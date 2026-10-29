Асен Василев отрече договорки и атакува „Прогресивна България“

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев отхвърли твърденията за договорки с Делян Пеевски или негови посредници за пренасочване на гласове към кандидат-президентската двойка Андрей Гюров – Георги Сандев. В интервю за bTV той заяви, че „Прогресивна България“ и нейните говорители разпространяват опорки за нова управленска сглобка и за изпращане на български войски в Украйна.
По думите му твърденията за задкулисни договорки са част от предизборната реторика на „Прогресивна България“. Василев припомни протестите, довели до падането на кабинета на Росен Желязков, и заяви, че тогава ПП е била сред участниците в демонстрациите, докато Румен Радев е бил в президентството.
Василев говори за отлив на 900 000 избиратели
Според Василев резултатите от първия тур показват сериозно разочарование от управлението на „Прогресивна България“. Той заяви, че около 900 000 избиратели са оттеглили подкрепата си за формацията заради икономическата политика и неизпълнени обещания.
Василев свърза недоволството и с обещанията за мир, като посочи инцидентите с дронове и нападенията срещу плавателни съдове в Черно море. Според него Румен Радев носи политическа отговорност за действията на властта, тъй като формацията му контролира президентството, Министерския съвет и парламента.
Председателят на ПП разкритикува и изявление на Радев за инцидент с румънски кораб. По думите му то е предизвикало сериозен дипломатически проблем и може да затрудни сътрудничеството с Румъния в Черно море. Василев призова избирателите да дадат „червен картон“ на Радев и управлението му, а във връзка с бюджета за 2027 г. заяви, че е необходим институционален коректив.
ПП допуска подкрепа за кандидат за ВСС
Василев отхвърли тезата, че острият тон към „Прогресивна България“ изключва бъдещо сътрудничество при избора на нов Висш съдебен съвет и главен прокурор.
Той заяви, че ПП няма да договаря решенията на партийно ниво, а ще оценява кандидатите според професионалните им качества, независимостта и липсата на зависимости. На въпрос дали партията би подкрепила кандидат на „Прогресивна България“, Василев отговори: „Разбира се, ако кандидатът е изряден и става, никакъв проблем“.
По думите му номинациите вече са разгледани, а решението ще бъде взето след изслушванията, без значение коя партия е предложила съответния кандидат. Василев изрази недоволство и от ограничения достъп до част от документите за номинираните.
„Опит на Радев да вземе заложници“
Председателят на ПП защити позицията на формацията си по делата срещу арестувани кметове от ДПС. Той заяви, че тя е принципна и се отнася до всички обвиняеми, независимо от политическата им принадлежност.
Василев подчерта, че протестите срещу задържането на кмета на Варна Благомир Коцев и други представители на местната власт са били насочени срещу продължителното им държане в ареста, а не срещу самите разследвания.
Той определи арестите на кметове непосредствено преди първия тур като показни и заяви: „Това беше опит на Радев да вземе заложници“. На въпрос с каква цел би било направено това, Василев отговори: „Е, за да преговаря, очевидно“. Според него балотажът ще покаже дали подобна стратегия е дала резултат.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 какво стана с дебата
Коментиран от #14
18:31 29.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 АСЯ АЙ МАЛКО ПО СЕРИОЗНО
18:34 29.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
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8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 К0к0р40
Сериозни сигнали сочат, че за втория тур се прави организация структури на ДПС да бъдат мобилизирани в подкрепа на Андрей Гюров. По информация, която достига до мен, още вчера по места е била спусната позивна да се гласува за Гюров и вече има активизация в смесените райони.
Твърди се, че е постигната договорка между старите коалиционни другари Асен Василев и Делян Пеевски – гласове на ДПС за кандидата на ПП-ДБ срещу политически ангажименти след изборите. Това са тежки обвинения и трябва да бъдат проверени докрай, но случващото се пред очите ни поставя въпроси, които никой няма право да подминава.
18:35 29.10.2026
10 Гробар
18:35 29.10.2026
11 Красимир Петров
18:35 29.10.2026
12 Баце
18:36 29.10.2026
13 Данко
Коментиран от #23, #25
18:36 29.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 СПРАВЕДЛИВОСТ
18:39 29.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Гост
18:41 29.10.2026
18 кокоре
Коментиран от #27
18:41 29.10.2026
19 гражданин
18:41 29.10.2026
20 Вие за луди ли ни взимате
Нека да изчакаме неделята защото много ни издразнихте с тази сглобка отново.
А щяхте да ги унищожавате. Смешници
18:42 29.10.2026
21 Наблюдател
18:44 29.10.2026
22 Отивате при ИТН!
18:44 29.10.2026
23 С това управление гарантирано
До коментар #13 от "Данко":На фронта пусин праща момчетата от републиките. Държи ги бедни и ги ползва за пушечно месо. България както е тръгнала, пак руска губерния ще става с това управление от руски фатмаци, та тогава гарантирано ще се ходи на фронта на страната на просия. Стягай се!
18:44 29.10.2026
24 Обик. българин
18:49 29.10.2026
25 Леля Асена
До коментар #13 от "Данко":Като не искате на Прайда?
18:49 29.10.2026
26 Спецов
18:50 29.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 !!!?
Те усещат с животинско обоняние, че появата на бял свят на убийствения Бюджет ще изкара Народа на площадите !!!?
Коментиран от #32
18:54 29.10.2026
31 Българин
18:57 29.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Васил
19:01 29.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Боко
Само не ми е ясно кой шошльопак гласува за педофилската групичка мазници 🤔
Единствено тези които намазват, предполагам 🤔
19:03 29.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Биско Чекмеджето
19:04 29.10.2026
38 ?????
ПП-тата опряха до Шиши.
Пак.
Да им е честито на умнокрасивите им последователи.
В неделя ще е интересно да наблюдаваме процеса.
19:04 29.10.2026
39 Абе
19:06 29.10.2026
40 ?????
Президент на цяла България.
Що пък да не?
Струва си поредното - "ало удобно ли е"?
19:07 29.10.2026
41 Хмм
19:10 29.10.2026
42 Урко
19:11 29.10.2026
43 ?????
Ако тръгнат значи тарторите дават кебапчета и някое друго евро.
Също ще е интересно.
19:11 29.10.2026