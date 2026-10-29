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Радев: Има видео от атаката с дрона край Шабла

Радев: Има видео от атаката с дрона край Шабла

29 Октомври, 2026 17:47, обновена 29 Октомври, 2026 17:48 2 487 160

  • румен радев-
  • дронове-
  • шабла-
  • черно море-
  • контейнеровоз

Записът е споделен със съюзниците, а по него се извършват експертизи. Премиерът отхвърли спекулациите в социалните мрежи за произхода на дрона

Радев: Има видео от атаката с дрона край Шабла - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Има видео от атаката срещу контейнеровоз край Шабла, а записът вече е споделен със съюзниците на България. По него се извършват експертизи, чиято цел е да се установи кой стои зад нападението, съобщи премиерът Румен Радев.

„Очаква се най-сетне да имаме отговор и ясно доказателство кой извършва тези атаки“, заяви Радев пред журналисти. Той подчерта, че окончателните изводи трябва да бъдат направени след пълна проверка на видеоматериала и останалите данни.

Радев отхвърли версиите в социалните мрежи

Премиерът определи като несериозни твърденията, че дронът е свързан с четири или пет държави. По думите му в социалните мрежи се разпространяват различни версии, но те не могат да заменят експертизата и доказателствата.

„Ние искаме да направим пълна обстойна експертиза, заедно с нашите съюзници“, каза Радев.

Към момента не е обявено кой е извършителят на атаката. Видеозаписът е предоставен на съюзниците, а анализът му продължава.

Атаката срещу контейнеровоза край Шабла е поредният инцидент с безпилотни апарати в Черно море. Международната агенция Асошиейтед прес съобщи, че серия от подобни атаки край бреговете на България и Румъния е предизвикала допълнително внимание от страна на държавите от НАТО.

Източници: dariknews.bg, apnews.com, btvnovinite.bg


Добрич / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Обаче не се вижда голям надпис

    59 22 Отговор
    Русия или руското знаме. Значи не е руски.

    Коментиран от #58, #121

    17:49 29.10.2026

  • 2 Оставка бе

    45 86 Отговор
    Сатрап комунистически уууууу ОСТАВКА

    Коментиран от #81, #136

    17:50 29.10.2026

  • 3 Овчар

    61 17 Отговор
    Къде е нато..? Къде е Соломон Паси..? Къде са парите за защита..? Къде е българската армия..! Къде са мазохистите ..? Кога са изборите..?

    Коментиран от #38, #47

    17:50 29.10.2026

  • 4 Мишкооо

    40 88 Отговор
    Е може ли толкова да те е страх, да кажеш, че дроновете са руски!!!
    Няма нужда от разследвния и експертизи, очевидно е....
    Като не разбираш, питай моряците....те си ги знаят!!!

    Коментиран от #15, #16, #30, #71, #150

    17:51 29.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 🇺🇦🇧🇬

    31 88 Отговор
    Какъвто и да е дрона,виновникът е само един-рашия,която започна войната! Това трябва да се каже,вместо "да бяга по тъча" другаря Радев...

    Коментиран от #13

    17:51 29.10.2026

  • 7 ЕСпертизата

    43 3 Отговор
    Байрачето на дрона е паднало и не е ясно чий е. :)

    17:51 29.10.2026

  • 8 гост

    9 21 Отговор
    Едва ли е било атака, според мен трябват доказателства още...

    17:52 29.10.2026

  • 9 ТАКА Е ИСТИНАТА

    32 6 Отговор
    Трябва да е истинска със търпение. И тя ще се чуе. Не както до сега днес едно утре друго и накрая или мълчание и забрава. Случая Петрохан. И най вече ТУУУЛУПКО който винаги действаше така.

    17:52 29.10.2026

  • 10 Иван

    18 16 Отговор
    Дронът изглежда като купен ат али експрес и управляван вероятно от капитана на кораба

    17:52 29.10.2026

  • 11 И това е генерал от българската армия

    27 48 Отговор
    Ако Радев беше президент на Украйна ,или Иран щеше да е развял бяло знаме преди първият патрон да преминал границата

    17:53 29.10.2026

  • 12 Сила

    24 34 Отговор
    Чий е Крим бе Мунчо ....на хан Кубрат бе !!!

