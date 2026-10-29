Радев към випускниците на МВР: Не минавайте на тъмната страна

Курсантите от випуск 2026 на факултетите „Полиция“ и „Пожарна безопасност и защита на населението“ получиха дипломите си на церемония в Академията на МВР. Сред присъстващите бяха Румен Радев и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
В обръщението си към завършващите Радев подчерта, че дипломите им са не само възможност за професионална реализация, но и сериозна отговорност. По думите му бъдещите служители ще трябва да гарантират живота и здравето на българските граждани, както и сигурността на страната.„Историята на МВР помни случаи, когато ваши колеги преминаха на тъмната страна, но не го правете, не си струва. Службата в името на родината е по-достойният път“, заяви Румен Радев.
Той предупреди випускниците, че в работата си ще бъдат изправени както пред опасности, така и пред изкушения. Радев посочи, че от тях ще се очаква да работят на предела на човешките възможности и да възстановяват доверието в институциите.
Акцент върху сигурността и обществения ред
Радев заяви, че ако България иска да се развива като европейска държава, трябва да съхранява и укрепва обществения ред и сигурността. В словото си той засегна и разкриването на убийствата в страната, като каза, че в предишни години част от тях не са били разкривани, а дори са били прикривани.
Според него борбата с убийствата по пътищата става все по-управляема, а границата на страната е по-сигурна. Той изрази увереност, че с приноса на новите служители тази тенденция ще се засилва.
Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви пред курсантите, че не са избрали просто професия, а служба в името на България. Той очаква от тях ентусиазъм, желание и енергия при изпълнението на задълженията им.„Някои хора работят, а ние служим. Българското общество гледа с голяма надежда към нашето министерство, а ние гледаме с огромна надежда към вас“, каза Демерджиев.
Част от завършилите ще постъпят в „Гранична полиция“, други ще се присъединят към пожарната, а трети ще започнат работа в различни полицейски структури. По думите на министъра няма маловажно място, защото всяка позиция има значение.
Повече кандидати за обучение
По данни на Академията на МВР броят на кандидатите за курсанти се е увеличил с над 30% спрямо предходната година. Между шест и седем души са се състезавали за едно свободно място.
Интересът е бил насочен и към трите бакалавърски програми с редовно обучение: „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“, „Гранична полиция“ и „Пожарна и аварийна безопасност“.
Източници: novini.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Бойботин
16:23 29.10.2026
3 "Не правете като мен!"
"Няма връщане назад."
16:25 29.10.2026
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5 Никой
16:25 29.10.2026
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16 Тоя не миряса.
16:28 29.10.2026
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22 Анонимен
16:29 29.10.2026
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24 Селска
16:30 29.10.2026
25 Естествено
До коментар #4 от "1111":Кой нормален ще подкрепи Гюров?
Коментиран от #77
16:30 29.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
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31 Софето
16:31 29.10.2026
32 Атмосферата
16:32 29.10.2026
33 "Кой нормален ще подкрепи Гюров"
Коментиран от #67
16:34 29.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Артилерист
16:36 29.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Зацикляне
"1111, ДрайвингПлежър, Мишел, Стенли, Артилерист, az СВО Победа81, 4️455, Хохо Бохо",
с един и същи пост. Хахаха.
16:36 29.10.2026
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39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Гyмен кРадев БОгаТАШа
Има и друга любопитна подробност: на страницата на руския сайт има 4 (повтарям ЧЕТИРИ) реклами на фирми предлагащи български паспорти. Не знам ако звънна дали няма да чуя отсреща гласа на мафиЙотова, която е дала само за миналата година 830 паспорта на руснаци.
16:37 29.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
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48 ДрайвингПлежър
16:41 29.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Първата стъпка
16:44 29.10.2026
51 съветската школа
16:44 29.10.2026
52 Випустник
16:49 29.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
В неделя Гюров ликвидира и затрива мунчови регресисти, столетници ,агент Иван от МВРО ,АБВ на гоце и подобни и в затвора
16:56 29.10.2026
58 Въпрос
16:58 29.10.2026
59 Казвам
Коментиран от #61
17:02 29.10.2026
60 Явно
17:03 29.10.2026
61 боташ крадев
До коментар #59 от "Казвам":има пълно мнозинство в управлението и никакви оправдания!!!!!
17:03 29.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Изработвам
17:05 29.10.2026
64 Квазимодо
Коментиран от #65
17:06 29.10.2026
65 ляга
До коментар #64 от "Квазимодо":по нареждане от кремал
17:08 29.10.2026
66 Горски
17:10 29.10.2026
67 Дърт пръч
До коментар #33 от ""Кой нормален ще подкрепи Гюров"":сака дърта катерица
Средно дърта катерица сака средбно дърт Гюров.
Кое е нормално - ба ли го?
Коментиран от #74
17:11 29.10.2026
68 Рундю
17:11 29.10.2026
69 Тошо
17:13 29.10.2026
70 Ако владеех фотошоп
17:15 29.10.2026
71 4567
17:15 29.10.2026
72 Пъвоноемврийски
17:16 29.10.2026
73 Нали За Това Ги !
Да Слушат !
И Да Изпълняват !
17:19 29.10.2026
74 Това Ли ?
До коментар #67 от "Дърт пръч":Ти Е Мечтата !
В Живота ?
Давай !
Докато Не Е Станало !
Късно !
17:21 29.10.2026
75 И да ме пазите
17:21 29.10.2026
76 Оставката
17:23 29.10.2026
77 А Кой Радев ?
До коментар #25 от "Естествено":--------- ?
17:24 29.10.2026
78 Смърди !
17:34 29.10.2026