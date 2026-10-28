Кап. Тодор Георгиев: Дроновете по кораба са руски

Няма съмнение, че дроновете, атакували контейнеровоза край Шабла, са руски. Това заяви пред Българското национално радио кап. Тодор Георгиев, собственик на шипинг агенция. По думите му нападението е „подигравка с черноморските съседи“.
Контейнеровозът CONTSHIP JET е бил поразен от три дрона на около 21 мили югоизточно от Шабла. Плаващият под флага на Либерия кораб е отпътувал от Хайфа, Израел, към румънското пристанище Констанца. Всички 18 членове на екипажа са спасени.
Той призова посланик Елеонора Митрофанова или руските власти да обяснят защо е атакуван кораб на държава, която не участва във военните действия. В изказването си Георгиев представи руската страна като извършител, но в публикуваната информация няма данни за официално заключение на българските власти, което да установява произхода на дроновете.
Според Георгиев последиците за корабоплаването могат да бъдат сериозни. „Черно море ще стане съвсем мъртва зона, а застраховките ще бъдат увеличени до невъзможност“, заяви той.
Капитанът се позова и на Римската конвенция от 1988 г., която според него определя ударите срещу търговски кораби като терористичен акт. Георгиев каза, че подобна норма би трябвало да присъства във всяко национално законодателство, но не знае защо това не е уредено изрично в българското право.
Той посочи, че контейнеровозите тип „фидер“ често превозват китайски товари от Далечния изток. По думите му след пристигането си в Констанца товарите се разпределят към Румъния и други дунавски държави, сред които Словакия, Унгария и Австрия. Сред възможните товари Георгиев изброи детски играчки, текстил, химически вещества и фойерверки.
По-рано министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че атаката е станала в българската икономическа зона на Черно море. Според БНР CONTSHIP JET е петият кораб, атакуван с дронове в тази зона.
Източници: bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Мухахаха
17:05 28.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 5556
Коментиран от #46
17:07 28.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 МУТРОФАНОВА
ЧЕ ДРОНОВЕТЕ С РУСКИ.
РАДЕВ И ТОЙ ЩЕ ПОТВЪРДИ
Коментиран от #9, #60
17:07 28.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Дръта чанта
17:07 28.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ккк
17:08 28.10.2026
11 И какви
17:09 28.10.2026
12 Михо
17:09 28.10.2026
13 оня с коня
Коментиран от #24, #44, #64
17:09 28.10.2026
14 Фейк - либераст
17:09 28.10.2026
15 Спешно е
17:09 28.10.2026
16 Миризлив пор
17:09 28.10.2026
17 Шипинг
17:09 28.10.2026
18 Марин
17:10 28.10.2026
19 ДрайвингПлежър
Следвайки същата логика на ВЪЗМОЖНИТЕ ТОВАРИ може да са и оръжия. Вероятно знаят нещо за да го мелнат
17:10 28.10.2026
20 Някакъв соственик,
17:12 28.10.2026
21 Няма останка
17:12 28.10.2026
22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.... КОНКУРЕНЦИЯ НА КИТАЙСКИТЕ ФОЙЕРВЕРКИ:)
17:12 28.10.2026
23 Защото завършва на О
17:12 28.10.2026
24 за да се случи това
До коментар #13 от "оня с коня":трябва в България да има армия а не една шепа войска с ръждиви калашки от втората световна и няколко хиляди генерали адмирали и други нищоправци......
17:12 28.10.2026
25 Старшина Чорапов
Може да е ударен от метеоритни отломки.
17:12 28.10.2026
26 хахаха
17:14 28.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Капитан Бързия.
Коментиран от #52
17:16 28.10.2026
29 така, така
Не е нужно да публикувате предположения или мнения на всякакви..... Аз мога да мисля, че са украински, при това имам доста по-обосновани съмнения.
Обаче, нито моето, нито мнението на кап. Тодор Георгиев са подйрепени от реалните данни. Този път се надявам да има останки от дроновете, а и са видяни от моряците и въздушната охрана, та може и да се разбере чии са.
17:17 28.10.2026
30 Путин
Коментиран от #34, #35, #37
17:17 28.10.2026
31 Размисли
17:17 28.10.2026
32 Мухаа ха!
17:18 28.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Крим
17:20 28.10.2026
39 Кап. Джак Спароу
17:23 28.10.2026
40 Марче,
Проверявайте съмнителните типове като този мним капитан Георгиев, още повече, че и фирмата му е някаква мижава за спедиторка дейност...
17:24 28.10.2026
41 Студопор
17:24 28.10.2026
42 Ливърпул
До коментар #33 от "Как":Ман Юнайтед обаче ги думнаха здраво.
17:25 28.10.2026
43 Възpожденец 🇧🇬
Четвъртък от 18.30ч. - протест пред руското посолство под надслов „СТОП на руската агресия – Митрофанова ВЪН!“
17:26 28.10.2026
44 добре звучи, ама ако почнем
До коментар #13 от "оня с коня":да сваляме всеки дрон , крал Чарлз ще ни дърпа ушите
17:27 28.10.2026
45 Опорка
17:27 28.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Мич
17:32 28.10.2026
51 Хм, кайш
17:33 28.10.2026
52 Този капитан на лодка
До коментар #28 от "Капитан Бързия.":Тодор Георгиев има акъл колкото едноклетъчна седесарка от Бургас.
Даже бургазлийките с леко поведение са гениални сравнение с него.
17:35 28.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Гробар
17:39 28.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Маларт
17:42 28.10.2026
57 Истината е, че морски дронове
17:43 28.10.2026
58 За сведение
Кой има най-голям интерес от високи застрахователни премии?
Държавата Великобритания беше начело на ATALANTA, за да пази търговските кораби от (смех!) от сомалийските пирати, а корабособствениците по света наляха луди пари в английските застрахователи, които се пръснаха от ядене покрай високите застрахователни премии в Аденския залив...
Така се правят лесни пари.
17:43 28.10.2026
59 Грозев е еничарин
17:43 28.10.2026
60 Няма и ка да са руски бе,
До коментар #6 от "МУТРОФАНОВА":безмозъчна суб биологична единицо,защото руснаците нямат морски дронове. Укърите ги ползват дадени им и управлявани от нагличаните,защото ако са нагличаните нещата ще са съвсем други,но те се крият зад глъмавите и нещастни укръри.
17:45 28.10.2026
61 КАПИТАНЕ КАПИТАНЕ
Коментиран от #63
17:45 28.10.2026
62 Запознат
17:47 28.10.2026
63 Този е капитан на рибарска лодка
До коментар #61 от "КАПИТАНЕ КАПИТАНЕ":в Бургас.
Имаше един друг хвалипръцко, който пък беше капитан на плаващия 100 тонен кран във Варна, което все пак е нещо повече...
17:50 28.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.