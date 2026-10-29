Украински братя помагали при пожара на автобуса край Масларево

Двама братя от Украйна са помагали на пътниците да излязат от запалилия се автобус след тежката катастрофа край село Масларево. При инцидента на 28 октомври автобус по линия Букурещ–София се е ударил в два товарни автомобила, а двамата шофьори на камионите са загинали.

Максим Депутатов разказва, че брат му е счупил прозорец, през който са били извеждани хората. „Брат ми счупи прозореца и помогнахме на хората да излязат през прозореца. Само аз и брат ми помагахме“, казва той пред bTV. По думите му след инцидента не е видял къде е отишъл шофьорът на автобуса, а брат му го е забелязал да седи.

Свидетел твърди, че шофьорът е използвал телефон

Депутатов заявява, че автобусът е бил управляван с прекалено висока скорост, но не може да посочи точна. Той описва пътя като много хлъзгав и твърди, че е видял шофьора да използва телефон по време на движение.

„Беше прекалено бързо. Не знам с каква скорост точно. Но и пътят беше много хлъзгав. Видях и как шофьорът използваше телефона си“, казва Максим Депутатов.

Според него друг пътник се е обадил в полицията още преди катастрофата, за да подаде сигнал за използването на телефон от водача. Тези твърдения са част от разказа на свидетел и не представляват установен факт за причината за произшествието.

При пожара Максим Депутатов е загубил багажа и документите си. Той твърди, че пътниците сами са си купили билети за влак до София, след като са напуснали мястото на инцидента.

Разследването продължава

Фирмата, чийто автобус е оперирал от името на FlixBus, е заявила, че ще разгледа всеки сигнал от пътниците. В позиция, цитирана от bTV, FlixBus посочва, че обстоятелствата около катастрофата се разследват и че на този етап не може да се правят заключения за причините или евентуалната отговорност.

По случая са назначени автотехнически експертизи. Проверява се и дали българският тир, участвал в първоначалния сблъсък, е бил с валиден технически преглед. Сред основните версии са несъобразена скорост и мокра настилка.

От Областното пътно управление във Велико Търново посочват, че мястото е със сравнително стръмен наклон и лека крива. В участъка са забранени изпреварването и движението с превишена скорост.

Източници: btvnovinite.bg