Слаб вот в ромски махали: 25 души гласували в секция. Чакат указания от тарторите!

Много ниска избирателна активност е отчетена в няколко ромски квартала в Пловдив, Ямбол и София на първия тур на президентските избори. В част от секциите са гласували само няколко десетки души, а в район „Източен“ в Пловдив активността е приблизително два пъти по-ниска в сравнение с парламентарните избори през април.

В „Столипиново“ хората посочват различни причини да не отидат до урните. Ангел Илиев от Пловдив казва:

Никакво гласуване. Омръзна ни вече от тия хора. Като дойдат – ще направим тая работа, ще увеличим заплатите, пенсиите, пък те си правят на гуши, а нас надолу.

В район „Източен“ са гласували малко над 6000 души. За сравнение, на изборите през април избирателите са били приблизително два пъти повече. В една от секциите, в която са били регистрирани 740 души с право на глас, бюлетина са пуснали едва 25.

Липса на информация сред част от жителите

Друга причина, посочена от жители на махалата, е липсата на информация за самото гласуване.

Трябва да се обадят и да знаем да гласуваме. Никой не знаеше и затова не са гласували.

На въпрос кои трябва да се обадят, мъж от района отговаря:

Хората с колите. Преди как имаше – минаваха с колите и казваха да се гласува. То никой не знаеше това гласуване.

20 гласа от 1099 избиратели в Ямбол

В Ямбол жителите на ромската махала гласуват в две училища – „Йордан Йовков“ и „Петър Берон“. Най-ниска е активността в 41-ва секция, където от 1099 избиратели са гласували 20 души.

Жена от квартала заявява, че хората не получават пари и не са осигурени.

Не сме доволни от никой президент.

Друг жител казва, че не иска да гласува и отказва да даде интервю.

Слаб вот е отчетен и в столичния квартал „Филиповци“, където жителите гласуват в три секции. В една от тях са гласували 23 души. На парламентарните избори през април там са били пуснати 170 бюлетини.

Източници: btvnovinite.bg