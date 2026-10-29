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Мечки влязоха в дворове и нападнаха кошери в Мало Бучино

Мечки влязоха в дворове и нападнаха кошери в Мало Бучино

29 Октомври, 2026 09:49 1 405 35

  • мало бучино-
  • мечки-
  • пчелни кошери-
  • софия-
  • вилна зона

Жители са видели животните в два поредни дни край София. Предполага се, че може да става дума за мечка с малко

Мечки влязоха в дворове и нападнаха кошери в Мало Бучино - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Мечка е влизала в дворове във вилната зона на Мало Бучино в два поредни дни – събота и неделя. Жители на селото съобщават за нападнати патици, кокошки и пчелни кошери, а част от тях се притесняват, че животните могат отново да се приближат до домовете и децата в района.

Първият случай е станал в събота около 22 часа. Васил разказва, че чул кучетата си да лаят, а след това установил, че заграждението на патиците е съборено. Когато осветил двора с фенер, видял глава на мечка зад орех.

„След малко я виждам по средата на двора, търси другите патици. Излязох, тя тръгна да бяга, но в един момент се изправи на задните крака и започна да ме гледа“, разказва Васил.

Съседи дошли да помогнат и за около час използвали пиратки и фенери, за да прогонят животното. Мечката обаче се върнала, докато патиците не били прибрани в къщата. При повторната среща Васил и съпругата му започнали да блъскат по тенджери, но животното не се отдалечило веднага. То избягало, след като наблизо дошли още хора.

Щети по кошери и повторно връщане

Друг жител на вилната зона – Светослав, е установил щети по пчелните си кошери. По думите му два кошера са съборени, а пет са унищожени. Записите от камерите му са показали две появявания на мечката – животното се върнало около час след като било подплашено, за да продължи да се храни.

„Два кошера са съборени. Пет кошера са унищожени от мечката“, казва Светослав.

Сигнали са подавани на телефон 112 в събота и неделя. По думите на Светослав екипи на Регионалната дирекция по горите са патрулирали през нощта и са се опитвали да прогонят животното. Жителите предполагат, че може да става дума за две мечки – майка и малко, но това не е потвърдено.

Предстои оценка на щетите

Кметът на Мало Бучино Емил Етугов също допуска, че животните може да са две. Той разказва, че е видял мечка на около три метра от себе си и я е преценил като по-малка. По думите му през същата нощ е бил нападнат и кокошарник на друга улица, а в неделя животното отново се е появило в района.

Жителите посочват, че във вилната зона живеят хора целогодишно. Според Светослав там има около 40 деца, които се разхождат в района, а някои се прибират пеша от училище.

Министерството на околната среда и водите съобщава, че след сигнал за нанесени щети по кошери експерти на Държавното горско стопанство – София са извършили първоначален обход, при който не е установено присъствие на мечка. На 26 октомври експерти на РИОСВ – София, представители на горското стопанство и Регионалната дирекция по горите са проверили мястото и са установили щети по кошерите.

По първоначални данни са унищожени приблизително шест кошера. Със заповед на директора на РИОСВ ще бъде назначена комисия, която да оцени щетите и да определи обезщетението.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всяко

    10 12 Отговор
    Чудо за три дни. Ще изядат меда, и ще си идат.

    09:52 29.10.2026

  • 2 Радевите партизани

    14 9 Отговор
    Върнахме се в гората и отнехме поминъка на мечките. Много сме, силни сме!

    Коментиран от #4

    09:54 29.10.2026

  • 3 Мечките

    12 5 Отговор
    Ние борим олигархичните пенсионери.

    09:54 29.10.2026

  • 4 Аве

    21 7 Отговор

    До коментар #2 от "Радевите партизани":

    Докато Борисов и Пеевски бяха на власт не беше останало нищо за крадене и ядене и мечките не идваха, но сега...

    Коментиран от #14, #27

    09:56 29.10.2026

  • 5 Трол

    8 4 Отговор
    Руски мечки нападат София.

    09:57 29.10.2026

  • 6 За всичко са виновни Евросъюзът и НАТО

    13 7 Отговор
    При социализма мечките си знаеха мястото.

    Коментиран от #15, #19

    10:00 29.10.2026

  • 7 Овчар

    13 4 Отговор
    Това са руски мечки от Сибир..

    Коментиран от #11

    10:01 29.10.2026

  • 8 Ако видите някой ден

    11 5 Отговор
    Путин яхнал мечка, гол до кръста, да нахлува в България, не се изненадвайте.

