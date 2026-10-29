Радев: Има видео от атаката с дрона край Шабла

Има видео от атаката срещу контейнеровоз край Шабла, а записът вече е споделен със съюзниците на България. По него се извършват експертизи, чиято цел е да се установи кой стои зад нападението, съобщи премиерът Румен Радев.
„Очаква се най-сетне да имаме отговор и ясно доказателство кой извършва тези атаки“, заяви Радев пред журналисти. Той подчерта, че окончателните изводи трябва да бъдат направени след пълна проверка на видеоматериала и останалите данни.
Радев отхвърли версиите в социалните мрежи
Премиерът определи като несериозни твърденията, че дронът е свързан с четири или пет държави. По думите му в социалните мрежи се разпространяват различни версии, но те не могат да заменят експертизата и доказателствата.
„Ние искаме да направим пълна обстойна експертиза, заедно с нашите съюзници“, каза Радев.
Към момента не е обявено кой е извършителят на атаката. Видеозаписът е предоставен на съюзниците, а анализът му продължава.
Атаката срещу контейнеровоза край Шабла е поредният инцидент с безпилотни апарати в Черно море. Международната агенция Асошиейтед прес съобщи, че серия от подобни атаки край бреговете на България и Румъния е предизвикала допълнително внимание от страна на държавите от НАТО.
Източници: dariknews.bg, apnews.com, btvnovinite.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Обаче не се вижда голям надпис
Коментиран от #58, #121
17:49 29.10.2026
2 Оставка бе
Коментиран от #81, #136
17:50 29.10.2026
3 Овчар
Коментиран от #38, #47
17:50 29.10.2026
4 Мишкооо
Няма нужда от разследвния и експертизи, очевидно е....
Като не разбираш, питай моряците....те си ги знаят!!!
Коментиран от #15, #16, #30, #71, #150
17:51 29.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 🇺🇦🇧🇬
Коментиран от #13
17:51 29.10.2026
7 ЕСпертизата
17:51 29.10.2026
8 гост
17:52 29.10.2026
9 ТАКА Е ИСТИНАТА
17:52 29.10.2026
10 Иван
17:52 29.10.2026
11 И това е генерал от българската армия
17:53 29.10.2026
12 Сила
Коментиран от #39
17:53 29.10.2026
13 Соломон
До коментар #6 от "🇺🇦🇧🇬":А не .Последно Путин заяви че не е нападал никого.А тях са ги нападнали.Те само се защитавали
Коментиран от #23
17:53 29.10.2026
14 Не се защитава така България
Коментиран от #128, #138
17:54 29.10.2026
15 И това е генерал от БА
До коментар #4 от "Мишкооо":Ако Радев беше президент на Украйна ,или Иран щеше да е развял бяло знаме преди първият патрон да преминал границата
Коментиран от #31
17:54 29.10.2026
16 О, Морес
До коментар #4 от "Мишкооо":Той лесно ще каже,че дронът е руски.Ама после как ще посмее да каже,че в контейнерите не е имало чорапи,червила и гащи,а ядрени бойни глави за режима в Киiв ? А ?
Коментиран от #32
17:54 29.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Британски дрон
17:54 29.10.2026
19 Софето
17:55 29.10.2026
20 Малий
17:56 29.10.2026
21 Хохо Бохо
17:56 29.10.2026
22 Край
17:56 29.10.2026
23 🇺🇦🇧🇬
До коментар #13 от "Соломон":Нали знаеш... Put in XXXX или който и да е комунист ти каже: "Добър ден",се оглеждай за Луната...
Коментиран от #95
17:56 29.10.2026
24 нннн
17:56 29.10.2026
25 Иван
17:56 29.10.2026
26 контейнеровоза от Хайфа
Коментиран от #43, #46
17:57 29.10.2026
27 малко истински факти
Коментиран от #44
17:57 29.10.2026
28 Знам, защото съм в ядрото.
17:57 29.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Соломон
До коментар #15 от "И това е генерал от БА":Е това трябваше да направи Янукович за което се наложи да бяга в Москва заедно със убийците от Беркут.В същото това време партията на избягалия президент имаше мнозинство в парламента на Украйна
17:57 29.10.2026
32 Ако е имало каквото си мислиш
До коментар #16 от "О, Морес":Руснаците щяха да го отвлекат, Ане потопят.