    Коментиран от #39

    17:53 29.10.2026

  • 13 Соломон

    25 30 Отговор

    До коментар #6 от "🇺🇦🇧🇬":

    А не .Последно Путин заяви че не е нападал никого.А тях са ги нападнали.Те само се защитавали

    Коментиран от #23

    17:53 29.10.2026

  • 14 Не се защитава така България

    33 10 Отговор
    Нали са ви казали Франсетата 30 мин по-рано, че идват дроновете!!! Тези корвети за какво са? Не могат ли един катер да уцелят, каквото представляват водните дронове? А нашите пратили направо спасителните лодки?!?!?

    Коментиран от #128, #138

    17:54 29.10.2026

  • 15 И това е генерал от БА

    19 35 Отговор

    До коментар #4 от "Мишкооо":

    Ако Радев беше президент на Украйна ,или Иран щеше да е развял бяло знаме преди първият патрон да преминал границата

    Коментиран от #31

    17:54 29.10.2026

  • 16 О, Морес

    32 14 Отговор

    До коментар #4 от "Мишкооо":

    Той лесно ще каже,че дронът е руски.Ама после как ще посмее да каже,че в контейнерите не е имало чорапи,червила и гащи,а ядрени бойни глави за режима в Киiв ? А ?

    Коментиран от #32

    17:54 29.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Британски дрон

    47 14 Отговор
    И модела му е известен даже.

    17:54 29.10.2026

  • 19 Софето

    20 2 Отговор
    И ся ко ша праим, обяви го за ирански или китайски ;)

    17:55 29.10.2026

  • 20 Малий

    21 26 Отговор
    Чии е руския дрон.А да видим

    17:56 29.10.2026

  • 21 Хохо Бохо

    52 11 Отговор
    Британски Скаут, доставени на Украйна, транспортирани през България. Това са фактите до сега. Мирчев къде се покри? Къде са и другите умнокрасиви ревачи????

    17:56 29.10.2026

  • 22 Край

    36 3 Отговор
    Баш тия дето разсипаха българската армия - реват що България е беззащитна

    17:56 29.10.2026

  • 23 🇺🇦🇧🇬

    8 24 Отговор

    До коментар #13 от "Соломон":

    Нали знаеш... Put in XXXX или който и да е комунист ти каже: "Добър ден",се оглеждай за Луната...

    Коментиран от #95

    17:56 29.10.2026

  • 24 нннн

    40 5 Отговор
    Чудя се, защо не спасят някой от плаващите контейнери, за да разберем какво е това ,,гориво", което се пренася в контейнери?

    17:56 29.10.2026

  • 25 Иван

    28 2 Отговор
    Този дрон едва ли има гориво и за 20 километра . От къде ли пуснат

    17:56 29.10.2026

  • 26 контейнеровоза от Хайфа

    27 5 Отговор
    е бил пълен с токсични отпадъци. Как въобще е бил пропуснат през Босфора

    Коментиран от #43, #46

    17:57 29.10.2026

  • 27 малко истински факти

    10 30 Отговор
    Ха ха , московския човек радев дойде на власт, и русия прави каквото си иска , защото московския човек ще е послушен винаги .

    Коментиран от #44

    17:57 29.10.2026

  • 28 Знам, защото съм в ядрото.

    11 29 Отговор
    за съжаление, руското държавно пиратство води до екологична катастрофа в българия. ще го разберете по трудния начин.проблемът за нас е, че тези потънали кораби изсипват тонове дизел по плажовете ни и причнияват замърсявания за десетки години. които струват стотици милиони да се чистят и поправят.

    17:57 29.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Соломон

    4 16 Отговор

    До коментар #15 от "И това е генерал от БА":

    Е това трябваше да направи Янукович за което се наложи да бяга в Москва заедно със убийците от Беркут.В същото това време партията на избягалия президент имаше мнозинство в парламента на Украйна

    17:57 29.10.2026

  • 32 Ако е имало каквото си мислиш

    15 5 Отговор

    До коментар #16 от "О, Морес":

    Руснаците щяха да го отвлекат, Ане потопят.

    17:58 29.10.2026

  • 33 Грузински

    16 2 Отговор
    хути са!

    17:58 29.10.2026

  • 34 Гробар

    33 5 Отговор
    От това чии са дроновете се интересуват само безработните жълтопаветници фалшиви телкаджии.

    17:58 29.10.2026

  • 35 И какво значение има

    21 6 Отговор
    кой извършва тези атаки след като щета за България няма

    17:59 29.10.2026

  • 36 Аз съм веган

    7 27 Отговор
    Толкова пък да не смее да каже забранената дума с Р

    17:59 29.10.2026

  • 37 Фен

    36 7 Отговор
    Дроновете са британски. Операторите, също. Тръгнали са от Украйна.

