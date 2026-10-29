Мечки влязоха в дворове и нападнаха кошери в Мало Бучино

Мечка е влизала в дворове във вилната зона на Мало Бучино в два поредни дни – събота и неделя. Жители на селото съобщават за нападнати патици, кокошки и пчелни кошери, а част от тях се притесняват, че животните могат отново да се приближат до домовете и децата в района.
Първият случай е станал в събота около 22 часа. Васил разказва, че чул кучетата си да лаят, а след това установил, че заграждението на патиците е съборено. Когато осветил двора с фенер, видял глава на мечка зад орех.„След малко я виждам по средата на двора, търси другите патици. Излязох, тя тръгна да бяга, но в един момент се изправи на задните крака и започна да ме гледа“, разказва Васил.
Съседи дошли да помогнат и за около час използвали пиратки и фенери, за да прогонят животното. Мечката обаче се върнала, докато патиците не били прибрани в къщата. При повторната среща Васил и съпругата му започнали да блъскат по тенджери, но животното не се отдалечило веднага. То избягало, след като наблизо дошли още хора.
Щети по кошери и повторно връщане
Друг жител на вилната зона – Светослав, е установил щети по пчелните си кошери. По думите му два кошера са съборени, а пет са унищожени. Записите от камерите му са показали две появявания на мечката – животното се върнало около час след като било подплашено, за да продължи да се храни.„Два кошера са съборени. Пет кошера са унищожени от мечката“, казва Светослав.
Сигнали са подавани на телефон 112 в събота и неделя. По думите на Светослав екипи на Регионалната дирекция по горите са патрулирали през нощта и са се опитвали да прогонят животното. Жителите предполагат, че може да става дума за две мечки – майка и малко, но това не е потвърдено.
Предстои оценка на щетите
Кметът на Мало Бучино Емил Етугов също допуска, че животните може да са две. Той разказва, че е видял мечка на около три метра от себе си и я е преценил като по-малка. По думите му през същата нощ е бил нападнат и кокошарник на друга улица, а в неделя животното отново се е появило в района.
Жителите посочват, че във вилната зона живеят хора целогодишно. Според Светослав там има около 40 деца, които се разхождат в района, а някои се прибират пеша от училище.
Министерството на околната среда и водите съобщава, че след сигнал за нанесени щети по кошери експерти на Държавното горско стопанство – София са извършили първоначален обход, при който не е установено присъствие на мечка. На 26 октомври експерти на РИОСВ – София, представители на горското стопанство и Регионалната дирекция по горите са проверили мястото и са установили щети по кошерите.
По първоначални данни са унищожени приблизително шест кошера. Със заповед на директора на РИОСВ ще бъде назначена комисия, която да оцени щетите и да определи обезщетението.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Всяко
09:52 29.10.2026
2 Радевите партизани
Коментиран от #4
09:54 29.10.2026
3 Мечките
09:54 29.10.2026
4 Аве
До коментар #2 от "Радевите партизани":Докато Борисов и Пеевски бяха на власт не беше останало нищо за крадене и ядене и мечките не идваха, но сега...
Коментиран от #14, #27
09:56 29.10.2026
5 Трол
09:57 29.10.2026
6 За всичко са виновни Евросъюзът и НАТО
Коментиран от #15, #19
10:00 29.10.2026
7 Овчар
Коментиран от #11
10:01 29.10.2026
8 Ако видите някой ден
Коментиран от #28
10:03 29.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Брижктката Бардо съм
10:06 29.10.2026
14 Напротив!
До коментар #4 от "Аве":В гората нямаше партизани, които да отнемат поминъка на мечките и те си стояха там.
А през соца мечки нямаше,защото Тато, Пенчо Кубадински и и гост-членовете от КПСС ги отстрелваха за кожи пред камините си.
Коментиран от #29
10:06 29.10.2026
15 Монкей
До коментар #6 от "За всичко са виновни Евросъюзът и НАТО":При социализма, мечките ни управляваха!
10:08 29.10.2026
16 хаха
10:09 29.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Радев провежда Възродителен процес
Коментиран от #20
10:10 29.10.2026
19 Монкей
До коментар #6 от "За всичко са виновни Евросъюзът и НАТО":При социализма, мечката от Москва ни управляваше!
10:12 29.10.2026
20 Абсолютно вярно
До коментар #18 от "Радев провежда Възродителен процес":Мунчо успя да прецака Нинова, която го издигна, после открадна протеста на заблудените джензита с популистки лъжи, та едни недоучили коцета ли няма да преметне!
10:13 29.10.2026
21 мечките и дивите животни се страхуват от
10:16 29.10.2026
22 Буки
10:19 29.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Мими Иванов
10:21 29.10.2026
25 Родина
няма хранилки , корояди изядоха половината
Витоша . Като сложим и презастрояването . Колко
архитекти минаха през община Витоша ? Няма
нито един осъден .
10:28 29.10.2026
26 Моряка
До коментар #23 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Мечките са прави.При толкова отровно сини софиянци,те заобикалят София извън околовръстното.Животинчетата да не са луди да се отровят и да станат соросоиди.
10:30 29.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 РУСНАЦИТЕ
МЕЧКИТЕ
НО ЗА ТАЗИ ГОДИНА
СА ИЗБИЛИ НАД 3 ХИЛЯДИ.
НАВЯРНО ЗАТОВА ПУТИН
ВИКА ЧЕ КОСАТКИТЕ
СА ВИНОВНИ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
10:49 29.10.2026
32 каунь
Коментиран от #34
10:54 29.10.2026
33 Хмм
11:05 29.10.2026
34 Анонимен
До коментар #32 от "каунь":Немате ли се пише.По точно Нямате ли.Имате меко произношение софиянци.
11:09 29.10.2026
35 Анонимен
11:12 29.10.2026