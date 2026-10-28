Няма да има бежански лагер в Средец

Бежански лагер в Средец няма да бъде изграден. Министерският съвет е решил да отнеме от Държавната агенция за бежанците имота, предвиден за центъра, и да го върне за управление на областния управител.
Аналогично решение е взето и за имот в Симеоновград. С това отпада възможността върху двата терена да бъдат изградени центрове от затворен тип за настаняване на лица, търсещи международна закрила.
Теренът в Средец е около 300 декара
Първоначалните планове предвиждаха центърът в Средец да бъде разположен върху терен от около 300 декара. Имотът включва разрушени казарми и стар военен полигон.
Казусът предизвика напрежение в града, след като през февруари имотът беше предоставен безвъзмездно на Държавната агенция за бежанците. Жители на Средец се обявиха против намерението и организираха подписка.
Срещу проекта се противопоставиха кметът Иван Кичев и Общинският съвет. През юни вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че плановете за изграждане на бежански лагер в Средец няма да бъдат реализирани.
С решението си Министерският съвет прекратява предоставянето на имота за нуждите на Държавната агенция за бежанците. Теренът отново ще бъде управляван от областния управител, а предвиденият център няма да бъде изграден на това място.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво
15:47 28.10.2026
2 бежански лагер в Средец няма
15:49 28.10.2026
3 факуса
15:56 28.10.2026