17:58 29.10.2026
33 Грузински
17:58 29.10.2026
34 Гробар
17:58 29.10.2026
35 И какво значение има
17:59 29.10.2026
36 Аз съм веган
17:59 29.10.2026
37 Фен
Коментиран от #52
17:59 29.10.2026
38 Да знаеш
До коментар #3 от "Овчар":Ако руснак те нарече "брат", бягай накъдето ти видят очите. Украйна и България бяха най-русофилските държави. Украйна вече си плаща. Дойде време вече да потапят търговски кораби в български води.
17:59 29.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Ами
Дронът е ясно разпознаваем и е инденерициран от
експерти както окраински "Magura V5" или "Sea Baby".
Коментиран от #49, #112
17:59 29.10.2026
41 Анонимен
17:59 29.10.2026
42 Реалност
18:00 29.10.2026
43 Гробар
До коментар #26 от "контейнеровоза от Хайфа":Турски номера. Взели са рушвет да го пуснат. После са потопили отпадъците за рециклаж до нашия бряг. Бизнес.
Коментиран от #55
18:00 29.10.2026
44 Ти ако имаш дрон
До коментар #27 от "малко истински факти":Няма ли да го бумнеш по украинските нацисти ? А?
18:00 29.10.2026
45 Тенкю
18:00 29.10.2026
46 Соломон
До коментар #26 от "контейнеровоза от Хайфа":Токсичните отпадаци са батерии за електричките на Дачия
Коментиран от #65
18:01 29.10.2026
47 Така де
До коментар #3 от "Овчар":Дръж се Радев! Всички да казват, че дронът е руски, ти отричай! Ти си комунист! Дръж се!
18:01 29.10.2026
48 Бъди мъж
18:01 29.10.2026
49 Или
До коментар #40 от "Ами":или, или? Индифицииран е!
Коментиран от #122
18:02 29.10.2026
50 Бохо
До коментар #39 от "Хохо Бохо":И България скоро! И даже половин Европа!
18:03 29.10.2026
51 Банда национални предатели !
След като, френския наблюдателен самолет, ви е предупредили, 20 мин. преди атаката на контейнеровоза CONTISHIP JET, че в нашата икономическа зона, в посока към България, идват три надводни дрона, защо не изпратихте българската военна авиация да ги ликвидира още преди да са ударили контейнеровоза?
Коментиран от #54, #56, #82, #86
18:03 29.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Соломон
До коментар #51 от "Банда национални предатели !":Те даже не казаха че са ги предупредили а че само били забелязани от френския самолет
18:05 29.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Как
18:06 29.10.2026
58 Не знам,
До коментар #1 от "Обаче не се вижда голям надпис":Но четох някъде, че руснаците се похвалили, че са ударили кораб с оръжие, може да е тоя или да не е
Коментиран от #61
18:06 29.10.2026
59 Анонимен
18:07 29.10.2026
60 Банда национални предатели !
Тези прогресивните фалираха държавата за да угодят на Русия, също както БКП скри аварията в Чернобил и сега всеки има роднина с онкологично заболяване .
18:08 29.10.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Румене иди си с мир
18:08 29.10.2026
63 Хаха
Коментиран от #75
18:08 29.10.2026
64 По точно
До коментар #39 от "Хохо Бохо":Аз пък съм фен на дядя Вова. Скоро ще докара Русия до просешка тояга! Ето - няма вече бензин, няма телефони, купони, опашки за всичко. И опозиция няма!
18:09 29.10.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Гробар
До коментар #55 от "Плавателният съд е превозвал общо":Въпросче. Ти как мислиш. Защо Румъния и България са в ЕС. Депа за отпадъци е един добър отговор. Плюс фронтова линия.
18:10 29.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Румен Бинев
18:11 29.10.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 А Г Михайлов
18:13 29.10.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Соломон
До коментар #65 от "Не е вярно !":Батериите са китайски но се доставят от различни дестинации.В зависимост от графиците .Също така в контейнерите има не само барерии а и други химикали и продукти за промишленоста които не се превозват със самолет
18:14 29.10.2026
73 Ами
До коментар #53 от "Абсурдистан":Като всеки военен, Радев няма собствено мнение. Каквото му заповядат. Изпълнява нареждания на Тръмп, Урсула, Рюте и Путин. Всяка заповед е предпоследна.
