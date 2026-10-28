Спешен разговор с Турция заради опашките от камиони на „Капитан Андреево“

България и Турция обсъждат спешни мерки заради натрупването на товарни автомобили на границата. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев е провел разговор с турския министър на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу, съобщи bTV. Двамата са обсъдили възможностите за бързо решение и нормализиране на преминаването.

Пеев се е срещнал и с представители на българските автомобилни превозвачи. Най-сложна остава обстановката на ГКПП „Капитан Андреево“, където колоните са резултат от няколко едновременно действащи фактора.

Реконструкция и засилен контрол

На пункта се извършват мащабна реконструкция и модернизация. Заради дейностите временно са затворени част от трасетата, което ограничава пропускателната способност.

Допълнително забавяне създава засиленият контрол за спазване на правилото за престой до 90 дни в рамките на 180 дни в Шенгенското пространство за граждани на трети държави. Заради това правило са възникнали и протестни действия от турски превозвачи.

Трафикът се увеличава и заради наближаващия национален празник на Турция на 29 октомври. По данни на граничните власти между 8 и 18 часа през ГКПП „Капитан Андреево“ са обработени 418 товарни автомобила на изход, докато на вход не е обработен нито един.

За последното денонощие през пункта са преминали общо 1304 камиона. От тях 279 са били на вход, а 1025 са излезли към Турция.

Предстоят нови работни срещи

„Работим в пълна координация с турската страна и с компетентните български институции за максимално бързото намаляване на колоните от камиони на границата. Наясно сме със загубите и затрудненията, които понася браншът“, заявява Георги Пеев.

По думите му ще бъдат предприети конкретни стъпки за оптимизиране на контрола и организацията, така че да се възстанови нормалното пропускане на камиони през пункта.

Предстоят работни срещи с компетентните институции и браншовите организации. На тях трябва да бъдат определени последващи действия за трайното решаване на проблема с преминаването на товарните автомобили през границата.

Източници: btvnovinite.bg, marica.bg