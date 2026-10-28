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Димитър Стоянов: Три морски дрона удариха контейнеровоз край Шабла

Димитър Стоянов: Три морски дрона удариха контейнеровоз край Шабла

28 Октомври, 2026 13:15 2 903 148

  • черно море-
  • морски дронове-
  • шабла-
  • димитър стоянов-
  • сигурност на корабоплаването

За атаката съобщи военният министър Димитър Стоянов по време на среща с колегите си от Румъния и Турция. Трите държави създават механизъм за координация в Черно море

Димитър Стоянов: Три морски дрона удариха контейнеровоз край Шабла - 1
Снимка: bTV
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Контейнеровоз е бил ударен от три морски дрона на около 21 морски мили от Шабла. За атаката съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов след тристранна среща с колегите си от Румъния и Турция в София. Няма предоставени данни за националността на кораба, състоянието на екипажа или размера на щетите.

„Докато течеше тази среща, беше ударен контейнеровоз в прилежащото море с три морски дрона“, заяви Стоянов. По думите му разстоянието до Шабла е приблизително 21 морски мили.

Тристранен механизъм за сигурност

В срещата са участвали турският министър на отбраната Яшар Гюлер и румънският министър на отбраната Щефан Раду-Опря. Разговорите са били посветени на мерките за сигурност в Черно море на фона на атаките срещу търговски плавателни съдове.

България, Румъния и Турция са приели съвместно изявление, с което осъждат нападенията с дронове срещу гражданското корабоплаване. Стоянов заяви, че инцидентите създават сериозни рискове за сигурността на морския транспорт и призова за незабавно спиране на атаките.

Трите държави са постигнали съгласие за създаването на тристранен механизъм за координация в Черно море. Той ще включва регулярни консултации, обмен на информация и определяне на допълнителни практически мерки за регионалната сигурност. Предвижда се и подобряване на системите за ранно предупреждение.

Предстоят нови срещи

„Чрез него България, Румъния и Турция ще провеждаме регулярни консултации, ще обменяме информация помежду си и ще определяме следващите практически мерки“, каза министърът на отбраната.

По време на срещата Стоянов подчерта, че трите държави са черноморски страни и съюзници в НАТО, които носят обща отговорност за безопасността на морския транспорт. Министрите са се договорили в кратки срокове да организират нови разговори за продължаване на сътрудничеството.

Източници: btvnovinite.bg


Добрич / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Някой

    79 37 Отговор
    Има елементарно не евроатлантическо решение:
    Забрана на кораби плаващи към и от Украйна да са в наши териториални води!
    Простичко и решава проблема.
    Сега като плават до нас си мислят, че ще им се разминава. Още предната година хората на Зеленски почнаха да удрят танкери и търговски кораби дори в Средиземно море и тогава казах, че Украйна повече корабоплаване няма да има. Сега се прави прочистване и си е заслуга на Зеленски и хората му потъпкали договора за коридорите.
    Просто се приближи. Но българските териториални води са на 12 морски мили (22.2км).

    Коментиран от #42, #50, #80, #98, #144

    13:19 28.10.2026

  • 3 Някой си

    85 25 Отговор
    И кой употребява морски дронове дадени му от англичаните?!
    Да не би случайно Зеленски?

    Коментиран от #61

    13:20 28.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Честито!

    37 67 Отговор
    Благодарете на Йотова, Радев и Путин за това, че от догодина нито износ на зърно, нито пристанищата ще работят, нито корабостроителниците и кораборемонтния, нито хотели и плажове, нито летища, и всички които отдават през Air BNB или Booking, ще се чудят какво да си правят апартаментите.
    Само Русия!

    Коментиран от #18, #28, #44, #94, #128

    13:20 28.10.2026

  • 6 В русия съм

    33 39 Отговор
    Не са руснаци бе,извънземни са каза премиера..................

