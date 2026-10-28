Кап. Тодор Георгиев: Дроновете по кораба са руски

Няма съмнение, че дроновете, атакували контейнеровоза край Шабла, са руски. Това заяви пред Българското национално радио кап. Тодор Георгиев, собственик на шипинг агенция. По думите му нападението е „подигравка с черноморските съседи“.

Контейнеровозът CONTSHIP JET е бил поразен от три дрона на около 21 мили югоизточно от Шабла. Плаващият под флага на Либерия кораб е отпътувал от Хайфа, Израел, към румънското пристанище Констанца. Всички 18 членове на екипажа са спасени.

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„Добрата новина е, че екипажът на контейнеровоза е спасен, но лошата е, че е ударен кораб на трета страна, неучастваща във войната на Русия с Украйна, която отива към страна, която също не е участничка в тази война, т.е. става дума за непремерен удар срещу мирни хора“, каза Георгиев.

Той призова посланик Елеонора Митрофанова или руските власти да обяснят защо е атакуван кораб на държава, която не участва във военните действия. В изказването си Георгиев представи руската страна като извършител, но в публикуваната информация няма данни за официално заключение на българските власти, което да установява произхода на дроновете.

Според Георгиев последиците за корабоплаването могат да бъдат сериозни. „Черно море ще стане съвсем мъртва зона, а застраховките ще бъдат увеличени до невъзможност“, заяви той.

Капитанът се позова и на Римската конвенция от 1988 г., която според него определя ударите срещу търговски кораби като терористичен акт. Георгиев каза, че подобна норма би трябвало да присъства във всяко национално законодателство, но не знае защо това не е уредено изрично в българското право.

Той посочи, че контейнеровозите тип „фидер“ често превозват китайски товари от Далечния изток. По думите му след пристигането си в Констанца товарите се разпределят към Румъния и други дунавски държави, сред които Словакия, Унгария и Австрия. Сред възможните товари Георгиев изброи детски играчки, текстил, химически вещества и фойерверки.

По-рано министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че атаката е станала в българската икономическа зона на Черно море. Според БНР CONTSHIP JET е петият кораб, атакуван с дронове в тази зона.

Източници: bnrnews.bg