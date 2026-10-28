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Над 70 фалшиви инвалидни стикера иззеха в Благоевград
  Тема: Трафик

Над 70 фалшиви инвалидни стикера иззеха в Благоевград

28 Октомври, 2026 08:15 614 7

  • благоевград-
  • инвалидни стикери-
  • паркиране-
  • хора с увреждания-
  • паркинги и гаражи

Служители са установили и случаи на използване на чужди талони и преснимани копия. Предлага се създаването на електронен национален регистър

Над 70 фалшиви инвалидни стикера иззеха в Благоевград - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Над 70 фалшиви инвалидни стикера са иззети в Благоевград от началото на годината. Служители на „Паркинги и гаражи“ са установили и множество случаи, при които се използват чужди талони или преснимани копия, за да се паркира безплатно на обозначените места.

Последният описан случай е от няколко дни. В автомобил, поставен на скоба, са открити три преснимани копия на един и същ талон. По думите на управителя на „Паркинги и гаражи“ Бойко Пандурски собственикът е признал, че раздава копията на съседи и близки.

Друг начин за заобикаляне на правилата е изработването на саморъчни талони. „Саморъчно направени без подпис на кмета, без печат на общината, без холограмен стикер“, описва Пандурски. По думите му служителите разпознават нередовните документи при проверка.

Чужд талон се използва само при присъствие на правоимащия

Нарушение е и използването на талон на човек с увреждане, когато той не се намира в автомобила. Установяването на тези случаи е по-трудно, тъй като документът може да е редовно издаден, но да се използва от друг водач без присъствието на правоимащия.

„Не може човек, който е пътник в автомобила и има право да пътува, да си даде талона, а зрящият човек да отиде и да паркира без него“, заявява Борислав Лазаров, председател на Регионалната организация на слепите в Благоевград. Той посочва, че недостигът на места оставя хората с увреждания без достъп до предназначените за тях паркоместа.

Предлагат национален електронен регистър

От „Паркинги и гаражи“ предлагат създаването на електронен национален регистър, чрез който при проверка да се установява дали талонът е издаден редовно и дали е валидно ТЕЛК решението на правоимащия.

При установено нарушение се налага санкция в размера на таксата за скоба, която в Благоевград е 17 евро и 90 цента. За хората с увреждания всяка злоупотреба означава едно по-малко свободно място.

Източници: bntnews.bg


Благоевград / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стикери

    7 0 Отговор
    А колко получават пенсии с купен ТЕЛК.

    08:20 28.10.2026

  • 2 Да ме извинят наистина нуждаещите се.

    7 1 Отговор
    Забелязал съм,че инвалидите ползват скъпи автомобили.

    08:22 28.10.2026

  • 3 😂😂😂😂

    0 0 Отговор
    Българите пак откриват топлата вода

    08:28 28.10.2026

  • 4 Пълно е,

    5 0 Отговор
    Бъкано е с фалшиви талони! А най-нагли са онези, с коли за по 200-300 хиляди евро, на които им се свиди да дадат 2 евро за паркиране и заемат местата на истинските инвалиди! А полицаите въобще не проверяват за това нарушение!

    08:28 28.10.2026

  • 5 забелязал

    4 0 Отговор
    Навсякъде е пълно с фалшиви инвалиди - лекари, полицаи, общинари, бизнесмени и т.н.

    08:35 28.10.2026

  • 6 А бе

    3 0 Отговор
    Не само стикерите са фалшиви но и ТЕЛК-овете и получават по 400 евра пенсия,а някои със трудов стаж 40 г. и телк му дават 4-50 е.- защото му била висока пенсията

    08:35 28.10.2026

  • 7 Трол

    2 0 Отговор
    Елате да видите в Кърджали,за какво става въпрос

    08:37 28.10.2026

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