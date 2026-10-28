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Кап. Тодор Георгиев: Дроновете по кораба са руски
  Тема: Украйна

Кап. Тодор Георгиев: Дроновете по кораба са руски

28 Октомври, 2026 17:01 1 721 64

  • дронове-
  • черно море-
  • контейнеровоз-
  • шабла-
  • тодор георгиев

Според собственика на шипинг агенция атаката срещу контейнеровоза край Шабла застрашава корабоплаването и може да оскъпи застраховките

Кап. Тодор Георгиев: Дроновете по кораба са руски - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няма съмнение, че дроновете, атакували контейнеровоза край Шабла, са руски. Това заяви пред Българското национално радио кап. Тодор Георгиев, собственик на шипинг агенция. По думите му нападението е „подигравка с черноморските съседи“.

Контейнеровозът CONTSHIP JET е бил поразен от три дрона на около 21 мили югоизточно от Шабла. Плаващият под флага на Либерия кораб е отпътувал от Хайфа, Израел, към румънското пристанище Констанца. Всички 18 членове на екипажа са спасени.

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„Добрата новина е, че екипажът на контейнеровоза е спасен, но лошата е, че е ударен кораб на трета страна, неучастваща във войната на Русия с Украйна, която отива към страна, която също не е участничка в тази война, т.е. става дума за непремерен удар срещу мирни хора“, каза Георгиев.

Той призова посланик Елеонора Митрофанова или руските власти да обяснят защо е атакуван кораб на държава, която не участва във военните действия. В изказването си Георгиев представи руската страна като извършител, но в публикуваната информация няма данни за официално заключение на българските власти, което да установява произхода на дроновете.

Според Георгиев последиците за корабоплаването могат да бъдат сериозни. „Черно море ще стане съвсем мъртва зона, а застраховките ще бъдат увеличени до невъзможност“, заяви той.

Капитанът се позова и на Римската конвенция от 1988 г., която според него определя ударите срещу търговски кораби като терористичен акт. Георгиев каза, че подобна норма би трябвало да присъства във всяко национално законодателство, но не знае защо това не е уредено изрично в българското право.

Той посочи, че контейнеровозите тип „фидер“ често превозват китайски товари от Далечния изток. По думите му след пристигането си в Констанца товарите се разпределят към Румъния и други дунавски държави, сред които Словакия, Унгария и Австрия. Сред възможните товари Георгиев изброи детски играчки, текстил, химически вещества и фойерверки.

По-рано министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че атаката е станала в българската икономическа зона на Черно море. Според БНР CONTSHIP JET е петият кораб, атакуван с дронове в тази зона.

Източници: bnrnews.bg


Добрич / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мухахаха

    47 8 Отговор
    Ама че глупости дрънка

    17:05 28.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 5556

    31 2 Отговор
    Потънал ли е кораба? Това ще поясни много ситуацията!

    Коментиран от #46

    17:07 28.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 МУТРОФАНОВА

    6 33 Отговор
    НЯМАМ ИНФОРМАЦИЯ

    ЧЕ ДРОНОВЕТЕ С РУСКИ.

    РАДЕВ И ТОЙ ЩЕ ПОТВЪРДИ

    Коментиран от #9, #60

    17:07 28.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дръта чанта

    47 5 Отговор
    Корабите в Черно море ще спрат да потъват коги УмрелоБритание потъне

    17:07 28.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ккк

    37 4 Отговор
    е щом покензаното капитанче е казало, така ще да е

    17:08 28.10.2026

  • 11 И какви

    40 2 Отговор
    точно са тези "китайски" товари дето са тръгнали от Хайфа? Пак не се знае...

    17:09 28.10.2026

  • 12 Михо

    26 1 Отговор
    Връщаме коридора за плаване от преди 2023 и се решава проблема,но просто искат да ни въвлекат във войната.

    17:09 28.10.2026

  • 13 оня с коня

    11 7 Отговор
    И да уточним:Вместо да се мъчим да разрознава кой дрон чий е,не е ли НАЛОЖИТЕЛНО да охраняваме ВОЕННО Иконом си зона и озове ли се там Дрон,да бъде надлежно елиминиран независимо какъв е?

    Коментиран от #24, #44, #64

    17:09 28.10.2026

  • 14 Фейк - либераст

    26 2 Отговор
    Най-достоверните информации започват с думите: предполага се, уверен съм, може би, има съмнения и т.н.

