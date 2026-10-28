Преобърнатият кораб „Хорив“ се очаква в българската зона

Преобърнатият товарен кораб „Хорив“ се очаква в следващото денонощие да навлезе в българската зона на отговорност в Черно море. Движението му се следи в реално време от българските институции, съобщи Министерството на транспорта и съобщенията.

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и министърът на отбраната Димитър Стоянов са провели среща, на която са съгласувани варианти за действие за гарантиране на сигурността на корабоплаването в района.

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„Движението на кораба се наблюдава непрекъснато“, съобщават от Министерството на транспорта и съобщенията.

Информацията за развитието на ситуацията ще бъде актуализирана своевременно. Предвижда се да бъдат издавани и регулярни известия до мореплавателите, за да бъдат предупреждавани плавателните съдове в района за възможната навигационна опасност.

Военноморските сили ще извършат оглед

Кораб на Военноморските сили ще бъде изпратен за оглед на преобърнатия плавателен съд. Целта е да бъде получена актуална информация за състоянието и местоположението на „Хорив“ при навлизането му в българската зона на отговорност.

Корабът е подал сигнал за помощ на 23 октомври след предполагаем удар от дрон. Това е станало на 13 морски мили от брега на румънския град Констанца. След инцидента плавателният съд се е преобърнал и е започнал да се движи под въздействието на морските течения и метеорологичните условия.

Данните за предполагаемия удар все още не установяват кой стои зад него. Потвърдено е, че корабът представлява потенциална опасност за корабоплаването и че българските институции подготвят действия при навлизането му в зоната, за която България отговаря.

Източници: dnes.bg, bntnews.bg, maritime.bg