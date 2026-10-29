Слаб вот в ромски махали: 25 души гласували в секция. Чакат указания от тарторите!

Много ниска избирателна активност е отчетена в няколко ромски квартала в Пловдив, Ямбол и София на първия тур на президентските избори. В част от секциите са гласували само няколко десетки души, а в район „Източен“ в Пловдив активността е приблизително два пъти по-ниска в сравнение с парламентарните избори през април.
В „Столипиново“ хората посочват различни причини да не отидат до урните. Ангел Илиев от Пловдив казва:Никакво гласуване. Омръзна ни вече от тия хора. Като дойдат – ще направим тая работа, ще увеличим заплатите, пенсиите, пък те си правят на гуши, а нас надолу.
В район „Източен“ са гласували малко над 6000 души. За сравнение, на изборите през април избирателите са били приблизително два пъти повече. В една от секциите, в която са били регистрирани 740 души с право на глас, бюлетина са пуснали едва 25.
Липса на информация сред част от жителите
Друга причина, посочена от жители на махалата, е липсата на информация за самото гласуване.Трябва да се обадят и да знаем да гласуваме. Никой не знаеше и затова не са гласували.
На въпрос кои трябва да се обадят, мъж от района отговаря:Хората с колите. Преди как имаше – минаваха с колите и казваха да се гласува. То никой не знаеше това гласуване.
20 гласа от 1099 избиратели в Ямбол
В Ямбол жителите на ромската махала гласуват в две училища – „Йордан Йовков“ и „Петър Берон“. Най-ниска е активността в 41-ва секция, където от 1099 избиратели са гласували 20 души.
Жена от квартала заявява, че хората не получават пари и не са осигурени.
Друг жител казва, че не иска да гласува и отказва да даде интервю.
Слаб вот е отчетен и в столичния квартал „Филиповци“, където жителите гласуват в три секции. В една от тях са гласували 23 души. На парламентарните избори през април там са били пуснати 170 бюлетини.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ром
Коментиран от #8
15:25 29.10.2026
2 СИЧКОТО ИНДИАНЕЦ
Коментиран от #16
15:26 29.10.2026
3 Защо
Коментиран от #10, #18
15:27 29.10.2026
4 къде се
15:28 29.10.2026
5 елитен ромеец
15:29 29.10.2026
6 Чочо
Неграмотните са мала в ръцете на купувачите на гласове.
Но никой не им е виновен за тяхното положение. Не ви се учи... насила хубост не става !
15:29 29.10.2026
7 Столетницата е дълбок джоб
А бе, тази кака била наш човек, бе!
15:32 29.10.2026
8 Европеец
До коментар #1 от "Ром":Не се капитал тия 50 или 100 евро, но са парички и никой няма да ги откаже..... Сега определено ромите ще гласуват, остава да видим какви парички ще получат и кой ще развърже по-голяма кесия.......
15:33 29.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Който плаща, той поръчва музиката
До коментар #3 от "Защо":Защото в крайна сметка техните купени гласове са причината за странните резултати от гласуванията у нас. И мадуровките, де.
15:34 29.10.2026
11 БОЦ - ко
Сякъж сме в новия "Девети",
Без страх ченгетата заголиха,
Напомпани, че петолъчката отново ще засвети
15:36 29.10.2026
12 Многодобре
15:38 29.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Емигрант
Коментиран от #25
15:39 29.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Азззззззз
15:42 29.10.2026
18 като питаш, да ти кажа
До коментар #3 от "Защо":Ами щото другите не гласувате бе... Я виж как се срина активността като тях ги няма, после що бил избран този или онзи и кой го бил избрал.
Коментиран от #23
15:43 29.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Айше
15:46 29.10.2026
22 Слаб, щото не могат да четат
15:49 29.10.2026
23 Защото
До коментар #18 от "като питаш, да ти кажа":Управниците ни са будали. Ако законно плащаха на всички за участие в изборите, купените гласове нямаше да имат тежест. Ама тях ги е страх от високата активност, щото не могат да предвидят резултата.
15:52 29.10.2026
24 Тартор Гюро Сенегалеца
15:53 29.10.2026
25 Хммм,
До коментар #14 от "Емигрант":Няма такава държава, даже в Грмания, Франция, Русия, Полша, Норвегия, Чечня, Чехия, Нидерладия, Швеция и много други навсякъде си имат едно и също наименование и като се говори за тях всеки разбира, няма значение на какъв език се говори.
15:54 29.10.2026
26 Някой
15:54 29.10.2026
27 маларт
16:01 29.10.2026
28 Цвете
16:03 29.10.2026