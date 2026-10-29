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Пеканов: Дефицитът няма как да падне под 3% през 2027 г.

Пеканов: Дефицитът няма как да падне под 3% през 2027 г.

29 Октомври, 2026 12:10 544 30

  • бюджет 2027-
  • бюджетен дефицит-
  • атанас пеканов-
  • европейска комисия-
  • публични разходи

Проектобюджетът ще бъде представен след приключване на разговорите с Европейската комисия. Правителството планира оптимизация на разходите, но и запазване на социалните мерки

Пеканов: Дефицитът няма как да падне под 3% през 2027 г. - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Бюджетният дефицит на България няма да бъде сведен под 3% още през първата година от процедурата по прекомерен дефицит. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов, който посочи, че проектобюджетът за 2027 г. се очаква да бъде представен за обсъждане през следващата седмица.

По думите му представянето зависи от приключването на разговорите с Европейската комисия. „Посоката трябва да се спазва всяка година, но не значи, че още на първата година трябва да стигнеш 3%“, каза Пеканов.

Той заяви, че правителството е заварило през май дефицит над 5%, поради което бързото му свиване под европейския праг не е реалистично. „От такъв бюджет, от такъв дефицит, който заварихме ние през май месец, който, знаете, е над 5%, няма държава, която веднага да го сведе под 3%“, посочи вицепремиерът.

Разходите са ключовият критерий

Пеканов уточни, че разговорите с Европейската комисия не са свързани единствено с номиналния размер на дефицита. Сред изискванията е и контролът върху нарастването на публичните разходи през следващата година.

„Знаете, че вече се предприеха някои оптимизации в дадени министерства. Правят се други оптимизации, които следващата година да влязат в сила“, каза той. По думите му целта е разходите да бъдат намалени, без да се прекъсва социалната програма на правителството.

Сред приоритетите, които кабинетът иска да запази, са доходите, пенсиите и възнагражденията на учителите и лекарите. Пеканов не посочи конкретни параметри на предстоящите съкращения или срокове за отделните мерки.

България е в процедура по прекомерен дефицит

България е в процедура по прекомерен дефицит от юли 2026 г., когато Съветът на Европейския съюз прие решение за наличието на прекомерен дефицит и препоръка за коригирането му. Европейската цел е дефицитът да бъде върнат в рамките на референтната стойност от 3% от брутния вътрешен продукт.

Министерството на финансите предвижда в средносрочната си прогноза дефицит от 5,7% от БВП през 2026 г., 3,8% през 2027 г. и 3% през 2028 г. Проектът на бюджетен план за 2027 г. беше изпратен до Европейската комисия и Еврогрупата на 15 октомври.

Предстои проектобюджетът да бъде представен за обсъждане, след което да премине през необходимите процедури преди внасянето му в Народното събрание. Окончателните параметри ще покажат с какви конкретни мерки правителството планира да ограничи дефицита и разходите.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нали е "вашя бюджет"

    12 2 Отговор
    Вие сте аут!

    12:12 29.10.2026

  • 2 Прогресивни съветски шарлатани !

    13 1 Отговор
    Има как, но вие сте некадърници и аматьори !

    12:13 29.10.2026

  • 3 Милиарди за шапкари

    12 1 Отговор
    Ефект - нулев за народа

    12:13 29.10.2026

  • 4 Кина

    6 0 Отговор
    Дай боже някое реактивно желязо да се спре в парламента..!

    12:14 29.10.2026

  • 5 Що е наке все е...

    8 1 Отговор
    Нищоправец номер 2 в републиката пак ръси мозъци. Специаистът без едн секунда трудов стаж е компетенетн по всяка тема... нямало как - аматьори и неможачи, но лаладжии от класа. Бюджет с дефиицит трябва да бъде забранен със закон!

    Коментиран от #13

    12:14 29.10.2026

  • 6 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    4 1 Отговор
    Ако се спрат само течовете от здравната каса и пътното строителство, ще сме на излишък и ще има пари да се подпомогне бизнеса, и да се вдигнат заплатите.
    С магистрали по 40 млн. € на километър и лекарства с 20 000% надценка, и фалшиви пътеки, няма как да има и за народа , и за олигархията, чиито представител е кРадев.

