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Синдикат „Защита“ поиска оставката на Катя Ивкова

Синдикат „Защита“ поиска оставката на Катя Ивкова

27 Октомври, 2026 20:23 1 311 32

  • катя ивкова-
  • здравеопазване-
  • синдикат защита-
  • противогрипни ваксини-
  • оставка

Организацията твърди, че здравното министерство е оставено „на автопилот“ и критикува липсата на противогрипни ваксини

Синдикат „Защита“ поиска оставката на Катя Ивкова - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Синдикат „Защита“ поиска оставката на министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Организацията твърди, че дни преди очаквана грипна епидемия в България няма достатъчно противогрипни ваксини за деца и възрастни, а желаещите не могат да се снабдят и от свободния пазар.

„Оставиха населението без противогрипни ваксини, а грипът чука на вратата“, заявяват от синдиката. Оттам посочват, че единствената възможност за закупуване на ваксини е пътуване до Гърция.

Второ искане за оставка за месец

От „Защита“ уточняват, че това е второто им настояване за оставката на здравния министър в рамките на един месец. Според синдиката Ивкова е на поста от шест месеца, но през този период Министерството на здравеопазването е било оставено „на автопилот“.

Организацията критикува министъра за публичните ѝ прояви и твърди, че приносът ѝ към сектора се свежда до снимки от различни места в страната. Синдикатът заявява още, че очакванията на десетките хиляди работещи в здравеопазването за по-високи доходи, по-добри условия на труд и промени в системата не са изпълнени.

Критики към реформата в Спешната помощ

Основна част от изявлението е насочена към административната реформа в Спешната помощ и регионалните здравни инспекции. От „Защита“ твърдят, че промените създават хаос и могат да доведат до допълнителни проблеми в здравната система.

„Месеци наред хвърля Спешната помощ и РЗИ-та в хаос с нейните административни реформи“, пишат от синдиката.

В позицията си организацията отправя критики и към начина, по който министерството реагира на недоволството в сектора. От „Защита“ твърдят, че чрез силови структури се прави опит критиците да бъдат принудени да замълчат.

Синдикатът настоява Катя Ивкова да подаде оставка и отправя същия призив към министър-председателя Румен Радев. В публикуваната позиция не се посочва дали министърът или Министерският съвет са отговорили на исканията.

Източници: news.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    14 2 Отговор
    Здравеопазване в бг територията, това е оксиморон, въпреки че тук-таме има и някой свестен доктор.....

    Коментиран от #25

    20:25 27.10.2026

  • 2 Кина

    11 3 Отговор
    Кога народа ще поиска оставката на синдиката и лечението на мазохистите в България които искат и гласуват за по гаден живот..?

    20:26 27.10.2026

  • 3 Тая Кокошка !

    15 14 Отговор
    Не Е !

    За Тая Рябота !?

    Радев !

    Също !

    Коментиран от #18

    20:28 27.10.2026

  • 4 Данчо

    12 7 Отговор
    Напротив има ме си пилот а проблема с ваксините не е заради министъра

    Коментиран от #11

    20:30 27.10.2026

  • 5 Ами така е

    11 3 Отговор
    Когато назначаваш приближени за министри, а не хора, доказали се на световно ниво.

    20:34 27.10.2026

  • 6 А бе

    14 5 Отговор
    Медици и пациенти не разбрахте ли, че Здравеопазването не приоритет на политиците вече 38 години. Отбрана е приоритет едно, а две е Сигурност. Шапкарска работа вече двадесет години. Учете за шапкари.

    Коментиран от #13

    20:34 27.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тази министърка е тотал шета

    14 6 Отговор
    Не е лекар.Завърлила е УНСС.В биографията у е посочено,че е "доказан лидер в преговорите по въпросите на глобалното здраве".Впрочем ,доказани лидери с "мащабен" опит са повечето от депутатите и министрите на Радев.А на практика си знаем какви са.

    20:39 27.10.2026

  • 10 хмммм

    10 4 Отговор
    Логично! Тая и другата на социалното са пълна скръб! Не е имало по-зле министърки.

    20:39 27.10.2026

  • 11 Разбира се,че не е вина на министърката

    10 2 Отговор

    До коментар #4 от "Данчо":

    На чистачката е.Откъде ви намират такива?

