Петър Волгин: Избирателите на „Възраждане“ решават сами за балотажа

Избирателите на „Възраждане“ сами могат да решат дали и кого да подкрепят на втория тур на президентските избори. Това заяви кандидатът за вицепрезидент на партията Петър Волгин в предаването „Пресечна точка“ по NOVA.

Волгин, който отпадна от надпреварата след първия тур, каза, че според личното му мнение избирателите на „Възраждане“ не биха подкрепили кандидата за президент Андрей Гюров. Той уточни, че причината не е лично отношение към него, а политическите позиции, които представлява.

„Избирателите на „Възраждане“ са достатъчно интелигентни и сами могат да преценят“, заяви Петър Волгин.

Според него Гюров олицетворява политика, при която българската политическа класа се съобразява с „началниците от Брюксел“. Волгин определи това като противоположно на политическата философия на „Възраждане“.

Какви условия постави „Възраждане“

Волгин заяви, че кандидат, който иска подкрепата на партията, трябва да защитава независимостта на България, да настоява за прекратяване на военната и финансовата помощ за Украйна и да се противопостави на участие на страната във военни действия не само там, но и в Иран.

Като друго условие той посочи България да поиска дерогация от Европейския съюз, за да може отново да купува руски енергийни продукти. По думите му това би помогнало за намаляване на цените им в страната.

„Ето тези неща, ако каже някой от кандидатите, ние ще го подкрепим“, заяви Волгин.

Волгин: И двамата кандидати са политически опоненти

Кандидатът на „Възраждане“ каза, че трудно може да определи дали Илияна Йотова е по-близо до идеологическите позиции на партията. Според него всеки кандидат, който търси подкрепа от определени избиратели, трябва да се съобрази с техните очаквания.

Волгин заяви, че нито Йотова, нито Гюров изглеждат като естествени съюзници на „Възраждане“. По думите му и двамата поставят на първо място изпълнението на указания, които идват отвън, макар и в различна степен.

„И двамата ще бъдат наши политически опоненти, който и от тях да стане президент“, каза той.

Волгин коментира и резултата на партията на първия тур. Той заяви, че „Възраждане“ е получила 53 хиляди гласа повече и оцени това като знак за завръщане на част от избирателите, които са се отдръпнали през април.

Според него на балотажа на 1 ноември активността вероятно ще бъде малко по-висока, но няма да се увеличи значително.

Източници: nova.bg