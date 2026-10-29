ДБ иска оставки в ЦИК, жалба стигна до ВАС

„Демократична България“ поиска оставки на членове на Централната избирателна комисия, след като ЦИК не установи нарушение на Изборния кодекс в призива на премиера Румен Радев за подкрепа на Илияна Йотова. Решението е прието на 28 октомври с осем гласа „за“ и седем „против“. Паралелно с това инициативният комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев го обжалва пред Върховния административен съд.
Случаят е свързан с изявление на министър-председателя от 26 октомври, разпространено чрез Правителствената информационна служба, официалния сайт на Министерския съвет и страницата на институцията във Facebook. „Демократична България“ посочва, че по случая са били подадени 105 сигнала, но комисията е отказала да се произнесе по същество за разпространението на призива чрез държавните комуникационни канали.
ДБ обвини ЦИК в политическа зависимост
„Между „Прогресивна България“ и „Възраждане“ има нова сглобка и членовете им в ЦИК трябва да си подадат оставките“, заяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов.
По думите му ЦИК не трябва да бъде продължение на изпълнителната власт, а да гарантира честността на изборите. Народният представител от ДБ Александра Стеркова заяви, че членове на комисията са опитали да избегнат разглеждането на сигнала по същество, като са предложили произнасяне с писмо, което според нея не подлежи на последващ съдебен контрол.
Стеркова посочи и други сигнали, включително за предполагаемо въвличане на деца в кампанията на Илияна Йотова, които според нея ЦИК е препращала към други институции. „Няма да търпим отказ от изпълнение на задълженията по контролиране на изборните правила“, заяви тя.
Комитетът иска публикацията да бъде свалена
Инициативният комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев е подал жалба срещу решение № 422-ПВР на ЦИК от 28 октомври. В нея се оспорва изводът, че изявлението е направено преди началото на кампанията за балотажа и извън държавно учреждение. Според комитета фактът, че премиерът не е кандидат, не изключва възможността призивът за подкрепа на определен кандидат да представлява предизборна агитация.
Комитетът е внесъл и нов сигнал до ЦИК, с който иска да бъде проверено защо публикацията продължава да е достъпна на сайта на Министерския съвет след началото на кампанията за втория тур. Според подателите кампанията е започнала на 27 октомври в 19:40 ч., а призивът „Нека да гласуваме за Илияна Йотова“ е останал публикуван и след този момент.
В сигнала се настоява ЦИК да установи дали има нарушение, да разпореди свалянето на публикацията и да провери кои длъжностни лица отговарят за нейното публикуване и поддържане. Поискано е и да се провери използването на публичен ресурс. Жалбата до ВАС е заведена чрез ЦИК на 29 октомври с входящ номер ПВР-09-1612, а новият сигнал е с номер ПВР-09-1613.
ЦИК е изпратила въпроса за евентуалното използване на публичен ресурс към Сметната палата. Инициативният комитет обаче настоява комисията да разгледа и самото разпространение на призива. Оттам искат произнасяне в 24-часовия срок заради наближаващия ден за размисъл и балотажа на президентските избори на 1 ноември. „Държавата не е предизборен щаб“, заявяват от комитета.
Източници: dariknews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Последния Софиянец
Коментиран от #48
19:07 29.10.2026
4 Мдаа!🤔
19:07 29.10.2026
5 Лама мирчев и оня с пенюара
19:08 29.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Инструктор КГБ
19:09 29.10.2026
8 Калъп
19:10 29.10.2026
9 Шорт
До коментар #6 от "Шорт":Д.Б.много лошо!
19:10 29.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Гробар
Коментиран от #42
19:11 29.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Град Козлодуй
19:12 29.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
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18 Гробар
19:15 29.10.2026
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25 Андрей Костов
Кой не скача е червен
19:18 29.10.2026
26 Буфосинхронист
До коментар #21 от "Артилерист":Шепата жълтопаветни илитерати ще бъдат неприятно изненадани в неделя. Приземяване дето викаше бай Тошо.
19:19 29.10.2026
27 ПОМИЙНА ЯМА ЗА
19:19 29.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Гробар
19:22 29.10.2026
30 Отец Афанасий
До коментар #24 от "Гробар":Казах ти да не крадеш никове чадо, това е грях. Господ записва в тефтера и там горе греховете ще трябва да се изкупват. Никой още не е излъгал свети Петър, покай се докато е време, отречи се от фашизма, не се поддавай на лъжите на Лукавия.
19:22 29.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
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33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Обединена карикатура
19:24 29.10.2026
35 Интересно,
19:24 29.10.2026
36 Парадокс
За мен има три важни момента:
1. Държавните институции не бива да се използват за партийна или предизборна агитация!!
2. ЦИК трябва да мотивира решенията си убедително и последователно. Решението с 8 на 7 гласа само по себе си прави още по-важно да има ясни аргументи и прозрачност.
3. Жалбата до ВАС е правилният начин решението да бъде проверено по съдебен ред.
Моето мнение: най-притеснителният въпрос не е дали правилата важат еднакво за всички??
Ако държавният ресурс е използван неправомерно, трябва да има последствия!!ЦИК и съдът трябва ясно да обяснят!
В крайна сметка, доверието в изборите зависи не само от това дали има нарушения, а и от това дали институциите проверяват сигналите БЕЗПРИСТРАСТНО!
19:26 29.10.2026
37 Оказва се
19:27 29.10.2026
38 Прогресивна България и Радев са мошеници
19:29 29.10.2026
39 ПБ и Румен Радев са измамници
19:31 29.10.2026
40 ПБ и Румен Радев не спазват Законите
19:32 29.10.2026
41 Справедливост
19:32 29.10.2026
42 Бай Араб
До коментар #11 от "Гробар":Те колко хора се отказаха от тази дейност заради случая с ,,лицето ,,от село Крушари.
19:33 29.10.2026
43 Наглите ПБ, Радев и Йотова!
19:33 29.10.2026
44 Злоупотреба с власт от Прогресивна БГ
19:34 29.10.2026
45 Прогресивни измамници
Коментиран от #47, #50
19:35 29.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Киро Шприца
До коментар #45 от "Прогресивни измамници":Да, прав си. Сладко беше във властта с нашите ментори от Сглобката,
19:38 29.10.2026
48 Ами
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Били са на някакъв който е бил спонсор на Гюров, пък
Кирчо парапетов бил шеф на фирмата която ги произвежда.
Те пък нямали никаква връзка с ДБ и за всичко са виновни руснаците.
19:38 29.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Гражданин
До коментар #45 от "Прогресивни измамници":Комунистите винаги са имали всичко държавно за свое! Долу смрадливия зелен чорап и комунистка йотовиска!
19:48 29.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Браво! Дръж нарушителите!
19:51 29.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 буря
20:03 29.10.2026
56 Промяна Х
20:04 29.10.2026