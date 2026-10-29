Румен Радев за Черно море: България е стигнала върха на възможностите си

България е стигнала върха на това, което може да направи с наличните си национални и съюзнически способности заради атаките с дронове в Черно море. Това заяви премиерът Румен Радев пред журналисти, като потвърди, че има видеозапис от нападението срещу контейнеровоз край Шабла.

Кадрите вече са споделени със съюзниците, а по тях се извършват експертизи. По думите на Радев целта е да бъде установен произходът на дроновете и да има ясно доказателство кой стои зад атаките.

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„Очаква се най-сетне да имаме отговор и ясно доказателство кой извършва тези атаки“, заяви премиерът.

Радев подчерта, че на този етап не може да каже дали дроновете са руски или украински. Той заяви, че ако бъде доказан произходът им, България ще реагира дипломатически.

Подготвени са били самолети L-39

„Ако се докаже какъв е произходът на тези дронове, аз моментално, даже министърът на външните работи ще извика който и да е посланик, за да му връчи протестна нота“, каза Радев.

Премиерът посочи, че България не може да предприема действия извън териториалните си води, тъй като това би нарушило международното право. По думите му самолети L-39, базирани в Балчик, са били готови да бъдат вдигнати, ако дроновете са навлезли в българските териториални води.

До такава реакция не се е стигнало. Радев обясни, че страната не разполага с достатъчно военноморски сили, за да поддържа постоянно присъствие във всички части на изключителната икономическа зона. Ограниченията са свързани и с броя и възможностите на корабите, както и с метеорологичните условия.

България очаква подкрепа от НАТО

„Нашите кораби са ограничени като брой и като възможности. Ние не можем да поемем едно непрекъснато дежурство в цялата изключителна икономическа зона“, заяви премиерът.

Радев потвърди, че е поставил пред генералния секретар на НАТО Марк Рюте въпроса за допълнителна съюзническа подкрепа. Той посочи, че ресурсите на Алианса също имат предел, тъй като са разпределени от Балтийско море през сушата до Черно море.

Според премиера допълнителното посочване на предполагаем извършител няма да е достатъчно, за да спре атаките. Той даде за пример Румъния, която е заявила, че дроновете са руски, но това не е предотвратило ново нападение.

Радев определи прекратяването на огъня, сядането на масата за мирни преговори и политическата воля за диалог като единствената гаранция, че атаките ще спрат.

Източници: dariknews.bg