    17:09 28.10.2026

  • 15 Спешно е

    26 4 Отговор
    Веднага направете този капитан министър на отбраната!!! На него разследвания по три месеца не му трябват, като на поплювкото Стоянов....

    17:09 28.10.2026

  • 16 Миризлив пор

    36 4 Отговор
    Кога Украйна гърмеше руски търговски кораби всички ръкопляскаха и обясняваха как това е "легитимна цел". Много ясно беше че ще започне и ответна реакция и ще затворят черно море за търговско плаване. Сега да видим товарите, които обикновено се изнасяха и внасяха по море как ще се обслужват и каква ще е цената

    17:09 28.10.2026

  • 17 Шипинг

    25 5 Отговор
    Ако е контейнеровоз - бомбовоз , какво друго да очаква да им изпрати приятелска Хайфа ?

    17:09 28.10.2026

  • 18 Марин

    7 1 Отговор
    Цял контейнер с вербатори потъна суха ко ли праим

    17:10 28.10.2026

  • 19 ДрайвингПлежър

    24 3 Отговор
    Сред възможните товари Георгиев изброи детски играчки, текстил, химически вещества и фойерверки.

    Следвайки същата логика на ВЪЗМОЖНИТЕ ТОВАРИ може да са и оръжия. Вероятно знаят нещо за да го мелнат

    17:10 28.10.2026

  • 20 Някакъв соственик,

    16 2 Отговор
    На търговско дружества каза- руски са! А аз казах, Туркия ке падне! Разкази , съчинения, Новина!

    17:12 28.10.2026

  • 21 Няма останка

    6 1 Отговор
    сделано...

    17:12 28.10.2026

  • 22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    17 2 Отговор
    ФОЙЕРВЕРКИ ОТ ИЗРАЕЛСКОТО ПРИСТАНИЩЕ ХАЙФА :)
    .... КОНКУРЕНЦИЯ НА КИТАЙСКИТЕ ФОЙЕРВЕРКИ:)

    17:12 28.10.2026

  • 23 Защото завършва на О

    3 6 Отговор
    Той призова посланик Елеонора Митрофанова или руските власти да обяснят защо е атакуван кораб на държава, която не участва във военните действия.Ави това е покана да се включи и да участва бе, ман.

    17:12 28.10.2026

  • 24 за да се случи това

    14 1 Отговор

    До коментар #13 от "оня с коня":

    трябва в България да има армия а не една шепа войска с ръждиви калашки от втората световна и няколко хиляди генерали адмирали и други нищоправци......

    17:12 28.10.2026

  • 25 Старшина Чорапов

    5 6 Отговор
    Аз руски дрон не съм виждал!
    Може да е ударен от метеоритни отломки.

    17:12 28.10.2026

  • 26 хахаха

    12 1 Отговор
    21 мили навътре в морето, но край Шабла....:))))

    17:14 28.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Капитан Бързия.

    12 3 Отговор
    Още като е чул за атаката е бързо изтичал в БНР да каже че са руснаците.

    Коментиран от #52

    17:16 28.10.2026

  • 29 така, така

    12 3 Отговор
    Абе то и Гого Лозанов веднага ще се изцепи, че са руски.

    Не е нужно да публикувате предположения или мнения на всякакви..... Аз мога да мисля, че са украински, при това имам доста по-обосновани съмнения.
    Обаче, нито моето, нито мнението на кап. Тодор Георгиев са подйрепени от реалните данни. Този път се надявам да има останки от дроновете, а и са видяни от моряците и въздушната охрана, та може и да се разбере чии са.

    17:17 28.10.2026

  • 30 Путин

    6 3 Отговор
    провокира книжния тигър НАТО!

    Коментиран от #34, #35, #37

    17:17 28.10.2026

  • 31 Размисли

    9 4 Отговор
    Не съм убеден в това което казва капитана даже приемам твърденията му за неистина.По правдоподобно е опит да ни вкарат в конфликта защото руснаците побеждават а ако е носил оръжия няма какво да коментираме каквото е търсил го е намерил.

    17:17 28.10.2026

  • 32 Мухаа ха!

    10 2 Отговор
    Ще му спре " захлебването" на този ,частник.Там го сърби, от офиса ли е видял и засякъл че ударите са от руска страна.Ако е" безобиден " товар,защо три пъти е думнало,така яко,че и на брега са го чули и видели местните хора.

    17:18 28.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Крим

    3 0 Отговор
    Не знам кой измести темата на ,,чий са"?

