Протест пред руското посолство поиска Митрофанова да бъде отзована

Протест на гражданското сдружение БОЕЦ се провежда пред руското посолство в София с искане руският посланик Елеонора Митрофанова да бъде отзована. Демонстрацията е под надслов „Стоп на руската агресия! Митрофанова вън!“ и започна в 18:30 часа.

Организаторите настояват за категорична реакция на българските власти заради атаките срещу търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Като допълнителен повод са посочени и предполагаеми руски саботажни действия срещу обекти от критичната инфраструктура на страната.

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Георги Георгиев: Случаят с кораба потвърждава необходимостта от протест

Председателят на БОЕЦ Георги Георгиев заяви пред Българското национално радио, че акцията е била обявена още в понеделник. По думите му последният инцидент с атакуван и впоследствие потънал кораб потвърждава необходимостта от гражданска реакция.

„Още в понеделник обявихме това събитие, а случаят от вчера – поредният атакуван и вече, за съжаление, и потънал кораб – само потвърждава, че сме прави“, заяви Георги Георгиев пред БНР.

Той обвини управляващите в „снишаване“ и заяви, че според него властите не назовават предполагаемия агресор при серията от нападения срещу граждански кораби. Тези оценки са позиция на председателя на БОЕЦ и не представляват потвърдено заключение на българските институции.

Какво настоява БОЕЦ

Сдружението иска първо на Русия да бъде връчена официална дипломатическа нота, а след това Митрофанова да бъде обявена за персона нон грата. Георгиев заяви, че миналата седмица представители на БОЕЦ са отишли до руското посолство и са оставили подобна нота в двора, след като не са били приети лично.

По думите му протестите на БОЕЦ ще продължат и след изборите. От руското посолство няма посочена позиция по исканията на демонстрантите в публикуваната информация.

Източници: novini.bg, bnrnews.bg