    Коментиран от #28

    10:03 29.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Брижктката Бардо съм

    9 1 Отговор
    Пазете мечките, хората да го.... 💨

    10:06 29.10.2026

  • 14 Напротив!

    10 4 Отговор

    До коментар #4 от "Аве":

    В гората нямаше партизани, които да отнемат поминъка на мечките и те си стояха там.
    А през соца мечки нямаше,защото Тато, Пенчо Кубадински и и гост-членовете от КПСС ги отстрелваха за кожи пред камините си.

    Коментиран от #29

    10:06 29.10.2026

  • 15 Монкей

    5 8 Отговор

    До коментар #6 от "За всичко са виновни Евросъюзът и НАТО":

    При социализма, мечките ни управляваха!

    10:08 29.10.2026

  • 16 хаха

    7 9 Отговор
    Горките животинки, дотолкова хората са застроили планината и са влезли в дома на мечките, че сега те излязоха лошите, че са гладни и търсят храна в окупирания лагер на човешкия нашественик. Живот за мечките. Държавата да направи възпитателна кампания как да се реагира адекватно при среща със сама мечка, майка с малко, само малко мече и т.н.

    10:09 29.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Радев провежда Възродителен процес

    4 8 Отговор
    На Радевите симпатизанти гората им е бащиния, затова гонят мечките оттам за нов Възродителен процес. А Коцетата, като чуят наименованието, веднага се присъединяват, недоразбрали, че и там нямат власт.

    Коментиран от #20

    10:10 29.10.2026

  • 19 Монкей

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "За всичко са виновни Евросъюзът и НАТО":

    При социализма, мечката от Москва ни управляваше!

    10:12 29.10.2026

  • 20 Абсолютно вярно

    7 8 Отговор

    До коментар #18 от "Радев провежда Възродителен процес":

    Мунчо успя да прецака Нинова, която го издигна, после открадна протеста на заблудените джензита с популистки лъжи, та едни недоучили коцета ли няма да преметне!

    10:13 29.10.2026

  • 21 мечките и дивите животни се страхуват от

    3 3 Отговор
    човека!само ще ви кажа ,че във високите части на витоша по това време има храна за мечките достатъчно и някой от тях си хапват нощно време.вчера на 2200 мнв имаше положителна температура.1-2 градуса.облачно.лично аз видях по ....научно мечешки екстременти...интересно ,че следи не видях имаше замръз и вероятно е слязла по скалите.

    10:16 29.10.2026

  • 22 Буки

    3 1 Отговор
    колко селяни са се изпуснали Неволево при срещата с Баба Меца

    10:19 29.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Мими Иванов

    7 2 Отговор
    Защо не напишете, че днешните котки живеещи по домовете се боят от съселите и мишките?

    10:21 29.10.2026

  • 25 Родина

    8 0 Отговор
    Тома Белев защо е на свобода ? Няма лифтове ,
    няма хранилки , корояди изядоха половината
    Витоша . Като сложим и презастрояването . Колко
    архитекти минаха през община Витоша ? Няма
    нито един осъден .

    10:28 29.10.2026

  • 26 Моряка

    9 2 Отговор

    До коментар #23 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Мечките са прави.При толкова отровно сини софиянци,те заобикалят София извън околовръстното.Животинчетата да не са луди да се отровят и да станат соросоиди.

    10:30 29.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 РУСНАЦИТЕ

    2 1 Отговор
    ВСЕ СЕ ПРАВЯТ ЧЕ ОБИЧАТ
    МЕЧКИТЕ
    НО ЗА ТАЗИ ГОДИНА
    СА ИЗБИЛИ НАД 3 ХИЛЯДИ.

    НАВЯРНО ЗАТОВА ПУТИН
    ВИКА ЧЕ КОСАТКИТЕ
    СА ВИНОВНИ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    10:49 29.10.2026

  • 32 каунь

    0 0 Отговор
    а ве вие пушки нема те ли?

    Коментиран от #34

    10:54 29.10.2026

  • 33 Хмм

    1 0 Отговор
    Мецанка обича медеца

    11:05 29.10.2026

  • 34 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "каунь":

    Немате ли се пише.По точно Нямате ли.Имате меко произношение софиянци.

    11:09 29.10.2026

  • 35 Анонимен

    0 0 Отговор
    Гледаме клипове с мечки,лъвове,тигри.Всички те нападат хора.Имат камери и е грозна гледка как ядат хора.Добре,че у нас са малко поне мечките.

    11:12 29.10.2026

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