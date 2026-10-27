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Хампарцумян: Избирателите вече гласуват за бъдещето си
  Тема: Избори

Хампарцумян: Избирателите вече гласуват за бъдещето си

27 Октомври, 2026 18:50 1 231 66

  • президентски избори-
  • левон хампарцумян-
  • андрей гюров-
  • илияна йотова-
  • балотаж

Според него първият тур е показал промяна в нагласите спрямо парламентарния вот на 19 април. Балотажът между Йотова и Гюров е на 1 ноември

Хампарцумян: Избирателите вече гласуват за бъдещето си - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Избирателите вече не търсят спасител, а гласуват за политическото си бъдеще. Така Левон Хампарцумян коментира първия тур на президентските избори в предаването „Лице в лице“ по bTV.

Хампарцумян е част от Инициативния комитет, издигнал кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров – Георги Кандев. Той заяви, че ниската избирателна активност не го притеснява, защото броят на хората в избирателните списъци не отговаря на реалния брой граждани, които могат да упражнят правото си на вот.

„Хората поизтрезняха и гласуват за политическото си бъдеще“, заяви Левон Хампарцумян.

Разликата между двамата финалисти е под 3 пункта

Официалните резултати от първия тур показват оспорвана надпревара. Илияна Йотова и Кирил Вълчев са получили 34,759% от гласовете, а Андрей Гюров и Георги Кандев – 31,952%. Разликата между двете двойки е 2,807 процентни пункта.

До урните са отишли 1 525 034 души от общо 6 584 025 граждани с право на глас. На трето място са Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12,545%. Опцията „Не подкрепям никого“ е избрана от 4,426% от участвалите.

Балотажът е насрочен за 1 ноември. На него ще се реши кой ще заеме президентския пост, след като нито една от двете водещи двойки не събра необходимата подкрепа за победа още на първия тур.

Спор за влиянието на партийните лидери

Хампарцумян сравни резултатите с парламентарните избори на 19 април. Според него тогава избирателите са били водени от очакването за човек, който да реши политическата криза, докато при президентския вот поведението им е по-осъзнато.

Той отхвърли тезата, че решенията на партийните лидери автоматично ще прехвърлят гласове към определен кандидат. По думите му президентският вот е мажоритарен и личната подкрепа за кандидатите има по-голямо значение от партийните указания.

Хампарцумян посочи и че Андрей Гюров е показал, че може да бъде добър премиер с високо обществено доверие. Според него това се отразява и в резултата на кандидатпрезидентската двойка.

Ще има ли пренареждане на гласовете

Емануил Йорданов, който представлява Инициативния комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев, заяви, че част от избирателите на отпадналите кандидати могат да подкрепят Йотова. По думите му други може да не гласуват или да изберат опцията „Не подкрепям никого“.

Йорданов защити кандидатурата на Йотова с нейния опит и компетентност.

„Хората трябва да изберат Йотова заради опита и компетентността“, заяви Емануил Йорданов.

Така преди балотажа основният въпрос остава как ще се разпределят гласовете за отпадналите кандидати и доколко призивите на партийните ръководства ще повлияят на избирателите.

Източници: novini.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 4545

    53 3 Отговор
    Малиииииииииии, откъде се сетихте за тоя дразнител?!!!

    Коментиран от #5

    18:52 27.10.2026

  • 2 за уруди

    43 3 Отговор
    трябва да се върне наказанието обесване

    18:53 27.10.2026

  • 3 честен ционист

    19 11 Отговор
    Бъдещето е отдавна изестно - „светлото комунистическо бъдеще“

    18:53 27.10.2026

  • 4 Софийски селянин,Пенсионер

    53 2 Отговор
    Този арменски евреин пак ръси акълища...

    18:53 27.10.2026

  • 5 Ще те допълня

    46 2 Отговор

    До коментар #1 от "4545":

    И крадец на спестяванията на хората.

    Коментиран от #53

    18:54 27.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 еййй

    32 2 Отговор
    Слушах го тоз изговори невероятни глупости "Той заяви, че ниската избирателна активност не го притеснява, защото броят на хората в избирателните списъци не отговаря на реалния брой граждани, които могат да упражнят правото си на вот.". Това как да го разбираме????