    Коментиран от #100

    13:20 28.10.2026

  • 7 Предстояли

    37 9 Отговор
    нови срещи ?! И те ще решат проблемите сигурно !

    13:20 28.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Прогресивно ми е ще повърна

    38 72 Отговор
    Тоест нападението е в Българските териториални води!!! Хайде бе шушомиго, кажи нещо!!! Потапят се кораби в България, вие гледате да не засегнете русофилското население... Колко месеца ще разследвате очевидни неща....

    Коментиран от #30, #33

    13:21 28.10.2026

  • 10 Има ни пак

    40 5 Отговор
    Тия хора докато докажат чии са дроновете и докато си провеждат срещите може още няколко кораба да бъдат потопени.

    Коментиран от #63, #107

    13:21 28.10.2026

  • 11 Лена

    29 10 Отговор
    Митко писмото пак е в шах с пешката.
    За България, никаква опасност!

    13:21 28.10.2026

  • 12 ЦСКА Москва

    29 19 Отговор
    Всеки съюзник на фашистите е общ враг на целият мирен свят .

    Коментиран от #39, #105, #106

    13:21 28.10.2026

  • 13 Историк

    34 49 Отговор
    Този страхливец ще спомене ли някога Русия или дроновете падат от небето?

    Коментиран от #56

    13:22 28.10.2026

  • 14 Ще хапнат , ще пийнат

    31 17 Отговор
    ще си почешат езиците и толкоз. Като едни наивници си мислихме, че ще стоим настрана и само ще гледаме сеир. Войната почука и на нашата врата. За радост на евроатлантиците.

    13:22 28.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Митьо некадърен,

    23 16 Отговор
    Оставка!

    13:23 28.10.2026

  • 17 3.14К

    51 20 Отговор
    Морските дронове не са открити от френския разузнавателен самолет базиран в Румъния, защото са украински! Русия атакува кораби с Геран 5 и не ползва морски дронове.

    Коментиран от #35

    13:23 28.10.2026

  • 18 Добър

    31 3 Отговор

    До коментар #5 от "Честито!":

    Очевидно много хора от туристическия бранш ще имат големи проблеми, ако така продължава.

    Коментиран от #23

    13:24 28.10.2026

  • 19 Война е

    35 16 Отговор
    Що плават контейнеровози край Шабла ? А?

    Коментиран от #24, #59

    13:25 28.10.2026

  • 20 Да се отменя

    25 9 Отговор
    Веднага Евровизия. Чиба

    13:26 28.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Не само от туристическият.

    24 33 Отговор

    До коментар #18 от "Добър":

    Целият износ на България. Транспортни фирми. БДЖ, летища, Държавата заради липсата на постъпления от данъци и транспортни такси, мита. Съкращения и безработица. Оскъпяване на вноса през алтернативни маршрути и съответно завишени цени.
    Чудесно, нали?
    И русофилите ни се радват на това и ръкопляскат.

    Коментиран от #36, #54

    13:29 28.10.2026

  • 24 КОЙ

    14 6 Отговор

    До коментар #19 от "Война е":

    е агресора, кой, кой ще ми каже аз вървя по света и подсвирквам си даже !

    Коментиран от #119

    13:29 28.10.2026

  • 25 Дончо

    19 15 Отговор
    Украйна е ..

    13:30 28.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Смърди

    19 13 Отговор
    на зелени чорапи!

    13:30 28.10.2026

  • 28 ами

    23 15 Отговор

    До коментар #5 от "Честито!":

    големите благодарности са за зеленски и гюров

    13:31 28.10.2026

  • 29 Някой

    35 14 Отговор
    Чудесно. Сега си задайте въпроса кой развива и използва водни дронове? Руснаците залагат на въздушни такива, докато украинците използват от много време английски водни дронове. Тъй че, кръгът на заподозрените се свива до две държави - Украйна и Великобритания.

