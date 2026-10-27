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Външният министър Велислава Петрова: Събираме доказателства за атаките в Черно море
  Тема: Украйна

Външният министър Велислава Петрова: Събираме доказателства за атаките в Черно море

27 Октомври, 2026 17:57, обновена 27 Октомври, 2026 17:59 748 50

  • черно море-
  • велислава петрова-
  • търговски кораби-
  • дронове-
  • нато

България все още не разполага с категорични данни кой стои зад ударите по търговски кораби. София поиска техническа помощ от ЕС и НАТО

Външният министър Велислава Петрова: Събираме доказателства за атаките в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

България събира доказателства за атаките срещу търговски кораби в Черно море, но все още няма категорични данни за произхода на използваните дронове. Това заяви външният министър Велислава Петрова, като определи позицията на страната като съобразена с развитието на събитията и необходимостта от установяване на фактите.

Първата атака беше регистрирана на 6 октомври в българската изключителна икономическа зона, когато бяха поразени два търговски кораба. На 13 октомври беше съобщено за нов инцидент в непосредствена близост до българските териториални води. Според БНТ общият брой на засегнатите кораби е достигнал три. Българските власти настояват за изясняване на обстоятелствата около всички нападения.

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„Произходът на дроновете и обстоятелствата около атаките трябва да бъдат изяснени“, заяви Петрова след срещата си с германския външен министър Йохан Вадефул в Берлин. Тя подчерта, че сигурността в Черно море е пряко свързана със сигурността на Европа и че са необходими общи действия за прекратяване на ударите срещу търговски плавателни съдове.

България поиска помощ от ЕС и НАТО

На 12 октомври правителството съобщи, че България е поискала техническа помощ от Европейския съюз и НАТО за продължаване на разследването. Поискана е и подкрепа от Европейската агенция по морска безопасност. Причината е, че при проведените до този момент действия не са открити останки от дронове, които да позволят надеждно установяване на техния произход.

Предвижда се да бъдат анализирани всички налични материални доказателства, сателитни данни и информацията, събрана във връзка с атаките. Правителството заяви, че след установяване на отговорността България ще предприеме дипломатически и правни действия съгласно международното право.

Още на 8 октомври Петрова посочи, че ако бъде доказано руско участие, Министерството на външните работи ще извика руския посланик и ще връчи дипломатическа нота. Тя уточни, че към този момент няма потвърдена информация, която да позволява подобно заключение.

София настоява за мораториум върху ударите

България настоява и за политическо решение, което да спре нападенията срещу търговски кораби. Петрова подкрепи въвеждането на мораториум и заяви, че защитата на цивилните екипажи и свободата на корабоплаването трябва да бъдат приоритет.

На 24 октомври, при срещата си във Варна с френския външен министър Жан-Ноел Баро, Петрова отново постави акцент върху координацията в ЕС и НАТО. Двамата министри подкрепиха развитието на Черноморския център за морска сигурност, който България и Румъния изграждат с центрове във Варна и Констанца. Предвижда се той да подпомага наблюдението на морската обстановка, защитата на критичната инфраструктура и противодействието на хибридни заплахи.

Източници: bntnews.bg, nova.bg, 24chasa.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Още ли няма картичка госпожа

    14 2 Отговор
    Потърси я. Я - виж изборните резултати. - 900000 гласа какво доказват.

    18:00 27.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 честен ционист

    14 2 Отговор
    Тази, откакто ви казах, откъде произхожда фамилията й, почнаха само да я изписват с политкоректната. Иначе дроновете са татарски, какви може да са?

    Коментиран от #40

    18:01 27.10.2026

  • 4 Европеец

    11 11 Отговор
    Е като ги съберете Какво бе моме..... Кораби пътуващи за Украйна не трябва да влизат в български териториални води.... От Русия Радев трябваше да поиска да си решават проблема с проблемните за тях кораби също извън нашите териториални води.... Това е решението да се опазим от въвличане във войната...

    Коментиран от #21, #41

    18:01 27.10.2026

  • 5 Сандо

    18 2 Отговор
    Ама още ли не са ги събрали?Поне посланичката извикаха да си похортуват,защото нищо друго не можеха да сторят за пред брюкселските господари.

