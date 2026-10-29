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Радев към випускниците на МВР: Не минавайте на тъмната страна

Радев към випускниците на МВР: Не минавайте на тъмната страна

29 Октомври, 2026 16:21 693 78

  • румен радев-
  • академия на мвр-
  • иван демерджиев-
  • випуск 2026-
  • мвр

На церемонията в Академията на МВР завършилите получиха дипломите си и чуха призив да пазят обществения ред и сигурността на страната

Радев към випускниците на МВР: Не минавайте на тъмната страна - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Курсантите от випуск 2026 на факултетите „Полиция“ и „Пожарна безопасност и защита на населението“ получиха дипломите си на церемония в Академията на МВР. Сред присъстващите бяха Румен Радев и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

В обръщението си към завършващите Радев подчерта, че дипломите им са не само възможност за професионална реализация, но и сериозна отговорност. По думите му бъдещите служители ще трябва да гарантират живота и здравето на българските граждани, както и сигурността на страната.

„Историята на МВР помни случаи, когато ваши колеги преминаха на тъмната страна, но не го правете, не си струва. Службата в името на родината е по-достойният път“, заяви Румен Радев.

Той предупреди випускниците, че в работата си ще бъдат изправени както пред опасности, така и пред изкушения. Радев посочи, че от тях ще се очаква да работят на предела на човешките възможности и да възстановяват доверието в институциите.

Акцент върху сигурността и обществения ред

Радев заяви, че ако България иска да се развива като европейска държава, трябва да съхранява и укрепва обществения ред и сигурността. В словото си той засегна и разкриването на убийствата в страната, като каза, че в предишни години част от тях не са били разкривани, а дори са били прикривани.

Според него борбата с убийствата по пътищата става все по-управляема, а границата на страната е по-сигурна. Той изрази увереност, че с приноса на новите служители тази тенденция ще се засилва.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви пред курсантите, че не са избрали просто професия, а служба в името на България. Той очаква от тях ентусиазъм, желание и енергия при изпълнението на задълженията им.

„Някои хора работят, а ние служим. Българското общество гледа с голяма надежда към нашето министерство, а ние гледаме с огромна надежда към вас“, каза Демерджиев.

Част от завършилите ще постъпят в „Гранична полиция“, други ще се присъединят към пожарната, а трети ще започнат работа в различни полицейски структури. По думите на министъра няма маловажно място, защото всяка позиция има значение.

Повече кандидати за обучение

По данни на Академията на МВР броят на кандидатите за курсанти се е увеличил с над 30% спрямо предходната година. Между шест и седем души са се състезавали за едно свободно място.

Интересът е бил насочен и към трите бакалавърски програми с редовно обучение: „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“, „Гранична полиция“ и „Пожарна и аварийна безопасност“.

Източници: novini.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Бойботин

    9 5 Отговор
    Това трябва най-вече за пожарникарите да важи, защото Императорът е от този факултет.

    16:23 29.10.2026

  • 3 "Не правете като мен!"

    14 3 Отговор
    "Не минавайте на тъмната страна!"
    "Няма връщане назад."

    16:25 29.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Никой

    11 7 Отговор
    Това безгръбначно на коя тъмна азиатска страна премина ?

    16:25 29.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Тоя не миряса.

    10 4 Отговор
    "Не минавайте на тъмната страна" стойте на светло до масона от герговата секта Слънце Ориент!

    16:28 29.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Анонимен

    5 4 Отговор
    ДО ФАКТИ НАПИШЕТЕ СТАТИЯТА НА РУМЪНИЯ ЗА РАДЕВ ОСТАВКА НА ТОЗИ ЧЕРВЕН МЕСИЯ РАЗРУШИ ВСИЧКО ТУК И Е БЕЗНАКАЗАН

    16:29 29.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Селска

    4 2 Отговор
    питка

    16:30 29.10.2026

  • 25 Естествено

    9 9 Отговор

    До коментар #4 от "1111":

    Кой нормален ще подкрепи Гюров?

    Коментиран от #77

    16:30 29.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Софето

    1 6 Отговор
    Няма да си плюят на пагоните като фърчилков

    16:31 29.10.2026

  • 32 Атмосферата

    5 2 Отговор
    е тягостна - кръстосали ръце , нацупили се , а неговото излъчване направо задушава мероприятието .

