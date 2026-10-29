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28 акта за строителството в „Баба Алино“ са в съда
  Тема: За строителството с любов

28 акта за строителството в „Баба Алино“ са в съда

29 Октомври, 2026 17:06 521 9

  • баба алино-
  • община варна-
  • благомир коцев-
  • незаконно строителство

Община Варна е издала и 18 заповеди за премахване на незаконни строежи, но всички са обжалвани

28 акта за строителството в „Баба Алино“ са в съда - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Община Варна е издала 28 констативни акта за строителството в местността „Баба Алино“, а всеки от тях е обжалван в съда. Това съобщи кметът Благомир Коцев по време на заседание на Общинския съвет във Варна.

По думите му процедурите не са спрени. Дирекция „Управление на сигурността и контрол на обществения ред“ продължава да издава актове ежедневно.

„Процедурите не са спрени“.

Коцев съобщи още, че до момента са подписани 18 заповеди за премахване на незаконни строежи в местността. И тези заповеди са обжалвани пред съда.

Всички заповеди са предмет на съдебни производства

Така действията на общината по случая са свързани с две групи документи - 28 констативни акта, издадени за строителството, и 18 заповеди за премахване на незаконни строежи. По данни, представени от кмета, няма акт или заповед от посочените производства, които да не са били оспорени.

Съдът трябва да се произнесе по жалбите, преди да стане ясно кои от административните действия ще останат в сила. До приключването на делата издаването на нови актове от общинската дирекция продължава.

Източници: novini.bg


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Събаряй!

    3 0 Отговор
    Веднага!

    Коментиран от #2

    17:07 29.10.2026

  • 2 Не може

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Събаряй!":

    На украинската мафия е

    Коментиран от #4

    17:08 29.10.2026

  • 3 мъко мисирска безпомощна

    3 1 Отговор
    абе ще ги узаконите бе няма къде да ходите

    ще сии мъчите и ще ги узаконите ха ха

    17:09 29.10.2026

  • 4 Не си много наясно.

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Не може":

    "Инвеститора" е проруски олигарх от обкръжението на Янукович, който избяга от Украйна където има заведени дела за измами.

    Коментиран от #6

    17:14 29.10.2026

  • 5 Параграф 22

    4 0 Отговор
    Държавата се бори с държавата, за да издаде държавно заключение, че всичко е нормално и държава няма.

    17:15 29.10.2026

  • 6 Невзоров

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Не си много наясно.":

    Е руснак? Значи и олескя е

    17:15 29.10.2026

  • 7 Тик-Ток

    1 0 Отговор
    Стига с тия актове ,пращайте багерите ,и защо още няма арестувани за разрешителните за строеж

    17:29 29.10.2026

  • 8 Българин

    0 0 Отговор
    След като ТИМ са одобрили проекта, той ще бъде завършен!

    17:33 29.10.2026

  • 9 Търновец

    1 0 Отговор
    Ако съдът отмени заповедите за събаряне на сградите то незаконното строителство в областта ще продължи, а и други незаконни постройки в цяла България ще се узаконят. Между Руси и Украинци съществена разлика няма, и тук ще дам пример със Северния Руски град Воркута(а) където повече от половината население е избягало цели жилищни сгради са полупразни и цената на двустаен апартамент е около 550 евра а в по населени сгради е около 8000 евра. И Руси и Украинци бягат към ЕС и Виетнам.

    17:34 29.10.2026

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