията на първия тур. Той заяви, че „Възраждане“ е получила 53 хиляди гласа повече и оцени това като знак за завръщане на част от избирателите, които са се отдръпнали през април.

Според него на балотажа на 1 ноември активността вероятно ще бъде малко по-висока, но няма да се увеличи значително.

Източници: nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Без майтап

    13 6 Отговор
    А бе Волгин и Путин ли иска независима България?

    17:42 27.10.2026

  • 4 Много се изложихге.

    11 5 Отговор
    Много се изложихге с тая Идйотова. За прашец
    ли го направихте...голяма излагация сега замазвате.

    17:43 27.10.2026

  • 5 Чапай

    6 10 Отговор
    Ти си читав,но шефа ти не става.Сменяй партията докато е време.

    17:43 27.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сандо

    4 12 Отговор
    Жалко,ч Възраждане напраниха такава грешка с кандидатската си двойка.За мен най-добрата двойка за президент щеше да бъде Ченалова - Волгин без значение кой ще е президент.Но изглежда,че възрожденците дори не са се замисляли как партията им щеше да се обезглави ако по някаква случайност Костадинов беше избран.Но това са си техни проблем,а проблема на българите е,че и двамата останали кандидати са хора,за които интересите на българите са последната дупка на кавала.

    Коментиран от #15

    17:44 27.10.2026

  • 8 И Волгин сега а преди час копейкин

    10 2 Отговор
    Дадоха заден хаха. Копейкин говори срив за йотовица , не е казвал да я подкрепят всеки сам си решавал за кого да гласува,сега и този същото говори всеки сам да си прецени...а сутринта друго...явно някой им наби канчето

    17:44 27.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Горски

    8 5 Отговор
    Подкрепящите Илияна Йотова често подчертават, че преди да стане политик, е била великолепен журналист и е проявявала завиден професионализъм. Но дали това е било така всеки може да прецени сам. В далечната 1995 година на 11 август
    тогавашния премиер Жан Виденов открива фолклорен фестивал в Копривщица и играе хоро пред насъбралите се българи.
    Късно вечерта на околовръстното шосе в София катастрофира камион, в който изгарят 13 войници и един офицер от транспортни войски.
    За последната вечерна емисия на БНТ екипът прави извънредна новина за трагедията, която съвсем естествено се планира да бъде пусната като водеща. Тогава обаче се намесва шефката на дирекция "Новини" Илияна Йотова и нарежда тази новина да се отрази чак в края на емисията, защото не била чак толкова важна. Така в последната емисия по БНТ изявите на Виденов са отразени с приоритет. Цяла България го вижда как играе хоро, а трагедията с 14-е войници е спомената само мимоходом. По-късно гражданите нарекоха това хора „кърваво”, а премиерът Виденов бе подложен на остри критики и обвинен за безхаберие на държавата. Толкова за професионализма на Йотова. Костадинов е абсолютно прав . 1. Аз лично няма да гласувам за нито един от двамата защото не искам да избирам между чума и холера .Ако не ме мързи да отида ще пусна Не подкрепям никого .2 Има хора които са гласували за Възраждане и ще пуснат с отвращение за Йотова само да не Гюров. За Гюров мое да гласуват 0.01 % .

    Коментиран от #40

    17:45 27.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 пинокио

    9 1 Отговор
    на руzофилите носовете,пардон ушите се удъпжават,когато лъжат!

    17:46 27.10.2026

  • 15 Не е грешка, рожбо

    7 3 Отговор

    До коментар #7 от "Сандо":

    Просто преобладават българите, които не си падат по нацистки партии и по лозунги.

    17:46 27.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Абе

    6 5 Отговор
    стига сте го увъртали и усуквали. Костадинов много ясно го каза, че няма да подкрепят Гюро Михайлов точка!!!

    Коментиран от #43

    17:47 27.10.2026

  • 19 Европеец

    6 4 Отговор

    До коментар #6 от "Само днес Волгините пуснаха тук":

    Не се притеснявай..... Да ти кажа убедено гласувах за Костадинов и Волгин на първия тур..... Сега определено няма да гласувам нито за петроханеца, нито за червената кариеристка с петрохански оттенък..... А позицията на ръководството на Възраждане е демократична.... Партийните членове не са роби, а са свободни граждани...

    17:48 27.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Шмекер Копейкин празнодумеца

    8 3 Отговор
    Половината ви гласове бяха от структурите на ГЕРБ, така че там думата има Бойко.

