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Украински братя помагали при пожара на автобуса край Масларево
  Тема: Войната на пътя

Украински братя помагали при пожара на автобуса край Масларево

29 Октомври, 2026 20:42 408 6

  • масларево-
  • автобус-
  • катастрофа-
  • украинци-
  • разследване

Максим Депутатов твърди, че шофьорът е карал бързо и е използвал телефон. По случая са назначени автотехнически експертизи

Украински братя помагали при пожара на автобуса край Масларево - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама братя от Украйна са помагали на пътниците да излязат от запалилия се автобус след тежката катастрофа край село Масларево. При инцидента на 28 октомври автобус по линия Букурещ–София се е ударил в два товарни автомобила, а двамата шофьори на камионите са загинали.

Максим Депутатов разказва, че брат му е счупил прозорец, през който са били извеждани хората. „Брат ми счупи прозореца и помогнахме на хората да излязат през прозореца. Само аз и брат ми помагахме“, казва той пред bTV. По думите му след инцидента не е видял къде е отишъл шофьорът на автобуса, а брат му го е забелязал да седи.

Свидетел твърди, че шофьорът е използвал телефон

Депутатов заявява, че автобусът е бил управляван с прекалено висока скорост, но не може да посочи точна. Той описва пътя като много хлъзгав и твърди, че е видял шофьора да използва телефон по време на движение.

„Беше прекалено бързо. Не знам с каква скорост точно. Но и пътят беше много хлъзгав. Видях и как шофьорът използваше телефона си“, казва Максим Депутатов.

Според него друг пътник се е обадил в полицията още преди катастрофата, за да подаде сигнал за използването на телефон от водача. Тези твърдения са част от разказа на свидетел и не представляват установен факт за причината за произшествието.

При пожара Максим Депутатов е загубил багажа и документите си. Той твърди, че пътниците сами са си купили билети за влак до София, след като са напуснали мястото на инцидента.

Разследването продължава

Фирмата, чийто автобус е оперирал от името на FlixBus, е заявила, че ще разгледа всеки сигнал от пътниците. В позиция, цитирана от bTV, FlixBus посочва, че обстоятелствата около катастрофата се разследват и че на този етап не може да се правят заключения за причините или евентуалната отговорност.

По случая са назначени автотехнически експертизи. Проверява се и дали българският тир, участвал в първоначалния сблъсък, е бил с валиден технически преглед. Сред основните версии са несъобразена скорост и мокра настилка.

От Областното пътно управление във Велико Търново посочват, че мястото е със сравнително стръмен наклон и лека крива. В участъка са забранени изпреварването и движението с превишена скорост.

Източници: btvnovinite.bg


Велико Търново / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ставка

    3 2 Отговор
    Братя по оръжие.
    Абакалъм.

    20:44 29.10.2026

  • 2 Овчар

    2 5 Отговор
    Кой налива бензин в огъня ФАКТИ..?

    20:48 29.10.2026

  • 3 хехе

    4 6 Отговор
    Тия братя защо не са на фронта да помагат на зеления.

    20:48 29.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 С бензин

    2 0 Отговор
    ли са поливали или с нафта!?

    20:53 29.10.2026

  • 6 Българин 🇧🇬

    1 0 Отговор
    БрАво на братята ! Дано азовците на натовската киевска хунта Никога не ги хванат и изпратят на фронта срещу Русия !

    20:58 29.10.2026

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