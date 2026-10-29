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Потъна контейнеровозът, ударен от три дрона край Шабла
  Тема: Украйна

Потъна контейнеровозът, ударен от три дрона край Шабла

29 Октомври, 2026 07:48 919 20

  • contship jet-
  • морски дронове-
  • шабла-
  • черно море-
  • военноморски сили

Всички 18 моряци са спасени и откарани във Варна. Около 20 контейнера са паднали в морето, а част от товара е с опасни вещества

Потъна контейнеровозът, ударен от три дрона край Шабла - 1
Снимка: vesselfinder.com
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Контейнеровозът CONTSHIP JET е потънал около полунощ, след като беше поразен от три морски дрона в Черно море. Корабът е бил ударен на около 21 морски мили югоизточно от Шабла, в изключителната икономическа зона на България. Потъването е потвърдено от Областната администрация във Варна, „Трафик контрол“ и „Морска администрация“.

Атаката е извършена около обяд на 28 октомври. По десния борд на плавателния съд са установени три пробойни, след което той е получил сериозни повреди и е започнал да дрейфа. Корабът е плавал под либерийски флаг, бил е собственост на гръцки корабособственик и е пътувал от Хайфа към Констанца.

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Всичките 18 моряци са евакуирани успешно. Екипажът се състои от 14 филипинци и четирима украинци. Осем от тях са качени на борда на катер на Военноморските сили, а останалите десет са били в спасителната лодка на контейнеровоза.

В спасителната операция са участвали три плавателни съда на Военноморските сили и кораб на „Гранична полиция“. Моряците са откарани във Варна и са настанени в хотел. Не се съобщава за жертви.

Информация за забелязани морски дронове е постъпила в оперативния център на Военноморските сили от френски патрулен самолет, който е изпълнявал полет над западната част на Черно море. Корабите в района са били предупредени за опасността.

По данни на екипажа на борда е имало 421 контейнера. Около 20 от тях са паднали във водата след атаката. Част от товара включва горива и други опасни вещества.

При първоначалния оглед не са установени видими следи от замърсяване на морската вода. Министерството на околната среда и водите проверява района и е предвидило лабораторни изследвания на проби от пет пункта по Черноморието. След потъването на кораба предстои да бъдат изяснени рисковете, свързани с горивото на борда и товара. Към момента няма потвърдени данни за мащаба на евентуално замърсяване.

Кой стои зад нападението, все още не е официално установено. В съвместно изявление България, Румъния и Турция призоваха за „незабавно прекратяване на атаките, които застрашават търговските кораби, морската инфраструктура и безопасността на морските дейности“.

Инцидентът с CONTSHIP JET е поредният случай на нападение срещу търговски плавателен съд в Черно море през последните седмици. На 6 октомври бяха атакувани два кораба, като единият потъна, а екипажът на другия - ABLE, беше евакуиран с помощта на българския ферибот DIOSCURIA. Двама от моряците бяха ранени.

На 13 октомври беше поразен и корабът CHELSEA-3 край Бяла. Всичките 15 членове на екипажа бяха спасени, като осем от тях бяха откарани в болници.

На фона на серията от инциденти министрите на отбраната на България, Румъния и Турция договориха механизъм за координация, обмен на информация и ранно предупреждение за заплахи срещу корабоплаването и морската инфраструктура в Черно море.


Добрич / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 рублен Крадев

    22 17 Отговор
    Бързо да се извинява на Мутрофанова за дето някои наши медии са написали Рузия по заглавията!!

    07:53 29.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Кораб

    16 22 Отговор
    Българите нарочно не са предприели мерки, след като са били предупредени
    един час!!! преди удара, за да услужат на руснаците. България - 16-та губерния
    с Радев и Йотова.

    07:56 29.10.2026

  • 4 Трол

    11 4 Отговор
    Много ни е мъчно на всички за този кораб.

    07:56 29.10.2026

  • 5 Тик-Ток

    27 14 Отговор
    Да се привика украинския посланик да дава обяснение

    07:56 29.10.2026

  • 6 Дзак

    25 5 Отговор
    Докато черноморска комисия не започне да проверява товарите през Босфора, няма да има затишие!

    Коментиран от #8

    07:57 29.10.2026

  • 7 Бай той Толстой

    25 1 Отговор
    Догодина всички на черноморието-безплатен химически пилинг .

    Коментиран от #11

    07:58 29.10.2026

  • 8 докато Путин е жив

    13 20 Отговор

    До коментар #6 от "Дзак":

    Няма да има затишие

    Коментиран от #13

    07:58 29.10.2026

  • 9 Без причина

    19 9 Отговор
    Никой не потапя кораби.

    08:00 29.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Това море вече

    19 0 Отговор

    До коментар #7 от "Бай той Толстой":

    Не става за отпуска! Туризма там ще умре окончателно! Даже и без пари, кой ще ти се къпе в химически води?

    08:01 29.10.2026

  • 12 ха-ха-ха

    12 6 Отговор
    Жалко, "горивата", които караха в контейнери за Украйна през Румъния, потънаха.
    Другия път сигурно ще карат оръжие в танкери...

    08:03 29.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Двойно

    2 4 Отговор
    Двойно за-сира -не на българското черноморие
    От една страна кра -дливи чеврени хотелиери
    От друга повредени кораби изпускащи какво ли не от червени дро-нове
    А нашите бедни червени последователи ще се личкат като индийци в реката Ганг

    08:07 29.10.2026

  • 15 гост

    7 5 Отговор
    Жалка картинка е Радев,мина сурбилюк време и още не се знае чий са дроновете..страшно му е трудно да каже че са руски...Този човек трябва да е много далече от политиката,да му дадат един Миг 29 и да си джитка напред,,назад..

    08:08 29.10.2026

  • 16 Бай онзи

    3 4 Отговор
    Тези дронове са били ушати.Отстрани на корпуса са стърчали украински и английски уши.

    08:09 29.10.2026

  • 17 Тайните на морските дълбини

    2 0 Отговор
    На екипажа е платено да мълчат

    08:13 29.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Не е бил хелий за балони

    0 1 Отговор
    Реактивно гориво за дронове и индустриални газове за впк

    08:17 29.10.2026

  • 20 Балотажно меню

    0 0 Отговор
    Това беше предястието. Утре нов битов инцидент

    08:19 29.10.2026

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