    13:31 28.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Радев

    19 11 Отговор
    Аз избрах мира с руските дронове, вместо войната с тях.
    И бг наркобароните пред русофилските петроханци.
    Затова не ме обвинявайте в путинизъм.

    13:32 28.10.2026

  • 32 подигравка

    10 7 Отговор
    Това е подигравка със събралите се страни, по-добре да се обявява неутралитет незабавно и да се допускат преминаващи кораби със съмнителни товари в близост до България.

    13:32 28.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Мнение

    13 14 Отговор
    Г-н Стоянов, вие сте военен министър, трябва да противодействате. Вие не сте репортер да изнасяте само факти.

    13:34 28.10.2026

  • 35 Изинете, фейкър,

    4 3 Отговор

    До коментар #17 от "3.14К":

    къде прочетохте това, да го прочетем и ние!

    Коментиран от #72

    13:34 28.10.2026

  • 36 Това са пълни глупости

    25 8 Отговор

    До коментар #23 от "Не само от туристическият.":

    Никакви щети няма за България. Нито цент. Ти гледай по добре таксите и митата на малките пратки дето ЕК ни ги набиват яко по 5 евро на всеки продукт. Тва е по важното и слугинажа на атлантическата смет

    Коментиран от #62

    13:34 28.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Просто човек

    9 14 Отговор
    Извикайте пак МутроФанова на чайче…

    13:34 28.10.2026

  • 39 ЦСКА

    7 7 Отговор

    До коментар #12 от "ЦСКА Москва":

    Грешка ... Да беше написал - руzzкий мир , щеще да е точно ...

    13:34 28.10.2026

  • 40 Предполаганов

    12 7 Отговор
    Предполага се , че корабите са превозвали наркотици и за това са ударени, така правят и нашите партньори от Америка, какво толкова не е ясно не разбирам?

    Коментиран от #58

    13:35 28.10.2026

  • 41 Мушнати гайди

    13 8 Отговор
    Чий са дроновете да каже таварищ Радев

    Коментиран от #116

    13:35 28.10.2026

  • 42 Като станеш Радев,

    7 6 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    тогава се разпореждай, Коци!

    Коментиран от #113

    13:35 28.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Ако

    15 5 Отговор

    До коментар #5 от "Честито!":

    ти беше на мястото на Йотова или Радев какво щеше да направиш? Ще активираш чл.5 или нещо друго? Можеш ли да гарантираш, че ударените кораби возят "граждански товари". Ако е така тези товари ще са за нас или за Румъния. Не съм чул някой да се оплаква, че не е получил определена стока или че не е изпратил своята стока.

    13:36 28.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Бай Араб

    15 4 Отговор
    Чакаме пълно разследване на случая,дрона не е руски,най вероятно става въпрос за провокация от трета страна, може и да е провокация от четвърта страна.

    13:36 28.10.2026

  • 47 Студопор

    10 5 Отговор
    Смешковци!! И с танкове да влязат в България, пак няма да направите нищо. Ще чакате ФАЩ да ви кажат, че в демократичните държави е така. И ще се появят ей-такива белокоси старци по телевизията да убеждават народа да не прави резки движения.

    13:36 28.10.2026

  • 48 Чии са дроновете

    5 1 Отговор
    50/50

    13:36 28.10.2026

  • 49 Фори

    6 12 Отговор
    Направо ми се къса сърцето като си представя как се е гърчил пред колегите министри да не спомене Русия.Извъртал го е , лъгал е ,мазал е! Как е подскачал когато някой спомене Русия.Викал е на турския министър :"Сакън не продължавай"

    Коментиран от #115

    13:36 28.10.2026

  • 50 Бау

    6 19 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Кораба е пътувал от Израел към Румъния. Никъде по никакъв начин Украйна не е фактор. Просто Русия се опитва да тероризира всичките си съседи а ти си готов на всичко за да им се подмазваш, дори когато собствения ти народ си пати от тях.

