Вземат проби от морето след удара по контейнеровоза

Проби от морската вода ще бъдат взети по крайбрежието при Дуранкулак, Шабла, нос Калиакра, Бяла и Созопол след атаката с дронове срещу контейнеровоз в изключителната икономическа зона на България. Екипи на Басейнова дирекция – Черноморски район и Изпълнителната агенция по околната среда ще проверят има ли замърсяване.
Контейнеровозът е бил поразен на около 17 морски мили от нос Калиакра. Корабът плава под либерийски флаг и е пътувал от израелското пристанище Хайфа към румънското пристанище Констанца.
На борда е имало 421 контейнера, като 20 от тях са паднали в морето. По данни на капитана в контейнерите е имало горива и други опасни товари. Резултатите от пробите трябва да покажат дали инцидентът е довел до замърсяване на морската вода.
Екипажът е настанен във Варна
Всичките 18 моряци са добре и са настанени в хотел във Варна. Те са били прегледани от медицински екип още вечерта след атаката.
Преди нападението френски патрулен самолет е подал информация до Военноморските сили за предстояща атака с дронове. След предупреждението търговските кораби са били уведомени, което е позволило на екипажа на контейнеровоза да бъде спасен.
Командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов е заявил, че „не е имало възможност дроновете да бъдат унищожени“.
Предстои да бъдат взети и анализирани пробите от посочените крайбрежни райони. Към момента няма съобщени резултати от изследванията.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хмм
Коментиран от #11, #21, #32
06:38 29.10.2026
2 Защо
Коментиран от #5
06:47 29.10.2026
3 Последния Софиянец
06:47 29.10.2026
4 В пробите ще намерят
Коментиран от #12
06:56 29.10.2026
5 Капейчо
До коментар #2 от "Защо":А това, че ОТНОВО са ударени в нашата икономическа зона е без значение, нали?
Коментиран от #7, #9, #24
06:59 29.10.2026
6 Ами сега
Коментиран от #10
07:03 29.10.2026
7 Ахна
До коментар #5 от "Капейчо":И без друго не я ползваме
07:05 29.10.2026
8 Тик-Ток
07:05 29.10.2026
9 Украински кашик
До коментар #5 от "Капейчо":Ами оплачи се на Бог Зеленски,или на арменския поп.Руснаците ти казаха-Черно море е затворена,военна зона!
07:06 29.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Баламата
До коментар #1 от "Хмм":Варели с разни течности
07:11 29.10.2026
12 Ахна
До коментар #4 от "В пробите ще намерят":Предпоследното ти изречение не е мн сигурно. Да напомня ,че ако не бяха свалили дрона до Кардам, украинците щяха да са ни разрушили Балканския паток и то ей така , въпреки че им помагаме ,за справка северен поток
Коментиран от #26
07:11 29.10.2026
13 Хмм
07:11 29.10.2026
14 Капитанът мислил нещо
07:11 29.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Тити
Коментиран от #17, #36
07:12 29.10.2026
17 Неграмотен интелект
До коментар #16 от "Тити":Особено децата с СОП. Те просто знаят. Няма нужда да мислят. Кой има интерес и защо ,и лесно ли да се прехваща конкретен кораб на над 300мили? Кой пуска повече морски дронове?
07:16 29.10.2026
18 Лошо
07:20 29.10.2026
19 Бгг
Коментиран от #20
07:24 29.10.2026
20 Хаха
До коментар #19 от "Бгг":Оръжие от Израел за Украйна.
07:28 29.10.2026
21 А останалите..
До коментар #1 от "Хмм":"На борда е имало 421 контейнера, като 20 от тях са паднали в морето"
—+
Другите контейнери сигурно левитират над водата?
07:33 29.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Нашата икономическа зона
До коментар #5 от "Капейчо":е като общинска поляна, всеки може да си пусне магарето, но никой няма право да коси..
07:39 29.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Абе атомните
До коментар #12 от "Ахна":Оръжия са скъпи и техните носители също съответстват по сигурност на доставката... Та кой стреля по врабчета с ракета Трайдънт 2 примерно? Или с Булава по някакви селски колиби с овце вътре? Военният смисъл?
07:43 29.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Сибирският бръснар
07:45 29.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Фен
07:49 29.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Оги
До коментар #1 от "Хмм":Капитанчето не знае нищо. Зельо само му е казал, че товарът е опасен. Хахахаххаааа, за каква баламурници ни вземат мас електората само. Гюров, Денков и Кики знаят, питайте ги.
07:50 29.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Фори
08:09 29.10.2026
36 А пък аз
До коментар #16 от "Тити":си спомням, че укрити първи започнаха да потапят търговски руски кораби. Отговорът е очакван. На война, като на война. Радев е добре да продължава да се въздържа. Иначе рискуваме да ни "оправят" и двете страни.
08:10 29.10.2026