    Коментиран от #48, #65

    18:54 27.10.2026

  • 8 Гробар

    37 3 Отговор
    Шрек пак ръси мозък я кажи пак за еврото как българите сме прости и не разбираме.

    18:55 27.10.2026

  • 9 ??????

    15 1 Отговор
    "Той заяви, че ниската избирателна активност не го притеснява, защото броят на хората в избирателните списъци не отговаря на реалния брой граждани, които могат да упражнят правото си на вот.". ?????????

    18:56 27.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Здравей хампи

    37 2 Отговор
    Неделята е съвсем близо.
    Ти така обещаваше светло бъдеще на българските граждани с приемането ни в еврозоната но се получи съвсем различно и не си въобразявай че ще спечелите въз основа на твоите изказвания достойни на плужек.
    Ние не сме забравили какво ни обещаваше

    18:56 27.10.2026

  • 12 Кога ще влезеш във клуба ... на вечните

    27 1 Отговор
    Левончо, откраднатите пари за свещи да ги дадеш.

    18:57 27.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Абе лъжец

    36 2 Отговор
    Кажи нещо за инфлацията, нали щеше да е 0.1 процента , а се оказа 200 процента.

    Коментиран от #17

    18:58 27.10.2026

  • 16 така, така

    27 0 Отговор
    Не очаквах, че един инженер-химик, преобразил се в битието на голям банкер е скаран с математиката!
    При явка 23% да глобализираш си е направо шменти-капели, вероятно този подход е усвоен от господина по време на банкерското му битие. Но точно като банкер трябваше да знае, че лъжите му днес са с огромна вероятност да го обезценят в бъдеще, поради несъстоятелността да се правят изводи за картината, когато виждаш по-малко от 1/4, а и това което виждаш не е ясно, а размазано за основните му тези.
    Този си вярва, че може да излиза и да бръщолеви каквото му падне с надеждата, че хората няма да помнят какви ги е говорил.

    18:58 27.10.2026

  • 17 Лъга

    16 0 Отговор

    До коментар #15 от "Абе лъжец":

    Много но му беше платено на Хампарцуцумяна.

    18:59 27.10.2026

  • 18 Поправка

    15 0 Отговор
    Избирателите се нагласуваха за бъдещето си и май вече спряха да го правят.Арменеза е мазенри противен, Мимито е свенливо моме, само се чудя откъде вади тоя басов тембър.

    18:59 27.10.2026

  • 19 Пенсионер

    10 4 Отговор
    Ако вашия избраник не е достигнал до балотажа, посъветвайте се с децата. Аз така направих.
    Все пак децата ще плащат нашите грешки.

    Коментиран от #22

    19:00 27.10.2026

  • 20 ДрайвингПлежър

    28 1 Отговор
    Помните, че Хапарцуцата обясняваше как няма да има последствия от приемане на еврото!
    Ето за кое бъдеще гласувате - НЕГОВОТО! На гюру или на едноклетъчното с гюру НО ТОВА НЕ Е ВАШЕТО!

    Коментиран от #36

    19:00 27.10.2026

  • 21 Хампарцумян -

    36 0 Отговор
    един от най-отвратителните не-българи в България.

    Костов му подари банка, а олигархът и банкер Хампарцумян се подиграва с българския народ.

    19:02 27.10.2026

  • 22 9088

    10 0 Отговор

    До коментар #19 от "Пенсионер":

    Оно зависи на кой бряг са децата!

    Коментиран от #57

    19:03 27.10.2026

  • 23 С.Д.С -Кра..де Каба

    10 0 Отговор
    Лед освет..ление на десеторно завишена цена....честито на кар...ловци.......

    19:03 27.10.2026

  • 24 БОЦ - ко

    6 9 Отговор
    Гуми "червени",
    Усмихнати, засмени,
    Комунизма се завръща,
    Народа по..... !

