28 акта за строителството в „Баба Алино“ са в съда

Община Варна е издала 28 констативни акта за строителството в местността „Баба Алино“, а всеки от тях е обжалван в съда. Това съобщи кметът Благомир Коцев по време на заседание на Общинския съвет във Варна.

По думите му процедурите не са спрени. Дирекция „Управление на сигурността и контрол на обществения ред“ продължава да издава актове ежедневно.

„Процедурите не са спрени“.

Коцев съобщи още, че до момента са подписани 18 заповеди за премахване на незаконни строежи в местността. И тези заповеди са обжалвани пред съда.

Всички заповеди са предмет на съдебни производства

Така действията на общината по случая са свързани с две групи документи - 28 констативни акта, издадени за строителството, и 18 заповеди за премахване на незаконни строежи. По данни, представени от кмета, няма акт или заповед от посочените производства, които да не са били оспорени.

Съдът трябва да се произнесе по жалбите, преди да стане ясно кои от административните действия ще останат в сила. До приключването на делата издаването на нови актове от общинската дирекция продължава.

Източници: novini.bg