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Спешен разговор с Турция заради опашките от камиони на „Капитан Андреево“
  Тема: Трафик

Спешен разговор с Турция заради опашките от камиони на „Капитан Андреево“

28 Октомври, 2026 18:59 624 8

  • капитан андреево-
  • камиони-
  • турция-
  • шенген-
  • граничен трафик

Българският и турският транспортен министър са обсъдили мерки за нормализиране на преминаването. За денонощие през пункта са обработени 1304 камиона

Спешен разговор с Турция заради опашките от камиони на „Капитан Андреево“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България и Турция обсъждат спешни мерки заради натрупването на товарни автомобили на границата. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев е провел разговор с турския министър на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу, съобщи bTV. Двамата са обсъдили възможностите за бързо решение и нормализиране на преминаването.

Пеев се е срещнал и с представители на българските автомобилни превозвачи. Най-сложна остава обстановката на ГКПП „Капитан Андреево“, където колоните са резултат от няколко едновременно действащи фактора.

Реконструкция и засилен контрол

На пункта се извършват мащабна реконструкция и модернизация. Заради дейностите временно са затворени част от трасетата, което ограничава пропускателната способност.

Допълнително забавяне създава засиленият контрол за спазване на правилото за престой до 90 дни в рамките на 180 дни в Шенгенското пространство за граждани на трети държави. Заради това правило са възникнали и протестни действия от турски превозвачи.

Трафикът се увеличава и заради наближаващия национален празник на Турция на 29 октомври. По данни на граничните власти между 8 и 18 часа през ГКПП „Капитан Андреево“ са обработени 418 товарни автомобила на изход, докато на вход не е обработен нито един.

За последното денонощие през пункта са преминали общо 1304 камиона. От тях 279 са били на вход, а 1025 са излезли към Турция.

Предстоят нови работни срещи

„Работим в пълна координация с турската страна и с компетентните български институции за максимално бързото намаляване на колоните от камиони на границата. Наясно сме със загубите и затрудненията, които понася браншът“, заявява Георги Пеев.

По думите му ще бъдат предприети конкретни стъпки за оптимизиране на контрола и организацията, така че да се възстанови нормалното пропускане на камиони през пункта.

Предстоят работни срещи с компетентните институции и браншовите организации. На тях трябва да бъдат определени последващи действия за трайното решаване на проблема с преминаването на товарните автомобили през границата.

Източници: btvnovinite.bg, marica.bg


Хасково / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз съм веган

    7 2 Отговор
    Мунчо пак се снишава пред ердоган

    19:03 28.10.2026

  • 2 Иоцова

    3 4 Отговор
    Всяка новина за Турция, стига толкова! Мунчоо ни продаде на османлиите и поробителите.

    19:05 28.10.2026

  • 3 Родина

    6 1 Отговор
    Транспорта от Изток на Запад е огромен .
    Това говори , че Европа не произвежда нищо .
    Новите европейци станаха само консуматори .

    19:10 28.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ала-бала

    4 1 Отговор
    "Koй e ocнoвният cпoнcop нa Гюpoв – yкpaинcкaтa фиpмa, пpoизвoдитeл нa бoйни дpoнoвe" , Сред най-големите дарители на кампанията на Андрей Гюров и Георги Кандев е Калоян Данчев, който е превел 100 000 евро. Същият Данчев е едноличен собственик на капитала на българската фирма „Дженерал Чери интернешънъл“ (ЕИК 208363240). Дружеството е регистрирано през юни 2025 г. като „Волаком Инвестмънт“ и на 12 юни 2026 г. е преименувано точно на името на една от най-големите украински компании за FPV дронове – General Cherry. Украинският производител официално заявява капацитет над 100 000 безпилотни системи месечно и е сред водещите в производството на ударни и прихващащи дронове. В българската фирма Кирил Петков е вписан като представител и член на съвета на директорите.

    Коментиран от #7, #8

    19:30 28.10.2026

  • 6 аман от тея пуяци

    0 1 Отговор
    целогодишно са запушили всички граници

    19:48 28.10.2026

  • 7 ем геюви ем фашисти

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "ала-бала":

    те пипита дибита

    19:50 28.10.2026

  • 8 кирупуткуф тъпото

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "ала-бала":

    и то в далаверата.... значи и кукора инвестира във фашизоиди

    19:52 28.10.2026

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