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Появи се ВИДЕО от атаката срещу контейнеровоза край Шабла

Появи се ВИДЕО от атаката срещу контейнеровоза край Шабла

29 Октомври, 2026 11:20 2 557 52

  • контейнеровоз-
  • морски дронове-
  • шабла-
  • калиакра-
  • черно море

„Contship Jet“ е бил ударен от три морски дрона и по-късно е потънал. Всички 18 моряци са спасени

Появи се ВИДЕО от атаката срещу контейнеровоза край Шабла - 1
Снимка: vesselfinder.com
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Появи се видео от атаката с морски дронове срещу контейнеровоза „Contship Jet“ край българското Черноморие. Кадрите са публикувани от специализирания сайт maritime.bg, който посочва, че ги е получил от анонимен източник и че видеото е проверено от три независими източника.

Плаващият под либерийски флаг кораб е бил поразен при координиран удар с три морски дрона на 16 морски мили от нос Калиакра. След атаката по десния борд са се отворили три пробойни. По-късно контейнеровозът е потънал.

На борда е имало 18 моряци – 14 филипинци и четирима украинци. Няма пострадали при удара. Екипажът е напуснал плавателния съд и късно вечерта е пристигнал във Варна, където моряците са били настанени в хотел.

„Contship Jet“ е превозвал около 700 контейнера. Корабът е пътувал от Хайфа, Израел, към Констанца, Румъния.

Предстои да бъдат взети проби от морската вода в пет пункта по българското крайбрежие – при Дуранкулак, Шабла, нос Калиакра, Бяла и Созопол. Пробите трябва да покажат има ли замърсяване след потъването на контейнеровоза.

Първоначалният сигнал за инцидента е подаден от морски патрулен самолет на френските военноморски сили, който е наблюдавал морските пространства в Черно море. Към повредения кораб е бил насочен танкер за оказване на съдействие, а катер на „Гранична полиция“ е отплавал към района.


Добрич / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Я!?! Ми той

    74 25 Отговор
    украински, ма

    Коментиран от #4, #24

    11:21 29.10.2026

  • 2 провинциалист

    32 18 Отговор
    Нали Украйна беше натикала руския флот дълбоко в пристанищата по източния руски бряг на Черно море? Чии да са тези морски дронове на другия край на морето?

    Коментиран от #15

    11:23 29.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 червен радко

    33 19 Отговор

    До коментар #1 от "Я!?! Ми той":

    няма доказателства сигурно е само че не е рушняшки!!

    Коментиран от #49

    11:24 29.10.2026

  • 5 Гост

    48 16 Отговор
    Нама ли най накрая някой да каже, какво аджеба имаше в тези 700 контейнера? Компютри или компоти?!

    Коментиран от #38

    11:25 29.10.2026

  • 6 честен ционист

    28 9 Отговор
    Констанца пак ще се казва Костенец.

    11:25 29.10.2026

  • 7 нннн

    41 11 Отговор
    А някой от плаващите контейнери няма ли да спасят? Да видим какво е това опасно ,,гориво" в контейнер.

    11:26 29.10.2026

  • 8 Гле гле гле...

    48 14 Отговор
    Английски дрон, небоядисан.....?!
    На кой ли са го дали...?!

    11:26 29.10.2026

  • 9 Ако е украински

    39 10 Отговор
    нашите ще скрият инфотмацията - не е политкоректно !

    11:27 29.10.2026

  • 10 Някой

    18 18 Отговор
    Повече от съмнително е видеото. За морският дрон хората се чудят дали показваният е украински Magura (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus V-type) или на Великобритания Kraken K3 Scout.
    Но на видеото се говори на развален английски и се вика "go inside" - влизай вътре.
    Цвета на контейнерите е ръждиво-червен, а преди даваха с различни цветове - може просто взети снимки от някъде.

    Коментиран от #18, #48

    11:29 29.10.2026

  • 11 паниран червен пабирог

    38 8 Отговор
    дрона НЕ Е РУСКИ!

    Коментиран от #52

    11:32 29.10.2026

  • 12 Ванко

    49 13 Отговор
    Дронът е K3 Scout с дължина около 8,5 метра използван от Украйна за прецизни удари срещу руски военни кораби в Черно море.

    Коментиран от #25

    11:32 29.10.2026

  • 13 Калитковци

    33 4 Отговор
    И що нямате на търговските кораби поне един снайперист с подходящо оръжие ? Това се влачи и си плаче за прашка . Даже не е вечер в тъмното .

    11:34 29.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Бай Араб

    11 5 Отговор

    До коментар #2 от "провинциалист":

    Наши са български

    11:36 29.10.2026

  • 16 Оз. Ген.Румянцев

    12 3 Отговор
    Доста е модерен.

    11:36 29.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Барба Дани

    23 2 Отговор

    До коментар #10 от "Някой":

    В края на видеото се чува на руски ,,Давай, давай!".

    Коментиран от #31, #37

    11:39 29.10.2026

  • 19 Крико

    21 7 Отговор
    Това не е ли украинския magura v5 ?!