    18:02 27.10.2026

  • 6 ЯСНО УКРАИНСКИ СА ДРОНОВЕТЕ

    14 14 Отговор
    Ако бяха руски да са проглушили ефира

    18:02 27.10.2026

  • 7 ....

    16 4 Отговор
    И като намерят доказателства за Русия или украйна кво ша направят, да не им обявят война я, що не си налягат парцаля.

    Коментиран от #31

    18:02 27.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ще ги

    22 1 Отговор
    събират още малко,и падате от власт! Меможачи!

    18:03 27.10.2026

  • 10 Прогресивни съветски шарлатани !

    22 2 Отговор
    В Правителството на кРадев са "експерт" до "експерта" , а вика на другите аматьори . 🤡

    18:03 27.10.2026

  • 11 Анонимен

    16 4 Отговор
    ПВЪН ПРЕДАТЕЛИ ЗАЩО ГРАБИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ А РАБОТИТЕ ЗА РУСИЯ

    18:04 27.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 3.14К

    4 14 Отговор
    Това си беше украинска провокация и изборите го показаха ясно. Руснаците не използват морски дронове, от които са пробойните по корпусите на корабите. Ако Чамова и Йотова не кажат истината,.ще спечелят изборите марионетките на Земенски!

    18:07 27.10.2026

  • 15 Някой

    3 7 Отговор
    Да забранят на кораби плащити от и към Украйна да са в български териториални води и готово! Хората на Зеленски започнаха това от предната година удряйки танкери и търговски кораби. Още предната година коментирах, че повече корабоплаване няма да имат. Да се благодарят на Зеленски и хората му. Най-логичното е руснаците да са ги ударили. Нищо че единият е ударен от запад - позицията на пробито спрямо накъде е плавал - за съвременните едва ли има значение.

    Коментиран от #26

    18:08 27.10.2026

  • 16 Събирайте, събирайте,

    15 1 Отговор
    а ако не успеете, по-кадърен събирач ще замести Радев пролетта.

    18:10 27.10.2026

  • 17 АГАТ а Кристи

    6 1 Отговор
    Ха, ха, ха. !!!
    Да здраствует !!!

    18:10 27.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 4567

    6 1 Отговор
    По-добре спрете да събирате данни. Чорапът каза: :"Румъния посочи Русия като извършител на подобни нападения в румънски води и Русия продължава да напада кораби."

    18:16 27.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Уф,не в показвайте тази.

    4 1 Отговор
    Йотова губи по десет хиляди гласа заради тази министърка и "оная" рокля.

    Коментиран от #29

    18:17 27.10.2026

  • 23 бульо

    5 1 Отговор
    не се мъчете да търсите всички знаят истината просто се скрийте и не се показвайте!!!

    18:17 27.10.2026

  • 24 ха, ха, ха...

    9 1 Отговор
    И след като не ги съберете какво? Няма доказателства, нали?

    18:18 27.10.2026

  • 25 Събира мидички

    6 1 Отговор
    жената ко толкуз

    18:19 27.10.2026

  • 26 4567

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Някой":

    Правите ли разлика между "териториални води", "икономическа зона" и "прилежаща морска територия" и какви са правомощията на БГ във всяка една от тях? Или: "Левски би ЦСКА с 2:2 като гост."

    18:20 27.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 неможачи

    4 1 Отговор
    Българите като влязат в магазина само това ги вълнува , изчакайте и да дойдат сметките за ток.

    18:21 27.10.2026

  • 29 хмм

    5 3 Отговор

    До коментар #22 от "Уф,не в показвайте тази.":

    Не е зле някой да я посъветва да не държи такъв тон на журналистите, защото не са и подчинени, а прави впечатление на зле възпитана.

    18:21 27.10.2026

  • 30 отроче

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Никой читав не може да оцелее":

    на някой червен вожд от миналото...

