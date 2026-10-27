Хампарцумян: Избирателите вече гласуват за бъдещето си

Избирателите вече не търсят спасител, а гласуват за политическото си бъдеще. Така Левон Хампарцумян коментира първия тур на президентските избори в предаването „Лице в лице“ по bTV.
Хампарцумян е част от Инициативния комитет, издигнал кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров – Георги Кандев. Той заяви, че ниската избирателна активност не го притеснява, защото броят на хората в избирателните списъци не отговаря на реалния брой граждани, които могат да упражнят правото си на вот.„Хората поизтрезняха и гласуват за политическото си бъдеще“, заяви Левон Хампарцумян.
Разликата между двамата финалисти е под 3 пункта
Официалните резултати от първия тур показват оспорвана надпревара. Илияна Йотова и Кирил Вълчев са получили 34,759% от гласовете, а Андрей Гюров и Георги Кандев – 31,952%. Разликата между двете двойки е 2,807 процентни пункта.
До урните са отишли 1 525 034 души от общо 6 584 025 граждани с право на глас. На трето място са Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12,545%. Опцията „Не подкрепям никого“ е избрана от 4,426% от участвалите.
Балотажът е насрочен за 1 ноември. На него ще се реши кой ще заеме президентския пост, след като нито една от двете водещи двойки не събра необходимата подкрепа за победа още на първия тур.
Спор за влиянието на партийните лидери
Хампарцумян сравни резултатите с парламентарните избори на 19 април. Според него тогава избирателите са били водени от очакването за човек, който да реши политическата криза, докато при президентския вот поведението им е по-осъзнато.
Той отхвърли тезата, че решенията на партийните лидери автоматично ще прехвърлят гласове към определен кандидат. По думите му президентският вот е мажоритарен и личната подкрепа за кандидатите има по-голямо значение от партийните указания.
Хампарцумян посочи и че Андрей Гюров е показал, че може да бъде добър премиер с високо обществено доверие. Според него това се отразява и в резултата на кандидатпрезидентската двойка.
Ще има ли пренареждане на гласовете
Емануил Йорданов, който представлява Инициативния комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев, заяви, че част от избирателите на отпадналите кандидати могат да подкрепят Йотова. По думите му други може да не гласуват или да изберат опцията „Не подкрепям никого“.
Йорданов защити кандидатурата на Йотова с нейния опит и компетентност.
Така преди балотажа основният въпрос остава как ще се разпределят гласовете за отпадналите кандидати и доколко призивите на партийните ръководства ще повлияят на избирателите.
Източници: novini.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 4545
Коментиран от #5
18:52 27.10.2026
2 за уруди
18:53 27.10.2026
3 честен ционист
18:53 27.10.2026
4 Софийски селянин,Пенсионер
18:53 27.10.2026
5 Ще те допълня
До коментар #1 от "4545":И крадец на спестяванията на хората.
Коментиран от #53
18:54 27.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 еййй
Коментиран от #48, #65
18:54 27.10.2026
8 Гробар
18:55 27.10.2026
9 ??????
18:56 27.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Здравей хампи
Ти така обещаваше светло бъдеще на българските граждани с приемането ни в еврозоната но се получи съвсем различно и не си въобразявай че ще спечелите въз основа на твоите изказвания достойни на плужек.
Ние не сме забравили какво ни обещаваше
18:56 27.10.2026
12 Кога ще влезеш във клуба ... на вечните
18:57 27.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Абе лъжец
Коментиран от #17
18:58 27.10.2026
16 така, така
При явка 23% да глобализираш си е направо шменти-капели, вероятно този подход е усвоен от господина по време на банкерското му битие. Но точно като банкер трябваше да знае, че лъжите му днес са с огромна вероятност да го обезценят в бъдеще, поради несъстоятелността да се правят изводи за картината, когато виждаш по-малко от 1/4, а и това което виждаш не е ясно, а размазано за основните му тези.
Този си вярва, че може да излиза и да бръщолеви каквото му падне с надеждата, че хората няма да помнят какви ги е говорил.
18:58 27.10.2026
17 Лъга
До коментар #15 от "Абе лъжец":Много но му беше платено на Хампарцуцумяна.
