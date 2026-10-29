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В студиото на Мария Цънцарова "разиграха" руски десант във Варна ВИДЕО
  Тема: Известни личности

В студиото на Мария Цънцарова "разиграха" руски десант във Варна ВИДЕО

29 Октомври, 2026 11:15, обновена 29 Октомври, 2026 11:29 1 635 63

  • мария цънцарова-
  • извън ефир-
  • руски десант-
  • варна-
  • социални мрежи

Случката в „Извън ефир“ предизвика спор между потребители с различни политически позиции

В студиото на Мария Цънцарова "разиграха" руски десант във Варна ВИДЕО - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Хипотетичен сценарий за руски десант във Варна беше разигран в подкаста на Мария Цънцарова „Извън ефир“. Сценката не е свързана с реална военна операция или инцидент, но откъс от разговора предизвика спор в социалните мрежи.

Епизодът бе излъчен на живо на 28 октомври с участието на журналистката Ружа Райчева и юриста Мими Шишкова. Разговорът, продължил над 1 час и 40 минути час, бе посветен основно на президентските избори и на въпроса кой ще бъде следващият държавен глава.

Сценарият и реакциите

В хода на дискусията участниците представиха въображаема ситуация, в която руски войски извършват десант във Варна, "за да ни освободят от ЕС и НАТО". Именно този момент беше изваден от контекста на целия разговор и започна да се разпространява като кратък видеоклип.

Част от коментарите в социалните мрежи определят сценката като политическа сатира и провокация, свързана с дебата за сигурността на България и отношенията с Русия. Други потребители я критикуват като неуместна, като посочват войната в Украйна и напрежението в Черно море.

Контекстът на подкаста

„Извън ефир“ е проект, към който Мария Цънцарова се присъедини след напускането на bTV.

Епизодът с Ружа Райчева и Мими Шишкова бе част от поредицата „Големият разговор за България“. В него освен хипотетичния сценарий за Варна бяха обсъдени президентските избори и политическите позиции преди балотажа.

Източници: izvanefir.bg, bnrnews.bg, momichetata.com


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦉🦉🦉🦉

    50 4 Отговор
    Цънци вече подготвя колегите си 😀😀😀

    11:28 29.10.2026

  • 2 Пич

    52 10 Отговор
    Тази верно излете като украински дрон, кога Тръмп започна чистката на либерастичните медии по света!!!

    11:28 29.10.2026

  • 3 Трол

    51 6 Отговор
    В симулацията руснаците отвличат Мария и после искат от България откуп.

    Коментиран от #13, #52

    11:28 29.10.2026

  • 4 Гост

    66 6 Отговор
    Имало ли е в репортажа варненци, посрещащи руснаците с погача и сол? Ако не, няма смисъл да говоррим, фалшива новина.

    11:29 29.10.2026

  • 5 Внимание

    54 2 Отговор
    Пазете вратите Колтуклиева излиза на терен..!

    11:29 29.10.2026

  • 6 честен ционист

    42 5 Отговор
    За какво им е даправят десант при Варна, като тая зима Дунава ще замръзне и ще го прецапат пак при Свищака?

    Коментиран от #10

    11:29 29.10.2026

  • 7 военен неможач

    46 13 Отговор
    Руски десант във Варно може да има само ако се избере юнак Гюро за президент и умници юнаци-цънцараци го накарат да активира чл. 5. Тогава със сигурност ще пострадаме, не само Варна.

    Коментиран от #28, #37

    11:30 29.10.2026

  • 8 И Киев е Руски

    25 4 Отговор
    Притеснен съм .Няма информация колко са останали бесарабските "българЕ в Одеса

    11:32 29.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 🦉🦉🦉🦉

    30 1 Отговор

    До коментар #6 от "честен ционист":

    То и сега могат да го прецапат❗
    Цяла година Дунав прилича на Перловска река❗
    Май не е само от валежите, ами някой някъде "краде" вода😉

    11:33 29.10.2026

  • 11 Хаха

    22 3 Отговор
    А къде е конзолата им на Плейстейшъна!?
    Егати болните фантазии...

    Коментиран от #25

    11:33 29.10.2026

  • 12 хихи

    44 4 Отговор
    При руски десант във Варна най-голямата опасност е вълната посрещачи да не са изпотъпче и да има цивилни жертви..

    Коментиран от #26

    11:34 29.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ехооо, актуализирайте се бе!

