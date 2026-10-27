Външният министър Велислава Петрова: Събираме доказателства за атаките в Черно море

България събира доказателства за атаките срещу търговски кораби в Черно море, но все още няма категорични данни за произхода на използваните дронове. Това заяви външният министър Велислава Петрова, като определи позицията на страната като съобразена с развитието на събитията и необходимостта от установяване на фактите.
Първата атака беше регистрирана на 6 октомври в българската изключителна икономическа зона, когато бяха поразени два търговски кораба. На 13 октомври беше съобщено за нов инцидент в непосредствена близост до българските териториални води. Според БНТ общият брой на засегнатите кораби е достигнал три. Българските власти настояват за изясняване на обстоятелствата около всички нападения.
„Произходът на дроновете и обстоятелствата около атаките трябва да бъдат изяснени“, заяви Петрова след срещата си с германския външен министър Йохан Вадефул в Берлин. Тя подчерта, че сигурността в Черно море е пряко свързана със сигурността на Европа и че са необходими общи действия за прекратяване на ударите срещу търговски плавателни съдове.
България поиска помощ от ЕС и НАТО
На 12 октомври правителството съобщи, че България е поискала техническа помощ от Европейския съюз и НАТО за продължаване на разследването. Поискана е и подкрепа от Европейската агенция по морска безопасност. Причината е, че при проведените до този момент действия не са открити останки от дронове, които да позволят надеждно установяване на техния произход.
Предвижда се да бъдат анализирани всички налични материални доказателства, сателитни данни и информацията, събрана във връзка с атаките. Правителството заяви, че след установяване на отговорността България ще предприеме дипломатически и правни действия съгласно международното право.
Още на 8 октомври Петрова посочи, че ако бъде доказано руско участие, Министерството на външните работи ще извика руския посланик и ще връчи дипломатическа нота. Тя уточни, че към този момент няма потвърдена информация, която да позволява подобно заключение.
София настоява за мораториум върху ударите
България настоява и за политическо решение, което да спре нападенията срещу търговски кораби. Петрова подкрепи въвеждането на мораториум и заяви, че защитата на цивилните екипажи и свободата на корабоплаването трябва да бъдат приоритет.
На 24 октомври, при срещата си във Варна с френския външен министър Жан-Ноел Баро, Петрова отново постави акцент върху координацията в ЕС и НАТО. Двамата министри подкрепиха развитието на Черноморския център за морска сигурност, който България и Румъния изграждат с центрове във Варна и Констанца. Предвижда се той да подпомага наблюдението на морската обстановка, защитата на критичната инфраструктура и противодействието на хибридни заплахи.
Източници: bntnews.bg, nova.bg, 24chasa.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Още ли няма картичка госпожа
18:00 27.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 честен ционист
Коментиран от #40
18:01 27.10.2026
4 Европеец
Коментиран от #21, #41
18:01 27.10.2026
5 Сандо
18:02 27.10.2026
6 ЯСНО УКРАИНСКИ СА ДРОНОВЕТЕ
18:02 27.10.2026
7 ....
Коментиран от #31
18:02 27.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ще ги
18:03 27.10.2026
10 Прогресивни съветски шарлатани !
18:03 27.10.2026
11 Анонимен
18:04 27.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 3.14К
18:07 27.10.2026
15 Някой
Коментиран от #26
18:08 27.10.2026
16 Събирайте, събирайте,
18:10 27.10.2026
17 АГАТ а Кристи
Да здраствует !!!
18:10 27.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 4567
18:16 27.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Уф,не в показвайте тази.
Коментиран от #29
18:17 27.10.2026
23 бульо
18:17 27.10.2026
24 ха, ха, ха...
18:18 27.10.2026
25 Събира мидички
18:19 27.10.2026
26 4567
До коментар #15 от "Някой":Правите ли разлика между "териториални води", "икономическа зона" и "прилежаща морска територия" и какви са правомощията на БГ във всяка една от тях? Или: "Левски би ЦСКА с 2:2 като гост."
18:20 27.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 неможачи
18:21 27.10.2026
29 хмм
До коментар #22 от "Уф,не в показвайте тази.":Не е зле някой да я посъветва да не държи такъв тон на журналистите, защото не са и подчинени, а прави впечатление на зле възпитана.
18:21 27.10.2026
30 отроче
До коментар #27 от "Никой читав не може да оцелее":на някой червен вожд от миналото...
Коментиран от #33
18:21 27.10.2026
31 Хи хи
До коментар #7 от "....":Не бе , Гюро ще обяви войната , Мунчо е за МИР Нищо , че Радев се среща с Рюте и поиска помощ ,и натовски самолети облитат българската акватория. Кинтекса пък се похвали , че са писали на всички европейски институции да помагат , но не казаха срещу кого . Аз не вярвам Путин да ни напада , ние сме си снишили , каним Митрофанова на чай в МС и вярваме в предположението , че дроновете са от трети страни и т.н.
18:24 27.10.2026
32 9689
18:27 27.10.2026
33 ПРАЗ ГОЛЯМ
До коментар #30 от "отроче":Миналото си остава там завинаги.
Коментиран от #39
18:28 27.10.2026
34 На 6-ти и 13-ти октомври
Две последователни случайности по един и същи казус образуват закономерност.
18:28 27.10.2026
35 ПЪЛНИ Глупости
Коментиран от #38
18:29 27.10.2026
36 чамовата дъска
18:31 27.10.2026
37 Историк
Коментиран от #44
18:31 27.10.2026
38 тиририрам
До коментар #35 от "ПЪЛНИ Глупости":Момата от село Славуца се нарича...
Коментиран от #46
18:31 27.10.2026
39 така е
До коментар #33 от "ПРАЗ ГОЛЯМ":но ако е на обогатил се с чужди пари чрез измами и убийства предначертава автоматично "бляскава кариера" и безгрижен "живот" на гърба на другите занаят предаван от поколение на поколение...
Коментиран от #42
18:31 27.10.2026
40 А не може ли
До коментар #3 от "честен ционист":да са израелски?
Израел защо държи страната на евреина Зеленски?
Подкрепя почистването на Украйна от славяните ли?
18:31 27.10.2026
41 Ударените кораби
До коментар #4 от "Европеец":не бяха ударени в българските териториални води, а в международното море.
18:33 27.10.2026
42 хмм
До коментар #39 от "така е":Не знам за кого говориш, но "безгрижният живот" е илюзия.
18:33 27.10.2026
43 хмммм
18:34 27.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #38 от "тиририрам":Не друже Л.Живкова , тя така сричаше и бързаше като говори ,тая я слушах тя много бърза и бърка и става мармалад само дето не каса "БРААТ"
Коментиран от #47
18:38 27.10.2026
47 на тати
До коментар #46 от "ПЪЛНИ Глупости":принцесата я направили министер веднага след студентския живот и баровете не е виновна...
18:40 27.10.2026
48 Баба Герга
- Бабо, а къде може тука да се ходи нощно време?
- Е в тая кофа...
18:40 27.10.2026
49 Взрива е бил
18:41 27.10.2026
50 Кажи честно ... 🤣
Вие още даже не сте обсъдили, анализирали .... какво сте се разбързали ?
18:43 27.10.2026