18:14 29.10.2026
74 Малшанс
Коментиран от #76
18:14 29.10.2026
75 Кат Гледаш !
До коментар #63 от "Хаха":Кво Става В България !
Това Започва Да Ти Изглежда !
Нормално !
18:15 29.10.2026
76 Соломон
До коментар #74 от "Малшанс":И няма да му се наложи да казва да ли е руски защото това ще го кажат други.Той само неохотно и тихо ще трябва да го потвърди
Коментиран от #88
18:16 29.10.2026
77 стига стари дъвки
А дали са толкова малоумни украинците да тръгнат да си хабят дроновете по търговски кораби, след като имат достатъчно цели по руския Черноморски флот, който и без тоа често ги обстрелва с различни видве ракети. Русия няма военни цели в Черно море защото Украйна няма военен флот и се опитва по всякакъв начин просто да навреди, обстрелвайки търговския флот без значение чия собственост е. Важното за тях е да се покачва напрежението, без значение кой ще е жертвата ако ще и марсианци да са. А някои се опитват да ни заблуждават, че щели да постигнат мир с Русия само с преговори, докато в същото време не правят дори най елементарни опити за преговари, а само дрънкат врели некипели за пред българската публика и то ясно с каква цел.
18:17 29.10.2026
78 Генерал до Генерала
18:17 29.10.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Браво!
Коментиран от #90, #97
18:18 29.10.2026
81 Ха ХаХа
До коментар #2 от "Оставка бе":Боклук 120%
18:18 29.10.2026
82 Ами как
До коментар #51 от "Банда национални предатели !":Дроновте са руски, значи братски. Как ще ликвидираш братски дронове! Особено от русофилско правителство. После руснаците ще ни карат да ги плащаме! Нъл тъй?
18:19 29.10.2026
83 Историк
Коментиран от #108, #155
18:19 29.10.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Наблюдател
Коментиран от #91
18:21 29.10.2026
88 Сюлеймане приткоумний
До коментар #76 от "Соломон":Русия няма никакъв интерес да предизвиква НАТО.
Интерес има Украйна
Коментиран от #104
18:21 29.10.2026
89 Бюджетар
18:21 29.10.2026
90 Тцъ
До коментар #80 от "Браво!":Небеше
18:22 29.10.2026
91 Щото
До коментар #87 от "Наблюдател":не пише-сделано!
18:22 29.10.2026
92 Питай англичаните
18:22 29.10.2026
93 Ами сега
Коментиран от #100
18:23 29.10.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 На обед
До коментар #80 от "Браво!":в 12
18:24 29.10.2026
98 Кораба на Пиимпирата
18:24 29.10.2026
99 Карбовски
Румбата ще ми е благодарен, Йотова също. На дядя Вова не му пука, той у нас все едно си е във Валдай.
Коментиран от #102
18:25 29.10.2026
100 Точно
До коментар #93 от "Ами сега":Така е!
Мирчев ще се гръмне
18:25 29.10.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 английски дрон K3 Scout
Коментиран от #109, #135
18:27 29.10.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Сандо
Коментиран от #111
18:28 29.10.2026
106 Три на нула
18:29 29.10.2026
107 Трябва да минираме
Коментиран от #116, #118
18:29 29.10.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 През Ламанша
До коментар #103 от "английски дрон K3 Scout":и Босфора ли дойде?
18:30 29.10.2026
110 ДАЛИ ЩЕ ИМАТ КУРАЖА
18:31 29.10.2026
111 Соломон
До коментар #105 от "Сандо":Кога Русия си признала за нещо.Единствената страна която празнува победата над фашизма .А всичко съвързано със войната е засекретено
18:32 29.10.2026
112 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #40 от "Ами":Не е сигурно.Подобен външен вид и дизайн (разположение на корпуса, камерите и двигателите) имат украинските безпилотни катери от фамилията „Sea Baby“ („Морско бебе“) и „Magura V5“, както и някои от най-новите руски модификации, които се използват за разузнаване и бойни операции в Черно море
Коментиран от #141
18:32 29.10.2026
113 Фалшификация
Има Български териториални води 12 мили от брега.