    26 5 Отговор
    Неприятните новини за русофобите в Европа и в България продължават. Всичко формати преговори между САЩ и Русия са активни и дълбоко осъществяват промяна на линията на отношения. За пръв път от 2019 година Сергей Лавров ще посети САЩ. Това, заедно с телефонния разговор Скандинавия - Кремъл разтърсва до основи Европа. Ясно е - Русофобията трябва да си готви - Слиза от сцената в управлението! И в обществото.

    Коментиран от #17, #33

    11:35 29.10.2026

  • 16 Занимават народа

    26 2 Отговор
    С глупости и тъпотии. Я да разиграят цените с предложение надолу.

    11:36 29.10.2026

  • 17 хихи

    23 3 Отговор

    До коментар #15 от "Ехооо, актуализирайте се бе!":

    А България пак е от страната на Булката...

    Коментиран от #24, #39

    11:37 29.10.2026

  • 18 АГАТ а Кристи

    7 34 Отговор
    Само четирима комунистически лидери не вярват, че дронове са руски - Ким Чен, Путлер, Лукашенко и нашият - Боташ Решетников

    Коментиран от #43

    11:38 29.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Бибитко от Банкя

    32 2 Отговор
    В нещастната българска журналистика се напълни с истерични жени като Соня Колтуклиева, Илияна Беновска и Мария Цънцарова. За тези персони, които чрез нахалство и агресия промиват мозъци и манипулират общественото мнение в угода на своите спонсори и господари от типа на двамата шишковци, понятието "журналистическа етика" изобщо не съществува!

    Коментиран от #50, #57

    11:42 29.10.2026

  • 22 ДА ВЗЕМЕ У КРЕВАТА СИ

    22 2 Отговор
    ДА РАЗИГРАЕ АРАБСКА ТРОЙКА И ДА ВИДИ КАК СЕ КЪРПА ДЪРПА.

    11:42 29.10.2026

  • 23 руски войски извършват десант във Варна

    23 4 Отговор
    Чакам ги на трета буна с погача и мед. Добре дошли, братушки

    Коментиран от #48

    11:42 29.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Хахаха

    7 3 Отговор

    До коментар #12 от "хихи":

    Разсмя ме, но въобще не прекаляваш!!!

    11:44 29.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Бибитко от Банкя

    21 3 Отговор

    До коментар #7 от "военен неможач":

    А зад Гюру и Кандю наднича онова противно "демократично семейство Александрина Пендачанска и мъжлето й Наю Спицин.

    11:45 29.10.2026

  • 29 Вълпев го е страх

    3 8 Отговор
    от въпроси и коментари и ги е забранил под платената си публикация

    11:49 29.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Кандее не е отказвал дебат,

    3 18 Отговор
    а постави условие на Йотовия лакей да му бъдат задание три еювсжни въпроси.
    На Вълчев не му отърва, та Кандев му е виновен.

    Коментиран от #35

    11:51 29.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 На кого му пука, че Лавров

    2 10 Отговор

    До коментар #15 от "Ехооо, актуализирайте се бе!":

    е от страната на булката Тръмпи. Той няма да спечели изборите.

    11:55 29.10.2026

  • 34 Наполеон

    8 2 Отговор
    Това гномче не се прибра на село при елфчетата?

    11:55 29.10.2026

  • 35 🦉🦉🦉🦉

    7 2 Отговор

    До коментар #31 от "Кандее не е отказвал дебат,":

    Първо ОТКАЗА, ама ти явно не следиш нещата, но пишеш❗

    11:55 29.10.2026

  • 36 Уточнявай се

    3 11 Отговор

    До коментар #27 от "az СВО Победа 81":

    Изрита я планктонът Вълчев, че задаваше неудобни въпроси.
    Като е мъж, защо се бои от коментари под платената си публикация.

    11:56 29.10.2026

  • 37 Планктоне кафяв,

    4 16 Отговор

    До коментар #7 от "военен неможач":

    знаем, че имате кремълска директива да насаждате страх сред българите, белким клекнем пред Москва.
    Няма да стане. Все пак в държавата коцетата сте малцинство, макар и по-кресливи от останалите. Откажи се.

    11:59 29.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Муци, ще разбереш по трудния начин,

    2 13 Отговор

    До коментар #17 от "хихи":

    че булката е Кремъл. Щото тРъмпи е пътник.

