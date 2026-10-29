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Асен Василев отрече договорки и атакува „Прогресивна България“
  Тема: Избори

Асен Василев отрече договорки и атакува „Прогресивна България“

29 Октомври, 2026 18:27 834 43

  • асен василев-
  • продължаваме промяната-
  • прогресивна българия-
  • румен радев-
  • президентски избори

Председателят на „Продължаваме промяната“ отхвърли твърденията за нова управленска сглобка и пренасочване на гласове

Асен Василев отрече договорки и атакува „Прогресивна България“ - 1
Кадър бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев отхвърли твърденията за договорки с Делян Пеевски или негови посредници за пренасочване на гласове към кандидат-президентската двойка Андрей Гюров – Георги Сандев. В интервю за bTV той заяви, че „Прогресивна България“ и нейните говорители разпространяват опорки за нова управленска сглобка и за изпращане на български войски в Украйна.

По думите му твърденията за задкулисни договорки са част от предизборната реторика на „Прогресивна България“. Василев припомни протестите, довели до падането на кабинета на Росен Желязков, и заяви, че тогава ПП е била сред участниците в демонстрациите, докато Румен Радев е бил в президентството.

Василев говори за отлив на 900 000 избиратели

Според Василев резултатите от първия тур показват сериозно разочарование от управлението на „Прогресивна България“. Той заяви, че около 900 000 избиратели са оттеглили подкрепата си за формацията заради икономическата политика и неизпълнени обещания.

Василев свърза недоволството и с обещанията за мир, като посочи инцидентите с дронове и нападенията срещу плавателни съдове в Черно море. Според него Румен Радев носи политическа отговорност за действията на властта, тъй като формацията му контролира президентството, Министерския съвет и парламента.

Председателят на ПП разкритикува и изявление на Радев за инцидент с румънски кораб. По думите му то е предизвикало сериозен дипломатически проблем и може да затрудни сътрудничеството с Румъния в Черно море. Василев призова избирателите да дадат „червен картон“ на Радев и управлението му, а във връзка с бюджета за 2027 г. заяви, че е необходим институционален коректив.

ПП допуска подкрепа за кандидат за ВСС

Василев отхвърли тезата, че острият тон към „Прогресивна България“ изключва бъдещо сътрудничество при избора на нов Висш съдебен съвет и главен прокурор.

Той заяви, че ПП няма да договаря решенията на партийно ниво, а ще оценява кандидатите според професионалните им качества, независимостта и липсата на зависимости. На въпрос дали партията би подкрепила кандидат на „Прогресивна България“, Василев отговори: „Разбира се, ако кандидатът е изряден и става, никакъв проблем“.

По думите му номинациите вече са разгледани, а решението ще бъде взето след изслушванията, без значение коя партия е предложила съответния кандидат. Василев изрази недоволство и от ограничения достъп до част от документите за номинираните.

„Опит на Радев да вземе заложници“

Председателят на ПП защити позицията на формацията си по делата срещу арестувани кметове от ДПС. Той заяви, че тя е принципна и се отнася до всички обвиняеми, независимо от политическата им принадлежност.

Василев подчерта, че протестите срещу задържането на кмета на Варна Благомир Коцев и други представители на местната власт са били насочени срещу продължителното им държане в ареста, а не срещу самите разследвания.

Той определи арестите на кметове непосредствено преди първия тур като показни и заяви: „Това беше опит на Радев да вземе заложници“. На въпрос с каква цел би било направено това, Василев отговори: „Е, за да преговаря, очевидно“. Според него балотажът ще покаже дали подобна стратегия е дала резултат.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 какво стана с дебата

    8 4 Отговор
    на хан соло и чубака

    Коментиран от #14

    18:31 29.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 АСЯ АЙ МАЛКО ПО СЕРИОЗНО

    16 3 Отговор
    АЛА БАЛА С ШИШИ НИЙ МНОГО ДОБРЕ ВИ ЗНАЕМ КАКВИ ДАНТЕЛИСТЕ.

    18:34 29.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 К0к0р40

    12 2 Отговор
    Информацията, която получавам през последните часове, е изключително тревожна.

    Сериозни сигнали сочат, че за втория тур се прави организация структури на ДПС да бъдат мобилизирани в подкрепа на Андрей Гюров. По информация, която достига до мен, още вчера по места е била спусната позивна да се гласува за Гюров и вече има активизация в смесените райони.
    Твърди се, че е постигната договорка между старите коалиционни другари Асен Василев и Делян Пеевски – гласове на ДПС за кандидата на ПП-ДБ срещу политически ангажименти след изборите. Това са тежки обвинения и трябва да бъдат проверени докрай, но случващото се пред очите ни поставя въпроси, които никой няма право да подминава.

    18:35 29.10.2026

  • 10 Гробар

    11 2 Отговор
    Коки, как ще обясниш че герб и дпс, вашите приятели, подкрепят Гюров?

    18:35 29.10.2026

  • 11 Красимир Петров

    10 2 Отговор
    Тиквата и Пеевски имат договора с ПП и ДБ.

