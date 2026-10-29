Пътна обстановка: ограничения по магистрали и граници

Пътната обстановка в страната е усложнена от ремонти по магистралите, временна организация на движението и очаквано ограничаване на трафика за товарни автомобили към Турция. На граничните пунктове „Капитан Андреево“ и „Лесово“ може да бъде спряно преминаването на камиони и в двете посоки заради протест на турска територия. Министерството на външните работи съобщи, че леките автомобили и автобусите не се очаква да бъдат засегнати.

По данни, представени от Министерството на транспорта и съобщенията, между 08:00 и 18:00 часа през „Капитан Андреево“ са обработени 418 товарни автомобила на изход и нито един на вход. За последното денонощие през пункта са преминали общо 1304 камиона, от които 1025 към Турция.

Ремонти по основните трасета

До 17:00 часа движението по Дунав мост при Русе се извършва двупосочно в една лента. Превозните средства се пропускат на интервали от 20 минути във всяка посока заради монтаж на водоотвеждащи съоръжения. Основният ремонт на моста трябва да приключи до 3 декември. Фериботните линии Оряхово–Бекет и Свищов–Зимнич остават временно преустановени заради ниското ниво на Дунав.

По АМ „Хемус“ движението към София в района на тунел „Топли дол“ се извършва двупосочно през тръбата за Варна. Ограничени са габаритите на превозните средства – до 4,50 метра височина и до 3,75 метра широчина. В Шуменска област между 350-и и 363-и километър движението също е прехвърлено двупосочно в платното за Варна.

По АМ „Тракия“ скоростта е ограничена до 100 км/ч в участъци между 33-и и 39-и километър в посока Бургас, както и в Старозагорска област. По АМ „Марица“ към „Капитан Андреево“ автомобилите преминават в една лента в три участъка между 108-и и 111-и километър, със скорост до 50 км/ч.

По АМ „Струма“ между 16-и и 18-и километър в посока София се работи по откосите и между 10:00 и 16:00 часа се ограничава движението във външната активна лента. На 29 октомври за шест часа ще бъде въведена временна организация и в тунел „Железница“. От АПИ заявяват: „Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост“.

Сняг във високите части и последни сводки

В планините се очакват валежи, като над 1500–1700 метра те ще преминават в сняг. Засегнати са главно Стара планина, Витоша, Рила и Пирин. Прогнозирани са умерен до силен североизточен вятър, около 6 градуса на 1200 метра и около 0 градуса на 2000 метра. Условията по откритите и високите части са усложнени.

Според последната оперативна сводка на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ за денонощието са получени 83 сигнала за произшествия. Ликвидирани са 50 пожара, 15 от които с преки материални щети. Извършени са 32 спасителни дейности и помощни операции, а при пожарите е пострадал един гражданин.

МВР отчита 13 тежки пътнотранспортни произшествия за 27 октомври, при които са загинали двама души, а 16 са ранени. В София са регистрирани едно тежко и 29 леки произшествия с един пострадал.

Източници: fakti.bg, nova.bg