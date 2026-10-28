Спасени са всичките 18 моряци от CONTSHIP JET

Всичките 18 моряци от екипажа на контейнеровоза CONTSHIP JET са спасени и са в безопасност след атаката с три морски дрона край българското Черноморие. Екипажът е напуснал кораба и се е евакуирал на спасителни плотове, а катер на „Гранична полиция“ е отплавал от Варна към бедстващите моряци.

Компанията мениджър на кораба е потвърдила пред Maritime.bg, че всички членове на екипажа са в безопасност. „Всички моряци от екипажа на CONTSHIP JET са в безопасност. Благодарим на България“, са заявили от компанията.

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Корабът е бил поразен край Калиакра

CONTSHIP JET плава под либерийски флаг и е извършвал преход от Хайфа, Израел, към румънското пристанище Констанца. Корабът е с IMO номер 9348625.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че атаката е извършена с три морски дрона на около 21 морски мили югоизточно от Шабла. Специализираните морски издания посочват, че ударът е станал на около 16 морски мили от нос Калиакра.

По-ранните данни сочеха, че след атаката корабът е получил сериозни повреди и е бил обхванат от пожар, но е останал на вода. Не е съобщено за загинали или изчезнали членове на екипажа.

Инцидентът е станал по време на тристранната среща на министрите на отбраната на България, Румъния и Турция в София. След разговорите трите държави осъдиха нападенията срещу търговски плавателни съдове в Черно море и договориха механизъм за координация, обмен на информация и ранно предупреждение. По случая все още няма официално потвърждение коя страна стои зад атаката.

Източници: vesti.bg, bgonair.bg, chernomore.bg