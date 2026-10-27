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Румен Радев: Проектите за ключовите магистрали да са готови до година
  Тема: Трафик

Румен Радев: Проектите за ключовите магистрали да са готови до година

27 Октомври, 2026 20:47 850 26

  • румен радев-
  • магистрали-
  • велико търново-
  • бюджет 2027-
  • европейска комисия

Правителството планира старт на строителството на Присовските завои и Северния пътен възел край Велико Търново в средата на 2027 г. Премиерът съобщи и за трудни преговори с Европейската комисия за бюджета

Румен Радев: Проектите за ключовите магистрали да са готови до година - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Проектите за ключовите магистрали и стратегическите пътни обекти трябва да бъдат подготвени в рамките на една година. Това заяви премиерът Румен Радев след среща с кмета на Велико Търново Даниел Панов и регионалния министър Иван Шишков.

Правителството планира да ускори подготовката на инфраструктурните проекти в Северна България. Целта е в средата на 2027 г. да започне строителството на Присовските завои и Северния пътен възел на Велико Търново.

Строителството край Велико Търново е планирано за 2027 г.

Проектирането на реконструкцията на Присовските завои вече е започнало. Очаква се в следващите шест месеца да бъдат подготвени необходимите проекти и да бъде одобрен подробният устройствен план.

„Уверенията в момента са, че в средата на следващата година ще можем да започнем строителството“, заяви Иван Шишков.

Подобен график е заложен и за Северния пътен възел, който трябва да изведе част от автомобилния поток извън града. Регионалното министерство и Агенция „Пътна инфраструктура“ ще трябва да ускорят работата по подготовката на обекта.

Кметът Даниел Панов посочи като най-неотложни проблеми свлачището край крепостта „Трапезица“, Присовските завои и изграждането на Северния пътен възел. Според него трите обекта са свързани с безопасността и облекчаването на трафика във Велико Търново.

За свлачището край „Трапезица“ вече е възложена обществена поръчка. Очаква се процедурата да приключи до края на ноември и да бъде избран изпълнител. В района са поставени бетонни ограничители, а движението е организирано еднопосочно заради опасните свлачищни процеси.

Ремонтът на тунел „Топли дол“ трябва да приключи поетапно

Преди срещата във Велико Търново Румен Радев и Иван Шишков са инспектирали ремонта на тунел „Топли дол“ на автомагистрала „Хемус“. По думите на премиера строителите работят на две смени, за да бъде възстановено движението през съоръжението за коледните празници. Окончателното приключване на ремонта се очаква до Великден.

Ремонтът е започнал през 2025 г. като неотложен, но впоследствие е бил прекъсван неколкократно. „Повече не може да бъде отлаган. Взели сме всички мерки да приключи навреме“, каза Радев.

Предвидени са средства за трасето Русе–Маказа

В проектобюджета за 2027 г. са предвидени средства за започване на проектирането на цялото трасе от Русе до Маказа, включително за необходимите устройствени планове.

В рамките на около две седмици се очаква да бъде възложена подготовката на подробен устройствен план за участъка от обхода на Бяла до Велико Търново. Шишков заяви, че през 2027 г. ще бъде ускорено проектирането на големите инфраструктурни обекти.

За засилване на проектантската дейност са предвидени допълнителни 2 млн. лева. Според Радев липсата на готови проекти, отчуждителни процедури и разрешителни е сред основните причини за забавянето на големите пътни обекти.

Правителството преговаря с ЕК за бюджетния дефицит

Премиерът свърза изпълнението на инфраструктурните проекти с преговорите с Европейската комисия за бюджета за 2027 г. По думите му кабинетът търси намаляване на дефицита, без да се отказва от социалните плащания и инвестициите в общините.

„Водят се наистина нелеки преговори. Но има червени линии, от които ние не можем да отстъпим. Това са пенсии, майчински, данъчни облекчения за деца, повишения на заплати и гарантиране на доходи“, заяви Радев.

Премиерът посочи, че препоръките на Европейската комисия са дефицитът да бъде сведен от 5,7% до под 4%, а при възможност до 3,5%. Той определи задачата като амбициозна и я свърза с осигуряването на европейското финансиране през следващите години.

Радев каза, че кабинетът ще търси увеличаване на приходите чрез по-широка дигитализация и промени в събираемостта, вместо да говори за „рязане“ на разходи. Отбраната също остава сред основните приоритети в бюджета заради ангажиментите на България към НАТО.

