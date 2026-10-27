Хампарцумян: Избирателите вече гласуват за бъдещето си

Избирателите вече не търсят спасител, а гласуват за политическото си бъдеще. Така Левон Хампарцумян коментира първия тур на президентските избори в предаването „Лице в лице“ по bTV.

Хампарцумян е част от Инициативния комитет, издигнал кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров – Георги Кандев. Той заяви, че ниската избирателна активност не го притеснява, защото броят на хората в избирателните списъци не отговаря на реалния брой граждани, които могат да упражнят правото си на вот.

Разликата между двамата финалисти е под 3 пункта

„Хората поизтрезняха и гласуват за политическото си бъдеще“, заяви Левон Хампарцумян.

Официалните резултати от първия тур показват оспорвана надпревара. Илияна Йотова и Кирил Вълчев са получили 34,759% от гласовете, а Андрей Гюров и Георги Кандев – 31,952%. Разликата между двете двойки е 2,807 процентни пункта.

До урните са отишли 1 525 034 души от общо 6 584 025 граждани с право на глас. На трето място са Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12,545%. Опцията „Не подкрепям никого“ е избрана от 4,426% от участвалите.

Балотажът е насрочен за 1 ноември. На него ще се реши кой ще заеме президентския пост, след като нито една от двете водещи двойки не събра необходимата подкрепа за победа още на първия тур.

Спор за влиянието на партийните лидери

Хампарцумян сравни резултатите с парламентарните избори на 19 април. Според него тогава избирателите са били водени от очакването за човек, който да реши политическата криза, докато при президентския вот поведението им е по-осъзнато.

Той отхвърли тезата, че решенията на партийните лидери автоматично ще прехвърлят гласове към определен кандидат. По думите му президентският вот е мажоритарен и личната подкрепа за кандидатите има по-голямо значение от партийните указания.

Хампарцумян посочи и че Андрей Гюров е показал, че може да бъде добър премиер с високо обществено доверие. Според него това се отразява и в резултата на кандидатпрезидентската двойка.

Ще има ли пренареждане на гласовете

Емануил Йорданов, който представлява Инициативния комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев, заяви, че част от избирателите на отпадналите кандидати могат да подкрепят Йотова. По думите му други може да не гласуват или да изберат опцията „Не подкрепям никого“.

Йорданов защити кандидатурата на Йотова с нейния опит и компетентност.

„Хората трябва да изберат Йотова заради опита и компетентността“, заяви Емануил Йорданов.

Така преди балотажа основният въпрос остава как ще се разпределят гласовете за отпадналите кандидати и доколко призивите на партийните ръководства ще повлияят на избирателите.

Източници: novini.bg