ЦИК тегли жребий за реда на обръщенията на Йотова и Гюров

Централната избирателна комисия ще тегли жребий, който ще определи реда на обръщенията на кандидатите за президент и вицепрезидент, участващи в балотажа на 1 ноември. Публичната процедура ще се проведе от 10:30 часа в сградата на Народното събрание.
На втория тур се явяват кандидатпрезидентските двойки Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев. Обръщенията им ще бъдат излъчени в програмите на Българската национална телевизия и Българското национално радио на 30 октомври – последния ден от предизборната кампания между двата тура. Всяка кандидатска двойка има право на изява с продължителност до 10 минути.
Поредността ще се определи с пликове
Жребият ще бъде публичен. В кутията ще бъдат поставени еднакви по размер пликове, във всеки от които ще има имената на допуснатите до нов избор кандидати и наименованието на партията, коалицията или инициативния комитет, които са ги издигнали.
„Поредността на изтеглените пликове определя последователността на изявата на кандидатите“, посочиха от ЦИК. Така изтегленият първи плик ще определи коя от двете двойки ще направи първа обръщението си към избирателите.
Разликата на първия тур е 42 719 гласа
До балотажа се стигна, след като на първия тур нито една кандидатска двойка не получи необходимото мнозинство. Илияна Йотова и Кирил Вълчев събраха 528 951 действителни гласа, а Андрей Гюров и Георги Кандев – 486 232 гласа. Разликата между двете двойки е 42 719 гласа.
Окончателното подреждане на кандидатите определи именно тези две двойки за участници във втория тур на президентските избори, насрочен за 1 ноември.
Източници: dariknews.bg, bta.bg, campaigns.darik.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да бе ,да ! 🤔
06:27 28.10.2026
2 Абе
Коментиран от #4
06:34 28.10.2026
3 Гласуваш за Йотова
06:38 28.10.2026
4 Абе
До коментар #2 от "Абе":Гласунаш за комунистката русофил получаваш Костя и руски крепостен свят.
Не благодаря ,младите, ингелигенгите не ги искат.
06:43 28.10.2026
5 РЕАЛИСТ
06:50 28.10.2026
6 Пич
Коментиран от #7, #15
06:51 28.10.2026
7 Търновец
До коментар #6 от "Пич":Даниел Пaнов кмет от ПП.ГЕРБ и председател на съюзa на общините в България. Близък до генерала от ДС Сотир Ушeв в момента мъж на Весела Лечева с която са братовчеди. Сотир Ушeв съден за злоупотреби и кражби в особено големи размери и в негова чест много се обръщат към полицаите с "ушеви". Мунчо има документи за кражби на герберските кметове и вместо да ги даде на прокуратурата ги приобщава към него със заплахи да му преливат гласове и крадат за него.
06:53 28.10.2026
8 Горски
Дава се пример с 9 облаcтни града и предимно на Стара Загора Живко Тодоров и на Велико Търново Даниeл Панов.
В Стара Загора Йотова има 45% и кмета Тодоров е първия кмет на ГЕРБ заявил публично че подкрепя Йотова.
Кмета на Велико Търново Даниел Панов е близък със Сотир Ушев мъжа на Весела Лечева която му е братовчедка. Във Велико Търново Йотова има 40%
За кметовете на Стара Загора Живко Тодоров и на Велико Търново Даниел Панов, Бойко Борисов още в началото информира че са "хванати" от Цветан Цветанов който е сивия кардинал на ПБ заедно с Копринков да работят за Йотова.
Дават се примери и с Хасково ,Бургас и Враца чийто кмет Калин Каменов има проблеми с правосъдието и е "натиснат" да работи за Йотова.
Коментиран от #17
06:55 28.10.2026
9 без гюро моля
06:55 28.10.2026
10 бушприт
- И двете се правят устно и пред съответния орган.
06:55 28.10.2026
11 Фен
06:58 28.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 петрохански
07:00 28.10.2026
14 Мирчев,
До коментар #12 от "Изтриxa мe":Бягай си намери някой куриер, да разпуснеш малко.
07:01 28.10.2026
15 Гледайте видеата в социалните мрежи
До коментар #6 от "Пич":Как йотовица и вълчев карат във всеки град по 2 автобуса едни и същи платени статисти да показват че в залите на срещите им уж има симпатизанти...и смешно, и тъжно и жалко е
07:04 28.10.2026
16 Гласуваш за
07:05 28.10.2026
17 Вярнo се оказа
До коментар #8 от "Горски":Кмeтовете на Гeрб xванати в корупционни cхеми са принудени да изкарат цялата общинска и областна администрации ,техните близки ,фирмите с общински поръчки и техните служители да гласуват за йотова.....Маcките паднаха дами и господа
07:07 28.10.2026