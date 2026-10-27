Синдикат „Защита“ поиска оставката на Катя Ивкова

Синдикат „Защита“ поиска оставката на министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Организацията твърди, че дни преди очаквана грипна епидемия в България няма достатъчно противогрипни ваксини за деца и възрастни, а желаещите не могат да се снабдят и от свободния пазар.
„Оставиха населението без противогрипни ваксини, а грипът чука на вратата“, заявяват от синдиката. Оттам посочват, че единствената възможност за закупуване на ваксини е пътуване до Гърция.
Второ искане за оставка за месец
От „Защита“ уточняват, че това е второто им настояване за оставката на здравния министър в рамките на един месец. Според синдиката Ивкова е на поста от шест месеца, но през този период Министерството на здравеопазването е било оставено „на автопилот“.
Организацията критикува министъра за публичните ѝ прояви и твърди, че приносът ѝ към сектора се свежда до снимки от различни места в страната. Синдикатът заявява още, че очакванията на десетките хиляди работещи в здравеопазването за по-високи доходи, по-добри условия на труд и промени в системата не са изпълнени.
Критики към реформата в Спешната помощ
Основна част от изявлението е насочена към административната реформа в Спешната помощ и регионалните здравни инспекции. От „Защита“ твърдят, че промените създават хаос и могат да доведат до допълнителни проблеми в здравната система.„Месеци наред хвърля Спешната помощ и РЗИ-та в хаос с нейните административни реформи“, пишат от синдиката.
В позицията си организацията отправя критики и към начина, по който министерството реагира на недоволството в сектора. От „Защита“ твърдят, че чрез силови структури се прави опит критиците да бъдат принудени да замълчат.
Синдикатът настоява Катя Ивкова да подаде оставка и отправя същия призив към министър-председателя Румен Радев. В публикуваната позиция не се посочва дали министърът или Министерският съвет са отговорили на исканията.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
Коментиран от #25
20:25 27.10.2026
2 Кина
20:26 27.10.2026
3 Тая Кокошка !
За Тая Рябота !?
Радев !
Също !
Коментиран от #18
20:28 27.10.2026
4 Данчо
Коментиран от #11
20:30 27.10.2026
5 Ами така е
20:34 27.10.2026
6 А бе
Коментиран от #13
20:34 27.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тази министърка е тотал шета
20:39 27.10.2026
10 хмммм
20:39 27.10.2026
11 Разбира се,че не е вина на министърката
До коментар #4 от "Данчо":На чистачката е.Откъде ви намират такива?
20:41 27.10.2026
12 Урсулките ще ви боцнат иглата
До коментар #8 от "Тази е плашеща!":Мортиша Адамс
20:41 27.10.2026
13 Разбрахме, че не е
До коментар #6 от "А бе":Ако това не се промени, ще протестираме на площада.
20:43 27.10.2026
14 Отстрани
Поръчваш си от Германия, Италия или Франция или отиваш там и си купуваш !? Всеки нещо иска от тази държава, а никой не иска да дава.
Социализмът приключи отдавна!
20:50 27.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Истината
21:00 27.10.2026
17 Тия Вежди ?
Ли Са ?
Коментиран от #19
21:02 27.10.2026
18 Не Сте Съгласни ?
До коментар #3 от "Тая Кокошка !":Дано Да Ви Се Наложи !
21:05 27.10.2026
19 С тия вежди е
До коментар #17 от "Тия Вежди ?":Като от Фил на Чарли Чаплин.
21:06 27.10.2026
20 Кунчев
Един не виждал жив пациент ,в оставка, който , докато слушате камбаните на Св Неделя,стана и доцент!
21:10 27.10.2026
21 ЕЛИ
21:13 27.10.2026
22 Андро
21:19 27.10.2026
23 Дзак
Коментиран от #26
21:34 27.10.2026
24 Край
Коментиран от #28, #29
21:44 27.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 колебая се
До коментар #24 от "Край":между Майкъл Джексън и Жокера.
21:50 27.10.2026
29 колебая се
До коментар #24 от "Край":между Майкъл Джексън и Жокера.
21:50 27.10.2026
30 Анонимен
21:52 27.10.2026
31 Несериозен повод за протест!
Всеки ваксинирал се си знае - всяка година боледува от грип, но леко.
Неваксинираните рядко боледуват от грип.
21:53 27.10.2026
32 Боруна Лом
21:54 27.10.2026