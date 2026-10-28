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ДБ: ЦИК отказа да се произнесе по същество за агитацията
  Тема: Избори

ДБ: ЦИК отказа да се произнесе по същество за агитацията

28 Октомври, 2026 22:25 367 3

  • цик-
  • демократична българия-
  • румен радев-
  • илияна йотова-
  • изборна агитация

От „Демократична България“ ще обжалват решението за сигналите срещу Румен Радев и използването на официалните канали на Министерския съвет

ДБ: ЦИК отказа да се произнесе по същество за агитацията - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Демократична България“ ще обжалва решението на Централната избирателна комисия по сигналите за агитация на министър-председателя Румен Радев в подкрепа на кандидатурата на Илияна Йотова. От формацията заявиха, че ЦИК е отказала да отговори по същество дали официалните комуникационни канали на Министерския съвет могат да разпространяват призив за подкрепа на конкретен кандидат.

В комисията са постъпили поне 105 жалби и сигнала, свързани с изявление на Радев, разпространено от Правителствената информационна служба и публикувано в официалните канали на Министерския съвет. В него премиерът призова гражданите да гласуват за Илияна Йотова на балотажа.

ЦИК прие, че по отношение на самата агитация няма нарушение на изборните правила. Частта от сигналите, която се отнася до евентуално използване на административен ресурс, беше изпратена на Сметната палата по компетентност.

Спорът в ЦИК

Решението беше подкрепено от мнозинство, включващо представители на „Прогресивна България“ и „Възраждане“. По време на заседанието бяха изложени различни аргументи за компетентността на ЦИК и за периода, в който е направено изявлението.

Докладчикът по случая Маргарита Махаева посочи, че за част от твърденията компетентна е Сметната палата. Според нея призивът не представлява нарушение, тъй като е направен след гласуването на първия тур и преди официалното обявяване на балотажа.

Членът на ЦИК Алина Добрева от „Демократична България“ изрази противоположна позиция. „Нарушение има със сигурност“, заяви тя. По думите ѝ значение има не моментът на изявлението, а съдържанието му като призив за подкрепа на конкретен кандидат.

Позицията на „Демократична България“

От ДБ заявиха, че спорът не е за публикация на партийна страница или личен профил, а за официалните канали на Министерския съвет, които се поддържат с публичен ресурс. Според формацията ЦИК е приложила различен подход към отделните части на сигналите, като е приела, че в една част не е компетентна, а в друга предварително е отрекла наличие на нарушение.

„Демократична България“ постави въпроса дали пресслужбата и официалният сайт на Министерския съвет могат да разпространяват политически призив в полза на кандидат за президент. От формацията заявиха, че над 105 сигнала не могат да бъдат оставени без отговор чрез процедурни решения.

Румен Радев защити действията си и заяви, че не смята призива за нарушение на Изборния кодекс. Правителствената информационна служба също защити разпространяването на изявлението с аргумента, че информира обществото за позициите на министър-председателя.

От ДБ обявиха, че ще оспорят решението пред съда. Според формацията съдебната инстанция трябва да установи дали използването на официалните канали на Министерския съвет в полза на Илияна Йотова е нарушило изборните правила.


София / България
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  • 1 Кина

    1 3 Отговор
    Мазохистите не се нуждаят от агитация ..! Който и да изберат пътят към дъното и тинята ще продължи..!

    22:30 28.10.2026

  • 2 А Заплатата ?

    2 0 Отговор
    Заплатата ?

    22:32 28.10.2026

  • 3 УуУ

    1 0 Отговор
    ЦИК са лакеи на прогресистите !

    22:37 28.10.2026

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