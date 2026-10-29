„Хорив“ потъна частично край Шабла, ударен от дронове

Корабът „Хорив“, който дни наред дрейфаше към българския бряг, е потънал частично край Шабла след намеса на Военноморските сили. Плавателният съд е легнал на дъното между Тюленово и нос Шабла, като кърмата му е под водата, а част от носовата част остава над повърхността. „Хорив“ вече не дрейфа.

Корабът беше ударен от морски дрон на 23 октомври край Констанца. След атаката той остана полупотопен, без екипаж и навигационни светлини и започна да се движи свободно на юг. Течението го довлече до български териториални води, което създаде риск за корабоплаването.

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По-рано през деня корветата „Решителни“ изчакваше край нос Калиакра, за да изпълни задачата по неутрализиране на опасността. Лошото време е затруднило операцията. Военноморските сили са наблюдавали плавателния съд и са предприели действия за потапянето му, след като той се е оказал устойчива конструкция.

„Честно да ви кажа, мъчихме да го потопим, днеска продължаваме. Здрава постройка се оказа този кораб“, заяви началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов пред bTV. Той уточни, че корабът е бил следен от 23 октомври, а около него е имало плавателен съд на ВМС през цялата нощ.

Издадено е предупреждение към корабите

Заради опасността от сблъсък е издадено навигационно предупреждение към плавателните съдове в района. Мореплавателите са били призовани да се движат с повишено внимание и да спазват безопасна дистанция от най-малко пет кабелта от „Хорив“. След частичното потъване корабът вече не се носи по течението, но частта му над водата остава видима в морето край Шабла.

Източници: novini.bg, maritime.bg, btvnovinite.bg