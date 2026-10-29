В студиото на Мария Цънцарова "разиграха" руски десант във Варна ВИДЕО

Хипотетичен сценарий за руски десант във Варна беше разигран в подкаста на Мария Цънцарова „Извън ефир“. Сценката не е свързана с реална военна операция или инцидент, но откъс от разговора предизвика спор в социалните мрежи.

Епизодът бе излъчен на живо на 28 октомври с участието на журналистката Ружа Райчева и юриста Мими Шишкова. Разговорът, продължил над 1 час и 40 минути час, бе посветен основно на президентските избори и на въпроса кой ще бъде следващият държавен глава.

Сценарият и реакциите

В хода на дискусията участниците представиха въображаема ситуация, в която руски войски извършват десант във Варна, "за да ни освободят от ЕС и НАТО". Именно този момент беше изваден от контекста на целия разговор и започна да се разпространява като кратък видеоклип.

Част от коментарите в социалните мрежи определят сценката като политическа сатира и провокация, свързана с дебата за сигурността на България и отношенията с Русия. Други потребители я критикуват като неуместна, като посочват войната в Украйна и напрежението в Черно море.

Контекстът на подкаста

„Извън ефир“ е проект, към който Мария Цънцарова се присъедини след напускането на bTV.

Епизодът с Ружа Райчева и Мими Шишкова бе част от поредицата „Големият разговор за България“. В него освен хипотетичния сценарий за Варна бяха обсъдени президентските избори и политическите позиции преди балотажа.

Източници: izvanefir.bg, bnrnews.bg, momichetata.com