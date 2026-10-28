Димитър Стоянов: Три морски дрона удариха контейнеровоз край Шабла

Контейнеровоз е бил ударен от три морски дрона на около 21 морски мили от Шабла. За атаката съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов след тристранна среща с колегите си от Румъния и Турция в София. Няма предоставени данни за националността на кораба, състоянието на екипажа или размера на щетите.
„Докато течеше тази среща, беше ударен контейнеровоз в прилежащото море с три морски дрона“, заяви Стоянов. По думите му разстоянието до Шабла е приблизително 21 морски мили.
Тристранен механизъм за сигурност
В срещата са участвали турският министър на отбраната Яшар Гюлер и румънският министър на отбраната Щефан Раду-Опря. Разговорите са били посветени на мерките за сигурност в Черно море на фона на атаките срещу търговски плавателни съдове.
България, Румъния и Турция са приели съвместно изявление, с което осъждат нападенията с дронове срещу гражданското корабоплаване. Стоянов заяви, че инцидентите създават сериозни рискове за сигурността на морския транспорт и призова за незабавно спиране на атаките.
Трите държави са постигнали съгласие за създаването на тристранен механизъм за координация в Черно море. Той ще включва регулярни консултации, обмен на информация и определяне на допълнителни практически мерки за регионалната сигурност. Предвижда се и подобряване на системите за ранно предупреждение.
Предстоят нови срещи
„Чрез него България, Румъния и Турция ще провеждаме регулярни консултации, ще обменяме информация помежду си и ще определяме следващите практически мерки“, каза министърът на отбраната.
По време на срещата Стоянов подчерта, че трите държави са черноморски страни и съюзници в НАТО, които носят обща отговорност за безопасността на морския транспорт. Министрите са се договорили в кратки срокове да организират нови разговори за продължаване на сътрудничеството.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Някой
Забрана на кораби плаващи към и от Украйна да са в наши териториални води!
Простичко и решава проблема.
Сега като плават до нас си мислят, че ще им се разминава. Още предната година хората на Зеленски почнаха да удрят танкери и търговски кораби дори в Средиземно море и тогава казах, че Украйна повече корабоплаване няма да има. Сега се прави прочистване и си е заслуга на Зеленски и хората му потъпкали договора за коридорите.
Просто се приближи. Но българските териториални води са на 12 морски мили (22.2км).
Коментиран от #42, #50, #80, #98, #144
13:19 28.10.2026
3 Някой си
Да не би случайно Зеленски?
Коментиран от #61
13:20 28.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Честито!
Само Русия!
Коментиран от #18, #28, #44, #94, #128
13:20 28.10.2026
6 В русия съм
Коментиран от #100
13:20 28.10.2026
7 Предстояли
13:20 28.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Прогресивно ми е ще повърна
Коментиран от #30, #33
13:21 28.10.2026
10 Има ни пак
Коментиран от #63, #107
13:21 28.10.2026
11 Лена
За България, никаква опасност!
13:21 28.10.2026
12 ЦСКА Москва
Коментиран от #39, #105, #106
13:21 28.10.2026
13 Историк
Коментиран от #56
13:22 28.10.2026
14 Ще хапнат , ще пийнат
13:22 28.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Митьо некадърен,
13:23 28.10.2026
17 3.14К
Коментиран от #35
13:23 28.10.2026
18 Добър
До коментар #5 от "Честито!":Очевидно много хора от туристическия бранш ще имат големи проблеми, ако така продължава.
Коментиран от #23
13:24 28.10.2026
19 Война е
Коментиран от #24, #59
13:25 28.10.2026
20 Да се отменя
13:26 28.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Не само от туристическият.
До коментар #18 от "Добър":Целият износ на България. Транспортни фирми. БДЖ, летища, Държавата заради липсата на постъпления от данъци и транспортни такси, мита. Съкращения и безработица. Оскъпяване на вноса през алтернативни маршрути и съответно завишени цени.
Чудесно, нали?
И русофилите ни се радват на това и ръкопляскат.
Коментиран от #36, #54
13:29 28.10.2026
24 КОЙ
До коментар #19 от "Война е":е агресора, кой, кой ще ми каже аз вървя по света и подсвирквам си даже !
Коментиран от #119
13:29 28.10.2026
25 Дончо
13:30 28.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Смърди
13:30 28.10.2026
28 ами
До коментар #5 от "Честито!":големите благодарности са за зеленски и гюров
13:31 28.10.2026
29 Някой
13:31 28.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Радев
И бг наркобароните пред русофилските петроханци.
Затова не ме обвинявайте в путинизъм.
13:32 28.10.2026
32 подигравка
13:32 28.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Мнение
13:34 28.10.2026
35 Изинете, фейкър,
До коментар #17 от "3.14К":къде прочетохте това, да го прочетем и ние!
Коментиран от #72
13:34 28.10.2026
36 Това са пълни глупости
До коментар #23 от "Не само от туристическият.":Никакви щети няма за България. Нито цент. Ти гледай по добре таксите и митата на малките пратки дето ЕК ни ги набиват яко по 5 евро на всеки продукт. Тва е по важното и слугинажа на атлантическата смет
Коментиран от #62
13:34 28.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Просто човек
13:34 28.10.2026
39 ЦСКА
До коментар #12 от "ЦСКА Москва":Грешка ... Да беше написал - руzzкий мир , щеще да е точно ...
