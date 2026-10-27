Синдикат „Защита“ поиска оставката на Катя Ивкова

Синдикат „Защита“ поиска оставката на министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Организацията твърди, че дни преди очаквана грипна епидемия в България няма достатъчно противогрипни ваксини за деца и възрастни, а желаещите не могат да се снабдят и от свободния пазар.

„Оставиха населението без противогрипни ваксини, а грипът чука на вратата“, заявяват от синдиката. Оттам посочват, че единствената възможност за закупуване на ваксини е пътуване до Гърция.

Второ искане за оставка за месец

От „Защита“ уточняват, че това е второто им настояване за оставката на здравния министър в рамките на един месец. Според синдиката Ивкова е на поста от шест месеца, но през този период Министерството на здравеопазването е било оставено „на автопилот“.

Организацията критикува министъра за публичните ѝ прояви и твърди, че приносът ѝ към сектора се свежда до снимки от различни места в страната. Синдикатът заявява още, че очакванията на десетките хиляди работещи в здравеопазването за по-високи доходи, по-добри условия на труд и промени в системата не са изпълнени.

Критики към реформата в Спешната помощ

Основна част от изявлението е насочена към административната реформа в Спешната помощ и регионалните здравни инспекции. От „Защита“ твърдят, че промените създават хаос и могат да доведат до допълнителни проблеми в здравната система.

„Месеци наред хвърля Спешната помощ и РЗИ-та в хаос с нейните административни реформи“, пишат от синдиката.

В позицията си организацията отправя критики и към начина, по който министерството реагира на недоволството в сектора. От „Защита“ твърдят, че чрез силови структури се прави опит критиците да бъдат принудени да замълчат.

Синдикатът настоява Катя Ивкова да подаде оставка и отправя същия призив към министър-председателя Румен Радев. В публикуваната позиция не се посочва дали министърът или Министерският съвет са отговорили на исканията.

Източници: news.bg