    Коментиран от #52

    17:59 29.10.2026

  • 38 Да знаеш

    12 29 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Ако руснак те нарече "брат", бягай накъдето ти видят очите. Украйна и България бяха най-русофилските държави. Украйна вече си плаща. Дойде време вече да потапят търговски кораби в български води.

    17:59 29.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ами

    38 6 Отговор
    Днес цял ден в мрежата вървят кадри от случилото се.
    Дронът е ясно разпознаваем и е инденерициран от
    експерти както окраински "Magura V5" или "Sea Baby".

    Коментиран от #49, #112

    17:59 29.10.2026

  • 41 Анонимен

    8 30 Отговор
    ОСТАВКА ОСТАВКА ОСТАВКА ПОЗОР СИ С ОЗЛОБЛЕНИЕ ОМРАЗА РАЗДЕЛЕНИЕ СТРАХ ЗАПЛАХИ ЧЕРВЕН ЕДНОЛИЧЕН ДИКТАТ НАКЪДЕ СИ ТРЪГНАЛ ОСТАВКА

    17:59 29.10.2026

  • 42 Реалност

    8 24 Отговор
    Голяма мишка излезе тоя "генерал" съсипал ВСС.

    18:00 29.10.2026

  • 43 Гробар

    14 9 Отговор

    До коментар #26 от "контейнеровоза от Хайфа":

    Турски номера. Взели са рушвет да го пуснат. После са потопили отпадъците за рециклаж до нашия бряг. Бизнес.

    Коментиран от #55

    18:00 29.10.2026

  • 44 Ти ако имаш дрон

    14 8 Отговор

    До коментар #27 от "малко истински факти":

    Няма ли да го бумнеш по украинските нацисти ? А?

    18:00 29.10.2026

  • 45 Тенкю

    7 13 Отговор
    Кажи баби, руски!

    18:00 29.10.2026

  • 46 Соломон

    16 5 Отговор

    До коментар #26 от "контейнеровоза от Хайфа":

    Токсичните отпадаци са батерии за електричките на Дачия

    Коментиран от #65

    18:01 29.10.2026

  • 47 Така де

    10 24 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Дръж се Радев! Всички да казват, че дронът е руски, ти отричай! Ти си комунист! Дръж се!

    18:01 29.10.2026

  • 48 Бъди мъж

    33 3 Отговор
    Кажи го! Че дроновете са украински и целят да ни вкарат във война с Русия!

    18:01 29.10.2026

  • 49 Или

    10 0 Отговор

    До коментар #40 от "Ами":

    или, или? Индифицииран е!

    Коментиран от #122

    18:02 29.10.2026

  • 50 Бохо

    7 1 Отговор

    До коментар #39 от "Хохо Бохо":

    И България скоро! И даже половин Европа!

    18:03 29.10.2026

  • 51 Банда национални предатели !

    20 6 Отговор
    Имам въпрос към командващите българските въоръжини сили:
    След като, френския наблюдателен самолет, ви е предупредили, 20 мин. преди атаката на контейнеровоза CONTISHIP JET, че в нашата икономическа зона, в посока към България, идват три надводни дрона, защо не изпратихте българската военна авиация да ги ликвидира още преди да са ударили контейнеровоза?

    Коментиран от #54, #56, #82, #86

    18:03 29.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Соломон

    13 5 Отговор

    До коментар #51 от "Банда национални предатели !":

    Те даже не казаха че са ги предупредили а че само били забелязани от френския самолет

    18:05 29.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Как

    6 3 Отговор
    Някъде прочетох ,че са казали че дроновете са български.

    18:06 29.10.2026

  • 58 Не знам,

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Обаче не се вижда голям надпис":

    Но четох някъде, че руснаците се похвалили, че са ударили кораб с оръжие, може да е тоя или да не е

    Коментиран от #61

    18:06 29.10.2026

  • 59 Анонимен

    7 8 Отговор
    Имали се цял час да реагират, но не са го направили. Продажници!

    18:07 29.10.2026

  • 60 Банда национални предатели !

    6 14 Отговор
    Цените на всички стоки идващи по море хвръкнаха в небесата. Никой кораб вече не иска да влезе или излезе от нашите пристанища. Строителните материали се повишват всеки ден с по 10% .
    Тези прогресивните фалираха държавата за да угодят на Русия, също както БКП скри аварията в Чернобил и сега всеки има роднина с онкологично заболяване .

