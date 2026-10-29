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Румен Радев за Черно море: България е стигнала върха на възможностите си
  Тема: Украйна

Румен Радев за Черно море: България е стигнала върха на възможностите си

29 Октомври, 2026 21:44 593 27

  • румен радев-
  • черно море-
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  • шабла-
  • нато

Премиерът потвърди, че видеозапис от атаката край Шабла е предаден на съюзниците. Произходът на дроновете все още се изяснява

Румен Радев за Черно море: България е стигнала върха на възможностите си - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

България е стигнала върха на това, което може да направи с наличните си национални и съюзнически способности заради атаките с дронове в Черно море. Това заяви премиерът Румен Радев пред журналисти, като потвърди, че има видеозапис от нападението срещу контейнеровоз край Шабла.

Кадрите вече са споделени със съюзниците, а по тях се извършват експертизи. По думите на Радев целта е да бъде установен произходът на дроновете и да има ясно доказателство кой стои зад атаките.

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„Очаква се най-сетне да имаме отговор и ясно доказателство кой извършва тези атаки“, заяви премиерът.

Радев подчерта, че на този етап не може да каже дали дроновете са руски или украински. Той заяви, че ако бъде доказан произходът им, България ще реагира дипломатически.

„Ако се докаже какъв е произходът на тези дронове, аз моментално, даже министърът на външните работи ще извика който и да е посланик, за да му връчи протестна нота“, каза Радев.

Подготвени са били самолети L-39

Премиерът посочи, че България не може да предприема действия извън териториалните си води, тъй като това би нарушило международното право. По думите му самолети L-39, базирани в Балчик, са били готови да бъдат вдигнати, ако дроновете са навлезли в българските териториални води.

До такава реакция не се е стигнало. Радев обясни, че страната не разполага с достатъчно военноморски сили, за да поддържа постоянно присъствие във всички части на изключителната икономическа зона. Ограниченията са свързани и с броя и възможностите на корабите, както и с метеорологичните условия.

„Нашите кораби са ограничени като брой и като възможности. Ние не можем да поемем едно непрекъснато дежурство в цялата изключителна икономическа зона“, заяви премиерът.

България очаква подкрепа от НАТО

Радев потвърди, че е поставил пред генералния секретар на НАТО Марк Рюте въпроса за допълнителна съюзническа подкрепа. Той посочи, че ресурсите на Алианса също имат предел, тъй като са разпределени от Балтийско море през сушата до Черно море.

Според премиера допълнителното посочване на предполагаем извършител няма да е достатъчно, за да спре атаките. Той даде за пример Румъния, която е заявила, че дроновете са руски, но това не е предотвратило ново нападение.

Радев определи прекратяването на огъня, сядането на масата за мирни преговори и политическата воля за диалог като единствената гаранция, че атаките ще спрат.

Източници: dariknews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    13 5 Отговор
    фатмака толкоз си може

    21:47 29.10.2026

  • 2 Спецназ

    4 7 Отговор
    Дроновете са украински.

    Такива подводни дронове руснаците нямат, но на

    украинците им бяха доставени 20 от Великобритания!

    Сеха хъката-муката да не кажем кои са... АРЕ СТИГА БЕ!!

    ФАКТ!

    Коментиран от #9, #16

    21:48 29.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Помак

    5 1 Отговор
    А тие до къде стигна
    ..кри.вата кр.уша...издигна Плевнелиев -а в пола ..99,99% неглижиран и обиждана от обществото...и ти като тиквата мага.рета ни предлагаш

    21:49 29.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Горски

    4 2 Отговор
    Нали са ви казали Франсетата 30 мин по-рано, че идват дроновете!!! Тези корвети за какво са? Не могат ли един катер да уцелят, каквото представляват водните дронове? А нашите пратили направо спасителните лодки? Къде е нато? Къде е Соломон Паси? Къде са парите за защита? Къде е българската армия! Къде са мазохистите ? Британски Скаут, доставени на Украйна, транспортирани през България. Това са фактите до сега. Мирчев къде се покри? Къде са и другите умнокрасиви ревачи? Баш тия дето разсипаха българската армия - реват що България е беззащитна. Той лесно ще каже,че дронът е руски.Ама после как ще посмее да каже,че в контейнерите не е имало чорапи,червила и гащи,а ядрени бойни глави за режима в Киiв ? А ? Чудя се, защо не спасят някой от плаващите контейнери, за да разберем какво е това ,,гориво", което се пренася в контейнери? Днес цял ден в мрежата вървят кадри от случилото се. Дронът е ясно разпознаваем и е инденерициран от експерти както окраински "Magura V5" или "Sea Baby". Изгледайте си го по “Генералски в Генералния щаб” и министерски съвет! То и французите ви пуснаха данни в реално време ама полза никаква. Вземащата само заплати безполезна гилдия на шапкарите не може дрон да неутрализира, камо ли ракета не дай Боже ! А сте със самочувствие че може да управлявате и навсякъде се напълни с воени по управленските структури !