    17:51 27.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ах костя костяяяя копейкааа хаха

    3 1 Отговор
    Нали сутринта за йотова,вече друго запя -
    Костадин Костадинов:
    Благодарим на всички наши съмишленици и избиратели! На последните избори „Възраждане“ получи 191 000 гласа - увеличение с 53 000 гласа спрямо предишния вот през пролетта. “Възраждане” има най-високия ръст от всички политически партии - ние утроихме своя резултат. Основната заслуга за този резултат е на нашите безкористни симпатизанти и съмишленици. Не ги наричам просто избиратели, защото това са хора, които приемат „Възраждане“ и каузата ни като своя лична кауза.

    Особено важно е да подчертаем, че много хора отново се върнаха към нашата кауза - за свободна, суверенна и независима България.
    Ние няма да раздаваме подкрепа без принципи и няма да превръщаме избирателите си в инструмент за чужди политически сметки. Нито г-жа Йотова, нито г-н Гюров поискаха подкрепа от “Възраждане”, затова всеки възрожденец има право сам да взема решенията си.

    По отношение на Илияна Йотова мненията сред нашите симпатизанти са различни. Една част няма да гласуват, друга ще избере опцията „Не подкрепям никого“, а трета може да подкрепи нея. Това е тяхно свободно право. В същото време, според нашия анализ, резултатите показват сериозен срив в подкрепата за Илияна Йотова спрямо предишните избори. Ние не апелираме да се гласува конкретно за даден кандидат.

    17:54 27.10.2026

  • 29 Йода

    9 3 Отговор
    Плешив клепоушат "хубавец ".

    17:54 27.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Енергетик

    8 1 Отговор
    Когато купувахме руски енергийни продукти ги заплащахме с от 35 до 220% братска надценка, спрямо цените на европейската борса. Има дело, спечелено от ЕК в полза на България, по което ни дължат над 550 млн. $ неустойка за свръх надценка. Всеки може да си го намери и прочете. Бойко Борисов им ги опрости.

    17:56 27.10.2026

  • 32 Няма нужда да четем изстъпленията му

    6 3 Отговор

    До коментар #25 от "Ах костя костя копейкаааа ааа":

    Толкова е прозрачен и предвидим. Сещаме се какво е казал. Същите лъжи.
    Утроил си резултата, дръжки. На фона на негласувалите, послушните копейки изгледат горе-долу. Но на парламентарни сте капка в морето.

    17:56 27.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ЕДГАР КЕЙСИ

    9 4 Отговор
    ФАШИСТА КОПЕЙКИН ПРИЗОВА ........................... "ВЪЗРОЖДЕНЦИ" ДА ГЛАСУВАТ ПО СЪВЕСТ, НО ......................,..... НИКОГА ЗА ГЮРОВ (ЗНАЧИ ЗА ПИГИ ЙОТОВА) ........................ ФАКТ ! .......................... АЗ ЩЕ ГЛАСУВАМ, НО НИКОГА ЗА ПИГИ ЙОТОВА ...................... ПОЗНАЙТЕ ЗА КОГО ? ? ? ...........................

    17:57 27.10.2026

  • 35 Реалист

    8 3 Отговор
    Истината е, че на Мунчо и Пиги това им беше потенциала - половин милион гласоподаватели.
    Всички останали ги мразят, защото излъгаха народа по най-наглия и лицемерен начин.
    Излъгаха, че ще се борят с олигархията
    Излъгаха, че ще овладеят цените
    Излъгаха , че няма да пипат данъците
    Излъгаха, че ще има финансова стабилност
    Излъгаха за евтините горива и ток.
    Върнаха yбийствата от 90-те.
    ...
    за всичко излъгаха. Време е да уволним лъжците !

    17:57 27.10.2026

  • 36 Европа

    4 8 Отговор
    А ГюрКан ще ни водят към Европа на подпалените и разрушени градове и столици на Франция, Германия, Австрия, Италия, Испания, Португалия, Белгия...

    Коментиран от #48

    17:58 27.10.2026

  • 37 Волгата

    10 5 Отговор
    и копейката са част от паразитите на България !

    17:58 27.10.2026

  • 38 Тази партия с отпаднала необходимост

    5 5 Отговор
    защо си прави реклама цял ден, не разбрах.

    Да не готви фашистки преврат? Не вярвам. Малко са. Не схващам целта на данданията.
    Предплатили са на сайта за повече статии ли?

