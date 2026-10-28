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ЦИК тегли жребий за реда на обръщенията на Йотова и Гюров
  Тема: Избори

ЦИК тегли жребий за реда на обръщенията на Йотова и Гюров

28 Октомври, 2026 06:21 651 17

  • цик-
  • президентски избори-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • балотаж

Публичното теглене ще се проведе в Народното събрание. Обръщенията по БНТ и БНР ще бъдат на 30 октомври и ще продължат до 10 минути

ЦИК тегли жребий за реда на обръщенията на Йотова и Гюров - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Централната избирателна комисия ще тегли жребий, който ще определи реда на обръщенията на кандидатите за президент и вицепрезидент, участващи в балотажа на 1 ноември. Публичната процедура ще се проведе от 10:30 часа в сградата на Народното събрание.

На втория тур се явяват кандидатпрезидентските двойки Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев. Обръщенията им ще бъдат излъчени в програмите на Българската национална телевизия и Българското национално радио на 30 октомври – последния ден от предизборната кампания между двата тура. Всяка кандидатска двойка има право на изява с продължителност до 10 минути.

Поредността ще се определи с пликове

Жребият ще бъде публичен. В кутията ще бъдат поставени еднакви по размер пликове, във всеки от които ще има имената на допуснатите до нов избор кандидати и наименованието на партията, коалицията или инициативния комитет, които са ги издигнали.

„Поредността на изтеглените пликове определя последователността на изявата на кандидатите“, посочиха от ЦИК. Така изтегленият първи плик ще определи коя от двете двойки ще направи първа обръщението си към избирателите.

Разликата на първия тур е 42 719 гласа

До балотажа се стигна, след като на първия тур нито една кандидатска двойка не получи необходимото мнозинство. Илияна Йотова и Кирил Вълчев събраха 528 951 действителни гласа, а Андрей Гюров и Георги Кандев – 486 232 гласа. Разликата между двете двойки е 42 719 гласа.

Окончателното подреждане на кандидатите определи именно тези две двойки за участници във втория тур на президентските избори, насрочен за 1 ноември.

Източници: dariknews.bg, bta.bg, campaigns.darik.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да бе ,да ! 🤔

    3 6 Отговор
    Веднъж 10 минути на Илияна Йотова и всичкото останало време за англо-Турски мисирки -"журналисти" , които грачат за война срещу Русия .

    06:27 28.10.2026

  • 2 Абе

    6 9 Отговор
    Гласуваш за Гюров – получаваш Пеевски и Зеленски: Залогът на балотажа е оцеляването на България

    Коментиран от #4

    06:34 28.10.2026

  • 3 Гласуваш за Йотова

    8 2 Отговор
    Получаваш България 1944-1989

    06:38 28.10.2026

  • 4 Абе

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    Гласунаш за комунистката русофил получаваш Костя и руски крепостен свят.
    Не благодаря ,младите, ингелигенгите не ги искат.

    06:43 28.10.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    6 2 Отговор
    Някой преди се опитваше да прави внушение ,че българите били втори по интилигентност в Света след евреите. СМЯХ .Вторите по интилигентност в Света ги управлява мунчо боташа ощетил ги с милиарди за сметка на олигарсите си и финансов им е Гълъб Донев .То второто май не е смешно .

    06:50 28.10.2026

  • 6 Пич

    6 1 Отговор
    Вчера радко крадецов боташов беше на посещение в нашия град Велико Търново. Целта на срещата е уж координация между изпълнителната и местната власт. След срещата радев боташов крадецов заедно с кмета от ГЕРБ Даниел Панов участваха на предизборно мероприятие на ПБ в подкрепа на кандидата г-жа Илияна Йотова. Даниел Панов спечели местните избори преди 3 години за кмет на общината като загуби самия областен град Велико Търново от кандидата на ПП Йордан Терзийски. Но в селата от общината с компактно ромско население като Водолей ,Куцина ,Раданово и други резултата беше 99% за Панов и беше избран за кмет. Оказа се вярно че Цветанов и Копринков приобщават кметовете на ГЕРБ към ПБ и работят за Йотова. Панов преди години е лична номинация на Цветанов а в момента с Копринков са сивите кардинали на радко крадецов боташов и ПБ. Няма по зловеща измама в новата политическа история на България от мунчо боташа и олигархията негов ментор а потърпевш е народа.

