Появи се ВИДЕО от атаката срещу контейнеровоза край Шабла

Появи се видео от атаката с морски дронове срещу контейнеровоза „Contship Jet“ край българското Черноморие. Кадрите са публикувани от специализирания сайт maritime.bg, който посочва, че ги е получил от анонимен източник и че видеото е проверено от три независими източника.
Плаващият под либерийски флаг кораб е бил поразен при координиран удар с три морски дрона на 16 морски мили от нос Калиакра. След атаката по десния борд са се отворили три пробойни. По-късно контейнеровозът е потънал.
На борда е имало 18 моряци – 14 филипинци и четирима украинци. Няма пострадали при удара. Екипажът е напуснал плавателния съд и късно вечерта е пристигнал във Варна, където моряците са били настанени в хотел.
„Contship Jet“ е превозвал около 700 контейнера. Корабът е пътувал от Хайфа, Израел, към Констанца, Румъния.
Предстои да бъдат взети проби от морската вода в пет пункта по българското крайбрежие – при Дуранкулак, Шабла, нос Калиакра, Бяла и Созопол. Пробите трябва да покажат има ли замърсяване след потъването на контейнеровоза.
Първоначалният сигнал за инцидента е подаден от морски патрулен самолет на френските военноморски сили, който е наблюдавал морските пространства в Черно море. Към повредения кораб е бил насочен танкер за оказване на съдействие, а катер на „Гранична полиция“ е отплавал към района.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Я!?! Ми той
Коментиран от #4, #24
11:21 29.10.2026
2 провинциалист
Коментиран от #15
11:23 29.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 червен радко
До коментар #1 от "Я!?! Ми той":няма доказателства сигурно е само че не е рушняшки!!
Коментиран от #49
11:24 29.10.2026
5 Гост
Коментиран от #38
11:25 29.10.2026
6 честен ционист
11:25 29.10.2026
7 нннн
11:26 29.10.2026
8 Гле гле гле...
На кой ли са го дали...?!
11:26 29.10.2026
9 Ако е украински
11:27 29.10.2026
10 Някой
Но на видеото се говори на развален английски и се вика "go inside" - влизай вътре.
Цвета на контейнерите е ръждиво-червен, а преди даваха с различни цветове - може просто взети снимки от някъде.
Коментиран от #18, #48
11:29 29.10.2026
11 паниран червен пабирог
Коментиран от #52
11:32 29.10.2026
12 Ванко
Коментиран от #25
11:32 29.10.2026
13 Калитковци
11:34 29.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Бай Араб
До коментар #2 от "провинциалист":Наши са български
11:36 29.10.2026
16 Оз. Ген.Румянцев
11:36 29.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Барба Дани
До коментар #10 от "Някой":В края на видеото се чува на руски ,,Давай, давай!".
Коментиран от #31, #37
11:39 29.10.2026
19 Крико
Коментиран от #26
11:41 29.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Митко
11:42 29.10.2026
22 европейца
11:42 29.10.2026
23 3,999
Нота ще има ли ?
11:42 29.10.2026
24 Нека да пиша
До коментар #1 от "Я!?! Ми той":Не е ,руски ..
11:43 29.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Нека да пиша
До коментар #19 от "Крико":Не е,той има друга форма.
11:44 29.10.2026
27 батвесо
Коментиран от #29
11:47 29.10.2026
28 ЛУКАВОСТ
11:47 29.10.2026
29 И на жена си купи
До коментар #27 от "батвесо":от онези другите играчки щото твоята е повредена.
11:50 29.10.2026
30 Военен
11:50 29.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Германски дрон
11:51 29.10.2026
34 Вие сте бунаци
11:53 29.10.2026
35 УКРИЯ ДЕЙСТВА КАТО ИРАН СЪС
11:54 29.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Комбайнер
До коментар #18 от "Барба Дани":Имало ли е руснаци на борда? Щом се чува руска реч...
Да не се окаже, че товарът е бил за Русия след сложна схема за прехвърляне на контейнерите?
Коментиран от #40, #50
11:55 29.10.2026
38 Баце,
До коментар #5 от "Гост":Морска сол от Египет бе. Изключително взривоопасна.
11:56 29.10.2026
39 кавър версия
Контейнери плават навред.
А куп граничари се щурат
и слушат черноморския рев.
Потъна, а бе натоварен с мечти...
11:59 29.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Барба Дани
12:03 29.10.2026
42 Барба Дани
Коментиран от #44, #46
12:07 29.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Зелен бункерен rнom
12:18 29.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Минувач
До коментар #10 от "Някой":Повече от съмнителни са твоите познания за морския живот. Като човке с 20 годишен стаж на море да ти кажа, че на кораба е имало 5 украинеца (ако не се лъжа за точния брой) и останалото филипоци. На какъв език според говорят помежду си? Украинците ли са научили тагало или филипоците са научили руски? Съвсем вероятно е там на място да е имало офицер, предполагам укро, който нарежда на филипоците да се пибират, разбира се на английски език, който се говори на кораб със смесен екипаж. За цвета на контейнерите - ами приложените снимки за самия кораб най-вероятно са взети от нета от предишни рейсове, а дори и да се гледат разпилените контейнери - ами те били 20-на, а корабът превозва хиляди, все разноцветни, като кадърът показва само много малка част от тях.
12:24 29.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Да знаете
12:31 29.10.2026
52 Ама
До коментар #11 от "паниран червен пабирог":товара е укрински.
12:32 29.10.2026