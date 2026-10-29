Мечки влязоха в дворове и нападнаха кошери в Мало Бучино

Мечка е влизала в дворове във вилната зона на Мало Бучино в два поредни дни – събота и неделя. Жители на селото съобщават за нападнати патици, кокошки и пчелни кошери, а част от тях се притесняват, че животните могат отново да се приближат до домовете и децата в района.

Първият случай е станал в събота около 22 часа. Васил разказва, че чул кучетата си да лаят, а след това установил, че заграждението на патиците е съборено. Когато осветил двора с фенер, видял глава на мечка зад орех.

„След малко я виждам по средата на двора, търси другите патици. Излязох, тя тръгна да бяга, но в един момент се изправи на задните крака и започна да ме гледа“, разказва Васил.

Съседи дошли да помогнат и за около час използвали пиратки и фенери, за да прогонят животното. Мечката обаче се върнала, докато патиците не били прибрани в къщата. При повторната среща Васил и съпругата му започнали да блъскат по тенджери, но животното не се отдалечило веднага. То избягало, след като наблизо дошли още хора.

Щети по кошери и повторно връщане

Друг жител на вилната зона – Светослав, е установил щети по пчелните си кошери. По думите му два кошера са съборени, а пет са унищожени. Записите от камерите му са показали две появявания на мечката – животното се върнало около час след като било подплашено, за да продължи да се храни.

„Два кошера са съборени. Пет кошера са унищожени от мечката“, казва Светослав.

Сигнали са подавани на телефон 112 в събота и неделя. По думите на Светослав екипи на Регионалната дирекция по горите са патрулирали през нощта и са се опитвали да прогонят животното. Жителите предполагат, че може да става дума за две мечки – майка и малко, но това не е потвърдено.

Предстои оценка на щетите

Кметът на Мало Бучино Емил Етугов също допуска, че животните може да са две. Той разказва, че е видял мечка на около три метра от себе си и я е преценил като по-малка. По думите му през същата нощ е бил нападнат и кокошарник на друга улица, а в неделя животното отново се е появило в района.

Жителите посочват, че във вилната зона живеят хора целогодишно. Според Светослав там има около 40 деца, които се разхождат в района, а някои се прибират пеша от училище.

Министерството на околната среда и водите съобщава, че след сигнал за нанесени щети по кошери експерти на Държавното горско стопанство – София са извършили първоначален обход, при който не е установено присъствие на мечка. На 26 октомври експерти на РИОСВ – София, представители на горското стопанство и Регионалната дирекция по горите са проверили мястото и са установили щети по кошерите.

По първоначални данни са унищожени приблизително шест кошера. Със заповед на директора на РИОСВ ще бъде назначена комисия, която да оцени щетите и да определи обезщетението.