    12:17 29.10.2026

  • 7 Шоп

    7 1 Отговор
    Най-неприятното е, че тоя палячо успя да излъже хубавото момиче(да се чудиш на акъла й) да му роди дете и сега ще се възпроизведе

    Коментиран от #24

    12:17 29.10.2026

  • 8 само предлагам

    2 0 Отговор
    Да падне под 3 процента през 2 050г Нали така ще обещаете Народа не бърза Чакаме В Австрия ако го обясниш по ще те разберат

    12:17 29.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пенсионер

    5 0 Отговор
    Единствената държава от ЕС, в която липсват ваксини против грип е България.
    Това е целенасочен геноцид срещу възрастното население на България !
    На комунисти и шумкари никога не им е дремело за човешкия живот.
    Оставка, некадърници !

    12:22 29.10.2026

  • 11 Умен човек

    7 0 Отговор
    не би се наврял при крадьо!

    12:22 29.10.2026

  • 12 Ами

    5 1 Отговор
    Няма, нали трябва да се тъпчете с лапаница хрантутници мръсни! Основните пари от бюджета заминават за държавните хрантутници като Мая Манолова с 5700 евро заплата. Оня Рундьо цял живот е бил на държавна хранилка. Тоя също една заплата не е платил през живота си и една стотинка данък печалба. Само лапат и пак не им стига и кредити теглят, ние да ги връщаме.

    12:23 29.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Майна

    3 1 Отговор
    Всеки който предлага бюджет трябва да бъде задължен да го балансира за мандата си! Вярно, че рядко го изкарват, на ако се приеме, то следващият ще е задължен да балансира и ще има предвидимост а не безкрайно мошенгии. Сега всеки лъже и блъска заеми...

    12:24 29.10.2026

  • 15 Промотира

    3 1 Отговор
    "прогресивните" простотии в институциите на ЕС.
    Няма лошо, да се излага щом го устройва!

    12:25 29.10.2026

  • 16 Какво става

    4 0 Отговор
    С оптимизацията на администрацията...няма ли да изчистите поне 20%?!

    Коментиран от #20

    12:27 29.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Що е наке все е...

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "ами ти":

    Направил съм поне 20 бъджета с доста нули и НИТО един от тях не е с дефицит, защото това не е бюджет а левашки сметки за ала-бала. НЕ МОЖЕ да харчиш повече откокото имаш или ще изкараш!

    12:31 29.10.2026

  • 19 А аз се интересувам само

    4 1 Отговор
    Защо дебатът ще в телевизия на която кандидатът Вълчев е шеф?

    12:33 29.10.2026

  • 20 Прав е

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Какво става":

    Имаме да плащаме Боташ. По милион на ден.

    Коментиран от #28

    12:34 29.10.2026

  • 21 Петканчо

    6 0 Отговор
    В почти фалит е БГ.

    12:34 29.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 значи пари няма

    2 0 Отговор
    а червените кхмери залагат милиарди за обръчите от фирми и орязват бабите и майките с деца и работещите бедни...

    12:37 29.10.2026

  • 24 в мафиотското

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Шоп":

    беге блато се възпроизвеждат и се хранят предимно утайките с пари открадени от българския народ който се топи със най високи скорости в целия свят!

    12:39 29.10.2026

  • 25 Толкова си може

    3 1 Отговор
    затова е при чорапа

    12:42 29.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Никой читав не може

    2 1 Отговор
    Да оцелее около Радев!Там се толерират само такива като Пеканов и малкия Мраз.

    12:50 29.10.2026

  • 28 Забрави да

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Прав е":

    Пишеш че ни крадат и златото,че не направихме АЕЦ белене щото е руска,че не пуснахме тръбата до Варна а сега плащаме на Турция транзитна такса а не тя на нас...нещо избирателна памет имаш

    12:52 29.10.2026

  • 29 Муньо

    1 0 Отговор
    си въобрази, че ти ще си му гарант пред евроинституциите. Не става по байганьовски, всеки си носи кръста. Муньо се излага навсякъде, а с него и ти!

    12:54 29.10.2026

  • 30 Павел Пенев

    1 0 Отговор
    След като това е факт и ЕС е наясно, нека върнем българския лев обратно заради фалшификациите на тези идиоти от сглобката. А сега плямпат за високите цени,които Радев не можел да свали.

    12:55 29.10.2026

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