    21:50 29.10.2026

  • 7 Радев-

    5 3 Отговор
    "Чий е дрона все още се изяснява, но със сигурност не е руски"

    21:51 29.10.2026

  • 8 Разбира

    3 6 Отговор
    Се, че няма да изяснят, за да може да подскачат, как е възможно да е руски!
    И какво от това?!
    Това е въпросът!
    НАТО няма никакви сили за война с Русия, защото САЩ няма да участва!

    21:51 29.10.2026

  • 9 Май не си гледал видеото още.

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Спецназ":

    Изгледай го и отговори! Това на него подводен дрон ли е?

    21:52 29.10.2026

  • 10 Каквито са управниците

    7 1 Отговор
    такъв е и върхът им, но не и на България!

    21:53 29.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Една Празна Глава !

    7 1 Отговор
    Не Разполага !

    С Много Възможности !

    Коментиран от #18

    21:59 29.10.2026

  • 14 Тошко

    5 2 Отговор
    Радев вече е жалък да се маха като нищо не може, нищо не зависило от него, не било негова отговорност и тем подобни опорки

    22:00 29.10.2026

  • 15 ТАКАВА МИШКА

    6 2 Отговор
    КАТО МУНЧО

    НЯМА НИКЪДЕ.

    И ИМА НАГЛОСТТА ДА СЕ НАРИЧА ГЕНЕРАЛ

    СТРАХЛИВА РУСКА ПОДЛОГА.

    ОТ НАЙ МИРИЗЛИВИТЕ.

    22:01 29.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Върховен Рублен

    4 2 Отговор
    Върховен Крадев!!
    Евалата, ще те поканят да четкаш кенефите в Кремъл

    22:03 29.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Българин

    5 2 Отговор
    Румен Радев е марионетка на Путин

    22:05 29.10.2026

  • 20 ЕМИ РАЗВЕЙ

    3 1 Отговор
    БЕЛИЯТ ФЛАГ ТОГАВА...И ТОВА Е МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРИЯ..СРАМ И ПОЗОР..

    22:05 29.10.2026

  • 21 Благой от СОФстрой

    3 2 Отговор
    Зеленочорапник предател-никаквец!

    22:08 29.10.2026

  • 22 Краси

    4 2 Отговор
    Станахме за смях пред целия свят с това постоянно навеждане пред Путин и Митрофанова. Озъртаме се като зайци в храсти и нямаме смелост да произнесем това което и ние и другите знаят, чии са дроновете които потапят кораби и убиват моряци край бреговете ни. Това е позор!

    22:11 29.10.2026

  • 23 Абе, дали пък все още не е късно

    1 2 Отговор
    да подадем прошение да станем автономна республика в състава на РФ? Два пъти вече сме го правили, трети път - за късмет.

    22:13 29.10.2026

  • 24 Опа

    3 2 Отговор
    Румба, ти и твоите крадливи служебни правителства и протежетата от промяната ни докарахте на тоя хал.

    Коментиран от #26

    22:16 29.10.2026

  • 25 Решетников

    1 2 Отговор
    Румен, никаква оставка. Дай го с 200 на народа.

    22:19 29.10.2026

  • 26 хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Опа":

    Ето я и ГЕП-ераската Тиква, която се мъчи да прехвърли всичко на военната Тиква.

    ХАХАХА! Я реви още бе ГЕП-ерастийо!

    22:19 29.10.2026

  • 27 Поне Свали !

    1 0 Отговор
    Гащите Да Си Готов !

    Докато !

    Чакаш !

    22:20 29.10.2026

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