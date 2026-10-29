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Вземат проби от морето след удара по контейнеровоза

Вземат проби от морето след удара по контейнеровоза

29 Октомври, 2026 06:35 962 36

  • контейнеровоз-
  • дронове-
  • черно море-
  • замърсяване-
  • шабла

Проверяват за замърсяване край Дуранкулак, Шабла, Калиакра, Бяла и Созопол. При атаката са паднали 20 контейнера, в които според капитана е имало горива и опасни товари

Вземат проби от морето след удара по контейнеровоза - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Проби от морската вода ще бъдат взети по крайбрежието при Дуранкулак, Шабла, нос Калиакра, Бяла и Созопол след атаката с дронове срещу контейнеровоз в изключителната икономическа зона на България. Екипи на Басейнова дирекция – Черноморски район и Изпълнителната агенция по околната среда ще проверят има ли замърсяване.

Контейнеровозът е бил поразен на около 17 морски мили от нос Калиакра. Корабът плава под либерийски флаг и е пътувал от израелското пристанище Хайфа към румънското пристанище Констанца.

На борда е имало 421 контейнера, като 20 от тях са паднали в морето. По данни на капитана в контейнерите е имало горива и други опасни товари. Резултатите от пробите трябва да покажат дали инцидентът е довел до замърсяване на морската вода.

Екипажът е настанен във Варна

Всичките 18 моряци са добре и са настанени в хотел във Варна. Те са били прегледани от медицински екип още вечерта след атаката.

Преди нападението френски патрулен самолет е подал информация до Военноморските сили за предстояща атака с дронове. След предупреждението търговските кораби са били уведомени, което е позволило на екипажа на контейнеровоза да бъде спасен.

Командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов е заявил, че „не е имало възможност дроновете да бъдат унищожени“.

Предстои да бъдат взети и анализирани пробите от посочените крайбрежни райони. Към момента няма съобщени резултати от изследванията.

Източници: bntnews.bg


Шабла / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    20 0 Отговор
    и какви са опасните товари в контейнерите?

    Коментиран от #11, #21, #32

    06:38 29.10.2026

  • 2 Защо

    14 0 Отговор
    се срамувате да кажете какво има в контейнерите!?Явно са силно отровни вещества.Ще си спомним за филма "Денят в който рибите изплуваха!

    Коментиран от #5

    06:47 29.10.2026

  • 3 Последния Софиянец

    14 0 Отговор
    Много контейнери са паднали в морето.Какво са носили?Има ли опасни химикали?

    06:47 29.10.2026

  • 4 В пробите ще намерят

    17 2 Отговор
    Чаркове от военни дронове. Западналите са ги превозвали да ги дадат на собствениците на златните тоалетни, да си ги защитават, да не им ги вземе някой. Толкова е ясно! Никой няма да си хаби оръжията да унищожава неща, които не го засягат. Така е и във войните. И също е примерно ясно, че директен яднен удар в България няма да има, ако ще и цял сват да е в атомна война! Понеже сме безопасни и незначителни.

    Коментиран от #12

    06:56 29.10.2026

  • 5 Капейчо

    3 12 Отговор

    До коментар #2 от "Защо":

    А това, че ОТНОВО са ударени в нашата икономическа зона е без значение, нали?

    Коментиран от #7, #9, #24

    06:59 29.10.2026

  • 6 Ами сега

    14 1 Отговор
    Очаквано цените на имотите по морето ще паднат

    Коментиран от #10

    07:03 29.10.2026

  • 7 Ахна

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Капейчо":

    И без друго не я ползваме

    07:05 29.10.2026

  • 8 Тик-Ток

    14 0 Отговор
    Щом е от исраhell кораба е носил кокаин и оръжие за наркобарона от Киев

    07:05 29.10.2026

  • 9 Украински кашик

    14 0 Отговор

    До коментар #5 от "Капейчо":

    Ами оплачи се на Бог Зеленски,или на арменския поп.Руснаците ти казаха-Черно море е затворена,военна зона!