От 12 мили нататък има единствено и само Международни води
18:32 29.10.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Соломон
До коментар #107 от "Трябва да минираме":Ама ти си много умен.И като я минираме как ще влизат и кораби в нашите пристанища
18:34 29.10.2026
117 Часът на Мунчо
Коментиран от #119
18:34 29.10.2026
118 О, Морес
До коментар #107 от "Трябва да минираме":Ще ! В Неделя.
18:36 29.10.2026
119 Часът на Мирчо
До коментар #117 от "Часът на Мунчо":Крушарският селяндурин.
Руска лъжа е че дронът е английски
18:37 29.10.2026
120 Какъв е този съмнителен Контейнеровоз
Коментиран от #127
18:38 29.10.2026
121 Видьо Троев Видев
До коментар #1 от "Обаче не се вижда голям надпис":29-ти октомври e Празник!
Ден на бесарабските българи!
Дори и днес Путин безмилостно ги бомбардирше и убиваше!
Коментиран от #132
18:38 29.10.2026
122 Ами
До коментар #49 от "Или":Това са думи на експертите. Те твърдят че
външно двата дрона са почти идентични.
За точното определяне е необходимо изследване
на останките, ако такива бъдат открити.
Но със сигурност това са дронове ползвани срещу Русия.
Не казвам "от окраинците", защото пък се появиха твърдения
че част от дронове се командват от други места.
18:38 29.10.2026
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 най-странното
И се задава въпроса какво са правили украинците толкова близо до кораба. Въобще не коментирам думите, които се чуват когато достигат кораба след удара - изрази от типа, че някой е взел най-важното - това може да означава много неща (от прибиране на нещо от кораба, до обръщение към хора на кораба да си взимат най важните си неща и да скачат). Затова, тези изрази ги пропускам.
Дроновете са забелязани най-напред от патрулиращ самолет на французите. Те са видяли много добре какви плавателни съдове им в нашите води и няма грам притеснение за корабчето (или каквото там е било), от което са направени записите за удара. Следователно, това корабче не е било руско, иначе щяха да овикат махалата. Руски език се говори като матерен в Украйна (немощта на украинците да говорят на украински е отделна тема), та най-вероятно екипажа на корабчето е украински, а може и самото корабче да е украинско.
Това е втори случай, при който доказано украинци се намират в непосредствена близост до потопен търговски кораб преди удара. Започва да става доста съмнително, та чак подозрително.
18:39 29.10.2026
125 Имаме ли самольоти или няма пилоти
18:39 29.10.2026
126 Яко ни лъжат
Коментиран от #153
18:40 29.10.2026
127 Соломон
До коментар #120 от "Какъв е този съмнителен Контейнеровоз":Ами когато нещо потъне в морето вече се превръща в отпадък.И като знаем какво има в батериите това е опасен отпадък
18:40 29.10.2026
128 ДрБр
До коментар #14 от "Не се защитава така България":В случая какво трябва да се защитава? Нещата се случват извън територията на България.
18:40 29.10.2026
129 Фъ15 бл.13 ап. 6
18:40 29.10.2026
130 6546864588
Плават в непосредствена близост !
В Нашите Води !!!!!
Плавайте в открито море бре !!!!!
18:40 29.10.2026
131 665
18:41 29.10.2026
132 В Украйна
До коментар #121 от "Видьо Троев Видев":Няма нито един българин.
По паспорт са украинци.Петър е Петро.
Българският език е забранен в училище.
Всички българи подкрепили наркомана да ликвидира българите са национални предатели
Коментиран от #137, #140
18:42 29.10.2026
133 🦉🦉🦉🦉
Ама без товара им🤓
18:43 29.10.2026
134 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
135 Демек
До коментар #103 от "английски дрон K3 Scout":Радев ни вкара във война с Британската империя?
Коментиран от #143
18:44 29.10.2026
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Русия са забранили българския
До коментар #132 от "В Украйна":В окупираните земи! Митрофанова много отдавна го е потвърдила. Радев се прави на саботьор.
