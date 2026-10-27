Румен Радев: Проектите за ключовите магистрали да са готови до година

Проектите за ключовите магистрали и стратегическите пътни обекти трябва да бъдат подготвени в рамките на една година. Това заяви премиерът Румен Радев след среща с кмета на Велико Търново Даниел Панов и регионалния министър Иван Шишков.

Правителството планира да ускори подготовката на инфраструктурните проекти в Северна България. Целта е в средата на 2027 г. да започне строителството на Присовските завои и Северния пътен възел на Велико Търново.

Строителството край Велико Търново е планирано за 2027 г.

Проектирането на реконструкцията на Присовските завои вече е започнало. Очаква се в следващите шест месеца да бъдат подготвени необходимите проекти и да бъде одобрен подробният устройствен план.

„Уверенията в момента са, че в средата на следващата година ще можем да започнем строителството“, заяви Иван Шишков.

Подобен график е заложен и за Северния пътен възел, който трябва да изведе част от автомобилния поток извън града. Регионалното министерство и Агенция „Пътна инфраструктура“ ще трябва да ускорят работата по подготовката на обекта.

Кметът Даниел Панов посочи като най-неотложни проблеми свлачището край крепостта „Трапезица“, Присовските завои и изграждането на Северния пътен възел. Според него трите обекта са свързани с безопасността и облекчаването на трафика във Велико Търново.

За свлачището край „Трапезица“ вече е възложена обществена поръчка. Очаква се процедурата да приключи до края на ноември и да бъде избран изпълнител. В района са поставени бетонни ограничители, а движението е организирано еднопосочно заради опасните свлачищни процеси.

Ремонтът на тунел „Топли дол“ трябва да приключи поетапно

Преди срещата във Велико Търново Румен Радев и Иван Шишков са инспектирали ремонта на тунел „Топли дол“ на автомагистрала „Хемус“. По думите на премиера строителите работят на две смени, за да бъде възстановено движението през съоръжението за коледните празници. Окончателното приключване на ремонта се очаква до Великден.

Ремонтът е започнал през 2025 г. като неотложен, но впоследствие е бил прекъсван неколкократно. „Повече не може да бъде отлаган. Взели сме всички мерки да приключи навреме“, каза Радев.

Предвидени са средства за трасето Русе–Маказа

В проектобюджета за 2027 г. са предвидени средства за започване на проектирането на цялото трасе от Русе до Маказа, включително за необходимите устройствени планове.

В рамките на около две седмици се очаква да бъде възложена подготовката на подробен устройствен план за участъка от обхода на Бяла до Велико Търново. Шишков заяви, че през 2027 г. ще бъде ускорено проектирането на големите инфраструктурни обекти.

За засилване на проектантската дейност са предвидени допълнителни 2 млн. лева. Според Радев липсата на готови проекти, отчуждителни процедури и разрешителни е сред основните причини за забавянето на големите пътни обекти.

Правителството преговаря с ЕК за бюджетния дефицит

Премиерът свърза изпълнението на инфраструктурните проекти с преговорите с Европейската комисия за бюджета за 2027 г. По думите му кабинетът търси намаляване на дефицита, без да се отказва от социалните плащания и инвестициите в общините.

„Водят се наистина нелеки преговори. Но има червени линии, от които ние не можем да отстъпим. Това са пенсии, майчински, данъчни облекчения за деца, повишения на заплати и гарантиране на доходи“, заяви Радев.

Премиерът посочи, че препоръките на Европейската комисия са дефицитът да бъде сведен от 5,7% до под 4%, а при възможност до 3,5%. Той определи задачата като амбициозна и я свърза с осигуряването на европейското финансиране през следващите години.

Радев каза, че кабинетът ще търси увеличаване на приходите чрез по-широка дигитализация и промени в събираемостта, вместо да говори за „рязане“ на разходи. Отбраната също остава сред основните приоритети в бюджета заради ангажиментите на България към НАТО.

Източници: nova.bg