    18:08 29.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Румене иди си с мир

    9 16 Отговор
    Радев е изпаднал в когнитивен дисонанс !!! Всичко е както е описано в учебниците!!!

    18:08 29.10.2026

  • 63 Хаха

    28 7 Отговор
    Дрона го показах на ии и той каза, че е украински. Тия украинци ни бомбят, а ние им помагаме с парите си и оръжията си. Това нормално ли е

    Коментиран от #75

    18:08 29.10.2026

  • 64 По точно

    5 16 Отговор

    До коментар #39 от "Хохо Бохо":

    Аз пък съм фен на дядя Вова. Скоро ще докара Русия до просешка тояга! Ето - няма вече бензин, няма телефони, купони, опашки за всичко. И опозиция няма!

    18:09 29.10.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Гробар

    16 4 Отговор

    До коментар #55 от "Плавателният съд е превозвал общо":

    Въпросче. Ти как мислиш. Защо Румъния и България са в ЕС. Депа за отпадъци е един добър отговор. Плюс фронтова линия.

    18:10 29.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Румен Бинев

    11 1 Отговор
    Ще има още удари и все по-близо!

    18:11 29.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 А Г Михайлов

    19 2 Отговор
    Ударен е от окропите с английски воден дрон .

    18:13 29.10.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Соломон

    9 3 Отговор

    До коментар #65 от "Не е вярно !":

    Батериите са китайски но се доставят от различни дестинации.В зависимост от графиците .Също така в контейнерите има не само барерии а и други химикали и продукти за промишленоста които не се превозват със самолет

    18:14 29.10.2026

  • 73 Ами

    7 7 Отговор

    До коментар #53 от "Абсурдистан":

    Като всеки военен, Радев няма собствено мнение. Каквото му заповядат. Изпълнява нареждания на Тръмп, Урсула, Рюте и Путин. Всяка заповед е предпоследна.

    18:14 29.10.2026

  • 74 Малшанс

    5 9 Отговор
    За зла участ на Радев и Йотова, този път има видео на дрона.......

    Коментиран от #76

    18:14 29.10.2026

  • 75 Кат Гледаш !

    6 0 Отговор

    До коментар #63 от "Хаха":

    Кво Става В България !

    Това Започва Да Ти Изглежда !

    Нормално !

    18:15 29.10.2026

  • 76 Соломон

    6 7 Отговор

    До коментар #74 от "Малшанс":

    И няма да му се наложи да казва да ли е руски защото това ще го кажат други.Той само неохотно и тихо ще трябва да го потвърди

    Коментиран от #88

    18:16 29.10.2026

  • 77 стига стари дъвки

    6 9 Отговор
    "Очаква се най-сетне да имаме отговор и ясно доказателство кой извършва тези атаки"

    А дали са толкова малоумни украинците да тръгнат да си хабят дроновете по търговски кораби, след като имат достатъчно цели по руския Черноморски флот, който и без тоа често ги обстрелва с различни видве ракети. Русия няма военни цели в Черно море защото Украйна няма военен флот и се опитва по всякакъв начин просто да навреди, обстрелвайки търговския флот без значение чия собственост е. Важното за тях е да се покачва напрежението, без значение кой ще е жертвата ако ще и марсианци да са. А някои се опитват да ни заблуждават, че щели да постигнат мир с Русия само с преговори, докато в същото време не правят дори най елементарни опити за преговари, а само дрънкат врели некипели за пред българската публика и то ясно с каква цел.

    18:17 29.10.2026

  • 78 Генерал до Генерала

    9 4 Отговор
    Изгледайте си го по “Генералски в Генералния щаб” и министерски съвет! То и французите ви пуснаха данни в реално време ама полза никаква. Вземащата само заплати безполезна гилдия на шапкарите не може дрон да неутрализира, камо ли ракета не дай Боже ! А сте със самочувствие че може да управлявате и навсякъде се напълни с воени по управленските структури !

    18:17 29.10.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Браво!

    3 2 Отговор
    то кораба небеше и ударен през ноща, много светло ми се вижда, да не бъркам нещо?

