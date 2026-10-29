Асен Василев отрече договорки и атакува „Прогресивна България“

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев отхвърли твърденията за договорки с Делян Пеевски или негови посредници за пренасочване на гласове към кандидат-президентската двойка Андрей Гюров – Георги Сандев. В интервю за bTV той заяви, че „Прогресивна България“ и нейните говорители разпространяват опорки за нова управленска сглобка и за изпращане на български войски в Украйна.

По думите му твърденията за задкулисни договорки са част от предизборната реторика на „Прогресивна България“. Василев припомни протестите, довели до падането на кабинета на Росен Желязков, и заяви, че тогава ПП е била сред участниците в демонстрациите, докато Румен Радев е бил в президентството.

Василев говори за отлив на 900 000 избиратели

Според Василев резултатите от първия тур показват сериозно разочарование от управлението на „Прогресивна България“. Той заяви, че около 900 000 избиратели са оттеглили подкрепата си за формацията заради икономическата политика и неизпълнени обещания.

Василев свърза недоволството и с обещанията за мир, като посочи инцидентите с дронове и нападенията срещу плавателни съдове в Черно море. Според него Румен Радев носи политическа отговорност за действията на властта, тъй като формацията му контролира президентството, Министерския съвет и парламента.

Председателят на ПП разкритикува и изявление на Радев за инцидент с румънски кораб. По думите му то е предизвикало сериозен дипломатически проблем и може да затрудни сътрудничеството с Румъния в Черно море. Василев призова избирателите да дадат „червен картон“ на Радев и управлението му, а във връзка с бюджета за 2027 г. заяви, че е необходим институционален коректив.

ПП допуска подкрепа за кандидат за ВСС

Василев отхвърли тезата, че острият тон към „Прогресивна България“ изключва бъдещо сътрудничество при избора на нов Висш съдебен съвет и главен прокурор.

Той заяви, че ПП няма да договаря решенията на партийно ниво, а ще оценява кандидатите според професионалните им качества, независимостта и липсата на зависимости. На въпрос дали партията би подкрепила кандидат на „Прогресивна България“, Василев отговори: „Разбира се, ако кандидатът е изряден и става, никакъв проблем“.

По думите му номинациите вече са разгледани, а решението ще бъде взето след изслушванията, без значение коя партия е предложила съответния кандидат. Василев изрази недоволство и от ограничения достъп до част от документите за номинираните.

„Опит на Радев да вземе заложници“

Председателят на ПП защити позицията на формацията си по делата срещу арестувани кметове от ДПС. Той заяви, че тя е принципна и се отнася до всички обвиняеми, независимо от политическата им принадлежност.

Василев подчерта, че протестите срещу задържането на кмета на Варна Благомир Коцев и други представители на местната власт са били насочени срещу продължителното им държане в ареста, а не срещу самите разследвания.

Той определи арестите на кметове непосредствено преди първия тур като показни и заяви: „Това беше опит на Радев да вземе заложници“. На въпрос с каква цел би било направено това, Василев отговори: „Е, за да преговаря, очевидно“. Според него балотажът ще покаже дали подобна стратегия е дала резултат.

Източници: btvnovinite.bg