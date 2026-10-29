Протест пред руското посолство поиска Митрофанова да бъде отзована

Протест на гражданското сдружение БОЕЦ се провежда пред руското посолство в София с искане руският посланик Елеонора Митрофанова да бъде отзована. Демонстрацията е под надслов „Стоп на руската агресия! Митрофанова вън!“ и започна в 18:30 часа.
Организаторите настояват за категорична реакция на българските власти заради атаките срещу търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Като допълнителен повод са посочени и предполагаеми руски саботажни действия срещу обекти от критичната инфраструктура на страната.
Георги Георгиев: Случаят с кораба потвърждава необходимостта от протест
Председателят на БОЕЦ Георги Георгиев заяви пред Българското национално радио, че акцията е била обявена още в понеделник. По думите му последният инцидент с атакуван и впоследствие потънал кораб потвърждава необходимостта от гражданска реакция.
Той обвини управляващите в „снишаване“ и заяви, че според него властите не назовават предполагаемия агресор при серията от нападения срещу граждански кораби. Тези оценки са позиция на председателя на БОЕЦ и не представляват потвърдено заключение на българските институции.
Какво настоява БОЕЦ
Сдружението иска първо на Русия да бъде връчена официална дипломатическа нота, а след това Митрофанова да бъде обявена за персона нон грата. Георгиев заяви, че миналата седмица представители на БОЕЦ са отишли до руското посолство и са оставили подобна нота в двора, след като не са били приети лично.
По думите му протестите на БОЕЦ ще продължат и след изборите. От руското посолство няма посочена позиция по исканията на демонстрантите в публикуваната информация.
Източници: novini.bg, bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #39, #51
20:06 29.10.2026
2 Овчар
20:06 29.10.2026
3 Чалънджър
20:07 29.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Васил
Коментиран от #64, #72
20:08 29.10.2026
6 Тик-Ток
20:09 29.10.2026
7 Пич
20:09 29.10.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.... ТАКА Е ИЗПРАЩЯЛА ОТ ЗОР МАФИЯТА :)
20:09 29.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хм...
20:10 29.10.2026
11 Протест
чии друг да е?
Коментиран от #12, #20, #33
20:10 29.10.2026
12 Последния Софиянец
До коментар #11 от "Протест":Мирена е два пъти по голям и има дълга надстройка в средата.И няма Старлинк на мачта.
20:12 29.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ставка
Айде чемодан, вокзал, киеф.
20:13 29.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Сатана Z
Коментиран от #29
20:14 29.10.2026
17 Тия в ред ли са?
20:15 29.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Баце,
До коментар #11 от "Протест":Естествено, че е руски. Путин все пак се събуди. Зор голям им беше на евроатлантическите розАви понита, профукаха два трилиона кеш и съсипаха собствените си икономики, но успяха да го събудят. Сега да видим кой Путин ще им хареса повече, будния или спящия.
Коментиран от #67
20:15 29.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
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23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Анонимен
20:16 29.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Тия бойци на фронта, по списък
20:17 29.10.2026
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29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 така, така
Някак все повече се убеждавам, че кликата около умнокрасивите са или доста зомбирани, или добре платени за сеирджийство по софийските улици. И в давата случая, пълна трагедия.
Едва ли в този момент ни трябва да късаме дипломатическите отношения с Русия. После да не ривем.
20:18 29.10.2026
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33 така, така
До коментар #11 от "Протест":И кой го каза? Един експерт, дето не бил съсвесм сигурен!
20:18 29.10.2026
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37 Мурена-300С
Коментиран от #48
20:20 29.10.2026
38 Майтап
20:20 29.10.2026
39 Европеец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не знам омръзна ми от тия глупости вече .... Гледам на снимката оставка на Дани Митов, а пък статията за Митрофанова, но както и да е....Знае ли някой колко са платили на тия негодяй, тая искат оставката на посланичката.... А кога някога не дай си боже Русия удари по България тия негодяи ще бъдат виновните..... Въобще вредни за нашето бъдеще и бъдещето на нашите деца и внуци....
