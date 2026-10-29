Радев към випускниците на МВР: Не минавайте на тъмната страна

Курсантите от випуск 2026 на факултетите „Полиция“ и „Пожарна безопасност и защита на населението“ получиха дипломите си на церемония в Академията на МВР. Сред присъстващите бяха Румен Радев и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

В обръщението си към завършващите Радев подчерта, че дипломите им са не само възможност за професионална реализация, но и сериозна отговорност. По думите му бъдещите служители ще трябва да гарантират живота и здравето на българските граждани, както и сигурността на страната.

„Историята на МВР помни случаи, когато ваши колеги преминаха на тъмната страна, но не го правете, не си струва. Службата в името на родината е по-достойният път“, заяви Румен Радев.

Той предупреди випускниците, че в работата си ще бъдат изправени както пред опасности, така и пред изкушения. Радев посочи, че от тях ще се очаква да работят на предела на човешките възможности и да възстановяват доверието в институциите.

Акцент върху сигурността и обществения ред

Радев заяви, че ако България иска да се развива като европейска държава, трябва да съхранява и укрепва обществения ред и сигурността. В словото си той засегна и разкриването на убийствата в страната, като каза, че в предишни години част от тях не са били разкривани, а дори са били прикривани.

Според него борбата с убийствата по пътищата става все по-управляема, а границата на страната е по-сигурна. Той изрази увереност, че с приноса на новите служители тази тенденция ще се засилва.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви пред курсантите, че не са избрали просто професия, а служба в името на България. Той очаква от тях ентусиазъм, желание и енергия при изпълнението на задълженията им.

„Някои хора работят, а ние служим. Българското общество гледа с голяма надежда към нашето министерство, а ние гледаме с огромна надежда към вас“, каза Демерджиев.

Част от завършилите ще постъпят в „Гранична полиция“, други ще се присъединят към пожарната, а трети ще започнат работа в различни полицейски структури. По думите на министъра няма маловажно място, защото всяка позиция има значение.

Повече кандидати за обучение

По данни на Академията на МВР броят на кандидатите за курсанти се е увеличил с над 30% спрямо предходната година. Между шест и седем души са се състезавали за едно свободно място.

Интересът е бил насочен и към трите бакалавърски програми с редовно обучение: „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“, „Гранична полиция“ и „Пожарна и аварийна безопасност“.

Източници: novini.bg