    Коментиран от #7, #15

    06:51 28.10.2026

  • 7 Търновец

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Даниел Пaнов кмет от ПП.ГЕРБ и председател на съюзa на общините в България. Близък до генерала от ДС Сотир Ушeв в момента мъж на Весела Лечева с която са братовчеди. Сотир Ушeв съден за злоупотреби и кражби в особено големи размери и в негова чест много се обръщат към полицаите с "ушеви". Мунчо има документи за кражби на герберските кметове и вместо да ги даде на прокуратурата ги приобщава към него със заплахи да му преливат гласове и крадат за него.

    06:53 28.10.2026

  • 8 Горски

    4 1 Отговор
    Четете статията в ПИK - КМЕТОВЕТЕ НА ГЕРБ ОCИГУРИХА ПОБЕДАТА НА ЙОТОВА НА 1-ВИ ТУР
    Дава се пример с 9 облаcтни града и предимно на Стара Загора Живко Тодоров и на Велико Търново Даниeл Панов.
    В Стара Загора Йотова има 45% и кмета Тодоров е първия кмет на ГЕРБ заявил публично че подкрепя Йотова.
    Кмета на Велико Търново Даниел Панов е близък със Сотир Ушев мъжа на Весела Лечева която му е братовчедка. Във Велико Търново Йотова има 40%
    За кметовете на Стара Загора Живко Тодоров и на Велико Търново Даниел Панов, Бойко Борисов още в началото информира че са "хванати" от Цветан Цветанов който е сивия кардинал на ПБ заедно с Копринков да работят за Йотова.
    Дават се примери и с Хасково ,Бургас и Враца чийто кмет Калин Каменов има проблеми с правосъдието и е "натиснат" да работи за Йотова.

    Коментиран от #17

    06:55 28.10.2026

  • 9 без гюро моля

    3 4 Отговор
    Два пъти гоцеделчевски резил ни стига, стига!

    06:55 28.10.2026

  • 10 бушприт

    3 0 Отговор
    - Каква е приликата между свидетелските показания и свирката?
    - И двете се правят устно и пред съответния орган.

    06:55 28.10.2026

  • 11 Фен

    2 3 Отговор
    Ако пратят Кандев на дебат, ще гласувам за него, обещавам. Може да съм единственият, но ще гласувам за него! То ще е такова шоу...

    06:58 28.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 петрохански

    2 3 Отговор
    ботур-ИЗБЕРЕТЕ МЕ ЗЕЛЕНСКИ СТРОИ ЗЛАТНО БИДЕ

    07:00 28.10.2026

  • 14 Мирчев,

    0 3 Отговор

    До коментар #12 от "Изтриxa мe":

    Бягай си намери някой куриер, да разпуснеш малко.

    07:01 28.10.2026

  • 15 Гледайте видеата в социалните мрежи

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Как йотовица и вълчев карат във всеки град по 2 автобуса едни и същи платени статисти да показват че в залите на срещите им уж има симпатизанти...и смешно, и тъжно и жалко е

    07:04 28.10.2026

  • 16 Гласуваш за

    3 0 Отговор
    Гюров получаваш Гюров! Гласуваш за Йоца Ескубаровна Тамплиеревна получаваш путинов зелен чорап!

    07:05 28.10.2026

  • 17 Вярнo се оказа

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Горски":

    Кмeтовете на Гeрб xванати в корупционни cхеми са принудени да изкарат цялата общинска и областна администрации ,техните близки ,фирмите с общински поръчки и техните служители да гласуват за йотова.....Маcките паднаха дами и господа

    07:07 28.10.2026

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