ЦИК тегли жребий за реда на обръщенията на Йотова и Гюров

Централната избирателна комисия ще тегли жребий, който ще определи реда на обръщенията на кандидатите за президент и вицепрезидент, участващи в балотажа на 1 ноември. Публичната процедура ще се проведе от 10:30 часа в сградата на Народното събрание.

На втория тур се явяват кандидатпрезидентските двойки Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев. Обръщенията им ще бъдат излъчени в програмите на Българската национална телевизия и Българското национално радио на 30 октомври – последния ден от предизборната кампания между двата тура. Всяка кандидатска двойка има право на изява с продължителност до 10 минути.

Поредността ще се определи с пликове

Жребият ще бъде публичен. В кутията ще бъдат поставени еднакви по размер пликове, във всеки от които ще има имената на допуснатите до нов избор кандидати и наименованието на партията, коалицията или инициативния комитет, които са ги издигнали.

„Поредността на изтеглените пликове определя последователността на изявата на кандидатите“, посочиха от ЦИК. Така изтегленият първи плик ще определи коя от двете двойки ще направи първа обръщението си към избирателите.

Разликата на първия тур е 42 719 гласа

До балотажа се стигна, след като на първия тур нито една кандидатска двойка не получи необходимото мнозинство. Илияна Йотова и Кирил Вълчев събраха 528 951 действителни гласа, а Андрей Гюров и Георги Кандев – 486 232 гласа. Разликата между двете двойки е 42 719 гласа.

Окончателното подреждане на кандидатите определи именно тези две двойки за участници във втория тур на президентските избори, насрочен за 1 ноември.

Източници: dariknews.bg, bta.bg, campaigns.darik.bg