18:59 27.10.2026
18 Поправка
18:59 27.10.2026
19 Пенсионер
Все пак децата ще плащат нашите грешки.
Коментиран от #22
19:00 27.10.2026
20 ДрайвингПлежър
Ето за кое бъдеще гласувате - НЕГОВОТО! На гюру или на едноклетъчното с гюру НО ТОВА НЕ Е ВАШЕТО!
Коментиран от #36
19:00 27.10.2026
21 Хампарцумян -
Костов му подари банка, а олигархът и банкер Хампарцумян се подиграва с българския народ.
19:02 27.10.2026
22 9088
До коментар #19 от "Пенсионер":Оно зависи на кой бряг са децата!
Коментиран от #57
19:03 27.10.2026
23 С.Д.С -Кра..де Каба
19:03 27.10.2026
24 БОЦ - ко
Усмихнати, засмени,
Комунизма се завръща,
Народа по..... !
19:03 27.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Дани
Коментиран от #40
19:05 27.10.2026
27 !!!?
НАРОДЕ ????
Коментиран от #32
19:05 27.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Левон го чакат
19:06 27.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 видно е
19:06 27.10.2026
32 2223
До коментар #27 от "!!!?":Стиг пис глупости!!!
Народе??? ще ми пишел гащатко!!!
19:06 27.10.2026
33 Дзак
19:07 27.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 АГАТ а Кристи
До коментар #20 от "ДрайвингПлежър":"Другарю" безгрижен !
Валутата "евро" не ти е виновна !!!
Понял ???
Виновни са комунистическите ни управници, които 1989г само си смениха козината. Единственият, който не е комунист от 1944г до сега мин.председател знаеш ли кой е ???
19:09 27.10.2026
37 Пенсионер ОСВ
19:10 27.10.2026
38 Пурцата
19:10 27.10.2026
39 О, Морес
До коментар #28 от "РЕАЛИСТ":Каква победа на първи тур,бе ? На първи тур има първи,втори,трети и т.н.Размазването се отложи.За балотажа.Вервай ми,и аз съм реалист,но Брюксел не го бръсна за слива.Защото са И ди О ти на куб.
19:11 27.10.2026
40 Ха, ха, ха 🤣🤣🤣
До коментар #26 от "Дани":Комунист и обединител... 😭😭😭
19:11 27.10.2026
41 Наглост Зеленогорска без край
19:16 27.10.2026
42 Европа или евразийски кенF
19:22 27.10.2026
43 Наката
19:24 27.10.2026
44 Тити
19:24 27.10.2026
45 Оня
19:26 27.10.2026
46 Мдааа
19:27 27.10.2026
47 Болярче
19:32 27.10.2026
48 Преобладаващо 80% гласуват
До коментар #7 от "еййй":със среден пръст !
19:33 27.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 сноу
19:33 27.10.2026
51 Кой си ти бе Парцуцян
19:35 27.10.2026
52 Брендо
19:38 27.10.2026
53 Мнение
До коментар #5 от "Ще те допълня":А кога въпросните дразнители като тоя, които ни обясняваха, че с еврозоната влизаме в "клуба на богатите", ще започнат да носят наказателна отговорност за твърденията си???
Особено сега след близо 100% покачване на цените при някои стоки???!!!
Всичко живо що хвалеше еврозоната и ни уверяваше, че няма да има инфлация (щото щели да я контролират), да вадят спестяванията и активите си и да плащат сметката!!!
19:39 27.10.2026
54 Гост
19:40 27.10.2026
55 скучно и точка.
19:41 27.10.2026
56 Умник Гюро с умници другари
19:42 27.10.2026
57 Екоинспекция
До коментар #22 от "9088":На правилния бряг са си.
19:45 27.10.2026
58 Арменско еврейска
19:46 27.10.2026
59 дядо Петър
19:46 27.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 ЛЪЖЕЦА ЗА ЕВРОТО
20:02 27.10.2026
62 Да се присъединим
20:03 27.10.2026
63 Анонимен
20:03 27.10.2026
64 Арменец Преватизатор
20:04 27.10.2026
65 ЦИК знаят резултата
До коментар #7 от "еййй":но от благоприличие не го съобщават!
20:06 27.10.2026
66 Алабалистика !
20:19 27.10.2026