    17:20 28.10.2026

  • 39 Кап. Джак Спароу

    5 1 Отговор
    Корабите са от украинския "сенчест флот" и са нападнати от пирати.

    17:23 28.10.2026

  • 40 Марче,

    6 1 Отговор
    този самонадеян тип е хвалипръцко, защото не е никакъв капитан далечно плаване, а вероятно е завършил техникума по риболов във Бургас.

    Проверявайте съмнителните типове като този мним капитан Георгиев, още повече, че и фирмата му е някаква мижава за спедиторка дейност...

    17:24 28.10.2026

  • 41 Студопор

    3 0 Отговор
    Най-бързата експертиза евър!

    17:24 28.10.2026

  • 42 Ливърпул

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Как":

    Ман Юнайтед обаче ги думнаха здраво.

    17:25 28.10.2026

  • 43 Възpожденец 🇧🇬

    2 7 Отговор
    Очевадно е, че кРадевите копринки няма да направят нищо за да защитят България от терористичните действия на обявилата ни за враг руслямска феодалия.
    Четвъртък от 18.30ч. - протест пред руското посолство под надслов „СТОП на руската агресия – Митрофанова ВЪН!“

    17:26 28.10.2026

  • 44 добре звучи, ама ако почнем

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "оня с коня":

    да сваляме всеки дрон , крал Чарлз ще ни дърпа ушите

    17:27 28.10.2026

  • 45 Опорка

    3 1 Отговор
    Нда, най-вече фойерверки

    17:27 28.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Мич

    2 0 Отговор
    Ами, то и "Калашников" е руски, ама го ползва целия свят. Кажете кой ги праща тези дронове. Ама не смеете.

    17:32 28.10.2026

  • 51 Хм, кайш

    4 1 Отговор
    фойерверки и хим.вещества.

    17:33 28.10.2026

  • 52 Този капитан на лодка

    5 1 Отговор

    До коментар #28 от "Капитан Бързия.":

    Тодор Георгиев има акъл колкото едноклетъчна седесарка от Бургас.

    Даже бургазлийките с леко поведение са гениални сравнение с него.

    17:35 28.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Гробар

    1 1 Отговор
    Мечокът каза. Никакви оръжия за Украйна по море. ☝️

    17:39 28.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Маларт

    1 1 Отговор
    Части за детски дрончета е превозвал

    17:42 28.10.2026

  • 57 Истината е, че морски дронове

    4 1 Отговор
    се ползват единствено и само от укърите и те са нагличански и управлявани от нагличаните. Руснаците нямат такива дронове. Те удрят корабите близо или във пристанищата на wcкрайна а не из цялото черноморие. Това е любима тактика на укърите.

    17:43 28.10.2026

  • 58 За сведение

    0 1 Отговор
    Центърът на застрахователния бизнес се намира в Лондон, а не в Москва.

    Кой има най-голям интерес от високи застрахователни премии?

    Държавата Великобритания беше начело на ATALANTA, за да пази търговските кораби от (смех!) от сомалийските пирати, а корабособствениците по света наляха луди пари в английските застрахователи, които се пръснаха от ядене покрай високите застрахователни премии в Аденския залив...

    Така се правят лесни пари.

    17:43 28.10.2026

  • 59 Грозев е еничарин

    2 0 Отговор
    Абре Георгиев,що си не траеш.Вече те виждам като бивш собственик на фалирала ши Бинг компания ! хахахахахаха

    17:43 28.10.2026

  • 60 Няма и ка да са руски бе,

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "МУТРОФАНОВА":

    безмозъчна суб биологична единицо,защото руснаците нямат морски дронове. Укърите ги ползват дадени им и управлявани от нагличаните,защото ако са нагличаните нещата ще са съвсем други,но те се крият зад глъмавите и нещастни укръри.

    17:45 28.10.2026

  • 61 КАПИТАНЕ КАПИТАНЕ

    4 0 Отговор
    ДА ТЕ ЧАЛАСТРИ КОЙ ТЕ ХВАНЕ.

    Коментиран от #63

    17:45 28.10.2026

  • 62 Запознат

    0 0 Отговор
    Явно Гошо е експерт по дроновете или е врач щом знае на кой са

    17:47 28.10.2026

  • 63 Този е капитан на рибарска лодка

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "КАПИТАНЕ КАПИТАНЕ":

    в Бургас.

    Имаше един друг хвалипръцко, който пък беше капитан на плаващия 100 тонен кран във Варна, което все пак е нещо повече...

    17:50 28.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

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