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Протест пред руското посолство поиска Митрофанова да бъде отзована
  Тема: Украйна

Протест пред руското посолство поиска Митрофанова да бъде отзована

29 Октомври, 2026 20:04 868 74

  • протест-
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  • руско посолство-
  • елеонора митрофанова-
  • черно море

Акцията на БОЕЦ в София е организирана заради атаките срещу търговски кораби в Черно море и предполагаеми саботажни действия

Протест пред руското посолство поиска Митрофанова да бъде отзована - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Протест на гражданското сдружение БОЕЦ се провежда пред руското посолство в София с искане руският посланик Елеонора Митрофанова да бъде отзована. Демонстрацията е под надслов „Стоп на руската агресия! Митрофанова вън!“ и започна в 18:30 часа.

Организаторите настояват за категорична реакция на българските власти заради атаките срещу търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Като допълнителен повод са посочени и предполагаеми руски саботажни действия срещу обекти от критичната инфраструктура на страната.

Още новини от Украйна

Георги Георгиев: Случаят с кораба потвърждава необходимостта от протест

Председателят на БОЕЦ Георги Георгиев заяви пред Българското национално радио, че акцията е била обявена още в понеделник. По думите му последният инцидент с атакуван и впоследствие потънал кораб потвърждава необходимостта от гражданска реакция.

„Още в понеделник обявихме това събитие, а случаят от вчера – поредният атакуван и вече, за съжаление, и потънал кораб – само потвърждава, че сме прави“, заяви Георги Георгиев пред БНР.

Той обвини управляващите в „снишаване“ и заяви, че според него властите не назовават предполагаемия агресор при серията от нападения срещу граждански кораби. Тези оценки са позиция на председателя на БОЕЦ и не представляват потвърдено заключение на българските институции.

Какво настоява БОЕЦ

Сдружението иска първо на Русия да бъде връчена официална дипломатическа нота, а след това Митрофанова да бъде обявена за персона нон грата. Георгиев заяви, че миналата седмица представители на БОЕЦ са отишли до руското посолство и са оставили подобна нота в двора, след като не са били приети лично.

По думите му протестите на БОЕЦ ще продължат и след изборите. От руското посолство няма посочена позиция по исканията на демонстрантите в публикуваната информация.

Източници: novini.bg, bnrnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    46 16 Отговор
    Дронът е украински Магура.Идете пред посолството на Украйна.

    Коментиран от #39, #51

    20:06 29.10.2026

  • 2 Овчар

    37 10 Отговор
    Колко още Факти ще лъже народа..? Колко ще издържи..?

    20:06 29.10.2026

  • 3 Чалънджър

    38 11 Отговор
    Колкото за един екипаж на танк има протестиращи.

    20:07 29.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Васил

    16 40 Отговор
    Крайно време е рашисткото посолство да бъде затворено!

    Коментиран от #64, #72

    20:08 29.10.2026

  • 6 Тик-Ток

    31 11 Отговор
    Сорос е пуснал няколко милиона на нашите негодници от петроханската секта

    20:09 29.10.2026

  • 7 Пич

    30 4 Отговор
    Това се прави на мъж пред дечурлигата, които му вярват!!! Всъщност го захранват розовите понита и Урсулианците, които си правят собствени националисти!!!

    20:09 29.10.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 5 Отговор
    САМО ГОЦЕ ПЪРВАНОВ КИРО ДОБРЕВ И СЕРЕГЙ СТАНИШЕВ ВСЕ ОЩЕ НЕ СА ПОДКРЕПИЛИ ПУБЛИЧНО ГЮРОВ
    .... ТАКА Е ИЗПРАЩЯЛА ОТ ЗОР МАФИЯТА :)

    20:09 29.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хм...

    26 4 Отговор
    Колко бойци се събраха на протеста? И четиримата ли? Или все пак парите не стигнаха за всички?

    20:10 29.10.2026

  • 11 Протест

    7 27 Отговор
    Руски дрон "Мурена" вероятно е потопил кораба край Калиакра - ами руски е,
    чии друг да е?

    Коментиран от #12, #20, #33

    20:10 29.10.2026

  • 12 Последния Софиянец

    18 3 Отговор

    До коментар #11 от "Протест":

    Мирена е два пъти по голям и има дълга надстройка в средата.И няма Старлинк на мачта.

    20:12 29.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ставка

    23 6 Отговор
    Откачалки пълни.
    Айде чемодан, вокзал, киеф.

