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Спасени са всичките 18 моряци от CONTSHIP JET
  Тема: Украйна

Спасени са всичките 18 моряци от CONTSHIP JET

28 Октомври, 2026 14:53 434 5

  • contship jet-
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  • черно море-
  • корабоплаване-
  • калиакра

Контейнеровозът под либерийски флаг беше ударен от три морски дрона край нос Калиакра. Екипажът се е евакуирал на спасителни плотове

Спасени са всичките 18 моряци от CONTSHIP JET - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Всичките 18 моряци от екипажа на контейнеровоза CONTSHIP JET са спасени и са в безопасност след атаката с три морски дрона край българското Черноморие. Екипажът е напуснал кораба и се е евакуирал на спасителни плотове, а катер на „Гранична полиция“ е отплавал от Варна към бедстващите моряци.

Компанията мениджър на кораба е потвърдила пред Maritime.bg, че всички членове на екипажа са в безопасност. „Всички моряци от екипажа на CONTSHIP JET са в безопасност. Благодарим на България“, са заявили от компанията.

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Корабът е бил поразен край Калиакра

CONTSHIP JET плава под либерийски флаг и е извършвал преход от Хайфа, Израел, към румънското пристанище Констанца. Корабът е с IMO номер 9348625.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че атаката е извършена с три морски дрона на около 21 морски мили югоизточно от Шабла. Специализираните морски издания посочват, че ударът е станал на около 16 морски мили от нос Калиакра.

По-ранните данни сочеха, че след атаката корабът е получил сериозни повреди и е бил обхванат от пожар, но е останал на вода. Не е съобщено за загинали или изчезнали членове на екипажа.

Инцидентът е станал по време на тристранната среща на министрите на отбраната на България, Румъния и Турция в София. След разговорите трите държави осъдиха нападенията срещу търговски плавателни съдове в Черно море и договориха механизъм за координация, обмен на информация и ранно предупреждение. По случая все още няма официално потвърждение коя страна стои зад атаката.

Източници: vesti.bg, bgonair.bg, chernomore.bg


Добрич / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    1 0 Отговор
    И основен оператор на морски дронове в Черно море е?

    14:55 28.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Просто се моля

    1 0 Отговор
    да не съм моряк във български води и ако е така да има на около някой ферибот да ме спаси.

    15:08 28.10.2026

  • 5 какъв е товара ?

    0 0 Отговор
    факти ги притеснява отговора и трият

    15:08 28.10.2026

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