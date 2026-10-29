Вземат проби от морето след удара по контейнеровоза

Проби от морската вода ще бъдат взети по крайбрежието при Дуранкулак, Шабла, нос Калиакра, Бяла и Созопол след атаката с дронове срещу контейнеровоз в изключителната икономическа зона на България. Екипи на Басейнова дирекция – Черноморски район и Изпълнителната агенция по околната среда ще проверят има ли замърсяване.

Контейнеровозът е бил поразен на около 17 морски мили от нос Калиакра. Корабът плава под либерийски флаг и е пътувал от израелското пристанище Хайфа към румънското пристанище Констанца.

На борда е имало 421 контейнера, като 20 от тях са паднали в морето. По данни на капитана в контейнерите е имало горива и други опасни товари. Резултатите от пробите трябва да покажат дали инцидентът е довел до замърсяване на морската вода.

Екипажът е настанен във Варна

Всичките 18 моряци са добре и са настанени в хотел във Варна. Те са били прегледани от медицински екип още вечерта след атаката.

Преди нападението френски патрулен самолет е подал информация до Военноморските сили за предстояща атака с дронове. След предупреждението търговските кораби са били уведомени, което е позволило на екипажа на контейнеровоза да бъде спасен.

Командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов е заявил, че „не е имало възможност дроновете да бъдат унищожени“.

Предстои да бъдат взети и анализирани пробите от посочените крайбрежни райони. Към момента няма съобщени резултати от изследванията.

Източници: bntnews.bg