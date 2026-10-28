Димитър Стоянов: Три морски дрона удариха контейнеровоз край Шабла

Контейнеровоз е бил ударен от три морски дрона на около 21 морски мили от Шабла. За атаката съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов след тристранна среща с колегите си от Румъния и Турция в София. Няма предоставени данни за националността на кораба, състоянието на екипажа или размера на щетите.

„Докато течеше тази среща, беше ударен контейнеровоз в прилежащото море с три морски дрона“, заяви Стоянов. По думите му разстоянието до Шабла е приблизително 21 морски мили.

Тристранен механизъм за сигурност

В срещата са участвали турският министър на отбраната Яшар Гюлер и румънският министър на отбраната Щефан Раду-Опря. Разговорите са били посветени на мерките за сигурност в Черно море на фона на атаките срещу търговски плавателни съдове.

България, Румъния и Турция са приели съвместно изявление, с което осъждат нападенията с дронове срещу гражданското корабоплаване. Стоянов заяви, че инцидентите създават сериозни рискове за сигурността на морския транспорт и призова за незабавно спиране на атаките.

Трите държави са постигнали съгласие за създаването на тристранен механизъм за координация в Черно море. Той ще включва регулярни консултации, обмен на информация и определяне на допълнителни практически мерки за регионалната сигурност. Предвижда се и подобряване на системите за ранно предупреждение.

Предстоят нови срещи

„Чрез него България, Румъния и Турция ще провеждаме регулярни консултации, ще обменяме информация помежду си и ще определяме следващите практически мерки“, каза министърът на отбраната.

По време на срещата Стоянов подчерта, че трите държави са черноморски страни и съюзници в НАТО, които носят обща отговорност за безопасността на морския транспорт. Министрите са се договорили в кратки срокове да организират нови разговори за продължаване на сътрудничеството.

Източници: btvnovinite.bg