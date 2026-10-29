ДБ иска оставки в ЦИК, жалба стигна до ВАС

„Демократична България“ поиска оставки на членове на Централната избирателна комисия, след като ЦИК не установи нарушение на Изборния кодекс в призива на премиера Румен Радев за подкрепа на Илияна Йотова. Решението е прието на 28 октомври с осем гласа „за“ и седем „против“. Паралелно с това инициативният комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев го обжалва пред Върховния административен съд.

Случаят е свързан с изявление на министър-председателя от 26 октомври, разпространено чрез Правителствената информационна служба, официалния сайт на Министерския съвет и страницата на институцията във Facebook. „Демократична България“ посочва, че по случая са били подадени 105 сигнала, но комисията е отказала да се произнесе по същество за разпространението на призива чрез държавните комуникационни канали.

ДБ обвини ЦИК в политическа зависимост

„Между „Прогресивна България“ и „Възраждане“ има нова сглобка и членовете им в ЦИК трябва да си подадат оставките“, заяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов.

По думите му ЦИК не трябва да бъде продължение на изпълнителната власт, а да гарантира честността на изборите. Народният представител от ДБ Александра Стеркова заяви, че членове на комисията са опитали да избегнат разглеждането на сигнала по същество, като са предложили произнасяне с писмо, което според нея не подлежи на последващ съдебен контрол.

Стеркова посочи и други сигнали, включително за предполагаемо въвличане на деца в кампанията на Илияна Йотова, които според нея ЦИК е препращала към други институции. „Няма да търпим отказ от изпълнение на задълженията по контролиране на изборните правила“, заяви тя.

Комитетът иска публикацията да бъде свалена

Инициативният комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев е подал жалба срещу решение № 422-ПВР на ЦИК от 28 октомври. В нея се оспорва изводът, че изявлението е направено преди началото на кампанията за балотажа и извън държавно учреждение. Според комитета фактът, че премиерът не е кандидат, не изключва възможността призивът за подкрепа на определен кандидат да представлява предизборна агитация.

Комитетът е внесъл и нов сигнал до ЦИК, с който иска да бъде проверено защо публикацията продължава да е достъпна на сайта на Министерския съвет след началото на кампанията за втория тур. Според подателите кампанията е започнала на 27 октомври в 19:40 ч., а призивът „Нека да гласуваме за Илияна Йотова“ е останал публикуван и след този момент.

В сигнала се настоява ЦИК да установи дали има нарушение, да разпореди свалянето на публикацията и да провери кои длъжностни лица отговарят за нейното публикуване и поддържане. Поискано е и да се провери използването на публичен ресурс. Жалбата до ВАС е заведена чрез ЦИК на 29 октомври с входящ номер ПВР-09-1612, а новият сигнал е с номер ПВР-09-1613.

ЦИК е изпратила въпроса за евентуалното използване на публичен ресурс към Сметната палата. Инициативният комитет обаче настоява комисията да разгледа и самото разпространение на призива. Оттам искат произнасяне в 24-часовия срок заради наближаващия ден за размисъл и балотажа на президентските избори на 1 ноември. „Държавата не е предизборен щаб“, заявяват от комитета.

Източници: dariknews.bg