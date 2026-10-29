Пеканов: Дефицитът няма как да падне под 3% през 2027 г.

Бюджетният дефицит на България няма да бъде сведен под 3% още през първата година от процедурата по прекомерен дефицит. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов, който посочи, че проектобюджетът за 2027 г. се очаква да бъде представен за обсъждане през следващата седмица.
По думите му представянето зависи от приключването на разговорите с Европейската комисия. „Посоката трябва да се спазва всяка година, но не значи, че още на първата година трябва да стигнеш 3%“, каза Пеканов.
Той заяви, че правителството е заварило през май дефицит над 5%, поради което бързото му свиване под европейския праг не е реалистично. „От такъв бюджет, от такъв дефицит, който заварихме ние през май месец, който, знаете, е над 5%, няма държава, която веднага да го сведе под 3%“, посочи вицепремиерът.
Разходите са ключовият критерий
Пеканов уточни, че разговорите с Европейската комисия не са свързани единствено с номиналния размер на дефицита. Сред изискванията е и контролът върху нарастването на публичните разходи през следващата година.
„Знаете, че вече се предприеха някои оптимизации в дадени министерства. Правят се други оптимизации, които следващата година да влязат в сила“, каза той. По думите му целта е разходите да бъдат намалени, без да се прекъсва социалната програма на правителството.
Сред приоритетите, които кабинетът иска да запази, са доходите, пенсиите и възнагражденията на учителите и лекарите. Пеканов не посочи конкретни параметри на предстоящите съкращения или срокове за отделните мерки.
България е в процедура по прекомерен дефицит
България е в процедура по прекомерен дефицит от юли 2026 г., когато Съветът на Европейския съюз прие решение за наличието на прекомерен дефицит и препоръка за коригирането му. Европейската цел е дефицитът да бъде върнат в рамките на референтната стойност от 3% от брутния вътрешен продукт.
Министерството на финансите предвижда в средносрочната си прогноза дефицит от 5,7% от БВП през 2026 г., 3,8% през 2027 г. и 3% през 2028 г. Проектът на бюджетен план за 2027 г. беше изпратен до Европейската комисия и Еврогрупата на 15 октомври.
Предстои проектобюджетът да бъде представен за обсъждане, след което да премине през необходимите процедури преди внасянето му в Народното събрание. Окончателните параметри ще покажат с какви конкретни мерки правителството планира да ограничи дефицита и разходите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нали е "вашя бюджет"
12:12 29.10.2026
2 Прогресивни съветски шарлатани !
12:13 29.10.2026
3 Милиарди за шапкари
12:13 29.10.2026
4 Кина
12:14 29.10.2026
5 Що е наке все е...
Коментиран от #13
12:14 29.10.2026
6 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀
С магистрали по 40 млн. € на километър и лекарства с 20 000% надценка, и фалшиви пътеки, няма как да има и за народа , и за олигархията, чиито представител е кРадев.
12:17 29.10.2026
7 Шоп
Коментиран от #24
12:17 29.10.2026
8 само предлагам
12:17 29.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Пенсионер
Това е целенасочен геноцид срещу възрастното население на България !
На комунисти и шумкари никога не им е дремело за човешкия живот.
Оставка, некадърници !
12:22 29.10.2026
11 Умен човек
12:22 29.10.2026
12 Ами
12:23 29.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Майна
12:24 29.10.2026
15 Промотира
Няма лошо, да се излага щом го устройва!
12:25 29.10.2026
16 Какво става
Коментиран от #20
12:27 29.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Що е наке все е...
До коментар #13 от "ами ти":Направил съм поне 20 бъджета с доста нули и НИТО един от тях не е с дефицит, защото това не е бюджет а левашки сметки за ала-бала. НЕ МОЖЕ да харчиш повече откокото имаш или ще изкараш!
12:31 29.10.2026
19 А аз се интересувам само
12:33 29.10.2026
20 Прав е
До коментар #16 от "Какво става":Имаме да плащаме Боташ. По милион на ден.
Коментиран от #28
12:34 29.10.2026
21 Петканчо
12:34 29.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 значи пари няма
12:37 29.10.2026
24 в мафиотското
До коментар #7 от "Шоп":беге блато се възпроизвеждат и се хранят предимно утайките с пари открадени от българския народ който се топи със най високи скорости в целия свят!
12:39 29.10.2026
25 Толкова си може
12:42 29.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Никой читав не може
12:50 29.10.2026
28 Забрави да
До коментар #20 от "Прав е":Пишеш че ни крадат и златото,че не направихме АЕЦ белене щото е руска,че не пуснахме тръбата до Варна а сега плащаме на Турция транзитна такса а не тя на нас...нещо избирателна памет имаш
12:52 29.10.2026
29 Муньо
12:54 29.10.2026
30 Павел Пенев
12:55 29.10.2026