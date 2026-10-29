Потъна контейнеровозът, ударен от три дрона край Шабла

Контейнеровозът CONTSHIP JET е потънал около полунощ, след като беше поразен от три морски дрона в Черно море. Корабът е бил ударен на около 21 морски мили югоизточно от Шабла, в изключителната икономическа зона на България. Потъването е потвърдено от Областната администрация във Варна, „Трафик контрол“ и „Морска администрация“.
Атаката е извършена около обяд на 28 октомври. По десния борд на плавателния съд са установени три пробойни, след което той е получил сериозни повреди и е започнал да дрейфа. Корабът е плавал под либерийски флаг, бил е собственост на гръцки корабособственик и е пътувал от Хайфа към Констанца.
Всичките 18 моряци са евакуирани успешно. Екипажът се състои от 14 филипинци и четирима украинци. Осем от тях са качени на борда на катер на Военноморските сили, а останалите десет са били в спасителната лодка на контейнеровоза.
В спасителната операция са участвали три плавателни съда на Военноморските сили и кораб на „Гранична полиция“. Моряците са откарани във Варна и са настанени в хотел. Не се съобщава за жертви.
Информация за забелязани морски дронове е постъпила в оперативния център на Военноморските сили от френски патрулен самолет, който е изпълнявал полет над западната част на Черно море. Корабите в района са били предупредени за опасността.
По данни на екипажа на борда е имало 421 контейнера. Около 20 от тях са паднали във водата след атаката. Част от товара включва горива и други опасни вещества.
При първоначалния оглед не са установени видими следи от замърсяване на морската вода. Министерството на околната среда и водите проверява района и е предвидило лабораторни изследвания на проби от пет пункта по Черноморието. След потъването на кораба предстои да бъдат изяснени рисковете, свързани с горивото на борда и товара. Към момента няма потвърдени данни за мащаба на евентуално замърсяване.
Кой стои зад нападението, все още не е официално установено. В съвместно изявление България, Румъния и Турция призоваха за „незабавно прекратяване на атаките, които застрашават търговските кораби, морската инфраструктура и безопасността на морските дейности“.
Инцидентът с CONTSHIP JET е поредният случай на нападение срещу търговски плавателен съд в Черно море през последните седмици. На 6 октомври бяха атакувани два кораба, като единият потъна, а екипажът на другия - ABLE, беше евакуиран с помощта на българския ферибот DIOSCURIA. Двама от моряците бяха ранени.
На 13 октомври беше поразен и корабът CHELSEA-3 край Бяла. Всичките 15 членове на екипажа бяха спасени, като осем от тях бяха откарани в болници.
На фона на серията от инциденти министрите на отбраната на България, Румъния и Турция договориха механизъм за координация, обмен на информация и ранно предупреждение за заплахи срещу корабоплаването и морската инфраструктура в Черно море.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 рублен Крадев
07:53 29.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Кораб
един час!!! преди удара, за да услужат на руснаците. България - 16-та губерния
с Радев и Йотова.
07:56 29.10.2026
4 Трол
07:56 29.10.2026
5 Тик-Ток
07:56 29.10.2026
6 Дзак
Коментиран от #8
07:57 29.10.2026
7 Бай той Толстой
Коментиран от #11
07:58 29.10.2026
8 докато Путин е жив
До коментар #6 от "Дзак":Няма да има затишие
Коментиран от #13
07:58 29.10.2026
9 Без причина
08:00 29.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Това море вече
До коментар #7 от "Бай той Толстой":Не става за отпуска! Туризма там ще умре окончателно! Даже и без пари, кой ще ти се къпе в химически води?
08:01 29.10.2026
12 ха-ха-ха
Другия път сигурно ще карат оръжие в танкери...
08:03 29.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Двойно
От една страна кра -дливи чеврени хотелиери
От друга повредени кораби изпускащи какво ли не от червени дро-нове
А нашите бедни червени последователи ще се личкат като индийци в реката Ганг
08:07 29.10.2026
15 гост
08:08 29.10.2026
16 Бай онзи
08:09 29.10.2026
17 Тайните на морските дълбини
08:13 29.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Не е бил хелий за балони
08:17 29.10.2026
20 Балотажно меню
08:19 29.10.2026