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Кризата с камионите на границата с Турция продължава
  Тема: Трафик

Кризата с камионите на границата с Турция продължава

29 Октомври, 2026 07:27 710 2

  • капитан андреево-
  • турски шофьори-
  • граничен трафик-
  • камиони-
  • шенген

На „Капитан Андреево“ не е обработен нито един камион на вход за 10 часа. МВнР предупреди за очаквана блокада на два пункта

Кризата с камионите на границата с Турция продължава - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Транспортната криза по границата с Турция продължава, а протестите на турските шофьори затрудняват движението на товарни автомобили през основните пунктове. Най-тежка остава ситуацията на ГКПП „Капитан Андреево“, където за периода от 08:00 до 18:00 часа на 28 октомври не е обработен нито един камион на вход към България.

За същите 10 часа на изход към Турция са обработени 418 товарни автомобила. За последното денонощие през пункта са преминали общо 1304 камиона – 279 на вход и 1025 на изход. При пълен капацитет за 24 часа „Капитан Андреево“ може да обработи до 2600 камиона в двете посоки.

По информация на Министерството на транспорта и съобщенията натрупването на колоните е резултат от съвкупност от фактори. На пункта тече реконструкция и модернизация, заради които временно са затворени част от трасетата.

Забавянето се увеличава и от засиления контрол за спазване на правилото, което ограничава престоя на граждани на трети държави в Шенгенското пространство до 90 дни в рамките на 180 дни. Именно срещу това изискване, както и срещу дългото чакане по границата, протестират турски превозвачи.

Допълнително натоварване създава и увеличеният трафик преди националния празник на Турция на 29 октомври. От Министерството на външните работи предупредиха, че на 29 октомври се очаква пълна блокада за тежкотоварни автомобили на пунктовете „Капитан Андреево“ – „Капъкуле“ и „Лесово“ – „Хамзабейли“, в посока вход и изход.

Заради кризата министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев е провел спешен телефонен разговор с турския министър на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу. Двамата са обсъдили възможностите за бързо решение и нормализиране на преминаването през пунктовете.

„Работим в пълна координация с турската страна и с компетентните български институции за максимално бързото намаляване на колоните от камиони на границата. Наясно сме със загубите и затрудненията, които понася браншът“, заяви Георги Пеев.

По думите му ще бъдат предприети конкретни стъпки за оптимизиране на контрола и организацията, така че да се възстанови нормалното пропускане на камиони. Предстоят работни срещи между компетентните институции и браншовите организации, на които трябва да бъдат определени последващи действия за трайно решаване на проблема.


Свиленград / България
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  • 1 Тираджия

    2 0 Отговор
    Ще става и по- зле. Контейнеровози по море потъват, трафика по шосе ще се увеличи от изток към западна Европа и обратно. България и Турция не са готови. Границата се преминава като през иглени уши.

    07:45 29.10.2026

  • 2 Прогресистите са

    1 0 Отговор
    неможачи, кое не е ясно. Некадърни льольовци.

    07:51 29.10.2026

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