Появи се ВИДЕО от атаката срещу контейнеровоза край Шабла

Появи се видео от атаката с морски дронове срещу контейнеровоза „Contship Jet“ край българското Черноморие. Кадрите са публикувани от специализирания сайт maritime.bg, който посочва, че ги е получил от анонимен източник и че видеото е проверено от три независими източника.

Плаващият под либерийски флаг кораб е бил поразен при координиран удар с три морски дрона на 16 морски мили от нос Калиакра. След атаката по десния борд са се отворили три пробойни. По-късно контейнеровозът е потънал.

На борда е имало 18 моряци – 14 филипинци и четирима украинци. Няма пострадали при удара. Екипажът е напуснал плавателния съд и късно вечерта е пристигнал във Варна, където моряците са били настанени в хотел.

„Contship Jet“ е превозвал около 700 контейнера. Корабът е пътувал от Хайфа, Израел, към Констанца, Румъния.

Предстои да бъдат взети проби от морската вода в пет пункта по българското крайбрежие – при Дуранкулак, Шабла, нос Калиакра, Бяла и Созопол. Пробите трябва да покажат има ли замърсяване след потъването на контейнеровоза.

Първоначалният сигнал за инцидента е подаден от морски патрулен самолет на френските военноморски сили, който е наблюдавал морските пространства в Черно море. Към повредения кораб е бил насочен танкер за оказване на съдействие, а катер на „Гранична полиция“ е отплавал към района.