    19:03 27.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Дани

    19 1 Отговор
    Какво бъдеще с гюро бе хампо -поддръжници на зеления човек и пари за урките ?!!!Счетоводителити т.е. псевдо банкери Родината е за човек който е обединител а не като гюро!!

    Коментиран от #40

    19:05 27.10.2026

  • 27 !!!?

    8 16 Отговор
    Родината на Ботев и Левски е застрашена отново да бъде превърната в постсъветска Губерния !!!

    НАРОДЕ ????

    Коментиран от #32

    19:05 27.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Левон го чакат

    15 1 Отговор
    Тежки дни. Хвана се на грешното хоро.

    19:06 27.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 видно е

    9 1 Отговор
    всички обожават крадпарцумян

    19:06 27.10.2026

  • 32 2223

    9 3 Отговор

    До коментар #27 от "!!!?":

    Стиг пис глупости!!!
    Народе??? ще ми пишел гащатко!!!

    19:06 27.10.2026

  • 33 Дзак

    6 0 Отговор
    Бъдещето, което се предлага е все по неясно!

    19:07 27.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 АГАТ а Кристи

    2 13 Отговор

    До коментар #20 от "ДрайвингПлежър":

    "Другарю" безгрижен !
    Валутата "евро" не ти е виновна !!!
    Понял ???
    Виновни са комунистическите ни управници, които 1989г само си смениха козината. Единственият, който не е комунист от 1944г до сега мин.председател знаеш ли кой е ???

    19:09 27.10.2026

  • 37 Пенсионер ОСВ

    6 3 Отговор
    А Мимито Йорданов и той ли,много е умен адвоката говори като бавна народна песен..

    19:10 27.10.2026

  • 38 Пурцата

    12 0 Отговор
    Най големия измамник

    19:10 27.10.2026

  • 39 О, Морес

    11 0 Отговор

    До коментар #28 от "РЕАЛИСТ":

    Каква победа на първи тур,бе ? На първи тур има първи,втори,трети и т.н.Размазването се отложи.За балотажа.Вервай ми,и аз съм реалист,но Брюксел не го бръсна за слива.Защото са И ди О ти на куб.

    19:11 27.10.2026

  • 40 Ха, ха, ха 🤣🤣🤣

    1 5 Отговор

    До коментар #26 от "Дани":

    Комунист и обединител... 😭😭😭

    19:11 27.10.2026

  • 41 Наглост Зеленогорска без край

    1 6 Отговор
    Българи! Помните ли това двукопитно вдясно на снимката? Помните ли, че то беше върл "косотвист" и дори МВР - министър на СДС? Помните ли обаче, че след като "Вечната Амбър" на политическата проституция - Пръмовата Меглена си спретна някаква партийка, май й викаха "България - движение на гражданите", Зеленият Горски веднага се шмугна под полата на Пръмовата Вечна Амбър, с надеждата за по-висок пост и повече пари. Помните ли обаче, че след като на Пръмовата Вечна Амбър предложиха добре платено място в Брюксел, тя заряза и Гражданите, и Движението си и хвана самолета за Брюксел? Помните ли, че тогава Зеленият горски остана на сухо, завалията и току припълзяваша като червей към някоя партия! Е, сега вече си намери мястото- наредил се в Инициативния кометет на червената и в червата Йотова, наркобаронесата, покровителка на наркобарони и углавни престъпници? Дали Зеленият Горски помни как Йотова падна на колене пред един КГБ- ейски убиец, назначен за "руски патриарх" от кремълския злодей? Дали Зеления Горски помни и как червената Йотова целуваше мръсната му и кървава ръка? Помниш ли бе, Зелен Горски? Много си зелен бе, Горски, много! И за чеп за зеле не ставаш! И много си повратлив бе, Зелен Горски!

    19:16 27.10.2026

  • 42 Европа или евразийски кенF

    1 0 Отговор
    Всички наши възрожденци и патриоти са били за България в Европа !

    19:22 27.10.2026

  • 43 Наката

    2 1 Отговор
    Мимето вика Петричкият ескобар било компромат, а че Бинев бил член инициативния комитет на четящата новини не било важно....