    16:32 29.10.2026

  • 33 "Кой нормален ще подкрепи Гюров"

    7 5 Отговор
    Кой нормален ще подкрепи дърта катерица!

    Коментиран от #67

    16:34 29.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Артилерист

    3 1 Отговор
    Йотова на 1-ия тур получи 520 хил.гласа. Вечерта след изборите председателя на БСП Крум Занков заяви че партията му е била на пределна мобилизация, гласували са почти 100% от симпатизантите й за Йотова и от БСП е получила 123 хил.гласа. Водещата го попита "Искате да кажете че г-жа Йотова е на балотаж благодарение на БСП ли", Зарков отговори "Не казвам нищо ,само заявявам че БСП е подкрепила г-жа Йотова на 100 процента от избирателите си". Излязоха данни че в 9 областни града с кметове от ГЕРБ Йотова е получила между 40 и 50% от гласовете в тези областни центрове. Това са около 200 хил.гласа. И данните са че е получила от гражданите с основно и по ниско образование 59% от гласовете си. Това показва че тези гласове не са дадени безвъзмездно. И остават около 150 хиляди гласа други за Йотова. Това са електората на ПБ на Радев. Тези които останаха. Това е максимума гласове за Йотова ,тези от първия тур. И е прав Слави Трифонов когато заяви в изборната вечер - "Обикновените хора спукаха от бой насипната партия на Радев"

    16:36 29.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Зацикляне

    1 5 Отговор
    След избомбването от укрите на руските центрове за данни, руското ИИ зацикли.
    "1111, ДрайвингПлежър, Мишел, Стенли, Артилерист, az СВО Победа81, 4️455, Хохо Бохо",
    с един и същи пост. Хахаха.

    16:36 29.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Гyмен кРадев БОгаТАШа

    3 3 Отговор
    Докато нашите се наумуват руските военни блогъри вече се хвалят как са потопили кораба. В скрийншота се коментира отразяването на новината и видеото от Александър Коц.
    Има и друга любопитна подробност: на страницата на руския сайт има 4 (повтарям ЧЕТИРИ) реклами на фирми предлагащи български паспорти. Не знам ако звънна дали няма да чуя отсреща гласа на мафиЙотова, която е дала само за миналата година 830 паспорта на руснаци.

    16:37 29.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 ДрайвингПлежър

    2 1 Отговор
    Президентската институция не е само представителна. От квотата на президента са половината представители във ВСС (Висшия съдебен съвет) ,другата половина от парламента ,половината представители от Прокурорската колегия, президента назначава посланици, налага вето и е главнокомандващ на Българската армия. Президента назначава и служебни правителства с които управлява. В четвъртък вечерта Радев се обърна към гражданите да гласуват масово и подкрепят техния кандидат. Днес в страниците на ПБ в социалните мрежи се оправдават за предстоящия крах на техния кандидат че искали разделение на властите и да умилостивят ПП-ДБ които единствени са способни да ги премахнат и изтрият с масови протести. ПБ имаше на изборите преди 6 месеца 1 млн.445 хил.избиратели. Днес Йотова подкрепена от ПБ,БСП,ВМРО ,АБВ ,БАС, НИЕ ИДВАМЕ на Манолова едвам има 500 хил.гласа. Краха на това управление е потресаващ. Загуби доверие и легитимност и всяка секунда на Радев на власт му носи негатив включително и бъдеща наказателна отговорност.

    16:41 29.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Първата стъпка

    3 0 Отговор
    след като завършат е да се татуират от главата до петите после идва тунинга на устите и на там е ясно на всеки.

    16:44 29.10.2026

  • 51 съветската школа

    5 2 Отговор
    предизборно се забраняват коментари под хвалебствията за конкретния червен кандидат примери вигенин копейкин а сега и буля ескобареса идиотова...

