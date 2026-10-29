Радев: Има видео от атаката с дрона край Шабла

Има видео от атаката срещу контейнеровоз край Шабла, а записът вече е споделен със съюзниците на България. По него се извършват експертизи, чиято цел е да се установи кой стои зад нападението, съобщи премиерът Румен Радев.

„Очаква се най-сетне да имаме отговор и ясно доказателство кой извършва тези атаки“, заяви Радев пред журналисти. Той подчерта, че окончателните изводи трябва да бъдат направени след пълна проверка на видеоматериала и останалите данни.

Радев отхвърли версиите в социалните мрежи

Премиерът определи като несериозни твърденията, че дронът е свързан с четири или пет държави. По думите му в социалните мрежи се разпространяват различни версии, но те не могат да заменят експертизата и доказателствата.

„Ние искаме да направим пълна обстойна експертиза, заедно с нашите съюзници“, каза Радев.

Към момента не е обявено кой е извършителят на атаката. Видеозаписът е предоставен на съюзниците, а анализът му продължава.

Атаката срещу контейнеровоза край Шабла е поредният инцидент с безпилотни апарати в Черно море. Международната агенция Асошиейтед прес съобщи, че серия от подобни атаки край бреговете на България и Румъния е предизвикала допълнително внимание от страна на държавите от НАТО.

Източници: dariknews.bg, apnews.com, btvnovinite.bg