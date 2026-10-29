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Слаб вот в ромски махали: 25 души гласували в секция. Чакат указания от тарторите!
  Тема: Избори

Слаб вот в ромски махали: 25 души гласували в секция. Чакат указания от тарторите!

29 Октомври, 2026 15:23 558 28

  • избори-
  • избирателна активност-
  • столипиново-
  • филиповци-
  • ямбол

В „Столипиново“, Ямбол и „Филиповци“ активността е значително по-ниска от тази на изборите през април

Слаб вот в ромски махали: 25 души гласували в секция. Чакат указания от тарторите! - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Много ниска избирателна активност е отчетена в няколко ромски квартала в Пловдив, Ямбол и София на първия тур на президентските избори. В част от секциите са гласували само няколко десетки души, а в район „Източен“ в Пловдив активността е приблизително два пъти по-ниска в сравнение с парламентарните избори през април.

В „Столипиново“ хората посочват различни причини да не отидат до урните. Ангел Илиев от Пловдив казва:

Никакво гласуване. Омръзна ни вече от тия хора. Като дойдат – ще направим тая работа, ще увеличим заплатите, пенсиите, пък те си правят на гуши, а нас надолу.

В район „Източен“ са гласували малко над 6000 души. За сравнение, на изборите през април избирателите са били приблизително два пъти повече. В една от секциите, в която са били регистрирани 740 души с право на глас, бюлетина са пуснали едва 25.

Липса на информация сред част от жителите

Друга причина, посочена от жители на махалата, е липсата на информация за самото гласуване.

Трябва да се обадят и да знаем да гласуваме. Никой не знаеше и затова не са гласували.

На въпрос кои трябва да се обадят, мъж от района отговаря:

Хората с колите. Преди как имаше – минаваха с колите и казваха да се гласува. То никой не знаеше това гласуване.

20 гласа от 1099 избиратели в Ямбол

В Ямбол жителите на ромската махала гласуват в две училища – „Йордан Йовков“ и „Петър Берон“. Най-ниска е активността в 41-ва секция, където от 1099 избиратели са гласували 20 души.

Жена от квартала заявява, че хората не получават пари и не са осигурени.

Не сме доволни от никой президент.

Друг жител казва, че не иска да гласува и отказва да даде интервю.

Слаб вот е отчетен и в столичния квартал „Филиповци“, където жителите гласуват в три секции. В една от тях са гласували 23 души. На парламентарните избори през април там са били пуснати 170 бюлетини.

Източници: btvnovinite.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ром

    13 0 Отговор
    Класувам срещу паричен капитал..!

    Коментиран от #8

    15:25 29.10.2026

  • 2 СИЧКОТО ИНДИАНЕЦ

    6 13 Отговор
    Ще е за йотовица.

    Коментиран от #16

    15:26 29.10.2026

  • 3 Защо

    8 1 Отговор
    Постоянно ни занимавате с ромите бе. ....

    Коментиран от #10, #18

    15:27 29.10.2026

  • 4 къде се

    9 0 Отговор
    наблюдаващите правата инфлуенсъри от Германия например.

    15:28 29.10.2026

  • 5 елитен ромеец

    11 0 Отговор
    исках да гасувам,но нямам желание!

    15:29 29.10.2026

  • 6 Чочо

    7 0 Отговор
    Президента не му е работа да ви "осигурява" !
    Неграмотните са мала в ръцете на купувачите на гласове.
    Но никой не им е виновен за тяхното положение. Не ви се учи... насила хубост не става !

    15:29 29.10.2026

  • 7 Столетницата е дълбок джоб

    6 4 Отговор
    Щом се плати на тартора и той даде знак, ще се гласува за И.Й.! Още повече пък, като се разбра, че тя е помилвала и човек, осъден до живот за две убийства, извършени по време на въоръжен грабеж. Виновният излиза на свобода!
    А бе, тази кака била наш човек, бе!

    15:32 29.10.2026

  • 8 Европеец

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ром":

    Не се капитал тия 50 или 100 евро, но са парички и никой няма да ги откаже..... Сега определено ромите ще гласуват, остава да видим какви парички ще получат и кой ще развърже по-голяма кесия.......

    15:33 29.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Който плаща, той поръчва музиката

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Защо":

    Защото в крайна сметка техните купени гласове са причината за странните резултати от гласуванията у нас. И мадуровките, де.

    15:34 29.10.2026

  • 11 БОЦ - ко

    4 2 Отговор
    Комунягите се разпищолиха,
    Сякъж сме в новия "Девети",
    Без страх ченгетата заголиха,
    Напомпани, че петолъчката отново ще засвети

    15:36 29.10.2026

  • 12 Многодобре

    3 0 Отговор
    Не гласувайте.

    15:38 29.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Емигрант

    7 0 Отговор
    В коя държава на планетата Земя наричат "роми" етносът "цигани" ? Дори в Румъния където е седалището на циганския съд "МЕШАРЕ" етносът се нарича "циган" на румънски език ! Как така всичко в България се променя и винаги е против българите ?

    Коментиран от #25

    15:39 29.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Азззззззз

    2 0 Отговор
    Очевидно това е реалната избирателна активност в тия махали. Разликата е купен вот. В следващите избори да се зачетат само толкова гласове, останалите да не се имат предвид.

    15:42 29.10.2026

  • 18 като питаш, да ти кажа

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Защо":

    Ами щото другите не гласувате бе... Я виж как се срина активността като тях ги няма, после що бил избран този или онзи и кой го бил избрал.

    Коментиран от #23

    15:43 29.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Айше

    0 0 Отговор
    Ша фърла за мир на Украйна салито да не оди у фронтъ

    15:46 29.10.2026

  • 22 Слаб, щото не могат да четат

    2 0 Отговор
    Да разлистиш електронна бюлетина се иска грамотност.

    15:49 29.10.2026

  • 23 Защото

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "като питаш, да ти кажа":

    Управниците ни са будали. Ако законно плащаха на всички за участие в изборите, купените гласове нямаше да имат тежест. Ама тях ги е страх от високата активност, щото не могат да предвидят резултата.

    15:52 29.10.2026

  • 24 Тартор Гюро Сенегалеца

    2 0 Отговор
    Мои братя роми, излезте и гласувайте в неделя за мен, вашия ромски брат, братя.

    15:53 29.10.2026

  • 25 Хммм,

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Емигрант":

    Няма такава държава, даже в Грмания, Франция, Русия, Полша, Норвегия, Чечня, Чехия, Нидерладия, Швеция и много други навсякъде си имат едно и също наименование и като се говори за тях всеки разбира, няма значение на какъв език се говори.

    15:54 29.10.2026

  • 26 Някой

    2 0 Отговор
    Социолозите даваха голяма разлика и нямаше смисъл да се купуват гласове. Но за вторият тур може да е коренно различно. Нищо че разни от купуващите уж да не участват.

    15:54 29.10.2026

  • 27 маларт

    0 1 Отговор
    Гюро ще кешира на етническите тази неделя. Значи решихме проблема

    16:01 29.10.2026

  • 28 Цвете

    1 0 Отговор
    НЕ ГЛАСУВАТ ,ЗАЩОТО СА НЕГРАМОТНИ И ТЪРСЯТ ВИНАГИ ЛЕСНИТЕ ПАРИ ,РАЗБИРАЙ - КРАЖБИТЕ. 🎭

    16:03 29.10.2026

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