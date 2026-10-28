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Няма да има бежански лагер в Средец

Няма да има бежански лагер в Средец

28 Октомври, 2026 15:43 430 3

  • средец-
  • бежански лагер-
  • министерски съвет-
  • държавна агенция за бежанците-
  • симеоновград

Правителството върна терена за управление на областния управител. Аналогично решение е взето и за имот в Симеоновград

Няма да има бежански лагер в Средец - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бежански лагер в Средец няма да бъде изграден. Министерският съвет е решил да отнеме от Държавната агенция за бежанците имота, предвиден за центъра, и да го върне за управление на областния управител.

Аналогично решение е взето и за имот в Симеоновград. С това отпада възможността върху двата терена да бъдат изградени центрове от затворен тип за настаняване на лица, търсещи международна закрила.

Теренът в Средец е около 300 декара

Първоначалните планове предвиждаха центърът в Средец да бъде разположен върху терен от около 300 декара. Имотът включва разрушени казарми и стар военен полигон.

Казусът предизвика напрежение в града, след като през февруари имотът беше предоставен безвъзмездно на Държавната агенция за бежанците. Жители на Средец се обявиха против намерението и организираха подписка.

Срещу проекта се противопоставиха кметът Иван Кичев и Общинският съвет. През юни вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че плановете за изграждане на бежански лагер в Средец няма да бъдат реализирани.

С решението си Министерският съвет прекратява предоставянето на имота за нуждите на Държавната агенция за бежанците. Теренът отново ще бъде управляван от областния управител, а предвиденият център няма да бъде изграден на това място.

Източници: btvnovinite.bg


Средец / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    3 0 Отговор
    Да ги пращат направо в соЙфия. Там хем ще им се радват жълтопаветните, хем сойфия си прилича на бежански лагер и ще са си на място мигрантите

    15:47 28.10.2026

  • 2 бежански лагер в Средец няма

    2 0 Отговор
    Но на Морска гара Бургас за евровизионци със сигурност ще има и ще ги пази НАТЮ с картечници в лагера с турските контейнери. Ще пише Евроконцлагер Б-С

    15:49 28.10.2026

  • 3 факуса

    3 0 Отговор
    стига с таз закрила,как доказват.че нещо ги заплашва,да си стоят у тях си стига сме хрантутили престъпници

    15:56 28.10.2026

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