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ДБ иска оставки в ЦИК, жалба стигна до ВАС
  Тема: Избори

ДБ иска оставки в ЦИК, жалба стигна до ВАС

29 Октомври, 2026 19:01 1 114 56

  • цик-
  • демократична българия-
  • вас-
  • илияна йотова-
  • президентски избори

Инициативният комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев оспори решението, че в призива за подкрепа на Илияна Йотова няма нарушение

ДБ иска оставки в ЦИК, жалба стигна до ВАС - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Демократична България“ поиска оставки на членове на Централната избирателна комисия, след като ЦИК не установи нарушение на Изборния кодекс в призива на премиера Румен Радев за подкрепа на Илияна Йотова. Решението е прието на 28 октомври с осем гласа „за“ и седем „против“. Паралелно с това инициативният комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев го обжалва пред Върховния административен съд.

Случаят е свързан с изявление на министър-председателя от 26 октомври, разпространено чрез Правителствената информационна служба, официалния сайт на Министерския съвет и страницата на институцията във Facebook. „Демократична България“ посочва, че по случая са били подадени 105 сигнала, но комисията е отказала да се произнесе по същество за разпространението на призива чрез държавните комуникационни канали.

ДБ обвини ЦИК в политическа зависимост

„Между „Прогресивна България“ и „Възраждане“ има нова сглобка и членовете им в ЦИК трябва да си подадат оставките“, заяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов.

По думите му ЦИК не трябва да бъде продължение на изпълнителната власт, а да гарантира честността на изборите. Народният представител от ДБ Александра Стеркова заяви, че членове на комисията са опитали да избегнат разглеждането на сигнала по същество, като са предложили произнасяне с писмо, което според нея не подлежи на последващ съдебен контрол.

Стеркова посочи и други сигнали, включително за предполагаемо въвличане на деца в кампанията на Илияна Йотова, които според нея ЦИК е препращала към други институции. „Няма да търпим отказ от изпълнение на задълженията по контролиране на изборните правила“, заяви тя.

Комитетът иска публикацията да бъде свалена

Инициативният комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев е подал жалба срещу решение № 422-ПВР на ЦИК от 28 октомври. В нея се оспорва изводът, че изявлението е направено преди началото на кампанията за балотажа и извън държавно учреждение. Според комитета фактът, че премиерът не е кандидат, не изключва възможността призивът за подкрепа на определен кандидат да представлява предизборна агитация.

Комитетът е внесъл и нов сигнал до ЦИК, с който иска да бъде проверено защо публикацията продължава да е достъпна на сайта на Министерския съвет след началото на кампанията за втория тур. Според подателите кампанията е започнала на 27 октомври в 19:40 ч., а призивът „Нека да гласуваме за Илияна Йотова“ е останал публикуван и след този момент.

В сигнала се настоява ЦИК да установи дали има нарушение, да разпореди свалянето на публикацията и да провери кои длъжностни лица отговарят за нейното публикуване и поддържане. Поискано е и да се провери използването на публичен ресурс. Жалбата до ВАС е заведена чрез ЦИК на 29 октомври с входящ номер ПВР-09-1612, а новият сигнал е с номер ПВР-09-1613.

ЦИК е изпратила въпроса за евентуалното използване на публичен ресурс към Сметната палата. Инициативният комитет обаче настоява комисията да разгледа и самото разпространение на призива. Оттам искат произнасяне в 24-часовия срок заради наближаващия ден за размисъл и балотажа на президентските избори на 1 ноември. „Държавата не е предизборен щаб“, заявяват от комитета.

Източници: dariknews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    21 6 Отговор
    Кво стана с руските дронове?

    Коментиран от #48

    19:07 29.10.2026

  • 4 Мдаа!🤔

    23 9 Отговор
    Зеленски помага с пари и потопени контейнеровози кампанията на Гюров! Тези хора са много, много опасни!

    19:07 29.10.2026

  • 5 Лама мирчев и оня с пенюара

    21 8 Отговор
    Са много яки

    19:08 29.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Инструктор КГБ

    5 6 Отговор
    Важна е целта, методите и средствата нямат значение.

    19:09 29.10.2026

  • 8 Калъп

    20 3 Отговор
    Чиновници изляти по калъп , с еднакви костюми , еднакви безлични физиономии. Те ще ни донесат голям “прогрес“!

    19:10 29.10.2026

  • 9 Шорт

    16 4 Отговор

    До коментар #6 от "Шорт":

    Д.Б.много лошо!

    19:10 29.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гробар

    18 6 Отговор
    Мирчев, страшилището, от което треперят всички доставчици на пица.

    Коментиран от #42

    19:11 29.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Град Козлодуй

    16 6 Отговор
    Мирчо не българин! Той е крушовец от Крушаре! С баща бивш комунист!

    19:12 29.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Гробар

    9 4 Отговор
    Долу ппдб! 81 години комунизъм стигат!

    19:15 29.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Андрей Костов

    4 3 Отговор
    Иван Гюров
    Кой не скача е червен

    19:18 29.10.2026

  • 26 Буфосинхронист

    9 5 Отговор

    До коментар #21 от "Артилерист":

    Шепата жълтопаветни илитерати ще бъдат неприятно изненадани в неделя. Приземяване дето викаше бай Тошо.

    19:19 29.10.2026

  • 27 ПОМИЙНА ЯМА ЗА

    12 3 Отговор
    Компромати лъжи и само обиди и приказки от 1002 нощи. Със това си държание по цял ден пред камерите и журналисти сте обречени. То и за това сте винаги трети. Направете нещо свястно и запомнящо се.