Източници: nova.bg


Велико Търново / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дам

    22 7 Отговор
    Няма нужда да бързате, още по Коледа сте аут

    20:52 27.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Факт

    9 5 Отговор

    До коментар #3 от "Търновец":

    Даниел Панов кмет от ПП.ГЕРБ и председател на съюза на общините в България. Близък до генерала от ДС Сотир Ушев в момента мъж на Весела Лечева с която са братовчеди. Сотир Ушев съден за злоупотреби и кражби в особено големи размери и в негова чест много се обръщат към полицаите с "ушеви". Мунчо има документи за кражби на герберските кметове и вместо да ги даде на прокуратурата ги приобщава към него със заплахи да му преливат гласове и крадат за него.

    20:54 27.10.2026

  • 5 Ами приготви ги бре!

    10 1 Отговор
    То с коремни преси не става.

    20:56 27.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 разпродажба

    7 2 Отговор
    За изготвяне на проекти за магистрали и пътища - добре, за намеренията да се ползват от чужди концесионери - зле.

    20:58 27.10.2026

  • 9 Здравейте господин Радев

    11 1 Отговор
    Ние нямаме довери във вашия регионален министър. И това е една от основните причини за слабият изборен резултат. Всички граждани от североизточна България са негови заложници в магистрала Хемус.
    Анализирайте моите думи и вземете мерки

    20:58 27.10.2026

  • 10 Истината

    8 1 Отговор
    По руско комунистическата БНТ,новините 13 часа на турски ,казват Башбакан Радев,не президент,явно русия готви варна за анклав,а Бургас за вилает

    21:02 27.10.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 7 Отговор
    МОЖЕШЕ И ПО - БЪРЗО
    .... НО БОЦИ И ШИШИ ЗАБАВИХА СМЯНАТА НА ВСС ....

    21:05 27.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Тея що бързат толко точно с тази магистр

    2 2 Отговор
    Русе Маказа не беше ли една от магистралите нужни за предвижване на натовски и американски военни по бързо през България?

    Коментиран от #18

    21:10 27.10.2026

  • 14 Никой

    10 1 Отговор
    Магистралите сме ги обещали след конкурси на Турция . По 1 милион евро всеки ден на Боташ дължим. Що да ни завладяват ?

    21:12 27.10.2026

  • 15 МИСТЪР КЕШ

    9 1 Отговор
    ЩЕ НАМАЖЕ ФИЛИЯТА .

    21:13 27.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Никой

    8 0 Отговор
    34% процента на газа, 12 % на тока . Цените нагоре .

    21:15 27.10.2026

  • 18 все пак

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Тея що бързат толко точно с тази магистр":

    за там по пътя стават чести катастрофи

    21:16 27.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Фатмака

    7 1 Отговор
    е ПРЕДАТЕЛ

    21:33 27.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Един не-трол

    2 0 Отговор
    Ми като е така да не беше вдигал юмрука през 2020 и да ни докарваш Кирчовци, кокорчовци, славчовци, гълъби и други професионалисти. Аматьорите щяха да го направят за 1.5 милиарда с предполагаеми индексации заради голямата световна инфлация около 2 и щеше да е готова вече поне Хемус и другите да са пред завършване. Сега ще се дават на концесии не знам за колко пари ще ги пишат че струват и някой ще дере кожите ни 30 години за тези пари вместо да влизат в държавата включително и в българските фирми, които щяха да ги строят, защото тези пари се предполага, че ще останат в обръщение в България. И се бърза, че комисионни трябва да се усвояват, защото народа още не е узрял за техния професионализъм и след година и половина ще ги изгони понеже нищо не разбира. Интересно ми е какво ще стане с Боташ след размразяването на договора. Също така не беше ли Шишков човека, който каза, че до 2029г. само ще се проектират? Сега защо не го казва, а мълчи като знаете какво. Въобще професионално ми е.

    21:44 27.10.2026

  • 24 спомени

    3 0 Отговор
    Жан Виденов имаше големи планове, ама видяхме до къде ни докара.

    21:46 27.10.2026

  • 25 Анонимен

    3 0 Отговор
    От години радев и неговите служебници саботират цялата българска инфраструктура от години с цел оклеветаване очерняне на една партия и заграбване на властта а за това получават пари от държавата и никой не и търси отговорност защо

    21:46 27.10.2026

  • 26 Цар Борис

    2 0 Отговор
    Тоя хич го няма...вятър го вее на бял кон

    21:47 27.10.2026

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