    Коментиран от #33

    18:21 27.10.2026

  • 31 Хи хи

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "....":

    Не бе , Гюро ще обяви войната , Мунчо е за МИР Нищо , че Радев се среща с Рюте и поиска помощ ,и натовски самолети облитат българската акватория. Кинтекса пък се похвали , че са писали на всички европейски институции да помагат , но не казаха срещу кого . Аз не вярвам Путин да ни напада , ние сме си снишили , каним Митрофанова на чай в МС и вярваме в предположението , че дроновете са от трети страни и т.н.

    18:24 27.10.2026

  • 32 9689

    1 3 Отговор
    Драскачи,щом се бавим и се срамуваме значи са украински.Има специалисти от НАТО.

    18:27 27.10.2026

  • 33 ПРАЗ ГОЛЯМ

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "отроче":

    Миналото си остава там завинаги.

    Коментиран от #39

    18:28 27.10.2026

  • 34 На 6-ти и 13-ти октомври

    3 1 Отговор
    ударените кораби с украинци на борда не потънаха, а останаха на вода, за разлика от другите два кораба, на които нямаше украинци и чиито екипажи потънаха, заено с корабите си, с изключение на петима късметлии...

    Две последователни случайности по един и същи казус образуват закономерност.

    18:28 27.10.2026

  • 35 ПЪЛНИ Глупости

    3 1 Отговор
    Момата става ама е като: "Мома от село с чалма на чело ,думите срича на ТАТкО си прилича . Който я познае в затвора ще узнае" !

    Коментиран от #38

    18:29 27.10.2026

  • 36 чамовата дъска

    3 1 Отговор
    събирала трески

    18:31 27.10.2026

  • 37 Историк

    5 2 Отговор
    Резилът е пълен, но досега няма случай ДС-КГБ робите да кажат истината,след като лъжата е оръжието на всички лъжци. Тези национални предатели нямат никакво човешко право да петнят името България. Да заминават за Москва да се кланят на Путин, не пред света да ни излагат.

    Коментиран от #44

    18:31 27.10.2026

  • 38 тиририрам

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Момата от село Славуца се нарича...

    Коментиран от #46

    18:31 27.10.2026

  • 39 така е

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "ПРАЗ ГОЛЯМ":

    но ако е на обогатил се с чужди пари чрез измами и убийства предначертава автоматично "бляскава кариера" и безгрижен "живот" на гърба на другите занаят предаван от поколение на поколение...

    Коментиран от #42

    18:31 27.10.2026

  • 40 А не може ли

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    да са израелски?

    Израел защо държи страната на евреина Зеленски?

    Подкрепя почистването на Украйна от славяните ли?

    18:31 27.10.2026

  • 41 Ударените кораби

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Европеец":

    не бяха ударени в българските териториални води, а в международното море.

    18:33 27.10.2026

  • 42 хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "така е":

    Не знам за кого говориш, но "безгрижният живот" е илюзия.

    18:33 27.10.2026

  • 43 хмммм

    4 1 Отговор
    Тя знае, че е било некадърното джудже от хунтата в Киев.

    18:34 27.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 ПЪЛНИ Глупости

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "тиририрам":

    Не друже Л.Живкова , тя така сричаше и бързаше като говори ,тая я слушах тя много бърза и бърка и става мармалад само дето не каса "БРААТ"

    Коментиран от #47

    18:38 27.10.2026

  • 47 на тати

    3 0 Отговор

    До коментар #46 от "ПЪЛНИ Глупости":

    принцесата я направили министер веднага след студентския живот и баровете не е виновна...

    18:40 27.10.2026

  • 48 Баба Герга

    3 0 Отговор
    Външният министър Велислава Петрова за пръв път от години отива на гости на баба си.
    - Бабо, а къде може тука да се ходи нощно време?
    - Е в тая кофа...

    18:40 27.10.2026

  • 49 Взрива е бил

    1 2 Отговор
    Натовско производство от Чехия. Натривките това показват пичове. Няма как дроните да са били руски и затова сега всички си налягат парцалите. Още на следващият ден се разбра

    18:41 27.10.2026

  • 50 Кажи честно ... 🤣

    2 0 Отговор
    Еееее, недейте толкова да бързате ! На пролет вече.
    Вие още даже не сте обсъдили, анализирали .... какво сте се разбързали ?

    18:43 27.10.2026

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