    20:41 27.10.2026

  • 12 Урсулките ще ви боцнат иглата

    7 6 Отговор

    До коментар #8 от "Тази е плашеща!":

    Мортиша Адамс

    20:41 27.10.2026

  • 13 Разбрахме, че не е

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "А бе":

    Ако това не се промени, ще протестираме на площада.

    20:43 27.10.2026

  • 14 Отстрани

    7 5 Отговор
    Живеете в капитализъм , а чакате държавата да ви обслужва и да ви осигурява нещо!? Ама нали не искайте социализъм, бил лош и репресивен. Ами нали се правите на европейци , членове на клуба на богатите , където сме в общ пазар!?
    Поръчваш си от Германия, Италия или Франция или отиваш там и си купуваш !? Всеки нещо иска от тази държава, а никой не иска да дава.
    Социализмът приключи отдавна!

    20:50 27.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Истината

    3 7 Отговор
    Държавата не е длъжна да ви осигурява никакви ваксини, които не са задължителни според имунизационния календар, какво пак мрънкате бе??? Като искаш специална ваксина намираш начин да си я купиш откъдето пожелаеш!!!

    21:00 27.10.2026

  • 17 Тия Вежди ?

    4 3 Отговор
    Нарисувани ?

    Ли Са ?

    Коментиран от #19

    21:02 27.10.2026

  • 18 Не Сте Съгласни ?

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Тая Кокошка !":

    Дано Да Ви Се Наложи !

    21:05 27.10.2026

  • 19 С тия вежди е

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Тия Вежди ?":

    Като от Фил на Чарли Чаплин.

    21:06 27.10.2026

  • 20 Кунчев

    3 2 Отговор
    Колкото съм искал, толкова съм поръчал.
    Един не виждал жив пациент ,в оставка, който , докато слушате камбаните на Св Неделя,стана и доцент!

    21:10 27.10.2026

  • 21 ЕЛИ

    0 1 Отговор
    ОЧАКВАХ УДАРИ ПО НАЙ ДОБРИЯТ МИНИСТЪР ПО ЗДРАВЕТО -ПРЕМИЕРА ДА ПАЗИ КАТЯ -ТЯ ОБИЧА БЪЛГАРИТЕ -ТЯ ПОИСКА НИЕ ДА ЗНАЕМ КАКВИ ПАРИ ВЗЕМА ДОКТОРА ОТ КАСАТА -ТОВА Е НАЙ ДОБРИЯТ КОНТРОЛ -А НЕ А БЕ КАСАТА НИЩО НЕ ПЛАЩА -ВИЕ НЕ СЕ ЛИ СЕЩАТЕ ДА ДАДЕТЕ ПАРИ -НИЕ ЗАГИВАМЕ -НО ВЗЕМАТ СТОТИЦИ ЧЕ И ХЛЯДИ ОТ ЕДИН ПРЕГЛЕД

    21:13 27.10.2026

  • 22 Андро

    2 3 Отговор
    Страхотна министърка! Респект!

    21:19 27.10.2026

  • 23 Дзак

    0 1 Отговор
    Нали болниците са частни дружества. Имат бюджет и пътеки. Как министъра да оправи доходите. Министъра ли сключва договорите за ваксини? За такова нещо съдиха Москов.

    Коментиран от #26

    21:34 27.10.2026

  • 24 Край

    1 0 Отговор
    Това е холограма на Майкъл Джексън нали

    Коментиран от #28, #29

    21:44 27.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 колебая се

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Край":

    между Майкъл Джексън и Жокера.

    21:50 27.10.2026

  • 29 колебая се

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Край":

    между Майкъл Джексън и Жокера.

    21:50 27.10.2026

  • 30 Анонимен

    0 0 Отговор
    Според мен Някои таи лична омраза!

    21:52 27.10.2026

  • 31 Несериозен повод за протест!

    0 0 Отговор
    Да бяха измислили друг повод за оставка. А то - противогрипни ваксини, които всеки уважаващ здравето си човек не си поставя. Това са най-комерсиалните и безполезни течности, от които бигфарма добре печели.
    Всеки ваксинирал се си знае - всяка година боледува от грип, но леко.
    Неваксинираните рядко боледуват от грип.

    21:53 27.10.2026

  • 32 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    АЛООУ И ВИЕ СЕ ПОДАРИХТЕ НА БОКО И ШИШИ

    21:54 27.10.2026

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