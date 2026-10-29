В студиото на Мария Цънцарова "разиграха" руски десант във Варна ВИДЕО

Хипотетичен сценарий за руски десант във Варна беше разигран в подкаста на Мария Цънцарова „Извън ефир“. Сценката не е свързана с реална военна операция или инцидент, но откъс от разговора предизвика спор в социалните мрежи.
Епизодът бе излъчен на живо на 28 октомври с участието на журналистката Ружа Райчева и юриста Мими Шишкова. Разговорът, продължил над 1 час и 40 минути час, бе посветен основно на президентските избори и на въпроса кой ще бъде следващият държавен глава.
Сценарият и реакциите
В хода на дискусията участниците представиха въображаема ситуация, в която руски войски извършват десант във Варна, "за да ни освободят от ЕС и НАТО". Именно този момент беше изваден от контекста на целия разговор и започна да се разпространява като кратък видеоклип.
Част от коментарите в социалните мрежи определят сценката като политическа сатира и провокация, свързана с дебата за сигурността на България и отношенията с Русия. Други потребители я критикуват като неуместна, като посочват войната в Украйна и напрежението в Черно море.
Контекстът на подкаста
„Извън ефир“ е проект, към който Мария Цънцарова се присъедини след напускането на bTV.
Епизодът с Ружа Райчева и Мими Шишкова бе част от поредицата „Големият разговор за България“. В него освен хипотетичния сценарий за Варна бяха обсъдени президентските избори и политическите позиции преди балотажа.
Източници: izvanefir.bg, bnrnews.bg, momichetata.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🦉🦉🦉🦉
11:28 29.10.2026
2 Пич
11:28 29.10.2026
3 Трол
Коментиран от #13, #52
11:28 29.10.2026
4 Гост
11:29 29.10.2026
5 Внимание
11:29 29.10.2026
6 честен ционист
Коментиран от #10
11:29 29.10.2026
7 военен неможач
Коментиран от #28, #37
11:30 29.10.2026
8 И Киев е Руски
11:32 29.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 🦉🦉🦉🦉
До коментар #6 от "честен ционист":То и сега могат да го прецапат❗
Цяла година Дунав прилича на Перловска река❗
Май не е само от валежите, ами някой някъде "краде" вода😉
11:33 29.10.2026
11 Хаха
Егати болните фантазии...
Коментиран от #25
11:33 29.10.2026
12 хихи
Коментиран от #26
11:34 29.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ехооо, актуализирайте се бе!
Коментиран от #17, #33
11:35 29.10.2026
16 Занимават народа
11:36 29.10.2026
17 хихи
До коментар #15 от "Ехооо, актуализирайте се бе!":А България пак е от страната на Булката...
Коментиран от #24, #39
11:37 29.10.2026
18 АГАТ а Кристи
Коментиран от #43
11:38 29.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Бибитко от Банкя
Коментиран от #50, #57
11:42 29.10.2026
22 ДА ВЗЕМЕ У КРЕВАТА СИ
11:42 29.10.2026
23 руски войски извършват десант във Варна
Коментиран от #48
11:42 29.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Хахаха
До коментар #12 от "хихи":Разсмя ме, но въобще не прекаляваш!!!
11:44 29.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Бибитко от Банкя
До коментар #7 от "военен неможач":А зад Гюру и Кандю наднича онова противно "демократично семейство Александрина Пендачанска и мъжлето й Наю Спицин.
11:45 29.10.2026
29 Вълпев го е страх
11:49 29.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Кандее не е отказвал дебат,
На Вълчев не му отърва, та Кандев му е виновен.
Коментиран от #35
11:51 29.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 На кого му пука, че Лавров
До коментар #15 от "Ехооо, актуализирайте се бе!":е от страната на булката Тръмпи. Той няма да спечели изборите.
11:55 29.10.2026
34 Наполеон
11:55 29.10.2026
35 🦉🦉🦉🦉
До коментар #31 от "Кандее не е отказвал дебат,":Първо ОТКАЗА, ама ти явно не следиш нещата, но пишеш❗
11:55 29.10.2026
36 Уточнявай се
До коментар #27 от "az СВО Победа 81":Изрита я планктонът Вълчев, че задаваше неудобни въпроси.
Като е мъж, защо се бои от коментари под платената си публикация.
11:56 29.10.2026
37 Планктоне кафяв,
До коментар #7 от "военен неможач":знаем, че имате кремълска директива да насаждате страх сред българите, белким клекнем пред Москва.
Няма да стане. Все пак в държавата коцетата сте малцинство, макар и по-кресливи от останалите. Откажи се.
11:59 29.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Муци, ще разбереш по трудния начин,
До коментар #17 от "хихи":че булката е Кремъл. Щото тРъмпи е пътник.
12:01 29.10.2026
40 Дойче зеле
12:03 29.10.2026
41 кв.Бриз
12:06 29.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Уви, като липсва талант, остава друго
12:12 29.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 калинките
12:16 29.10.2026
47 За Евтимов!
Което не можа да се каже за Мунчовото копие: НСО шефчето. Подал оставка, ама без предизвестие. Което автоматично означава, че е сигурен: Фатмака няма да я подпише. Щото при предизвестие тече едномесечен срок, след което автоматично се напуска, без значение подписана ли е или не.
България му е мила, ама кариерата му е по-мила.
Коментиран от #63
12:18 29.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Това красетало
Коментиран от #62
12:21 29.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Зрител
12:30 29.10.2026
54 КРАТКО
ДА НЕ ИЗСТИВА БАРБЕКЮТО
И ДА СЕ ОХЛАДИ ВОДКАТА
12:30 29.10.2026
55 Троян
12:31 29.10.2026
56 мерак
12:32 29.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Реалният сценарий
Провинията ну щеда защитава София, Софиянци избягаха в Гърция
12:38 29.10.2026
59 Нежурналист
1. Защо дебатът Йотова-Гюров ще е телевизия, на която ти, планктонче, си шеф?
2. Защо НСО шефчето ви не си подаде оставката с предизвестие, зс да бъде сигурно, че ще му я подпишат?
3. Защо пиарите ви, смел юнако, спират коментари под глЮпавите ви агитации?
М?
12:40 29.10.2026
60 Мухаа ха!
12:41 29.10.2026
61 Радевият слугинаж завижда
Е, няма пълно щастие.
12:43 29.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 М,м ,дааа
До коментар #47 от "За Евтимов!":При военни,мвр,изобщо силовите ведомства няма молба за напускане.Има рапорт до ръководител на служба , ведомството,според твоя ранг и длъжност.А той посочва от кога може да бъдеш освободен.В зависимост,повтарям от твоята длъжност,и закона..
12:47 29.10.2026