    12:01 29.10.2026

  • 40 Дойче зеле

    9 3 Отговор
    Аз мислех, че са го разиграли в задния й двор. В задния, за да не й гледат му....т...рата

    12:03 29.10.2026

  • 41 кв.Бриз

    5 2 Отговор
    Ние точно поради тази причина си запазихме паметника.Вижда се от морето.Защото никога не се знае,нали?

    12:06 29.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Уви, като липсва талант, остава друго

    5 1 Отговор
    Така е, като ти плащат за пропаганда, и атака от Марс ще направиш.

    12:12 29.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 калинките

    2 1 Отговор
    със същия успех могат да направят сценарий за сценка как президента е отвлечен от американски военни и вкаран в затвор в америка... примера с Венецуела е пресен ...

    12:16 29.10.2026

  • 47 За Евтимов!

    2 2 Отговор
    Познавам задочно адмирал Ефтимов чрез общи познати. Само уважителни и добросърдечни мнения съм чувал за него като за човек с достойнство. И днес подаде оставка.

    Което не можа да се каже за Мунчовото копие: НСО шефчето. Подал оставка, ама без предизвестие. Което автоматично означава, че е сигурен: Фатмака няма да я подпише. Щото при предизвестие тече едномесечен срок, след което автоматично се напуска, без значение подписана ли е или не.
    България му е мила, ама кариерата му е по-мила.

    Коментиран от #63

    12:18 29.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Това красетало

    4 1 Отговор
    Откъде го изровиха?

    Коментиран от #62

    12:21 29.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Зрител

    5 2 Отговор
    Цънцарова е на ниво Колтуклиева.

    12:30 29.10.2026

  • 54 КРАТКО

    4 2 Отговор
    ДА СЕ ОБАДЯТ ДВА ЧАСА ПО РАНО
    ДА НЕ ИЗСТИВА БАРБЕКЮТО
    И ДА СЕ ОХЛАДИ ВОДКАТА

    12:30 29.10.2026

  • 55 Троян

    2 1 Отговор
    Тука има и една статия за Гьобелс. Ха Ха.

    12:31 29.10.2026

  • 56 мерак

    2 1 Отговор
    Вижда се,че не е толкова кльощава.Наляла кокъла.

    12:32 29.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Реалният сценарий

    1 2 Отговор
    Реалният сценарий е СЪРБИ ВЛИЗАТ В СОФИЯ, НЯМА КОЙ ДА ГИ ПОСРЕЩНЕ
    Провинията ну щеда защитава София, Софиянци избягаха в Гърция

    12:38 29.10.2026

  • 59 Нежурналист

    1 1 Отговор
    Имам три въпроса към Вълчев:
    1. Защо дебатът Йотова-Гюров ще е телевизия, на която ти, планктонче, си шеф?
    2. Защо НСО шефчето ви не си подаде оставката с предизвестие, зс да бъде сигурно, че ще му я подпишат?
    3. Защо пиарите ви, смел юнако, спират коментари под глЮпавите ви агитации?
    М?

    12:40 29.10.2026

  • 60 Мухаа ха!

    1 0 Отговор
    Отсега се побъркаха,че юнак Гюро е пътник.А той им е жизнено необходим.Не заради вътрешната политика,в която да се изтъпани по заповед,да налага вето.Заради външната ни политика,е целият зор.Представете си,на среща в Брюксел,със " желаещите " и урсуляка, се изцепи,че България( а той по конституция е мажоритарно избран изразител на волята на българите) се изцепи за безусловна подръжка на клоуна, готовност за военна и финансова помощ в размер на милиарди,че сме готови да приемем още хиляди бежанци от Незалежная? В какъв капан вкарва не само правителството,но и нас- народа.Аз съм абсолютно сигурен ,че ако той влезе на Дондуков,това ще се случи веднага.Мислете в неделя.Така не мислехме трезво ,избрахме масово партии,до една членуващи в ЕНП,и получхме урсула- втори мандат.

    12:41 29.10.2026

  • 61 Радевият слугинаж завижда

    1 0 Отговор
    Цънцарова сама си е шеф и прави, каквото си иска, а кафявият прокремълски планктон е слуга на много господари.
    Е, няма пълно щастие.

    12:43 29.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 М,м ,дааа

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "За Евтимов!":

    При военни,мвр,изобщо силовите ведомства няма молба за напускане.Има рапорт до ръководител на служба , ведомството,според твоя ранг и длъжност.А той посочва от кога може да бъдеш освободен.В зависимост,повтарям от твоята длъжност,и закона..

    12:47 29.10.2026

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