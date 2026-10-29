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Демерджиев: Полицията не може сама да спре пътния травматизъм
  Тема: Трафик

Демерджиев: Полицията не може сама да спре пътния травматизъм

29 Октомври, 2026 12:43 327 17

  • иван демерджиев-
  • пътен травматизъм-
  • пътна безопасност-
  • мвр-
  • пътна инфраструктура

Според вътрешния министър са нужни промени в инфраструктурата, сигнализацията и участието на общините. Цялостната стратегия за пътна безопасност трябва да се прилага до 2027 година

Демерджиев: Полицията не може сама да спре пътния травматизъм - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Полицията не може сама да реши проблема с пътния травматизъм, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. По думите му МВР в момента компенсира липсата на достатъчно действия от страна на държавни и общински институции.

„Полицията на мускули се бори с това явление“, каза Демерджиев. Той посочи, че в държавите с по-добри резултати ролята на полицията в ограничаването на пътния травматизъм е около 33%, докато останалите мерки трябва да бъдат изпълнявани от други институции.

Според вътрешния министър проблемът се задълбочава, защото България все още няма изработена и приета цялостна стратегия за пътна безопасност. Хоризонтът за нейното прилагане е 2027 година, като се предвиждат нормативни и организационни промени.

Документът се разработва съвместно с Министерството на транспорта и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Демерджиев заяви, че резултатите от стратегията трябва да се видят след включването на всички отговорни институции.

Демерджиев посочи, че действията на полицията са довели до смяна на гумите на много превозни средства. По думите му са спрели и случаите, при които автомобили преминават през мантинелите.

На въпрос дали България може да постигне резултати като Полша без радикална промяна в инфраструктурата, министърът отговори: „Няма шанс“. Той изтъкна необходимостта от подобряване на пътищата, пътната сигнализация и знаковото стопанство.

Според Демерджиев в процеса трябва да бъдат активно включени и общините. „МВР само не може да се справи по никакъв начин“, заяви той.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Полиция може да помогне, но

    3 1 Отговор
    в основата е народопсихологията. Няма как от толкова семпъл народ да става добър шофер

    Коментиран от #15

    12:46 29.10.2026

  • 4 нужно е прозрачно

    3 1 Отговор
    тиксо и някои други прозрачни неща

    12:46 29.10.2026

  • 5 Какво

    3 1 Отговор
    точно може полицията сама?!

    12:46 29.10.2026

  • 6 Овчар

    2 1 Отговор
    Може може френския вирус скоро ще дойде и тук то няма на къде вече..!

    12:48 29.10.2026

  • 7 "Пътен травматизъв"?

    3 1 Отговор
    Какво общо има точният с парите адвокат с полиция?
    Оставка!

    12:49 29.10.2026

  • 8 Що е наке все е...

    3 2 Отговор
    Ами викнете и армията бе! ако не стане пак, викайте "партньорите" от нато и ЦРУ

    12:49 29.10.2026

  • 9 НАИСТИНА НЕ МОЖЕ!

    2 2 Отговор
    Но бг полицията е най-многобройната на глава от населението в Европа. Могат да почнат да събират глоби директно на пътя, както беше нреди десети ноември, но много по-големи!!! А стига с тези камери, щото работата на полиците взе да пролича на рботата на камерите - едни обикновени регистратори на нарушения и нищо повече!!!

    12:49 29.10.2026

  • 10 Банда национални предатели !

    2 2 Отговор
    От както сте на власт, пътните произшествия с трагичен край са се увеличили с 34%.
    Ама вие се занимавате основно в прикриване на следите на руските диверсанте и техните местни, съветски ятаци и национални предатели !
    Оставка, аматьори !

    12:50 29.10.2026

  • 11 Бля бла

    4 0 Отговор
    2/3 от катастрофите са заради лоши пътища и лисващо обезопасяване! Факт... иначе тлъстия адвокат може да ви баламосва цял ден с глупости

    12:51 29.10.2026

  • 12 говедаа

    0 1 Отговор
    Че пътищата не стават е вярно , но НЕ може до всяко камикадзе в курника му да има полицай !!

    12:53 29.10.2026

  • 13 в кратце

    0 0 Отговор
    Автомобилите не бива да преминават през мантинелите,а да си пътуват по пътя. Мантинелите не са път с асфалт.

    12:53 29.10.2026

  • 14 Даа...

    0 0 Отговор
    Ами защо са ни тези милиционери ? Какво всъщност правят, освен да вземат по 3-5 000 € заплати от нашите данъци ? Някой усетил ли е някаква полза от тези слели се с мафията милиционери ?

    12:54 29.10.2026

  • 15 ко каза ко?

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Полиция може да помогне, но":

    Точно. Проблема се крие в зародиша, а именно булгаристанския ген. Същото е и в училищата - родителя иска учителя да му гледа чавето и да го научи на ценности ама той влака отдавна е минал и първите 7 години са били дълбоко проспани.

    12:54 29.10.2026

  • 16 сбруя

    1 0 Отговор
    Полицията може сама да си кара автомобилите и да си пуща светлините по тях.

    12:55 29.10.2026

  • 17 Защо са забранени

    0 0 Отговор
    Коментарите под статията на вицето на Йотова?Исках да го питам,ще продължи ли да помилва наркотрафиканти като Йотова?

    12:55 29.10.2026

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