    Коментиран от #90, #97

    18:18 29.10.2026

  • 81 Ха ХаХа

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Оставка бе":

    Боклук 120%

    18:18 29.10.2026

  • 82 Ами как

    5 10 Отговор

    До коментар #51 от "Банда национални предатели !":

    Дроновте са руски, значи братски. Как ще ликвидираш братски дронове! Особено от русофилско правителство. После руснаците ще ни карат да ги плащаме! Нъл тъй?

    18:19 29.10.2026

  • 83 Историк

    3 17 Отговор
    Как е възможно бивш пилот и началник на ВВС на България да бъде такъв страхливец и да излага името на държавата пред света,защото за съжаление е премиер. Националното предателство е най-тежкото престъпление. Страх го е да каже името на истинския агресор Русия, Кремъл го държи в желязна хватка. Този човек няма право да отговаря за сигурността на България, защото я е оставил на разположение на Путин.

    Коментиран от #108, #155

    18:19 29.10.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Наблюдател

    13 2 Отговор
    В мрежите видеото излезе още вчера и ясно се вижда , че водният дрон не е руски.

    Коментиран от #91

    18:21 29.10.2026

  • 88 Сюлеймане приткоумний

    15 4 Отговор

    До коментар #76 от "Соломон":

    Русия няма никакъв интерес да предизвиква НАТО.
    Интерес има Украйна

    Коментиран от #104

    18:21 29.10.2026

  • 89 Бюджетар

    3 1 Отговор
    Знаем произхода!Ще го кажем в понеделник!

    18:21 29.10.2026

  • 90 Тцъ

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "Браво!":

    Небеше

    18:22 29.10.2026

  • 91 Щото

    3 1 Отговор

    До коментар #87 от "Наблюдател":

    не пише-сделано!

    18:22 29.10.2026

  • 92 Питай англичаните

    18 1 Отговор
    Най- добре е да се питат англичаните чии са дроновете. Те са най- безпристрастни.

    18:22 29.10.2026

  • 93 Ами сега

    23 1 Отговор
    Това е английски дрон K3 Scout, по който се правят украинските Магура V.

    Коментиран от #100

    18:23 29.10.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 На обед

    3 0 Отговор

    До коментар #80 от "Браво!":

    в 12

    18:24 29.10.2026

  • 98 Кораба на Пиимпирата

    4 2 Отговор
    Много скъпо ни излиза. Да го вкарат по на вътре че барем някой го светне

    18:24 29.10.2026

  • 99 Карбовски

    11 14 Отговор
    С Пепи Волгата се мЕтаме на Москвича и с мръсна газ отпрашваме за Шабла. В багажника съм съм натоварил спрейове, блажна боя, четки, разредител какво ли още не. Пепи изряза с ножичката шаблони "Сделано в Украине". Трябва да стигнем първи до останките на дрона, да замажем руското знаме и да пръснем през шаблона новия надпис.
    Румбата ще ми е благодарен, Йотова също. На дядя Вова не му пука, той у нас все едно си е във Валдай.

    Коментиран от #102

    18:25 29.10.2026

  • 100 Точно

    13 1 Отговор

    До коментар #93 от "Ами сега":

    Така е!
    Мирчев ще се гръмне

    18:25 29.10.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 английски дрон K3 Scout

    15 1 Отговор
    Нападна България ! Да се знае!

    Коментиран от #109, #135

    18:27 29.10.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Сандо

    9 1 Отговор
    Е,щом експертизата е от нашите съюзници резултата вече ни е ясен.А защо не попитате руските експерти,които надали са по-калпави от западните ни "приятели".Може и китайците,които всичко знаят и копират.

    Коментиран от #111

    18:28 29.10.2026

  • 106 Три на нула

    6 1 Отговор
    за Челси!

    18:29 29.10.2026

  • 107 Трябва да минираме

    8 2 Отговор
    Цялата си морска акватория. Нито кораб за Украйна

    Коментиран от #116, #118

    18:29 29.10.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 През Ламанша

    4 1 Отговор

    До коментар #103 от "английски дрон K3 Scout":

    и Босфора ли дойде?

    18:30 29.10.2026

  • 110 ДАЛИ ЩЕ ИМАТ КУРАЖА

    11 1 Отговор
    СЪЮЗНИЦИТЕ ДА КАЖАТ ЧИЙ Е ДРОНА А.