    19:24 27.10.2026

  • 44 Тити

    5 4 Отговор
    Йотова няма шанс на всички им писна от комунистическите изцепки особено и на Радев г-н празни обещания и реформи.

    19:24 27.10.2026

  • 45 Оня

    5 1 Отговор
    Това арменско недоразумение пак изпълзя! Абе тоя дали ходи нормално по улицата като нормален човек радващ се на народната любов?

    19:26 27.10.2026

  • 46 Мдааа

    6 0 Отговор
    Госпожата Йотова се е родила президент. Що за идиотизъм. Ами да вземем да я избираме до 100 годишнината и. Или да изберем пак Първанов, че и той е научил процедурите.

    19:27 27.10.2026

  • 47 Болярче

    0 0 Отговор
    Мими е при комунягите.Ясно е защо на времето СДС се провалиха.

    19:32 27.10.2026

  • 48 Преобладаващо 80% гласуват

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "еййй":

    със среден пръст !

    19:33 27.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 сноу

    2 0 Отговор
    Хоппа-а...пак сте излъскали фръцко по последна страница на некермана, а сигурно сте го набили в последен модел плетени калеври на рикер...Е като така, що не си го ползвате за манекен, ами му слушате изветрелите врели некипели...

    19:33 27.10.2026

  • 51 Кой си ти бе Парцуцян

    4 1 Отговор
    Кога стана коминочистач, кога ти почерня ....

    19:35 27.10.2026

  • 52 Брендо

    4 1 Отговор
    Аз ще гласувам за Йотова ,по ясни причини

    19:38 27.10.2026

  • 53 Мнение

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ще те допълня":

    А кога въпросните дразнители като тоя, които ни обясняваха, че с еврозоната влизаме в "клуба на богатите", ще започнат да носят наказателна отговорност за твърденията си???
    Особено сега след близо 100% покачване на цените при някои стоки???!!!

    Всичко живо що хвалеше еврозоната и ни уверяваше, че няма да има инфлация (щото щели да я контролират), да вадят спестяванията и активите си и да плащат сметката!!!

    19:39 27.10.2026

  • 54 Гост

    3 1 Отговор
    Кой ти даде цяла банка да водиш на тебе бе?!! Толкова си "умен". Само "умнотии" от тебе

    19:40 27.10.2026

  • 55 скучно и точка.

    4 0 Отговор
    Качеството на политиците в България отврати народа да гласува

    19:41 27.10.2026

  • 56 Умник Гюро с умници другари

    2 2 Отговор
    Имаше ли глава Гюро или нямаше?

    19:42 27.10.2026

  • 57 Екоинспекция

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "9088":

    На правилния бряг са си.

    19:45 27.10.2026

  • 58 Арменско еврейска

    4 1 Отговор
    Лукава лисицо .Кажи пак ,че резко станахме богати с еврото....Как не го е стам да се показва????!!!???

    19:46 27.10.2026

  • 59 дядо Петър

    2 1 Отговор
    Кое бъдеще, дедовото? Бъдещето да продължим да наливаме пари за война ли? Не! Мерси!

    19:46 27.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 ЛЪЖЕЦА ЗА ЕВРОТО

    0 1 Отговор
    Хапарцумян

    20:02 27.10.2026

  • 62 Да се присъединим

    0 0 Отговор
    към хората изпаднали в зоната на здрача , твърдейки, че избирателите,в случая една пета от тях са гласували за бъдещето си, то останалите четири пети въздържали се са гласували по този начин за миналото

    20:03 27.10.2026

  • 63 Анонимен

    2 0 Отговор
    Алабалата радевата вече е тук

    20:03 27.10.2026

  • 64 Арменец Преватизатор

    1 0 Отговор
    Забогатехме ли с юрото или обеднехме? Ша разбереш у Неделя

    20:04 27.10.2026

  • 65 ЦИК знаят резултата

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "еййй":

    но от благоприличие не го съобщават!

    20:06 27.10.2026

  • 66 Алабалистика !

    1 0 Отговор
    ------------ !

    20:19 27.10.2026

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