Петър Волгин: Избирателите на „Възраждане“ решават сами за балотажа

Избирателите на „Възраждане“ сами могат да решат дали и кого да подкрепят на втория тур на президентските избори. Това заяви кандидатът за вицепрезидент на партията Петър Волгин в предаването „Пресечна точка“ по NOVA.
Волгин, който отпадна от надпреварата след първия тур, каза, че според личното му мнение избирателите на „Възраждане“ не биха подкрепили кандидата за президент Андрей Гюров. Той уточни, че причината не е лично отношение към него, а политическите позиции, които представлява.„Избирателите на „Възраждане“ са достатъчно интелигентни и сами могат да преценят“, заяви Петър Волгин.
Според него Гюров олицетворява политика, при която българската политическа класа се съобразява с „началниците от Брюксел“. Волгин определи това като противоположно на политическата философия на „Възраждане“.
Какви условия постави „Възраждане“
Волгин заяви, че кандидат, който иска подкрепата на партията, трябва да защитава независимостта на България, да настоява за прекратяване на военната и финансовата помощ за Украйна и да се противопостави на участие на страната във военни действия не само там, но и в Иран.
Като друго условие той посочи България да поиска дерогация от Европейския съюз, за да може отново да купува руски енергийни продукти. По думите му това би помогнало за намаляване на цените им в страната.
„Ето тези неща, ако каже някой от кандидатите, ние ще го подкрепим“, заяви Волгин.
Волгин: И двамата кандидати са политически опоненти
Кандидатът на „Възраждане“ каза, че трудно може да определи дали Илияна Йотова е по-близо до идеологическите позиции на партията. Според него всеки кандидат, който търси подкрепа от определени избиратели, трябва да се съобрази с техните очаквания.
Волгин заяви, че нито Йотова, нито Гюров изглеждат като естествени съюзници на „Възраждане“. По думите му и двамата поставят на първо място изпълнението на указания, които идват отвън, макар и в различна степен.
„И двамата ще бъдат наши политически опоненти, който и от тях да стане президент“, каза той.
Волгин коментира и резултата на партията на първия тур. Той заяви, че „Възраждане“ е получила 53 хиляди гласа повече и оцени това като знак за завръщане на част от избирателите, които са се отдръпнали през април.
Според него на балотажа на 1 ноември активността вероятно ще бъде малко по-висока, но няма да се увеличи значително.
Източници: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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3 Без майтап
17:42 27.10.2026
4 Много се изложихге.
ли го направихте...голяма излагация сега замазвате.
17:43 27.10.2026
5 Чапай
17:43 27.10.2026
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7 Сандо
Коментиран от #15
17:44 27.10.2026
8 И Волгин сега а преди час копейкин
17:44 27.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Горски
тогавашния премиер Жан Виденов открива фолклорен фестивал в Копривщица и играе хоро пред насъбралите се българи.
Късно вечерта на околовръстното шосе в София катастрофира камион, в който изгарят 13 войници и един офицер от транспортни войски.
За последната вечерна емисия на БНТ екипът прави извънредна новина за трагедията, която съвсем естествено се планира да бъде пусната като водеща. Тогава обаче се намесва шефката на дирекция "Новини" Илияна Йотова и нарежда тази новина да се отрази чак в края на емисията, защото не била чак толкова важна. Така в последната емисия по БНТ изявите на Виденов са отразени с приоритет. Цяла България го вижда как играе хоро, а трагедията с 14-е войници е спомената само мимоходом. По-късно гражданите нарекоха това хора „кърваво”, а премиерът Виденов бе подложен на остри критики и обвинен за безхаберие на държавата. Толкова за професионализма на Йотова. Костадинов е абсолютно прав . 1. Аз лично няма да гласувам за нито един от двамата защото не искам да избирам между чума и холера .Ако не ме мързи да отида ще пусна Не подкрепям никого .2 Има хора които са гласували за Възраждане и ще пуснат с отвращение за Йотова само да не Гюров. За Гюров мое да гласуват 0.01 % .
Коментиран от #40
17:45 27.10.2026
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14 пинокио
17:46 27.10.2026
15 Не е грешка, рожбо
До коментар #7 от "Сандо":Просто преобладават българите, които не си падат по нацистки партии и по лозунги.
17:46 27.10.2026
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18 Абе
Коментиран от #43
17:47 27.10.2026
19 Европеец
До коментар #6 от "Само днес Волгините пуснаха тук":Не се притеснявай..... Да ти кажа убедено гласувах за Костадинов и Волгин на първия тур..... Сега определено няма да гласувам нито за петроханеца, нито за червената кариеристка с петрохански оттенък..... А позицията на ръководството на Възраждане е демократична.... Партийните членове не са роби, а са свободни граждани...