    20:13 29.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Сатана Z

    10 12 Отговор
    На протеста има рибари от Калиакра които заявяват че мрежите им са пълни с части от руски дронове с надписи "России вперед" и водата е замърсена

    Коментиран от #29

    20:14 29.10.2026

  • 17 Тия в ред ли са?

    13 1 Отговор
    Други направиха Майдана

    20:15 29.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Баце,

    8 7 Отговор

    До коментар #11 от "Протест":

    Естествено, че е руски. Путин все пак се събуди. Зор голям им беше на евроатлантическите розАви понита, профукаха два трилиона кеш и съсипаха собствените си икономики, но успяха да го събудят. Сега да видим кой Путин ще им хареса повече, будния или спящия.

    Коментиран от #67

    20:15 29.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Анонимен

    17 3 Отговор
    Обявявам БОЕЦ за организация нон-грата!

    20:16 29.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Тия бойци на фронта, по списък

    15 6 Отговор
    Какво се пъчат пред Митрофанова, да отиват на фронта

    20:17 29.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 така, така

    18 0 Отговор
    Силно се надявам, че красавците на протеста осъзнават смисъла на лозунгите си, но искрено се съмнявам.
    Някак все повече се убеждавам, че кликата около умнокрасивите са или доста зомбирани, или добре платени за сеирджийство по софийските улици. И в давата случая, пълна трагедия.
    Едва ли в този момент ни трябва да късаме дипломатическите отношения с Русия. После да не ривем.

    20:18 29.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 така, така

    12 0 Отговор

    До коментар #11 от "Протест":

    И кой го каза? Един експерт, дето не бил съсвесм сигурен!

    20:18 29.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Мурена-300С

    2 13 Отговор
    Чорапа можел да вдигне самолет от Балчик, ама чакал дрона да навлезе в териториални води, просто безумен отговор, как може да знаеш че идва безпилотен дрон, да имаш самолет, да имаш и 1 час време за реакция и да стоиш и да чакаш, че даже да имаш наглоста да коментираш ЦИРКАДЖИЯ!

    Коментиран от #48

    20:20 29.10.2026

  • 38 Майтап

    13 1 Отговор
    Снимката кърти!

    20:20 29.10.2026

  • 39 Европеец

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не знам омръзна ми от тия глупости вече .... Гледам на снимката оставка на Дани Митов, а пък статията за Митрофанова, но както и да е....Знае ли някой колко са платили на тия негодяй, тая искат оставката на посланичката.... А кога някога не дай си боже Русия удари по България тия негодяи ще бъдат виновните..... Въобще вредни за нашето бъдеще и бъдещето на нашите деца и внуци....

    Коментиран от #50, #66

    20:20 29.10.2026

  • 40 Лозунги за златни тоалетни

    14 0 Отговор
    Защо не протестират, че украинците живеят за наша сметка по петзвездните хотели, а родителите им са видяли море за последно през соца, че децата им са на море не повече от седмица в годината и едва ли в петзвезден хотел. Защо не протестират, че ние българите и децата ни сме натоварени с милиарди заеми заради златните тоалетни на кураториторите им.

    20:21 29.10.2026

  • 41 Калоян Методиев бивш шеф на радев

    2 13 Отговор
    Премиерът доказано лъже. Румен Радев лъже. Патологично. Постоянно. За всичко.

    📉 Във вторник заяви, че преговарял в Европейската комисия, за да запази социални плащания, детски, майчински, пенсии, пари за образование, култура. Още тогава беше ясно, че нагло и предизборно излъга от Велико Търново. За да се оправдае, защото е единственият европейски премиер, който крие в нарушение на закона бюджета на страната от собствените си граждани. Все едно това са неговите пари. Скри ги!

    ‼️Призовах го незабавно да покаже писмо, кореспонденция, документ от Еврокомисията! Нещо писмено! Не показа нищо! Нула!

    🇪🇺 Преди малко Асен
    Василев показа писмо от Европейската комисия. Уличаващо българския министър-председател в лъжа. Не се месят в националните бюджети. Не преговарят с него. За какво се харчат парите е въпрос на национални приоритети. Точка! Винаги е било така.

    👎 За такова нещо в цяла Европа следва поемане на политическа отговорност. По един начин - с оставка! Особено, ако е рецидив. А случаят е такъв.

    Коментиран от #45

    20:21 29.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 нннн

    14 0 Отговор
    Предизборна дандания. Протестът е за подкрепа на Гюро Украински, а не против Митрофанова.