    Коментиран от #89

    13:36 28.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Русофили за България

    11 6 Отговор
    България ни е мила, но Русия ни е по-мила.

    Коментиран от #68, #108

    13:37 28.10.2026

  • 53 444444

    15 4 Отговор
    Кой глупак не разбра, че на Украйна е наложена морска блокада и всички кораби плаващи за и от тази страна ще бъдат атакувани.Дори в териториалните води на България и Румъния (този кораб е атакуван в икомичеката зона на България не в териториалните води).От тук на татък дори да съсаме дипломатичските отношения с Русия (което никой не прави ) корабите около България с дестинация Украйна ще бъдат атакувани.

    13:37 28.10.2026

  • 54 Това са пълни глупости

    11 2 Отговор

    До коментар #23 от "Не само от туристическият.":

    износа на България въобще не е засегнат ! А вноса си го ограничаваме самите ние ама трябва да се позамислиш що е така

    Коментиран от #60

    13:37 28.10.2026

  • 55 Браво!

    7 7 Отговор
    Преброил дроновете, помахал им малко ли е!
    Впрочем къде е президент Йоца, готви се за балотаж?

    13:37 28.10.2026

  • 56 Чудя се

    15 6 Отговор

    До коментар #13 от "Историк":

    Как точно реши,че фантазиите ти съвпадат с реалността.Искаш дроновете да са руски и хоп ще са руски.Аз пък казвам,че Русия няма нужда да ПРОВОКИРА .Някой друг провокира,някой,който няма вече сили да воюва,ама се е заинатил,или пък не го оставят с дипломация да реши нещата.Сега помисли кой печели и ще видиш,че не е Русия.

    13:38 28.10.2026

  • 57 Това са пълни глупости

    11 3 Отговор
    Никакви щети няма за България. Нито цент. Вие гледайте по добре таксите и митата на малките пратки дето ЕК ни ги набиват яко по 5 евро на всеки продукт. Тва е по важното и слугинажа на атлантическата сметТ

    Коментиран от #141

    13:39 28.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Глюпости ,

    6 4 Отговор

    До коментар #19 от "Война е":

    Каква вайна , бе ? Противоречите си ошанките .. Нали беше - СВО ?

    13:40 28.10.2026

  • 60 Ще бъде засегнат

    3 3 Отговор

    До коментар #54 от "Това са пълни глупости":

    Това което съм описал ще се случи за следващата реколта и следващият летен сезон. Положението ще е зле.
    Слушай кво ти пей радиото.

    13:41 28.10.2026

  • 61 Ха-ха!

    8 4 Отговор

    До коментар #3 от "Някой си":

    Естествено, че зе Еленски! Хвърля съчки в огъня в точния момент!

    13:41 28.10.2026

  • 62 За пореден път ЕК

    9 5 Отговор

    До коментар #36 от "Това са пълни глупости":

    И ЕС ни грабят, а младите спят ..

    13:41 28.10.2026

  • 63 Не може, а ще!

    8 6 Отговор

    До коментар #10 от "Има ни пак":

    Плюс това Муни по ни заплаши с нови наркоубийства и други кръвопролития.

    13:41 28.10.2026

  • 64 Поредна украинска

    8 5 Отговор
    провокация. Някой учуден?

    13:42 28.10.2026

  • 65 Дипломацията рундьова

    6 4 Отговор
    върви само с наркобароните!

    13:42 28.10.2026

  • 66 И Киев е Руски

    3 5 Отговор
    Дроновете са руски.Ако някоя евро мишка има топки да направи нещо.Да да ама на дали.П Бучаров

    13:43 28.10.2026

  • 67 За пръв път в цялата ни нова история

    9 6 Отговор
    има правителство, в което ВСИЧКИ са некадърници.