    Коментиран от #26

    11:41 29.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Митко

    7 6 Отговор
    Украинската служба за сигурност представи усъвършенстван морски дрон, способен да действа в целия Черноморски басейн. Безпилотният апарат наречен "Морско бебе" може да оперира навсякъде в Черно море, носи по-тежко въоръжение и използва изкуствен интелект за прицелване. Обсегът на морския дрон е увеличен от 1000 на 1500 километра и може да носи до 2000 килограма товар. На демонстрация, на която присъстваха представители на АП, бяха показани варианти на дрона, включително с установка за многозарядни ракетни системи и друг със стабилизирана картечна кула. Новите апарати разполагат и със системи за разпознаване "свой-чужд", подпомагани от изкуствен интелект, могат да изстрелват малки въздушни ударни дронове и разполагат с многослойни системи за самоунищожение, за да се предотврати пленяване. Апаратите се управляват дистанционно от мобилен команден център, разположен в микробус, където операторите използват множество екрани и контролни панели. Програмата "Морско бебе" се финансира частично чрез обществени дарения по държавна инициатива.

    11:42 29.10.2026

  • 22 европейца

    3 9 Отговор
    и къде е "видеото"?

    11:42 29.10.2026

  • 23 3,999

    36 7 Отговор
    Сега кой член се активират и кой посланник се вика . Украински , британски . Кой ?
    Нота ще има ли ?

    11:42 29.10.2026

  • 24 Нека да пиша

    18 7 Отговор

    До коментар #1 от "Я!?! Ми той":

    Не е ,руски ..

    11:43 29.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Нека да пиша

    10 5 Отговор

    До коментар #19 от "Крико":

    Не е,той има друга форма.

    11:44 29.10.2026

  • 27 батвесо

    11 7 Отговор
    Много готина играчка! Ще купя един такъв на внуците да си играят лятото на плажа.

    Коментиран от #29

    11:47 29.10.2026

  • 28 ЛУКАВОСТ

    15 6 Отговор
    ПО БРИТАНСКИ. ВИНАГИ СА БИЛИ ТАКИВА.

    11:47 29.10.2026

  • 29 И на жена си купи

    15 0 Отговор

    До коментар #27 от "батвесо":

    от онези другите играчки щото твоята е повредена.

    11:50 29.10.2026

  • 30 Военен

    18 9 Отговор
    Това е украински дрон Магура хахахах

    11:50 29.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Германски дрон

    27 9 Отговор
    K3 Scout производство в Хамбург Германия от фирмата Кракен дъщерна на Рейнметал онези където барут щяха да правят у Българско.Май не е руски дрона а от квотата на Василев , Мирчев и Гюров!

    11:51 29.10.2026

  • 34 Вие сте бунаци

    6 4 Отговор
    От правителството казаха че дроновете са български.Няма руски дронове над морето.

    11:53 29.10.2026

  • 35 УКРИЯ ДЕЙСТВА КАТО ИРАН СЪС

    6 3 Отговор
    СЪСЕДИТЕ СИ.В СТУПОР Е ИЗКА 3 СВЕТОВНА И БЪЛГАРСКО МЕСО..

    11:54 29.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Комбайнер

    4 11 Отговор

    До коментар #18 от "Барба Дани":

    Имало ли е руснаци на борда? Щом се чува руска реч...
    Да не се окаже, че товарът е бил за Русия след сложна схема за прехвърляне на контейнерите?

    Коментиран от #40, #50

    11:55 29.10.2026

  • 38 Баце,

    15 8 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Морска сол от Египет бе. Изключително взривоопасна.

    11:56 29.10.2026

  • 39 кавър версия

    7 6 Отговор
    Потъна, големият кораб потъна.
    Контейнери плават навред.
    А куп граничари се щурат
    и слушат черноморския рев.
    Потъна, а бе натоварен с мечти...

    11:59 29.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Барба Дани

    12 10 Отговор
    Разбира се, че дроновете са руски. Иначе защо Радев да моли за среща Митрофанова. Ако беше украински веднага щеше да се използва в подкрепа на позицията на Радев и в полза на Йотова за балотажа.

    12:03 29.10.2026

  • 42 Барба Дани

    10 2 Отговор
    МОСВ обявиха, че превозваните товари са литиево-йонни батерии, корозивни течности и киселини, запалими течности, включително етанолови разтвори, битова химия и пластмаси, наред с хранителни стоки, строителни материали, дървесина, техника и индустриални компоненти.

    Коментиран от #44, #46

    12:07 29.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Зелен бункерен rнom

    4 7 Отговор
    пак ще проси милиарди, братушките му потопиха оръжията.

    12:18 29.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Минувач

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Някой":

    Повече от съмнителни са твоите познания за морския живот. Като човке с 20 годишен стаж на море да ти кажа, че на кораба е имало 5 украинеца (ако не се лъжа за точния брой) и останалото филипоци. На какъв език според говорят помежду си? Украинците ли са научили тагало или филипоците са научили руски? Съвсем вероятно е там на място да е имало офицер, предполагам укро, който нарежда на филипоците да се пибират, разбира се на английски език, който се говори на кораб със смесен екипаж. За цвета на контейнерите - ами приложените снимки за самия кораб най-вероятно са взети от нета от предишни рейсове, а дори и да се гледат разпилените контейнери - ами те били 20-на, а корабът превозва хиляди, все разноцветни, като кадърът показва само много малка част от тях.

    12:24 29.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Да знаете

    4 7 Отговор
    Това е украински безпилотен надводен морски дрон от типа Magura V5...

    12:31 29.10.2026

  • 52 Ама

    2 8 Отговор

    До коментар #11 от "паниран червен пабирог":

    товара е укрински.

    12:32 29.10.2026

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