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Преобърнатият кораб „Хорив“ се очаква в българската зона
  Тема: Украйна

Преобърнатият кораб „Хорив“ се очаква в българската зона

28 Октомври, 2026 08:03 618 6

  • кораб „хорив“-
  • черно море-
  • военноморски сили-
  • корабоплаване-
  • дрон

Институциите следят плавателния съд в реално време. Военноморските сили ще изпратят кораб за оглед

Преобърнатият кораб „Хорив“ се очаква в българската зона - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Преобърнатият товарен кораб „Хорив“ се очаква в следващото денонощие да навлезе в българската зона на отговорност в Черно море. Движението му се следи в реално време от българските институции, съобщи Министерството на транспорта и съобщенията.

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и министърът на отбраната Димитър Стоянов са провели среща, на която са съгласувани варианти за действие за гарантиране на сигурността на корабоплаването в района.

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„Движението на кораба се наблюдава непрекъснато“, съобщават от Министерството на транспорта и съобщенията.

Информацията за развитието на ситуацията ще бъде актуализирана своевременно. Предвижда се да бъдат издавани и регулярни известия до мореплавателите, за да бъдат предупреждавани плавателните съдове в района за възможната навигационна опасност.

Военноморските сили ще извършат оглед

Кораб на Военноморските сили ще бъде изпратен за оглед на преобърнатия плавателен съд. Целта е да бъде получена актуална информация за състоянието и местоположението на „Хорив“ при навлизането му в българската зона на отговорност.

Корабът е подал сигнал за помощ на 23 октомври след предполагаем удар от дрон. Това е станало на 13 морски мили от брега на румънския град Констанца. След инцидента плавателният съд се е преобърнал и е започнал да се движи под въздействието на морските течения и метеорологичните условия.

Данните за предполагаемия удар все още не установяват кой стои зад него. Потвърдено е, че корабът представлява потенциална опасност за корабоплаването и че българските институции подготвят действия при навлизането му в зоната, за която България отговаря.

Източници: dnes.bg, bntnews.bg, maritime.bg


София / България
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  • 1 Фен

    14 2 Отговор
    Ставаме си гробище за потопени с британски дронове кораби.

    08:06 28.10.2026

  • 2 Пич

    13 1 Отговор
    Как да не е потвърдено...?!
    Щом никой не реве че Русия го е ударила, значи си е много потвърдено че е Украйна!!!

    08:09 28.10.2026

  • 3 лют пипер

    2 0 Отговор
    Още колко отпадъци ще навлязат в българската зона?

    08:26 28.10.2026

  • 4 Румяна

    1 0 Отговор
    И защо ние трябва да прибираме всички останки от морето, чийто е тоя кораб , да му бере гайлето.

    08:26 28.10.2026

  • 5 Тодор

    2 0 Отговор
    Що не вземат да го допотопят ами ще го гледат и проследяват. На кой му е нужно преобърнато корито да се носи базконтролно насам-натам?

    08:34 28.10.2026

  • 6 Фатмаците

    0 0 Отговор
    Ще го посрещнем тържествено на пристанище Варна, като дар от нашия государ.

    08:41 28.10.2026

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