    18:31 29.10.2026

  • 111 Соломон

    4 6 Отговор

    До коментар #105 от "Сандо":

    Кога Русия си признала за нещо.Единствената страна която празнува победата над фашизма .А всичко съвързано със войната е засекретено

    18:32 29.10.2026

  • 112 ПЪЛНИ Глупости

    6 3 Отговор

    До коментар #40 от "Ами":

    Не е сигурно.Подобен външен вид и дизайн (разположение на корпуса, камерите и двигателите) имат украинските безпилотни катери от фамилията „Sea Baby“ („Морско бебе“) и „Magura V5“, както и някои от най-новите руски модификации, които се използват за разузнаване и бойни операции в Черно море

    Коментиран от #141

    18:32 29.10.2026

  • 113 Фалшификация

    9 2 Отговор
    Няма никаква икономическа зона.
    Има Български териториални води 12 мили от брега.
    От 12 мили нататък има единствено и само Международни води

    18:32 29.10.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Соломон

    6 2 Отговор

    До коментар #107 от "Трябва да минираме":

    Ама ти си много умен.И като я минираме как ще влизат и кораби в нашите пристанища

    18:34 29.10.2026

  • 117 Часът на Мунчо

    5 8 Отговор
    Чакаме да ни изпратят дрон с надпис сделано в русия

    Коментиран от #119

    18:34 29.10.2026

  • 118 О, Морес

    0 1 Отговор

    До коментар #107 от "Трябва да минираме":

    Ще ! В Неделя.

    18:36 29.10.2026

  • 119 Часът на Мирчо

    4 4 Отговор

    До коментар #117 от "Часът на Мунчо":

    Крушарският селяндурин.
    Руска лъжа е че дронът е английски

    18:37 29.10.2026

  • 120 Какъв е този съмнителен Контейнеровоз

    4 2 Отговор
    Какви са тия съмнителни литиеви отпадъци в 200 и повече контейнери както казаха по електронните медии ? Защо някой превозва такива неща по ръба на нашето крайбрежие това е престъпление от страна на екипажа.

    Коментиран от #127

    18:38 29.10.2026

  • 121 Видьо Троев Видев

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Обаче не се вижда голям надпис":

    29-ти октомври e Празник!
    Ден на бесарабските българи!
    Дори и днес Путин безмилостно ги бомбардирше и убиваше!

    Коментиран от #132

    18:38 29.10.2026

  • 122 Ами

    6 2 Отговор

    До коментар #49 от "Или":

    Това са думи на експертите. Те твърдят че
    външно двата дрона са почти идентични.
    За точното определяне е необходимо изследване
    на останките, ако такива бъдат открити.
    Но със сигурност това са дронове ползвани срещу Русия.
    Не казвам "от окраинците", защото пък се появиха твърдения
    че част от дронове се командват от други места.

    18:38 29.10.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 най-странното

    7 1 Отговор
    е, че на видеото в нета се чува руска реч на хората заснели видеото от плавателен съд в непосредствена близост до контейнеровоза.
    И се задава въпроса какво са правили украинците толкова близо до кораба. Въобще не коментирам думите, които се чуват когато достигат кораба след удара - изрази от типа, че някой е взел най-важното - това може да означава много неща (от прибиране на нещо от кораба, до обръщение към хора на кораба да си взимат най важните си неща и да скачат). Затова, тези изрази ги пропускам.
    Дроновете са забелязани най-напред от патрулиращ самолет на французите. Те са видяли много добре какви плавателни съдове им в нашите води и няма грам притеснение за корабчето (или каквото там е било), от което са направени записите за удара. Следователно, това корабче не е било руско, иначе щяха да овикат махалата. Руски език се говори като матерен в Украйна (немощта на украинците да говорят на украински е отделна тема), та най-вероятно екипажа на корабчето е украински, а може и самото корабче да е украинско.
    Това е втори случай, при който доказано украинци се намират в непосредствена близост до потопен търговски кораб преди удара. Започва да става доста съмнително, та чак подозрително.

    18:39 29.10.2026

  • 125 Имаме ли самольоти или няма пилоти

    4 2 Отговор
    Нали имаме самольоти, какво са правили като са имали информация един час преди удара? Защо не са ударили дроновете?

    18:39 29.10.2026

  • 126 Яко ни лъжат

    5 3 Отговор
    Дроновете са водни украински или ингелизки. Англия и окраина искат да ни вкарат във война. Това видях по телевизията! Няма нищо руско

    Коментиран от #153

    18:40 29.10.2026

  • 127 Соломон

    3 2 Отговор

    До коментар #120 от "Какъв е този съмнителен Контейнеровоз":

    Ами когато нещо потъне в морето вече се превръща в отпадък.И като знаем какво има в батериите това е опасен отпадък

    18:40 29.10.2026

  • 128 ДрБр

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Не се защитава така България":

    В случая какво трябва да се защитава? Нещата се случват извън територията на България.