17:48 27.10.2026
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24 Шмекер Копейкин празнодумеца
17:51 27.10.2026
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28 Ах костя костяяяя копейкааа хаха
Костадин Костадинов:
Благодарим на всички наши съмишленици и избиратели! На последните избори „Възраждане“ получи 191 000 гласа - увеличение с 53 000 гласа спрямо предишния вот през пролетта. “Възраждане” има най-високия ръст от всички политически партии - ние утроихме своя резултат. Основната заслуга за този резултат е на нашите безкористни симпатизанти и съмишленици. Не ги наричам просто избиратели, защото това са хора, които приемат „Възраждане“ и каузата ни като своя лична кауза.
Особено важно е да подчертаем, че много хора отново се върнаха към нашата кауза - за свободна, суверенна и независима България.
Ние няма да раздаваме подкрепа без принципи и няма да превръщаме избирателите си в инструмент за чужди политически сметки. Нито г-жа Йотова, нито г-н Гюров поискаха подкрепа от “Възраждане”, затова всеки възрожденец има право сам да взема решенията си.
По отношение на Илияна Йотова мненията сред нашите симпатизанти са различни. Една част няма да гласуват, друга ще избере опцията „Не подкрепям никого“, а трета може да подкрепи нея. Това е тяхно свободно право. В същото време, според нашия анализ, резултатите показват сериозен срив в подкрепата за Илияна Йотова спрямо предишните избори. Ние не апелираме да се гласува конкретно за даден кандидат.
17:54 27.10.2026
29 Йода
17:54 27.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Енергетик
17:56 27.10.2026
32 Няма нужда да четем изстъпленията му
До коментар #25 от "Ах костя костя копейкаааа ааа":Толкова е прозрачен и предвидим. Сещаме се какво е казал. Същите лъжи.
Утроил си резултата, дръжки. На фона на негласувалите, послушните копейки изгледат горе-долу. Но на парламентарни сте капка в морето.
17:56 27.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 ЕДГАР КЕЙСИ
17:57 27.10.2026
35 Реалист
Всички останали ги мразят, защото излъгаха народа по най-наглия и лицемерен начин.
Излъгаха, че ще се борят с олигархията
Излъгаха, че ще овладеят цените
Излъгаха , че няма да пипат данъците
Излъгаха, че ще има финансова стабилност
Излъгаха за евтините горива и ток.
Върнаха yбийствата от 90-те.
...
за всичко излъгаха. Време е да уволним лъжците !
17:57 27.10.2026
36 Европа
Коментиран от #48
17:58 27.10.2026
37 Волгата
17:58 27.10.2026
38 Тази партия с отпаднала необходимост
Да не готви фашистки преврат? Не вярвам. Малко са. Не схващам целта на данданията.
Предплатили са на сайта за повече статии ли?
17:59 27.10.2026
39 Кажи честно ... 🤣
Чак се задавих бе, 4ебypaшка. 🤣🤣🤣
17:59 27.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Седнеш-станеш, все петроханци ти на ума
До коментар #21 от "Ахмед маслата дету":Ти си им най-големият фен.
Педофилите на Путин не ти ли стигат?
18:01 27.10.2026
42 Копейкин
Коментиран от #51
18:01 27.10.2026
43 И много правилно...
До коментар #18 от "Абе":Когато баба Меца откъснала главата на умник Гюро, защото си я бил наврял в нейната хралупа, дружина жълтопаветни умници ще питат ли дали умник Гюро е имал глава или е нямал?
Коя от жълтопаветните жени ще се сети, че сигурно е имал глава, защото му била купувала капа миналата година?
18:04 27.10.2026
44 Волгин
18:05 27.10.2026
45 Рунди
18:08 27.10.2026
46 Емигрант
18:15 27.10.2026
47 Шаран БГ
Вероятнво ще изтрият мен – както винаги почти ! Аз като тъп шаран мисля, че най-правилно е , гласувалите за № 11 на първи тур, по времето на балотажа " да ходят за дренки или да берат шипки ". Волгин е истински демократ – кой който път иска, по него да върви ! Костадинов явно нещо се е
е объркал. И двамцата от балотажа са анти-възражданци !
Юруш - всички, които са на бюджетната ясла – бегом на балотаж !!
18:36 27.10.2026
48 Те какво са,виновни,
До коментар #36 от "Европа":че кремълските проксита и им ги рушат?
18:36 27.10.2026
49 Иванчо
18:39 27.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 два мандата
До коментар #42 от "Копейкин":В крайна сметка всички са русофили и това е важното - да бъде обслужен Кремъл възможно най-добре, независимо от кого.
18:41 27.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Мдаа
Коментиран от #56
18:42 27.10.2026
54 За един приятел питам
18:43 27.10.2026
55 Разбира се
18:43 27.10.2026
56 Мдаа
До коментар #53 от "Мдаа":Всъщност няма да подкрепи Гюров, така му наредила Митрофанова.
18:44 27.10.2026