    18:35 29.10.2026

  • 12 Баце

    8 2 Отговор
    Ха хааа, вервате ли, я пак пуснете изказването на бившият му съдружник, че много точно го е охарактеризирал?

    18:36 29.10.2026

  • 13 Данко

    10 3 Отговор
    Тоя иска ни прати децата на фронта.

    Коментиран от #23, #25

    18:36 29.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 СПРАВЕДЛИВОСТ

    9 2 Отговор
    Производител на военни дронове в Украйна – спонсор на кампанията на Андрей Гюров

    18:39 29.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Гост

    0 1 Отговор
    Всички отричат и не се познават преди избори, след това си краднат заедно

    18:41 29.10.2026

  • 18 кокоре

    3 0 Отговор
    добре давате по 50 ойро на глас, богати сте от някъде...

    Коментиран от #27

    18:41 29.10.2026

  • 19 гражданин

    5 2 Отговор
    И една дума не вярвам на асан !!!

    18:41 29.10.2026

  • 20 Вие за луди ли ни взимате

    4 2 Отговор
    ГЕРБ СДС и ДПС гласуваха за вас.
    Нека да изчакаме неделята защото много ни издразнихте с тази сглобка отново.
    А щяхте да ги унищожавате. Смешници

    18:42 29.10.2026

  • 21 Наблюдател

    5 1 Отговор
    Подсъдимият Асен Василев плати ли си борчовете от няколко милиона към съдружника си когото измами след като фалира общата им фирма!???

    18:44 29.10.2026

  • 22 Отивате при ИТН!

    4 0 Отговор
    Един път се сглобихте, но втора сглобка няма да има.

    18:44 29.10.2026

  • 23 С това управление гарантирано

    2 5 Отговор

    До коментар #13 от "Данко":

    На фронта пусин праща момчетата от републиките. Държи ги бедни и ги ползва за пушечно месо. България както е тръгнала, пак руска губерния ще става с това управление от руски фатмаци, та тогава гарантирано ще се ходи на фронта на страната на просия. Стягай се!

    18:44 29.10.2026

  • 24 Обик. българин

    7 0 Отговор
    Този го мразя,преди да съм го видял.Дебели интриги,нечовешка злоба по адрес на премиера ни.Защо бе аланкоолу?Теб и сбирщината ти която намалява всеки Божи ден,те наказаха българите.Те искат политика в НС,която да е свързана със семействата им,с децата им.Ясно ли ти е?Не им се слушат идиотски нападки от българин към българин.

    18:49 29.10.2026

  • 25 Леля Асена

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Данко":

    Като не искате на Прайда?

    18:49 29.10.2026

  • 26 Спецов

    5 0 Отговор
    Асенчо, чакам те. Стига си плещил по медиите.

    18:50 29.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 !!!?

    2 6 Отговор
    Миктър Кеш и неговия Гълъбарник са се фиксирали във Асен Василев, защото виждат в него най-голямата заплаха за загубата на властта !
    Те усещат с животинско обоняние, че появата на бял свят на убийствения Бюджет ще изкара Народа на площадите !!!?

    Коментиран от #32

    18:54 29.10.2026

  • 31 Българин

    4 0 Отговор
    Не знам защо все още го канят този продажник и лъжец .

    18:57 29.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Васил

    3 1 Отговор
    Пънеш се не пънеш, в неделя гласуваме за Йотова, а вие сте излишни! Жалък и смешен!

    19:01 29.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Боко

    2 0 Отговор
    Базедов мишок 🤪
    Само не ми е ясно кой шошльопак гласува за педофилската групичка мазници 🤔
    Единствено тези които намазват, предполагам 🤔

    19:03 29.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Биско Чекмеджето

    2 0 Отговор
    Във Варна по стадионите едно време пеехме: Съдията, съдията пест. Който разбрал разбрал.

    19:04 29.10.2026

  • 38 ?????

    2 0 Отговор
    Ха ха.
    ПП-тата опряха до Шиши.
    Пак.
    Да им е честито на умнокрасивите им последователи.
    В неделя ще е интересно да наблюдаваме процеса.

    19:04 29.10.2026

  • 39 Абе

    1 0 Отговор
    сектата губи изборите търси спешно компромати

    19:06 29.10.2026

  • 40 ?????

    1 0 Отговор
    Звучи добре - президент Гюров избран със самостоятелната подкрепа на членовете на ДПС.
    Президент на цяла България.
    Що пък да не?
    Струва си поредното - "ало удобно ли е"?

    19:07 29.10.2026

  • 41 Хмм

    0 0 Отговор
    в другите медии има снимки на списъците с имената и брошурата със снимката на ГК

    19:10 29.10.2026

  • 42 Урко

    0 0 Отговор
    какво Недоразумение на Биологията

    19:11 29.10.2026

  • 43 ?????

    0 0 Отговор
    И също така ще е интересно как ще гласуват ромеите след бойкота им на 25.10.
    Ако тръгнат значи тарторите дават кебапчета и някое друго евро.
    Също ще е интересно.

    19:11 29.10.2026

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