13:34 28.10.2026
40 Предполаганов
Коментиран от #58
13:35 28.10.2026
41 Мушнати гайди
Коментиран от #116
13:35 28.10.2026
42 Като станеш Радев,
До коментар #2 от "Някой":тогава се разпореждай, Коци!
Коментиран от #113
13:35 28.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Ако
До коментар #5 от "Честито!":ти беше на мястото на Йотова или Радев какво щеше да направиш? Ще активираш чл.5 или нещо друго? Можеш ли да гарантираш, че ударените кораби возят "граждански товари". Ако е така тези товари ще са за нас или за Румъния. Не съм чул някой да се оплаква, че не е получил определена стока или че не е изпратил своята стока.
13:36 28.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Бай Араб
13:36 28.10.2026
47 Студопор
13:36 28.10.2026
48 Чии са дроновете
13:36 28.10.2026
49 Фори
Коментиран от #115
13:36 28.10.2026
50 Бау
До коментар #2 от "Някой":Кораба е пътувал от Израел към Румъния. Никъде по никакъв начин Украйна не е фактор. Просто Русия се опитва да тероризира всичките си съседи а ти си готов на всичко за да им се подмазваш, дори когато собствения ти народ си пати от тях.
Коментиран от #89
13:36 28.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Русофили за България
Коментиран от #68, #108
13:37 28.10.2026
53 444444
13:37 28.10.2026
54 Това са пълни глупости
До коментар #23 от "Не само от туристическият.":износа на България въобще не е засегнат ! А вноса си го ограничаваме самите ние ама трябва да се позамислиш що е така
Коментиран от #60
13:37 28.10.2026
55 Браво!
Впрочем къде е президент Йоца, готви се за балотаж?
13:37 28.10.2026
56 Чудя се
До коментар #13 от "Историк":Как точно реши,че фантазиите ти съвпадат с реалността.Искаш дроновете да са руски и хоп ще са руски.Аз пък казвам,че Русия няма нужда да ПРОВОКИРА .Някой друг провокира,някой,който няма вече сили да воюва,ама се е заинатил,или пък не го оставят с дипломация да реши нещата.Сега помисли кой печели и ще видиш,че не е Русия.
13:38 28.10.2026
57 Това са пълни глупости
Коментиран от #141
13:39 28.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Глюпости ,
До коментар #19 от "Война е":Каква вайна , бе ? Противоречите си ошанките .. Нали беше - СВО ?
13:40 28.10.2026
60 Ще бъде засегнат
До коментар #54 от "Това са пълни глупости":Това което съм описал ще се случи за следващата реколта и следващият летен сезон. Положението ще е зле.
Слушай кво ти пей радиото.
13:41 28.10.2026
61 Ха-ха!
До коментар #3 от "Някой си":Естествено, че зе Еленски! Хвърля съчки в огъня в точния момент!
13:41 28.10.2026
62 За пореден път ЕК
До коментар #36 от "Това са пълни глупости":И ЕС ни грабят, а младите спят ..
13:41 28.10.2026
63 Не може, а ще!
До коментар #10 от "Има ни пак":Плюс това Муни по ни заплаши с нови наркоубийства и други кръвопролития.
13:41 28.10.2026
64 Поредна украинска
13:42 28.10.2026
65 Дипломацията рундьова
13:42 28.10.2026
66 И Киев е Руски
13:43 28.10.2026
67 За пръв път в цялата ни нова история
Коментиран от #75
13:43 28.10.2026
68 Русия ни е братска
До коментар #52 от "Русофили за България":Русия ни е мила ! Мразим нацистите, мразим атлантиците, мразим ционистите. Тва е , приеми го и плачи
13:43 28.10.2026
69 Това
13:44 28.10.2026
70 ФАКТИ
13:44 28.10.2026
71 РундЮ
13:44 28.10.2026
72 3.14К
До коментар #35 от "Изинете, фейкър,":В сайта пише, че кораба е ударен от морски дронове и че в Румъния е изпратен разузнавателен самолет да ги открива. До сега от Русия има регистрирана една атака с морски дрон по кораб в акваторията на Одеса Като антифейкър, ако знаеш нещо друго, моля да ме информираш, предварително благодаря!
13:45 28.10.2026
73 666
13:46 28.10.2026
74 Няма страшно
13:46 28.10.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Абеее атлантенца
13:46 28.10.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Разтичане
13:47 28.10.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Бла, бла
До коментар #2 от "Някой":Аз новината я виждам като много лоша за Йотова и Радев относно балотажа.
Коментиран от #83, #85
13:48 28.10.2026
81 !!!?
Стоянов: В Украйна има война !!
Митрофанова: Може да е от трета страна !!!?
13:48 28.10.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Недей
До коментар #80 от "Бла, бла":Те са мирорлюбците на света.