    16:44 29.10.2026

  • 52 Випустник

    3 2 Отговор
    Еее чичо ми и аз кат тебе искам служба дето пълни чекмеджето

    16:49 29.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    4 2 Отговор
    На червените крадци и олигарси мунчо крадецов боташов генерира толкова зловеща омраза и ненавист ,си представете какво е положението в другите?!
    В неделя Гюров ликвидира и затрива мунчови регресисти, столетници ,агент Иван от МВРО ,АБВ на гоце и подобни и в затвора

    16:56 29.10.2026

  • 58 Въпрос

    3 2 Отговор
    Кога комунистите ще се извинят на българския народ за 100 години геноцид и ще се самонатикат по затворите?

    16:58 29.10.2026

  • 59 Казвам

    5 2 Отговор
    Вместо ушатия лъжец да им казва как да не минават от другата страна да стане и да обясни пред целия народ Как предаде всичките които гласуваха за него ! Да даде обяснение за продажбата си и излъганите надежди на хората

    Коментиран от #61

    17:02 29.10.2026

  • 60 Явно

    2 2 Отговор
    добре я познава!

    17:03 29.10.2026

  • 61 боташ крадев

    3 2 Отговор

    До коментар #59 от "Казвам":

    има пълно мнозинство в управлението и никакви оправдания!!!!!

    17:03 29.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Изработвам

    1 0 Отговор
    кукли ,,Соня",за тренинг!

    17:05 29.10.2026

  • 64 Квазимодо

    5 2 Отговор
    Този на снимката е горзен повече от Квазимодо! Той е направо отвратителен с дългия си нос, дето върви два метра пред него! Пък дал Бог нос бе, дал! Да не говорим за грозната му физионимия с огромната брадавица! Отврат! Как ляга с такъв Деса бе?

    Коментиран от #65

    17:06 29.10.2026

  • 65 ляга

    2 2 Отговор

    До коментар #64 от "Квазимодо":

    по нареждане от кремал

    17:08 29.10.2026

  • 66 Горски

    4 2 Отговор
    За боташите не важат законите на тази страна. Само те трябва да живеят , да крадат, лъжат, бият по слабите. Да се изперат пред камера и дрънкат глупости без никаква връзка с мозък. Ами май такъв няма. Само за злоба и омраза имат сили. Какво прави съветникът на министър председателя Румен Радев онази вечер на маса с бизнесмена Кристиян Енчев от „ЕнчевГруп“? Само за периода февруари 2022 до септември 2026 година „Енчев Груп“, чийто управител Кристиян Енчев онази вечер бе спипан от Николай Караколев да пие и яде с близко стоящия до Румен Радев – Пламен Узунов е сключил договори по обществени поръчки за … 15 200 000 евро!

    17:10 29.10.2026

  • 67 Дърт пръч

    0 4 Отговор

    До коментар #33 от ""Кой нормален ще подкрепи Гюров"":

    сака дърта катерица
    Средно дърта катерица сака средбно дърт Гюров.
    Кое е нормално - ба ли го?

    Коментиран от #74

    17:11 29.10.2026

  • 68 Рундю

    3 1 Отговор
    Правилната - рушшия

    17:11 29.10.2026

  • 69 Тошо

    2 1 Отговор
    Като две капки вода!

    17:13 29.10.2026

  • 70 Ако владеех фотошоп

    3 1 Отговор
    ще сложа един каскет....

    17:15 29.10.2026

  • 71 4567

    3 1 Отговор
    Не минавайте като мен на тъмната страна.

    17:15 29.10.2026

  • 72 Пъвоноемврийски

    2 1 Отговор
    бонусчета раздаде ли?

    17:16 29.10.2026

  • 73 Нали За Това Ги !

    2 1 Отговор
    Обучавате !

    Да Слушат !

    И Да Изпълняват !

    17:19 29.10.2026

  • 74 Това Ли ?

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Дърт пръч":

    Ти Е Мечтата !

    В Живота ?

    Давай !

    Докато Не Е Станало !

    Късно !

    17:21 29.10.2026

  • 75 И да ме пазите

    3 0 Отговор
    от народната любов!

    17:21 29.10.2026

  • 76 Оставката

    2 0 Отговор
    какво преминаване беше?

    17:23 29.10.2026

  • 77 А Кой Радев ?

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Естествено":

    --------- ?

    17:24 29.10.2026

  • 78 Смърди !

    2 0 Отговор
    --------------- !

    17:34 29.10.2026

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