    20:22 29.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Господ

    5 1 Отговор

    До коментар #41 от "Калоян Методиев бивш шеф на радев":

    Отдавна те е убил

    20:24 29.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 ТИР

    8 0 Отговор

    До коментар #15 от "уфф":

    Някой просто така си изкарва прехраната, условието липса на чест и достойнство,,, потопени са над 500 кораби а те сега се сетили,,,, тънат в мърсотия ама крещят - ту не е Москва,,,

    20:24 29.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 !!!?

    3 14 Отговор
    Митрофанова персона нон грата ! Незабавно вън от България !!!?

    Коментиран от #57

    20:26 29.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Тези

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    "бойци" напират за фронта, опа.. грешка, за гранта..

    20:27 29.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 зор дур зор

    4 0 Отговор
    Какъв боец какво рядко щастие?Онзи плъ...хар Прашате не е ли там?

    20:33 29.10.2026

  • 55 някой знае ли

    5 0 Отговор
    тези протестиращи какво работят? С какво изобщо си изкарват прехраната освен с протести? Виждам все едни и същи физиономии и оставам с впечатлението, че тези работят като протестиращи, за което им се плаща. Иначе няма как работещ човек със семейство и ангажименти да се влачи по всички протести.

    Коментиран от #63

    20:34 29.10.2026

  • 56 Ицо Хазарта

    6 0 Отговор
    Шепа фашисти! Хулиганите от Мутрец са на хранилка в украинското посолство!

    20:34 29.10.2026

  • 57 и кой

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "!!!?":

    си ти?

    20:35 29.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Какъв боец си

    2 0 Отговор
    щом нямаш капка съзнание и познание за да направиш анализ на поведението си спрямо България

    20:37 29.10.2026

  • 60 Сандо

    2 0 Отговор
    Тия бойци нямат и едно отделение,те ако се качат на влака за фронта,където им е мястото едва ще напълнят и едно купе.

    20:37 29.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 СМЕШНИ И ЖАЛКИ

    3 1 Отговор
    Пет човека обявени като ПРОТЕСТ С ИСКАНЕ ЗА ОТЗОВАВАНЕ НА ПОСЛАННИК!?!?!

    20:38 29.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 ПП ПЕТРОХАНЦИТЕ СА СЕ СТИСНАЛИ

    3 0 Отговор
    Да бяхте хвърлили още 200 евро да докарате поне 10 човека. Ставате смешни.

    20:40 29.10.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 смешарки

    2 0 Отговор
    5 викащи русофоби ша гонят посланика на Русия

    20:41 29.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 на вниманието

    0 0 Отговор
    на протестиращите пред руското посолство: ИЗВЪНРЕДНО: Маман Олеся и британският посланик опитват държавен преврат (ВИДЕО) Факла.бг 3 часа 119710 прегледи

    ИЗВЪНРЕДНО: Маман Олеся и британският посланик опитват държавен преврат (ВИДЕО) ВИКАЙТЕ НА КИЛИМЧЕТО МАМАН ОЛЕСЯ И ОНЗИ ПРОВОКАТОР – БРИТАНСКИЯ ПОСЛАНИК! Връчвайте им ноти! Отзовете ги, ако трябва! Дроновете са украински – Magura V5 или Sea Baby. Доказано е от видео, което пусна специализираният сайт maritime. Кадрите са неопровержими. Потвърждават го и морски експерти, потвърждава го и проверката с ИИ.БТВ, Нова и БНТ обаче няма да излъчат тези кадри, защото им е забранено от украинското посолство, където получават надниците си.А пропагандаторът на Зеленски – Ивайло Мирчев от ДБ, от сутринта тръби за „нова руска агресия“.“Руска“ – бабината ти!Докажи! Покажи!Киев и Лондон искат да си спечелят балотажа в неделя, като бунят Черно море. Това е скандална намеса във вътрешните работи на България.

    20:43 29.10.2026

  • 71 бай Ставри

    0 0 Отговор
    Запуснат през изкуствен интелект, записът на дрона преди удара с кораба, AI дава категоричен отговор, че това е украински дрон "Магура 5". Така че тези да ходят да протестират пред украинското или пред британското посолство.

    20:43 29.10.2026

  • 72 И тебе да зарворят

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Васил":

    В лудницата!!!!?😡😡😡😡😡😡

    20:44 29.10.2026

  • 73 куцият

    0 0 Отговор
    Чак изкривен от ЗЛОБА.....цъцъцъцъцъцъцъъъ!!!🤔

    20:46 29.10.2026

  • 74 Град Козлодуй

    0 0 Отговор
    Пред руското посолство обикновено протестират тея бояджиите хаджи и бабаджян. Ама то вярно кой първи вземе парата той ходи да се прави на циркаджия!

    20:46 29.10.2026

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