13:49 28.10.2026
84 Отвратително
13:49 28.10.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Перо
13:52 28.10.2026
93 123
13:52 28.10.2026
94 Ехо
До коментар #5 от "Честито!":Нали НАТО прати самолети , какво правят, май разузнават Русия, а не Черно море
Коментиран от #127
13:52 28.10.2026
95 Македония и България заедно завинаги
До коментар #91 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":Някой трябва да спре руската военна агресия!
Коментиран от #110, #137
13:53 28.10.2026
96 Сатана Z
13:54 28.10.2026
97 Боци
Коментиран от #103
13:56 28.10.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 1914
13:57 28.10.2026
100 Бай Хой
До коментар #6 от "В русия съм":За 70 милиарда е цялата работа ,дайте ги на дрогирания и ударите ше спорът .....после ще каже ,,ето с парите дадохме отпор и спряха нападенията ,победа за Украйна ,,,
13:59 28.10.2026
101 Василев
13:59 28.10.2026
102 А чо.. па
13:59 28.10.2026
103 Хи хи
До коментар #97 от "Боци":Не бе, зеленото жуже трябва да бъде пратено в Москва да преговаря за МИР ! Това е негово ЗАДЪЛЖЕНИЕ !!Ако не може да договори мир значи е некадърно и трябва да се смени !!
14:00 28.10.2026
104 МунчоЛЕТ
Коментиран от #111
14:01 28.10.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Мдааа
14:03 28.10.2026
110 Заминавай
До коментар #95 от "Македония и България заедно завинаги":да я спираш бе!
14:04 28.10.2026
111 На мунча,
До коментар #104 от "МунчоЛЕТ":не му дават да признае, че са украински!
14:05 28.10.2026
112 Това са пълни глупости
Абеее атлантенца, Руснаците ли ви вземат 5 евро на моливче и 5 евро на гумичка в малка пратка до 150 евро или ЕК? А? Я се събудете най после ! Гот ли ви е че ЕК ви граби? А? ъхъъ...
Коментиран от #131
14:05 28.10.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Факти
14:06 28.10.2026
115 Сандо
До коментар #49 от "Фори":Успокой се,че ще останеш без сърце.А не ми се мисли какво ще стане с организма ти,ако дроновете са английски.
14:06 28.10.2026
116 Всеки
До коментар #41 от "Мушнати гайди":знае, украински са!
Коментиран от #139
14:07 28.10.2026
117 кОРАБЪТ Е УДАРЕН 21 МИЛЯ ОТ БРЕГА,
Коментиран от #132
14:07 28.10.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Софето
Коментиран от #147
14:11 28.10.2026
123 Путин иска НАТО
14:12 28.10.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 ЖикТак
14:12 28.10.2026
126 Шамзадин Петров
14:13 28.10.2026
127 Дори и да свалят всички дронове
До коментар #94 от "Ехо":и да чистят мините, самото военно присъствие и опасността си остават. Точно това ще е причината за Радевата зима 2027, и последвалата цяла 2027-ма година.
14:14 28.10.2026
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Вие сте бунаци
Правителството има решение да се укрият и унищожат всички доказателства ако дрона е руски!
14:15 28.10.2026
131 На Атлантическите роби
До коментар #112 от "Това са пълни глупости":Това не им е важно
14:15 28.10.2026
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Трябва от двете страни на корабите да
14:18 28.10.2026
135 Феномена Шиши
14:18 28.10.2026
136 А прогресивните регресори
14:18 28.10.2026
137 Македония и България НЕ са заедно !
До коментар #95 от "Македония и България заедно завинаги":5 евро на моливче и 5 евро на гумичка в малка пратка до 150 евро те македонците и сърбите на ЕК не плащат ! Я се събудете най после ! Гот ли ви е че ЕК ви граби? А?
14:18 28.10.2026
138 6879869479
14:18 28.10.2026
139 Розов
До коментар #116 от "Всеки":Сладур
14:19 28.10.2026
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 Митата на "малките ни пратки"
До коментар #57 от "Това са пълни глупости":влизат в хазната ни.
Целта е да не купуваш китайски моливчета а български, които ги прави някой българин в някое цехче и си храни семейството с това, а не да плащаш тока на китайски робот в огромна фабрика.
14:21 28.10.2026
142 Вече не ги пазят.
До коментар #129 от "Гост":Пратиха ни депеша, че вече ги пропускат, защото Мунчо не подписва пакта за обща Черноморска защита. Няма прости да ни пазят вместо Чорапа. Оплачи се на него.
14:21 28.10.2026
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 контейнеровоз край Шабла а ?
14:22 28.10.2026
146 Атаките може да са с дронове на
Или дронове ракетоплани
14:22 28.10.2026
147 Ние не сме излизали от нея
До коментар #122 от "Софето":Ама карай.
14:23 28.10.2026
148 контейнеровоз край Шабла а ?
Руският президент Владимир Путин предложи строителството на АЕЦ „Белене” и газопровода „Южен поток” на наша територия да се извърши с руски пари, чието връщане да стане през следващите двадесет години, чрез отбив от полагащите се на нашата страна дивиденти и такси. А ЕК само ни граби. Или не го осъзнавате? А?
14:24 28.10.2026