    18:40 29.10.2026

  • 129 Фъ15 бл.13 ап. 6

    6 1 Отговор
    Къде са новите самолети?

    18:40 29.10.2026

  • 130 6546864588

    3 3 Отговор
    Украинци снимат и публикуват видео !!!!
    Плават в непосредствена близост !
    В Нашите Води !!!!!

    Плавайте в открито море бре !!!!!

    18:40 29.10.2026

  • 131 665

    1 3 Отговор
    Спрямо кракена, това изглежда като сглобено в час по трудово. Кракенът е издължен , стелт дизайн, без остри ръбове. А тоя тук е ръбат, с някви 2 груби капака отпред и по малък.

    18:41 29.10.2026

  • 132 В Украйна

    6 2 Отговор

    До коментар #121 от "Видьо Троев Видев":

    Няма нито един българин.
    По паспорт са украинци.Петър е Петро.
    Българският език е забранен в училище.
    Всички българи подкрепили наркомана да ликвидира българите са национални предатели

    Коментиран от #137, #140

    18:42 29.10.2026

  • 133 🦉🦉🦉🦉

    3 2 Отговор
    Едни време такива ги майсторяхме в кръжоците по корабомоделизъм❗
    Ама без товара им🤓

    18:43 29.10.2026

  • 134 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 135 Демек

    2 3 Отговор

    До коментар #103 от "английски дрон K3 Scout":

    Радев ни вкара във война с Британската империя?

    Коментиран от #143

    18:44 29.10.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Русия са забранили българския

    4 3 Отговор

    До коментар #132 от "В Украйна":

    В окупираните земи! Митрофанова много отдавна го е потвърдила. Радев се прави на саботьор.

    18:44 29.10.2026

  • 138 Моряка

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Не се защитава така България":

    Каква България,бе ливадо.Кораба е бил извън териториални води.България не охранява чужди кораби на филанкашията извън териториални води.България не е във война,корветите не са развърнати в морето,а са вързани на котва и кърма във Варна.Не са и в повишена бойна готовност.Колко време мислиш,че е необходимо,за да се вдигне кораба по тревога,да се убере котвената верига,да се излезе от пристанището,да се отиде до акваторията на целта,да се открие такава малка цел и да се порази с корабно оръдие?Половината час на предупреждение от френския самолет отдавна е изтекъл,дрона си е свършил работата.Няма никаква гаранция,че ще уцелят дрончето,даже и да го открият.Корветата се клати от вълните,дрончето подскача по гребенчето на вълната.

    18:45 29.10.2026

  • 139 ПЪЛНИ Глупости

    2 3 Отговор
    Новата следа – Руският кандидат: Специализираните анализи на разпространеното видео отбелязват, че атакуващият апарат от кадъра има специфичен наклонен силует, различна палуба и точно такъв голям извънбордов мотор. Според тези белези конструкцията съвпада много повече с новите руски безекипажни катери от типа „Мурена-300С“, които залагат точно на тази архитектура с външен двигател.

    18:46 29.10.2026

  • 140 Македонец

    4 3 Отговор

    До коментар #132 от "В Украйна":

    Национални предатели са и всички подкрепили и участвали в насилственото създаване на македонската нация от Съветска Русия. Както и всички които провеждат руската политика.

    18:46 29.10.2026

  • 141 Ами

    2 1 Отговор

    До коментар #112 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Написаното от мен, е твърдение на американски експерти.
    Предполагам, че те са доста по-добре запознати от мен и вас.
    Публикувно в американска медя, което поне за мен
    пък отхвърля тезата пропаганда или фейк.

    18:47 29.10.2026

  • 142 Слушайте

    7 5 Отговор
    По-добре НАТОвец отколкото ЙОТОвец.

    Коментиран от #146

    18:47 29.10.2026

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Фактолог

    2 3 Отговор
    Корабът реално е гръцки и идва от Израел, така че може и турците да са го потопили по-далеч от тяхната територия, за да не бъдат обвинени. Може даже и иранците да са, но най-вероятно са англичаните чрез укронацистите, защото със сигурност дронът не е руски.

