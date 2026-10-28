ИПБ: Договорът за „Струма“ е тест за Радев

Институтът по пътна безопасност определи договора за 2,7 километра от автомагистрала „Струма“ край Симитли като тест за управлението на Румен Радев. Организацията постави под въпрос обяснението, че процедурата не е можела да бъде прекратена, тъй като е започнала през 2025 г. при предишното правителство.

Договорът е подписан на 6 октомври 2026 г. между Агенция „Пътна инфраструктура“ и ДЗЗД „АМ Струма 3.1“. Стойността му е 107 889 340,04 евро с ДДС, което според изчисленията на ИПБ прави близо 40 милиона евро на километър.

От Велико Търново Радев и екипът му са заявили, че процедурата е наследена от предишното управление и настоящото правителство е било длъжно да я финализира при заварените условия. ИПБ оспорва тази позиция и я сравнява със спряна процедура за мантинели за близо 500 милиона евро.

ИПБ посочва разлика от близо 90 милиона лева

Според института именно голямата разлика между най-високата и най-ниската оферта е била сред причините предишното ръководство на АПИ да не финализира процедурата за „Струма“. ИПБ твърди, че разликата е почти два пъти, а най-ниската оферта е била на STRABAG.

По данни, цитирани от организацията, предложението на компанията е с близо 90 милиона лева под цената, на която правителството е сключило договора. ИПБ поставя въпроса защо оферта от голяма европейска строителна компания е била отхвърлена като практическа алтернатива, докато договорът е представян като неизбежен.

„Това не е обяснение. Това е опит да се избяга от политическа отговорност“, заявява ИПБ.

Организацията твърди още, че е била подготвяна открита процедура, която да позволи участие на всички компании с необходимия капацитет и да създаде реална конкуренция. Тези твърдения не са придружени от публикувани в позицията документи, които да показват пълните условия на отделните оферти.

Искат документите и правните основания

ИПБ настоява управляващите да проверят всички законови възможности за защита на обществения интерес, ако договорът е неизгоден за държавата. Институтът призовава да бъдат публикувани документите по процедурата и конкретните правни основания, на които се основава твърдението, че договорът не може да бъде спрян.

Позицията завършва с оценката, че разликата от близо 90 милиона лева не може да бъде обяснена само с аргумента, че държавата не е имала друг избор. Към публикуването на становището няма посочено решение за прекратяване или преразглеждане на договора.

Източници: focus-news.net, fakti.bg