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Очаква се блокада на „Капитан Андреево“ и „Лесово“
  Тема: Трафик

Очаква се блокада на „Капитан Андреево“ и „Лесово“

29 Октомври, 2026 02:00 508 0

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  • граница с турция-
  • товарни автомобили-
  • блокада

На 29 октомври тежкотоварните автомобили може да не преминават през двата пункта в двете посоки. Леките коли и автобусите не се очаква да бъдат засегнати

Очаква се блокада на „Капитан Андреево“ и „Лесово“ - 1
Илюстративна снимка, БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Граничните пунктове „Капитан Андреево“ и „Лесово“ може да бъдат изцяло блокирани за тежкотоварни автомобили на 29 октомври. Блокадата е наложена от шофьори на камиони на турска територия при пунктовете „Капъкуле-Капитан Андреево“ и „Хамзабейли-Лесово“ в посока изход от Турция, съобщи Министерството на външните работи. Очаква се ограничението да важи и в двете посоки за товарните автомобили.

Не се очаква протестът да засегне преминаването на леки автомобили и автобуси. МВнР препоръчва на българските граждани при възможност да използват алтернативни маршрути и да спазват указанията на турските власти до нормализиране на движението.

Натрупване на камиони и разговор между министрите

Заради струпването на товарни автомобили министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев е провел спешен телефонен разговор с турския си колега Абдулкадир Уралоглу. Двамата са обсъдили възможностите за бързо решение и възстановяване на нормалното преминаване през „Капитан Андреево“.

Ситуацията се усложнява от реконструкцията и модернизацията на пункта, при които временно са затворени част от трасетата. Допълнително забавяне създава засиленият контрол за спазването на правилото за престой до 90 дни в рамките на 180 дни в Шенгенското пространство за граждани на трети държави. Трафикът традиционно се увеличава и преди националния празник на Турция на 29 октомври.

По данни, представени от Министерството на транспорта и съобщенията, между 08:00 и 18:00 ч. на 28 октомври през „Капитан Андреево“ са обработени 418 товарни автомобила на изход и нито един на вход. За последното денонощие през пункта са преминали общо 1304 камиона, от които 279 на вход и 1025 на изход към Турция.

„Работим в пълна координация с турската страна и с компетентните български институции за максимално бързото намаляване на колоните от камиони на границата“, заяви Георги Пеев.

Телефони за съдействие

При необходимост от консулско или кризисно съдействие българските граждани могат да се обърнат към Генералното консулство на България в Одрин на телефон +90 2842140617. Дежурният телефон за спешни случаи извън работно време е +90 533 629 81 64.

Сигнали при бедствени ситуации се приемат и на денонощните телефони на Ситуационния център на МВнР: +359 2 948 24 04, +359 2 971 38 56 и +359 893 339 616.

Източници: bta.bg


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