Коментиран от #50, #66
20:20 29.10.2026
40 Лозунги за златни тоалетни
20:21 29.10.2026
41 Калоян Методиев бивш шеф на радев
📉 Във вторник заяви, че преговарял в Европейската комисия, за да запази социални плащания, детски, майчински, пенсии, пари за образование, култура. Още тогава беше ясно, че нагло и предизборно излъга от Велико Търново. За да се оправдае, защото е единственият европейски премиер, който крие в нарушение на закона бюджета на страната от собствените си граждани. Все едно това са неговите пари. Скри ги!
‼️Призовах го незабавно да покаже писмо, кореспонденция, документ от Еврокомисията! Нещо писмено! Не показа нищо! Нула!
🇪🇺 Преди малко Асен
Василев показа писмо от Европейската комисия. Уличаващо българския министър-председател в лъжа. Не се месят в националните бюджети. Не преговарят с него. За какво се харчат парите е въпрос на национални приоритети. Точка! Винаги е било така.
👎 За такова нещо в цяла Европа следва поемане на политическа отговорност. По един начин - с оставка! Особено, ако е рецидив. А случаят е такъв.
Коментиран от #45
20:21 29.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 нннн
20:22 29.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Господ
До коментар #41 от "Калоян Методиев бивш шеф на радев":Отдавна те е убил
20:24 29.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 ТИР
До коментар #15 от "уфф":Някой просто така си изкарва прехраната, условието липса на чест и достойнство,,, потопени са над 500 кораби а те сега се сетили,,,, тънат в мърсотия ама крещят - ту не е Москва,,,
20:24 29.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 !!!?
Коментиран от #57
20:26 29.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Тези
До коментар #1 от "Последния Софиянец":"бойци" напират за фронта, опа.. грешка, за гранта..
20:27 29.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 зор дур зор
20:33 29.10.2026
55 някой знае ли
Коментиран от #63
20:34 29.10.2026
56 Ицо Хазарта
20:34 29.10.2026
57 и кой
До коментар #49 от "!!!?":си ти?
20:35 29.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Какъв боец си
20:37 29.10.2026
60 Сандо
20:37 29.10.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 СМЕШНИ И ЖАЛКИ
20:38 29.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 ПП ПЕТРОХАНЦИТЕ СА СЕ СТИСНАЛИ
20:40 29.10.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 смешарки
20:41 29.10.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 на вниманието
ИЗВЪНРЕДНО: Маман Олеся и британският посланик опитват държавен преврат (ВИДЕО) ВИКАЙТЕ НА КИЛИМЧЕТО МАМАН ОЛЕСЯ И ОНЗИ ПРОВОКАТОР – БРИТАНСКИЯ ПОСЛАНИК! Връчвайте им ноти! Отзовете ги, ако трябва! Дроновете са украински – Magura V5 или Sea Baby. Доказано е от видео, което пусна специализираният сайт maritime. Кадрите са неопровержими. Потвърждават го и морски експерти, потвърждава го и проверката с ИИ.БТВ, Нова и БНТ обаче няма да излъчат тези кадри, защото им е забранено от украинското посолство, където получават надниците си.А пропагандаторът на Зеленски – Ивайло Мирчев от ДБ, от сутринта тръби за „нова руска агресия“.“Руска“ – бабината ти!Докажи! Покажи!Киев и Лондон искат да си спечелят балотажа в неделя, като бунят Черно море. Това е скандална намеса във вътрешните работи на България.
20:43 29.10.2026
71 бай Ставри
20:43 29.10.2026
72 И тебе да зарворят
До коментар #5 от "Васил":В лудницата!!!!?😡😡😡😡😡😡
20:44 29.10.2026
73 куцият
20:46 29.10.2026
74 Град Козлодуй
20:46 29.10.2026