    Коментиран от #75

    13:43 28.10.2026

  • 68 Русия ни е братска

    9 5 Отговор

    До коментар #52 от "Русофили за България":

    Русия ни е мила ! Мразим нацистите, мразим атлантиците, мразим ционистите. Тва е , приеми го и плачи

    13:43 28.10.2026

  • 69 Това

    3 8 Отговор
    Заслужавате руzки пподлоги. Това е вашия " мир"

    13:44 28.10.2026

  • 70 ФАКТИ

    11 4 Отговор
    КОНТЕЙНЕРИ С ДРОНОВОВЕ ЗА УКРАЙНА ПОТЪВАТ. НАШИТЕ ЛИБЕРАЛИ ЩЕ ПОТОПЯТ И ВАРНА С ТЯХНОТО ПЕРЧЕНЕ И РУСОФОБСТВО.

    13:44 28.10.2026

  • 71 РундЮ

    3 4 Отговор
    Тъкмо излезе изпод дивана и пак там.

    13:44 28.10.2026

  • 72 3.14К

    12 0 Отговор

    До коментар #35 от "Изинете, фейкър,":

    В сайта пише, че кораба е ударен от морски дронове и че в Румъния е изпратен разузнавателен самолет да ги открива. До сега от Русия има регистрирана една атака с морски дрон по кораб в акваторията на Одеса Като антифейкър, ако знаеш нещо друго, моля да ме информираш, предварително благодаря!

    13:45 28.10.2026

  • 73 666

    11 2 Отговор
    МОРСКИ ДРОНОВЕ - ноторно известно е, че руснаците НЯМАТ такива. Само цитирам The NATO Communications and Information Agency

    13:46 28.10.2026

  • 74 Няма страшно

    8 0 Отговор
    Те са дронове миролюбци.

    13:46 28.10.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Абеее атлантенца

    9 3 Отговор
    Руснаците ли ви вземат 5 евро на моливче и 5 евро на гумичка в малка пратка до 150 евро или ЕК? А? Я се събудете най после !

    13:46 28.10.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Разтичане

    5 0 Отговор
    Такова разтичане за мир, докато валят дронове. Важното е, че не се знае какви са.

    13:47 28.10.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Бла, бла

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Аз новината я виждам като много лоша за Йотова и Радев относно балотажа.

    Коментиран от #83, #85

    13:48 28.10.2026

  • 81 !!!?

    10 1 Отговор
    Радев: Ще има още убийства !
    Стоянов: В Украйна има война !!
    Митрофанова: Може да е от трета страна !!!?

    13:48 28.10.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Недей

    4 1 Отговор

    До коментар #80 от "Бла, бла":

    Те са мирорлюбците на света.

    13:49 28.10.2026

  • 84 Отвратително

    8 4 Отговор
    Украинските провокации нямат край.

    13:49 28.10.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Перо

    4 2 Отговор
    21 морски мили краи Шабла ли са? Това са неутрални води!

    13:52 28.10.2026

  • 93 123

    7 0 Отговор
    От тея министри само разговори и нищо друго 6 месеца. Оставка трябва.

    13:52 28.10.2026

  • 94 Ехо

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Честито!":

    Нали НАТО прати самолети , какво правят, май разузнават Русия, а не Черно море

    Коментиран от #127

    13:52 28.10.2026

  • 95 Македония и България заедно завинаги

    6 5 Отговор

    До коментар #91 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    Някой трябва да спре руската военна агресия!

    Коментиран от #110, #137

    13:53 28.10.2026

  • 96 Сатана Z

    5 5 Отговор
    Зелените нацисти от Киев унищожават всеки кораб в Български води щото Радев не им дава пари.

    13:54 28.10.2026

  • 97 Боци

    7 2 Отговор
    Румдю да изпрати Деса да преговаря с ушаков. Па белкем се върне с нови гащи и добри новини. Че той за нищо не става, само млямчи и се вие като глист.