    Коментиран от #152

    18:51 29.10.2026

  • 146 Ха ХаХа

    1 3 Отговор

    До коментар #142 от "Слушайте":

    Марш в Украйна

    18:52 29.10.2026

  • 147 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 148 Един въпрос

    2 1 Отговор

    До коментар #143 от "Ха ХаХа":

    Защо Русия създава македонската нация? И защо до ден днешен надува свирката на македонизма?

    Коментиран от #154

    18:53 29.10.2026

  • 149 Аннаа

    4 2 Отговор
    хем е фрашкан с оръжие за Украйна,хем те го потопили???

    18:53 29.10.2026

  • 150 ХиХи

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Мишкооо":

    Американският ЧатГТП каза че дрона от записа е Украински

    18:53 29.10.2026

  • 151 ПЪЛНИ Глупости

    3 1 Отговор
    Не, няма официално изявление или доклад от американските власти (Пентагона или Белия дом) или американското разузнаване, в което да се твърди, че дроновете са украински.Тази версия се разпространява единствено в социалните мрежи (предимно в българското фейсбук пространство), където някои коментатори и потребители правят свои лични визуални сравнения на кадрите с известните украински дронове от типа Magura V5

    18:54 29.10.2026

  • 152 Тръмп

    0 2 Отговор

    До коментар #145 от "Фактолог":

    ги потапя,заради нафтата!

    18:54 29.10.2026

  • 153 Нали

    1 2 Отговор

    До коментар #126 от "Яко ни лъжат":

    карал оръжие на Зеленски!?

    18:57 29.10.2026

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 Моряка

    1 1 Отговор

    До коментар #83 от "Историк":

    Пак изкуфелия Историк.Добре,че не си Премиер,сигурно отдавна щеше да обявиш война на Русия.Със самолет не можеш да атакуваш Путин,още докато влезеш в МИГа и ще се наакаш от страх.И с корветата не можеш да пречукаш Путин,защото не знаеш да вървиш по палубата.Ракетите,танковете и гаубиците ги нарязахме преди 34 години по нареждане на новия голям брат.Остава да яхеш коня,със сабя в ръка.В атака.Ама с тоя дърт задник,едва ли ще яхнеш коня.Но има изход,можеш да плюеш във ФАКТИ,тук е твоята стихия.

    19:04 29.10.2026

  • 156 В неделя

    1 0 Отговор
    ще разбере чии е дрона а до тогава крийте личните карти на бабите си!

    19:07 29.10.2026

  • 157 Какво като

    2 0 Отговор
    има видео, лъжльо!

    19:07 29.10.2026

  • 158 Дика

    1 1 Отговор
    Даже няма значение руски или украински са дроновете. Значение има въпроса и отговора имаше ли дронове в Черно море преди 5г. когато Русия нападна Украйна? Ами нямаше, тъй че ако Путин спре войната пак няма да има, даже и украински.

    Коментиран от #160

    19:08 29.10.2026

  • 159 Пешко

    0 0 Отговор
    Ето това е мнението на два различни AI след като разгледаха снимката на дрона, показана в пресата: Твърдението, че това е руски дрон „Мурена“, е невярно.
    На снимката категорично не е руски плавателен съд, а американският безпилотен надводен съд Swiftships S3 (Swift Sea Stalker), произвеждан в САЩ. Той използва западни компоненти и технологии (като например комуникационни системи Starlink, камери FLIR, радари Simrad и др.) и няма общо с руската военна индустрия или проекти с името „Мурена“.

    Що се отнася до инцидента с контейнеровоза CONTSHIP JET:

    На 28 октомври 2026 г. корабът (който плава под либерийски флаг и е нает от израелска компания) наистина бе атакуван от три морски дрона в Черно море.

    Атаката се случи на около 21 морски мили югоизточно от Шабла / нос Калиакра – близо до български води.

    За съжаление, в резултат на ударите корабът потъна, макар целият 18-членен екипаж да бе успешно евакуиран и спасен (с помощта на българските ВМС и други плавателни съдове).

    Подобни фалшиви твърдения в социалните мрежи често използват снимки на съвсем различни (в случая американски/натовски) платформи, за да създават дезинформация относно произхода на оръжията, използвани в Черноморския конфликт. Пробваите и вие, копирайте снимката и я пуснете на Джемини и ЧАТ Гпт.

    19:11 29.10.2026

  • 160 ХА ХА

    0 0 Отговор

    До коментар #158 от "Дика":

    Ако то нали знае къде 👈.

    19:12 29.10.2026

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