Няма да има бежански лагер в Средец

Бежански лагер в Средец няма да бъде изграден. Министерският съвет е решил да отнеме от Държавната агенция за бежанците имота, предвиден за центъра, и да го върне за управление на областния управител.

Аналогично решение е взето и за имот в Симеоновград. С това отпада възможността върху двата терена да бъдат изградени центрове от затворен тип за настаняване на лица, търсещи международна закрила.

Теренът в Средец е около 300 декара

Първоначалните планове предвиждаха центърът в Средец да бъде разположен върху терен от около 300 декара. Имотът включва разрушени казарми и стар военен полигон.

Казусът предизвика напрежение в града, след като през февруари имотът беше предоставен безвъзмездно на Държавната агенция за бежанците. Жители на Средец се обявиха против намерението и организираха подписка.

Срещу проекта се противопоставиха кметът Иван Кичев и Общинският съвет. През юни вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че плановете за изграждане на бежански лагер в Средец няма да бъдат реализирани.

С решението си Министерският съвет прекратява предоставянето на имота за нуждите на Държавната агенция за бежанците. Теренът отново ще бъде управляван от областния управител, а предвиденият център няма да бъде изграден на това място.

Източници: btvnovinite.bg