    Коментиран от #103

    13:56 28.10.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 1914

    1 0 Отговор
    бомби и дим левскарски режим

    13:57 28.10.2026

  • 100 Бай Хой

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "В русия съм":

    За 70 милиарда е цялата работа ,дайте ги на дрогирания и ударите ше спорът .....после ще каже ,,ето с парите дадохме отпор и спряха нападенията ,победа за Украйна ,,,

    13:59 28.10.2026

  • 101 Василев

    4 1 Отговор
    Всеки нормален човек знае, че тези контейнеровози превозват оръжие, произведено в България за фашистка Украйна.

    13:59 28.10.2026

  • 102 А чо.. па

    2 0 Отговор
    чака да падне тавана на лятното кино за да се изходи по въпроса.

    13:59 28.10.2026

  • 103 Хи хи

    5 1 Отговор

    До коментар #97 от "Боци":

    Не бе, зеленото жуже трябва да бъде пратено в Москва да преговаря за МИР ! Това е негово ЗАДЪЛЖЕНИЕ !!Ако не може да договори мир значи е некадърно и трябва да се смени !!

    14:00 28.10.2026

  • 104 МунчоЛЕТ

    1 2 Отговор
    Сега като почне едно чудене и разследване от Мунчавите хумнета, та до към средата на 2027-ма.

    Коментиран от #111

    14:01 28.10.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Мдааа

    6 0 Отговор
    Сигурно е превозвал контейнери с тахан халва.

    14:03 28.10.2026

  • 110 Заминавай

    1 0 Отговор

    До коментар #95 от "Македония и България заедно завинаги":

    да я спираш бе!

    14:04 28.10.2026

  • 111 На мунча,

    3 0 Отговор

    До коментар #104 от "МунчоЛЕТ":

    не му дават да признае, че са украински!

    14:05 28.10.2026

  • 112 Това са пълни глупости

    4 3 Отговор
    Никакви щети няма за България от страна на Русия . Нито цент. Вие обаче гледайте по добре таксите и митата на малките пратки дето ЕК ни ги набиват яко по 5 евро на всеки продукт. Тва е по важното и слугинажа на атлантическата ни смет.. За пореден път ЕК и ЕС ни грабят, а младите спят и позволяват да ги лъжат разни подли атлантенца ..
    Абеее атлантенца, Руснаците ли ви вземат 5 евро на моливче и 5 евро на гумичка в малка пратка до 150 евро или ЕК? А? Я се събудете най после ! Гот ли ви е че ЕК ви граби? А? ъхъъ...

    Коментиран от #131

    14:05 28.10.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Факти

    4 0 Отговор
    Радев докара войната у нас.

    14:06 28.10.2026

  • 115 Сандо

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Фори":

    Успокой се,че ще останеш без сърце.А не ми се мисли какво ще стане с организма ти,ако дроновете са английски.

    14:06 28.10.2026

  • 116 Всеки

    3 2 Отговор

    До коментар #41 от "Мушнати гайди":

    знае, украински са!

    Коментиран от #139

    14:07 28.10.2026

  • 117 кОРАБЪТ Е УДАРЕН 21 МИЛЯ ОТ БРЕГА,

    1 0 Отговор
    ИЗВЪН ТЕРИТОРИАЛНИТЕ 12 МИЛИ

    Коментиран от #132

    14:07 28.10.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Софето

    3 1 Отговор
    Тези цървули ще ни вкарат във война

    Коментиран от #147

    14:11 28.10.2026

  • 123 Путин иска НАТО

    3 1 Отговор
    Ясно кой ги прави тея работи. Сложилите Тръмп на власт, неоконите. Путин пак ще изяде дървото. ......... The Telegraph: Путин иска НАТО да се върне към границите си от 1997 г. в замяна на мир в Украйна С такива фантазии, Путин само пасува и дава надежди и вяра на американско-израелските крайни кръгове - геноцидни глави, да започнат трета световна - без да искат но инерцията ще счупи всички спирачки и хладни глави. .

