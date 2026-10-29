Демерджиев: Полицията не може сама да спре пътния травматизъм

Полицията не може сама да реши проблема с пътния травматизъм, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. По думите му МВР в момента компенсира липсата на достатъчно действия от страна на държавни и общински институции.

„Полицията на мускули се бори с това явление“, каза Демерджиев. Той посочи, че в държавите с по-добри резултати ролята на полицията в ограничаването на пътния травматизъм е около 33%, докато останалите мерки трябва да бъдат изпълнявани от други институции.

Според вътрешния министър проблемът се задълбочава, защото България все още няма изработена и приета цялостна стратегия за пътна безопасност. Хоризонтът за нейното прилагане е 2027 година, като се предвиждат нормативни и организационни промени.

Документът се разработва съвместно с Министерството на транспорта и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Демерджиев заяви, че резултатите от стратегията трябва да се видят след включването на всички отговорни институции.

Демерджиев посочи, че действията на полицията са довели до смяна на гумите на много превозни средства. По думите му са спрели и случаите, при които автомобили преминават през мантинелите.

На въпрос дали България може да постигне резултати като Полша без радикална промяна в инфраструктурата, министърът отговори: „Няма шанс“. Той изтъкна необходимостта от подобряване на пътищата, пътната сигнализация и знаковото стопанство.

Според Демерджиев в процеса трябва да бъдат активно включени и общините. „МВР само не може да се справи по никакъв начин“, заяви той.