    07:06 29.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Баламата

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хмм":

    Варели с разни течности

    07:11 29.10.2026

  • 12 Ахна

    14 1 Отговор

    До коментар #4 от "В пробите ще намерят":

    Предпоследното ти изречение не е мн сигурно. Да напомня ,че ако не бяха свалили дрона до Кардам, украинците щяха да са ни разрушили Балканския паток и то ей така , въпреки че им помагаме ,за справка северен поток

    Коментиран от #26

    07:11 29.10.2026

  • 13 Хмм

    9 0 Отговор
    намерих, опасните товари в контейнерите включват литиево-йонни батерии, киселини, корозивни разтвори и различни видове запалими газове и течности (включително етанолови разтвори), битова химия и индустриални пластмаси

    07:11 29.10.2026

  • 14 Капитанът мислил нещо

    6 0 Отговор
    Има си карго манифест. А за водата по добре да гледат всички уж пречиствателни станции по морето сега се икономисва от препарати

    07:11 29.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Тити

    2 12 Отговор
    И какви проби ще взимат че не не ми стана ясно???? И децата знаят кой е ударил кораба ама кремълските кучета Радев и Йотова си мълчат.

    Коментиран от #17, #36

    07:12 29.10.2026

  • 17 Неграмотен интелект

    9 1 Отговор

    До коментар #16 от "Тити":

    Особено децата с СОП. Те просто знаят. Няма нужда да мислят. Кой има интерес и защо ,и лесно ли да се прехваща конкретен кораб на над 300мили? Кой пуска повече морски дронове?

    07:16 29.10.2026

  • 18 Лошо

    6 0 Отговор
    С очертаващият се щорм от север днес корабът ще потъне. Там е около 200 м дълбочина. Товарът се очаква около Кранево. Ако корабът е бил управляем е трябвало да останат и са го докарат до брега.

    07:20 29.10.2026

  • 19 Бгг

    8 1 Отговор
    Не съм чувал в контейнери да се превозват горива за това ме интересуват опасните материали какви са ??? Щом ги крият значи са сериозни неща.

    Коментиран от #20

    07:24 29.10.2026

  • 20 Хаха

    11 0 Отговор

    До коментар #19 от "Бгг":

    Оръжие от Израел за Украйна.

    07:28 29.10.2026

  • 21 А останалите..

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хмм":

    "На борда е имало 421 контейнера, като 20 от тях са паднали в морето"
    —+
    Другите контейнери сигурно левитират над водата?

    07:33 29.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Нашата икономическа зона

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Капейчо":

    е като общинска поляна, всеки може да си пусне магарето, но никой няма право да коси..

    07:39 29.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Абе атомните

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ахна":

    Оръжия са скъпи и техните носители също съответстват по сигурност на доставката... Та кой стреля по врабчета с ракета Трайдънт 2 примерно? Или с Булава по някакви селски колиби с овце вътре? Военният смисъл?

    07:43 29.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Сибирският бръснар

    2 0 Отговор
    Радев и румънеску да се качват на самолета и преговарят с Масква.

    07:45 29.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Фен

    3 0 Отговор
    А как може, в уж наши води да плават кораби, за които да разбираме какво возят от проби в морето? Атлантизмът слугинаж ли значи?

    07:49 29.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Оги

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хмм":

    Капитанчето не знае нищо. Зельо само му е казал, че товарът е опасен. Хахахаххаааа, за каква баламурници ни вземат мас електората само. Гюров, Денков и Кики знаят, питайте ги.

    07:50 29.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Фори

    0 0 Отговор
    Като изсипят цялата Менделеева таблица до плажа ще влезеш ли във водата? Тонове Отрови , радиация на 20 км от брега!

    08:09 29.10.2026

  • 36 А пък аз

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Тити":

    си спомням, че укрити първи започнаха да потапят търговски руски кораби. Отговорът е очакван. На война, като на война. Радев е добре да продължава да се въздържа. Иначе рискуваме да ни "оправят" и двете страни.

    08:10 29.10.2026

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