    14:12 28.10.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 ЖикТак

    3 1 Отговор
    Русия морски дронове нема и не е показвала никъде на ни един клип. Зеля се хвалеше с морските си дронове покрай Новорусийск. Русия ползва въздушни дронове. Ха ся кой пуща морски дронове?

    14:12 28.10.2026

  • 126 Шамзадин Петров

    3 1 Отговор
    На господин министъра не му е ясно откъде идват дроновете.

    14:13 28.10.2026

  • 127 Дори и да свалят всички дронове

    4 1 Отговор

    До коментар #94 от "Ехо":

    и да чистят мините, самото военно присъствие и опасността си остават. Точно това ще е причината за Радевата зима 2027, и последвалата цяла 2027-ма година.

    14:14 28.10.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Вие сте бунаци

    1 2 Отговор
    Дрона е Ирански.Долетял е от войната в залива.
    Правителството има решение да се укрият и унищожат всички доказателства ако дрона е руски!

    14:15 28.10.2026

  • 131 На Атлантическите роби

    4 2 Отговор

    До коментар #112 от "Това са пълни глупости":

    Това не им е важно

    14:15 28.10.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Трябва от двете страни на корабите да

    1 0 Отговор
    Плуват празни подводници които да поема атаките с дронове и да улавят дроновете за да се разбира къде са произведени

    14:18 28.10.2026

  • 135 Феномена Шиши

    2 0 Отговор
    Още не са открили чии са предишните дронове и хоп - нови ни атакуват. Сега пак разследване, не може да се уточни чии са, от къде са... Накрая пак няма да кажат истината на народа.

    14:18 28.10.2026

  • 136 А прогресивните регресори

    2 0 Отговор
    удариха дъното.

    14:18 28.10.2026

  • 137 Македония и България НЕ са заедно !

    1 1 Отговор

    До коментар #95 от "Македония и България заедно завинаги":

    5 евро на моливче и 5 евро на гумичка в малка пратка до 150 евро те македонците и сърбите на ЕК не плащат ! Я се събудете най после ! Гот ли ви е че ЕК ви граби? А?

    14:18 28.10.2026

  • 138 6879869479

    0 0 Отговор
    някой се опитва да запали руската черга и от нашия край , а кой ли има морски дронове ....

    14:18 28.10.2026

  • 139 Розов

    1 0 Отговор

    До коментар #116 от "Всеки":

    Сладур

    14:19 28.10.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Митата на "малките ни пратки"

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Това са пълни глупости":

    влизат в хазната ни.
    Целта е да не купуваш китайски моливчета а български, които ги прави някой българин в някое цехче и си храни семейството с това, а не да плащаш тока на китайски робот в огромна фабрика.

    14:21 28.10.2026

  • 142 Вече не ги пазят.

    1 0 Отговор

    До коментар #129 от "Гост":

    Пратиха ни депеша, че вече ги пропускат, защото Мунчо не подписва пакта за обща Черноморска защита. Няма прости да ни пазят вместо Чорапа. Оплачи се на него.

    14:21 28.10.2026

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 контейнеровоз край Шабла а ?

    0 0 Отговор
    На разстояние колкото от Варна до Бургас обаче

    14:22 28.10.2026

  • 146 Атаките може да са с дронове на

    1 0 Отговор
    Въздушна възглавница
    Или дронове ракетоплани

    14:22 28.10.2026

  • 147 Ние не сме излизали от нея

    1 0 Отговор

    До коментар #122 от "Софето":

    Ама карай.

    14:23 28.10.2026

  • 148 контейнеровоз край Шабла а ?

    0 0 Отговор
    Тихо предатели , Путин ни е приятел !
    Руският президент Владимир Путин предложи строителството на АЕЦ „Белене” и газопровода „Южен поток” на наша територия да се извърши с руски пари, чието връщане да стане през следващите двадесет години, чрез отбив от полагащите се на нашата страна дивиденти и такси. А ЕК само ни граби. Или не го осъзнавате? А?

    14:24 28.10.2026

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