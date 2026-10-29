Илияна Йотова: Категоричната ни позиция за Украйна е мир чрез преговори

Категоричната ни позиция за Украйна е мир чрез преговори час по-скоро. Архитектурата на сигурността на Европа минава през общия мир. Никога няма да бъдем част от войнолюбците в България. Това заяви кандидатът за президент Илияна Йотова на среща с граждани в Пазарджик. По думите ѝ опонентите им с Кирил Вълчев са войнолюбци, които искат повече средства за оръжия за Украйна, за да продължава войната. Искат да бъдат на страната на тези, които печелят от войната с цената на тежка русофобия, и нямат никакъв сантимент към това, че всеки ден на фронта загиват православни хора, славяни, посочи Йотова. „Те искат война на изтощение, Русия да капитулира и тогава да се седне на масата на преговорите. След близо пет години война е изтощена цяла Европа – липса на доставки на горива, високи цени“, подчерта тя. Илияна Йотова отново изтъкна, че Европа трябва да участва със свое предложение в преговорите за мир, а България да има своя силен глас в тях. Категорична беше, че докато е президент, няма да допусне да бъдат изпратени български войници в Украйна за участие в мироопазваща мисия, каквито са плановете на Коалицията на желаещите.

На срещата в Пазарджик Йотова запозна присъстващите с всички действия, предприети от нея и от българското правителство на всички нива във връзка с атаките с дронове в българската изключителна икономическа зона. Сред тях са срещи с партньорите в НАТО и Европейския съюз, разговори с президента на Румъния, вчерашния форум в София на министрите на отбраната на България, Румъния и Турция за по-силна координация за постигането на мораториум върху бойни действия в Черно море.

Илияна Йотова акцентира в изказването си и върху подписаното от Андрей Гюров като служебен премиер 10-годишно споразумение с Украйна зад гърба на Народното събрание и президентската институция. „Гюров подписа 20 дни преди изборите споразумение, което обвързва България за цели 10 години. Те самите не знаеха какво подписват. Тогавашният му началник на кабинета Румяна Бъчварова ми изпрати по Вайбър снимано страница по страница споразумението. Каква липса на познание за институционалните отношения, за функционирането на държавата“, подчерта кандидатът за президент.

„Когато посочих Гюров за служебен премиер – посочих, защото реално избор нямах, поех голям риск. И това не са мои думи, а на неговите хора. Казаха ми, че посочвам човек, който никога в живота си не е довършил започнатото, човек с висящо дело за конфликт на интереси, силно политически оцветен, бидейки председател на парламентарна група. Предупреждаваха ме, че ще имам големи проблеми. Но аз вярвам, че когато си подал ръка на човек да бъде на такъв висок пост, коректността изисква да работите заедно в името на държавността“, посочи Илияна Йотова.

Кандидатът за президент подчерта, че Гюров дори не е водил своята кампания за изборите, а тя е била водена от председателите на партиите, които го подкрепят – от Асен Василев, Ивайло Мирчев, Божидар Божанов. „Те имат своите сметки и още от нощта на първия тур тръгнаха да говорят за сваляне на правителството и предсрочни избори. Защо е тази бясна съпротива? Защото правителството на Румен Радев започна да разплита схемите, здраво изплетени през последните години. А те искат да си върнат сглобката, да не се зачитат законите, да има нестабилност и отново безвремие. За тях е добре, защото в мътната вода се хващат най-големите риби“, заяви Илияна Йотова.

В изказването си тя постави и темата за възпитанието на децата и младите хора в родолюбие. „Да не допускаме нихилизъм към историята и собствената ни държава, толкова богата. Патриотизмът не е отживелица, напротив – децата ни имат нужда здравият корен да ги пази в днешното бурно време, да имат самочувствието на наследници на славна държава“, подчерта Йотова.

Кандидатът за президент благодари на хората от Пазарджишка област, с които през годините много са работили заедно. „Успяхме да изградим толкова здрави връзки помежду си. Изградихме отношения, които нашите опоненти не познават, защото залагат на злобата и конфронтацията. При тях водещ е личният интерес и личната полза“, посочи Йотова. Тя сподели спомен от 2013 г., когато е водач на листата на БСП в Пазарджик на парламентарните избори. „Една възрастна жена ми подари икона на св. Варвара с думите: Момиче, когато сутрин тръгваш на работа, погледни я, за да имаш благословията ѝ. Но когато вечер се прибереш, със стореното от теб през деня трябва да имаш очи да я погледнеш“, разказа Илияна Йотова.