    19:19 29.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Гробар

    5 0 Отговор
    Председателя на съюза на нашите изселници в Турция мюсюлмани е в София и апелира да се гласува за "Илиянатa Йотова" както я нарича

    19:22 29.10.2026

  • 30 Отец Афанасий

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Гробар":

    Казах ти да не крадеш никове чадо, това е грях. Господ записва в тефтера и там горе греховете ще трябва да се изкупват. Никой още не е излъгал свети Петър, покай се докато е време, отречи се от фашизма, не се поддавай на лъжите на Лукавия.

    19:22 29.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Обединена карикатура

    9 3 Отговор
    на ДБ.

    19:24 29.10.2026

  • 35 Интересно,

    11 4 Отговор
    Кой гласува за тия глупаци и какво очаква?

    19:24 29.10.2026

  • 36 Парадокс

    4 5 Отговор
    Има основателна причина ЦИК да разгледа случая много внимателно!
    За мен има три важни момента:
    1. Държавните институции не бива да се използват за партийна или предизборна агитация!!
    2. ЦИК трябва да мотивира решенията си убедително и последователно. Решението с 8 на 7 гласа само по себе си прави още по-важно да има ясни аргументи и прозрачност.
    3. Жалбата до ВАС е правилният начин решението да бъде проверено по съдебен ред.
    Моето мнение: най-притеснителният въпрос не е дали правилата важат еднакво за всички??
    Ако държавният ресурс е използван неправомерно, трябва да има последствия!!ЦИК и съдът трябва ясно да обяснят!
    В крайна сметка, доверието в изборите зависи не само от това дали има нарушения, а и от това дали институциите проверяват сигналите БЕЗПРИСТРАСТНО!

    19:26 29.10.2026

  • 37 Оказва се

    1 3 Отговор
    че мадуровките гълтат гласове!

    19:27 29.10.2026

  • 38 Прогресивна България и Радев са мошеници

    5 7 Отговор
    Министерският съвет не е предизборен щаб на „Прогресивна България“ и държавните институции не са партийна собственост! Когато официалните канали на правителството разпространяват призив за подкрепа на конкретен кандидат, възниква сериозен въпрос: къде свършва работата на държавата и къде започва предизборната агитация?

    19:29 29.10.2026

  • 39 ПБ и Румен Радев са измамници

    3 7 Отговор
    Държавният ресурс принадлежи на всички граждани, а не на Прогресивна България и хвърчилото лъжец Радев. Публичните институции трябва да служат на обществото, а не да създават предимство на политически участник. Ако подобен призив е разпространяван чрез официалните канали на Министерския съвет, обществото има право да получи ясен отговор кой е взел решението, на какво правно основание и използван ли е публичен ресурс в нарушение на правилата.

    19:31 29.10.2026

  • 40 ПБ и Румен Радев не спазват Законите

    4 5 Отговор
    Тревожно е, ако изборните правила се прилагат избирателно — строго към едни и снизходително към други.

    19:32 29.10.2026

  • 41 Справедливост

    3 4 Отговор
    Въпросът не е кой подкрепя Илияна Йотова, а дали властта спазва еднакви правила за всички кандидати. Държавата трябва да гарантира честни избори, а не да се превръща в инструмент за предизборна подкрепа. Нека ЦИК и ВАС изяснят фактите и се произнесат прозрачно и по закон.

    19:32 29.10.2026

  • 42 Бай Араб

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Гробар":

    Те колко хора се отказаха от тази дейност заради случая с ,,лицето ,,от село Крушари.

    19:33 29.10.2026

  • 43 Наглите ПБ, Радев и Йотова!

    5 5 Отговор
    Министерският съвет не е предизборен щаб на ПБ! Държавата не е партийна собственост, а публичният ресурс не е инструмент за агитация на кандидат. Когато властта бърка държавата с партията, демокрацията плаща цената!

    19:33 29.10.2026

  • 44 Злоупотреба с власт от Прогресивна БГ

    4 4 Отговор
    Министерският съвет не е партийна централа! Държавата не е собственост на ПБ, а институциите не са предизборен мегафон на властта. Властта е временна, но злоупотребата с държавен ресурс оставя следи!

    19:34 29.10.2026

  • 45 Прогресивни измамници

    5 3 Отговор
    ПБ явно бърка държавата с партийната си централа! Министерският съвет не е агитационна платформа, а институция на всички граждани. Кандидатите печелят подкрепа с идеи, не с държавен ресурс!

    Коментиран от #47, #50

    19:35 29.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Киро Шприца

    3 2 Отговор

    До коментар #45 от "Прогресивни измамници":

    Да, прав си. Сладко беше във властта с нашите ментори от Сглобката,

    19:38 29.10.2026

  • 48 Ами

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Били са на някакъв който е бил спонсор на Гюров, пък
    Кирчо парапетов бил шеф на фирмата която ги произвежда.
    Те пък нямали никаква връзка с ДБ и за всичко са виновни руснаците.

    19:38 29.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Гражданин

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "Прогресивни измамници":

    Комунистите винаги са имали всичко държавно за свое! Долу смрадливия зелен чорап и комунистка йотовиска!

    19:48 29.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Браво! Дръж нарушителите!

    1 1 Отговор
    Браво! Дръж нарушителите!

    19:51 29.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 буря

    1 1 Отговор
    в чаша вода...

    20:03 29.10.2026

  • 56 Промяна Х

    1 1 Отговор
    С ВАС СМЕ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ ХАХАХАХА ЕТО ВИ СЕГА ДИКТАТ ЧЕРВЕН ХАХАХАХА

    20:04 29.10.2026

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