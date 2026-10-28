Спешен разговор с Турция заради опашките от камиони на „Капитан Андреево“

България и Турция обсъждат спешни мерки заради натрупването на товарни автомобили на границата. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев е провел разговор с турския министър на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу, съобщи bTV. Двамата са обсъдили възможностите за бързо решение и нормализиране на преминаването.
Пеев се е срещнал и с представители на българските автомобилни превозвачи. Най-сложна остава обстановката на ГКПП „Капитан Андреево“, където колоните са резултат от няколко едновременно действащи фактора.
Реконструкция и засилен контрол
На пункта се извършват мащабна реконструкция и модернизация. Заради дейностите временно са затворени част от трасетата, което ограничава пропускателната способност.
Допълнително забавяне създава засиленият контрол за спазване на правилото за престой до 90 дни в рамките на 180 дни в Шенгенското пространство за граждани на трети държави. Заради това правило са възникнали и протестни действия от турски превозвачи.
Трафикът се увеличава и заради наближаващия национален празник на Турция на 29 октомври. По данни на граничните власти между 8 и 18 часа през ГКПП „Капитан Андреево“ са обработени 418 товарни автомобила на изход, докато на вход не е обработен нито един.
За последното денонощие през пункта са преминали общо 1304 камиона. От тях 279 са били на вход, а 1025 са излезли към Турция.
Предстоят нови работни срещи
„Работим в пълна координация с турската страна и с компетентните български институции за максимално бързото намаляване на колоните от камиони на границата. Наясно сме със загубите и затрудненията, които понася браншът“, заявява Георги Пеев.
По думите му ще бъдат предприети конкретни стъпки за оптимизиране на контрола и организацията, така че да се възстанови нормалното пропускане на камиони през пункта.
Предстоят работни срещи с компетентните институции и браншовите организации. На тях трябва да бъдат определени последващи действия за трайното решаване на проблема с преминаването на товарните автомобили през границата.
Източници: btvnovinite.bg, marica.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аз съм веган
19:03 28.10.2026
2 Иоцова
19:05 28.10.2026
3 Родина
Това говори , че Европа не произвежда нищо .
Новите европейци станаха само консуматори .
19:10 28.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ала-бала
Коментиран от #7, #8
19:30 28.10.2026
6 аман от тея пуяци
19:48 28.10.2026
7 ем геюви ем фашисти
До коментар #5 от "ала-бала":те пипита дибита
19:50 28.10.2026
8 кирупуткуф тъпото
До коментар #5 от "ала-бала":и то в далаверата.... значи и кукора инвестира във фашизоиди
19:52 28.10.2026