Новини
България »
Добрич »
„Хорив“ потъна частично край Шабла, ударен от дронове
  Тема: Украйна

„Хорив“ потъна частично край Шабла, ударен от дронове

29 Октомври, 2026 17:12 513 8

  • кораб „хорив“-
  • шабла-
  • военноморски сили-
  • черно море

Корабът е легнал на дъното между Тюленово и нос Шабла, като част от носа му остава над водата

„Хорив“ потъна частично край Шабла, ударен от дронове - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Корабът „Хорив“, който дни наред дрейфаше към българския бряг, е потънал частично край Шабла след намеса на Военноморските сили. Плавателният съд е легнал на дъното между Тюленово и нос Шабла, като кърмата му е под водата, а част от носовата част остава над повърхността. „Хорив“ вече не дрейфа.

Корабът беше ударен от морски дрон на 23 октомври край Констанца. След атаката той остана полупотопен, без екипаж и навигационни светлини и започна да се движи свободно на юг. Течението го довлече до български териториални води, което създаде риск за корабоплаването.

Още новини от Украйна

По-рано през деня корветата „Решителни“ изчакваше край нос Калиакра, за да изпълни задачата по неутрализиране на опасността. Лошото време е затруднило операцията. Военноморските сили са наблюдавали плавателния съд и са предприели действия за потапянето му, след като той се е оказал устойчива конструкция.

„Честно да ви кажа, мъчихме да го потопим, днеска продължаваме. Здрава постройка се оказа този кораб“, заяви началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов пред bTV. Той уточни, че корабът е бил следен от 23 октомври, а около него е имало плавателен съд на ВМС през цялата нощ.

Издадено е предупреждение към корабите

Заради опасността от сблъсък е издадено навигационно предупреждение към плавателните съдове в района. Мореплавателите са били призовани да се движат с повишено внимание и да спазват безопасна дистанция от най-малко пет кабелта от „Хорив“. След частичното потъване корабът вече не се носи по течението, но частта му над водата остава видима в морето край Шабла.

Източници: novini.bg, maritime.bg, btvnovinite.bg


Добрич / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сега ще плащат

    2 0 Отговор
    че потопяват полуздрав кораб.

    17:18 29.10.2026

  • 2 С него потънаха

    4 4 Отговор
    и надеждите на Йотова.

    Коментиран от #6

    17:18 29.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Последният софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "С него потънаха":

    Твоите любимци Гюру и Кандю ще сложат аквалангите и ще го извадят, за да го подарят на кумира си Зеленски!

    17:29 29.10.2026

  • 7 Шорт

    0 0 Отговор
    Много оръжие потъна в черно море!

    17:35 29.10.2026

  • 8 О, Морес

    0 0 Отговор
    " 37 години Демокрация ! Свободата,Равенството и Братството горе- долу ги докарахме на прилично ниво ! Време е да повоюваме ! " от предизборния щаб на...знаете на кого.

    17:36 29.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове