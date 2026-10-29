Пеканов: Дефицитът няма как да падне под 3% през 2027 г.

Бюджетният дефицит на България няма да бъде сведен под 3% още през първата година от процедурата по прекомерен дефицит. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов, който посочи, че проектобюджетът за 2027 г. се очаква да бъде представен за обсъждане през следващата седмица.

По думите му представянето зависи от приключването на разговорите с Европейската комисия. „Посоката трябва да се спазва всяка година, но не значи, че още на първата година трябва да стигнеш 3%“, каза Пеканов.

Той заяви, че правителството е заварило през май дефицит над 5%, поради което бързото му свиване под европейския праг не е реалистично. „От такъв бюджет, от такъв дефицит, който заварихме ние през май месец, който, знаете, е над 5%, няма държава, която веднага да го сведе под 3%“, посочи вицепремиерът.

Разходите са ключовият критерий

Пеканов уточни, че разговорите с Европейската комисия не са свързани единствено с номиналния размер на дефицита. Сред изискванията е и контролът върху нарастването на публичните разходи през следващата година.

„Знаете, че вече се предприеха някои оптимизации в дадени министерства. Правят се други оптимизации, които следващата година да влязат в сила“, каза той. По думите му целта е разходите да бъдат намалени, без да се прекъсва социалната програма на правителството.

Сред приоритетите, които кабинетът иска да запази, са доходите, пенсиите и възнагражденията на учителите и лекарите. Пеканов не посочи конкретни параметри на предстоящите съкращения или срокове за отделните мерки.

България е в процедура по прекомерен дефицит

България е в процедура по прекомерен дефицит от юли 2026 г., когато Съветът на Европейския съюз прие решение за наличието на прекомерен дефицит и препоръка за коригирането му. Европейската цел е дефицитът да бъде върнат в рамките на референтната стойност от 3% от брутния вътрешен продукт.

Министерството на финансите предвижда в средносрочната си прогноза дефицит от 5,7% от БВП през 2026 г., 3,8% през 2027 г. и 3% през 2028 г. Проектът на бюджетен план за 2027 г. беше изпратен до Европейската комисия и Еврогрупата на 15 октомври.

Предстои проектобюджетът да бъде представен за обсъждане, след което да премине през необходимите процедури преди внасянето му в Народното събрание. Окончателните параметри ще покажат с какви конкретни мерки правителството планира да ограничи дефицита и разходите.