18:44 29.10.2026
138 Моряка
До коментар #14 от "Не се защитава така България":Каква България,бе ливадо.Кораба е бил извън териториални води.България не охранява чужди кораби на филанкашията извън териториални води.България не е във война,корветите не са развърнати в морето,а са вързани на котва и кърма във Варна.Не са и в повишена бойна готовност.Колко време мислиш,че е необходимо,за да се вдигне кораба по тревога,да се убере котвената верига,да се излезе от пристанището,да се отиде до акваторията на целта,да се открие такава малка цел и да се порази с корабно оръдие?Половината час на предупреждение от френския самолет отдавна е изтекъл,дрона си е свършил работата.Няма никаква гаранция,че ще уцелят дрончето,даже и да го открият.Корветата се клати от вълните,дрончето подскача по гребенчето на вълната.
18:45 29.10.2026
139 ПЪЛНИ Глупости
18:46 29.10.2026
140 Македонец
До коментар #132 от "В Украйна":Национални предатели са и всички подкрепили и участвали в насилственото създаване на македонската нация от Съветска Русия. Както и всички които провеждат руската политика.
18:46 29.10.2026
141 Ами
До коментар #112 от "ПЪЛНИ Глупости":Написаното от мен, е твърдение на американски експерти.
Предполагам, че те са доста по-добре запознати от мен и вас.
Публикувно в американска медя, което поне за мен
пък отхвърля тезата пропаганда или фейк.
18:47 29.10.2026
142 Слушайте
Коментиран от #146
18:47 29.10.2026
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 Фактолог
Коментиран от #152
18:51 29.10.2026
146 Ха ХаХа
До коментар #142 от "Слушайте":Марш в Украйна
18:52 29.10.2026
147 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
148 Един въпрос
До коментар #143 от "Ха ХаХа":Защо Русия създава македонската нация? И защо до ден днешен надува свирката на македонизма?
Коментиран от #154
18:53 29.10.2026
149 Аннаа
18:53 29.10.2026
150 ХиХи
До коментар #4 от "Мишкооо":Американският ЧатГТП каза че дрона от записа е Украински
18:53 29.10.2026
151 ПЪЛНИ Глупости
18:54 29.10.2026
152 Тръмп
До коментар #145 от "Фактолог":ги потапя,заради нафтата!
18:54 29.10.2026
153 Нали
До коментар #126 от "Яко ни лъжат":карал оръжие на Зеленски!?
18:57 29.10.2026
154 Този коментар е премахнат от модератор.
155 Моряка
До коментар #83 от "Историк":Пак изкуфелия Историк.Добре,че не си Премиер,сигурно отдавна щеше да обявиш война на Русия.Със самолет не можеш да атакуваш Путин,още докато влезеш в МИГа и ще се наакаш от страх.И с корветата не можеш да пречукаш Путин,защото не знаеш да вървиш по палубата.Ракетите,танковете и гаубиците ги нарязахме преди 34 години по нареждане на новия голям брат.Остава да яхеш коня,със сабя в ръка.В атака.Ама с тоя дърт задник,едва ли ще яхнеш коня.Но има изход,можеш да плюеш във ФАКТИ,тук е твоята стихия.
19:04 29.10.2026
156 В неделя
19:07 29.10.2026
157 Какво като
19:07 29.10.2026
158 Дика
Коментиран от #160
19:08 29.10.2026
159 Пешко
На снимката категорично не е руски плавателен съд, а американският безпилотен надводен съд Swiftships S3 (Swift Sea Stalker), произвеждан в САЩ. Той използва западни компоненти и технологии (като например комуникационни системи Starlink, камери FLIR, радари Simrad и др.) и няма общо с руската военна индустрия или проекти с името „Мурена“.
Що се отнася до инцидента с контейнеровоза CONTSHIP JET:
На 28 октомври 2026 г. корабът (който плава под либерийски флаг и е нает от израелска компания) наистина бе атакуван от три морски дрона в Черно море.
Атаката се случи на около 21 морски мили югоизточно от Шабла / нос Калиакра – близо до български води.
За съжаление, в резултат на ударите корабът потъна, макар целият 18-членен екипаж да бе успешно евакуиран и спасен (с помощта на българските ВМС и други плавателни съдове).
Подобни фалшиви твърдения в социалните мрежи често използват снимки на съвсем различни (в случая американски/натовски) платформи, за да създават дезинформация относно произхода на оръжията, използвани в Черноморския конфликт. Пробваите и вие, копирайте снимката и я пуснете на Джемини и ЧАТ Гпт.
19:11 29.10.2026
160 ХА ХА
До коментар #158 от "Дика":Ако то нали знае къде 👈.
19:12 29.10.2026