    17:59 27.10.2026

  • 39 Кажи честно ... 🤣

    13 4 Отговор
    "Избирателите на „Възраждане“ са достатъчно интелигентни" 🤣🤣🤣🤣
    Чак се задавих бе, 4ебypaшка. 🤣🤣🤣

    17:59 27.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Седнеш-станеш, все петроханци ти на ума

    6 3 Отговор

    До коментар #21 от "Ахмед маслата дету":

    Ти си им най-големият фен.
    Педофилите на Путин не ти ли стигат?

    18:01 27.10.2026

  • 42 Копейкин

    10 3 Отговор
    нали искаше оставка на йотова ?! Сега я подкрепя?! Ко стана ,каква стана тя?! Поредни батак и пасквил сътворен от максудеца.

    Коментиран от #51

    18:01 27.10.2026

  • 43 И много правилно...

    3 6 Отговор

    До коментар #18 от "Абе":

    Когато баба Меца откъснала главата на умник Гюро, защото си я бил наврял в нейната хралупа, дружина жълтопаветни умници ще питат ли дали умник Гюро е имал глава или е нямал?

    Коя от жълтопаветните жени ще се сети, че сигурно е имал глава, защото му била купувала капа миналата година?

    18:04 27.10.2026

  • 44 Волгин

    7 3 Отговор
    си отдъхна, че не е вице и се прибира бързо бързо в Брюксел и Страсбург. Ама фюрерчето Копейкин забрани да се гласува по собствена воля. И много оклюмали бяха неговите таварищи около масата- плювача Цончо, юриста Петров и други двама безлични.

    18:05 27.10.2026

  • 45 Рунди

    6 3 Отговор
    Моля ти се, Волги. Нося водката и сельодката.

    18:08 27.10.2026

  • 46 Емигрант

    4 2 Отговор
    Ето истинското лицемерно и измамно лице на Възраждане, тоя казва, че избирателите им щели САМИ да определят за кого да гласуват, а главатарят им "героичната" и "патриотична" Копейка вече им НАРЕДИ да гласуват срещу Гюров ! Лесен за манипулиране и контролиране опростачен чалгарски народ ! Двама явни руски подДлоги бяха кандидати за Президентска двойка на България - не срам, а подигравка с държава член на ЕС ! Единият отиде в Русия с цялата възрожденска тумба по време на забрана за член на ЕС да посещава агресорът, а другият се срамува от българската си фамилия и си я е сменил с руска ! Неделя е денят в който като цяло ще се разбере българинът УМЕН ли е или е с НАРКОЗАВИСИМ МОЗЪК ! Не ме трийте това е свободно мнение на което имам право ако сте свободна, независима и демократична медия !

    18:15 27.10.2026

  • 47 Шаран БГ

    0 1 Отговор
    Няма да те изтрият," Емигранте"№ 46 !
    Вероятнво ще изтрият мен – както винаги почти ! Аз като тъп шаран мисля, че най-правилно е , гласувалите за № 11 на първи тур, по времето на балотажа " да ходят за дренки или да берат шипки ". Волгин е истински демократ – кой който път иска, по него да върви ! Костадинов явно нещо се е
    е объркал. И двамцата от балотажа са анти-възражданци !
    Юруш - всички, които са на бюджетната ясла – бегом на балотаж !!

    18:36 27.10.2026

  • 48 Те какво са,виновни,

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Европа":

    че кремълските проксита и им ги рушат?

    18:36 27.10.2026

  • 49 Иванчо

    2 0 Отговор
    Клепоухия волгодонски канал подкрепя клепарона мунчо - като краставите магарета - подушват се чрез девет руzки заповеди от мутрофанка.

    18:39 27.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 два мандата

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Копейкин":

    В крайна сметка всички са русофили и това е важното - да бъде обслужен Кремъл възможно най-добре, независимо от кого.

    18:41 27.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Мдаа

    2 0 Отговор
    Избирателите на израждане не са научени да решават сами, затова Коста им каза, че партията няма да подкрепи Йо-йото, а Волгата няма нужда да си купува сателитна чиния, има две на главата.

    Коментиран от #56

    18:42 27.10.2026

  • 54 За един приятел питам

    1 0 Отговор
    Този сега ще се връща ли в парламента на прогнилия ЕС за да си взема заплатката от 18 000 евро всеки месец с отвъщение ?

    18:43 27.10.2026

  • 55 Разбира се

    1 0 Отговор
    Те са различни и дори си нямате представа какво мислят и защо са подкрепили вас на първи тур.

    18:43 27.10.2026

  • 56 Мдаа

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Мдаа":

    Всъщност няма да подкрепи Гюров, така му наредила Митрофанова.

    18:44 27.10.2026

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