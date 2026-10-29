Румен Радев за Черно море: България е стигнала върха на възможностите си

България е стигнала върха на това, което може да направи с наличните си национални и съюзнически способности заради атаките с дронове в Черно море. Това заяви премиерът Румен Радев пред журналисти, като потвърди, че има видеозапис от нападението срещу контейнеровоз край Шабла.
Кадрите вече са споделени със съюзниците, а по тях се извършват експертизи. По думите на Радев целта е да бъде установен произходът на дроновете и да има ясно доказателство кой стои зад атаките.
Радев подчерта, че на този етап не може да каже дали дроновете са руски или украински. Той заяви, че ако бъде доказан произходът им, България ще реагира дипломатически.
Подготвени са били самолети L-39
Премиерът посочи, че България не може да предприема действия извън териториалните си води, тъй като това би нарушило международното право. По думите му самолети L-39, базирани в Балчик, са били готови да бъдат вдигнати, ако дроновете са навлезли в българските териториални води.
До такава реакция не се е стигнало. Радев обясни, че страната не разполага с достатъчно военноморски сили, за да поддържа постоянно присъствие във всички части на изключителната икономическа зона. Ограниченията са свързани и с броя и възможностите на корабите, както и с метеорологичните условия.„Нашите кораби са ограничени като брой и като възможности. Ние не можем да поемем едно непрекъснато дежурство в цялата изключителна икономическа зона“, заяви премиерът.
България очаква подкрепа от НАТО
Радев потвърди, че е поставил пред генералния секретар на НАТО Марк Рюте въпроса за допълнителна съюзническа подкрепа. Той посочи, че ресурсите на Алианса също имат предел, тъй като са разпределени от Балтийско море през сушата до Черно море.
Според премиера допълнителното посочване на предполагаем извършител няма да е достатъчно, за да спре атаките. Той даде за пример Румъния, която е заявила, че дроновете са руски, но това не е предотвратило ново нападение.
Радев определи прекратяването на огъня, сядането на масата за мирни преговори и политическата воля за диалог като единствената гаранция, че атаките ще спрат.
Източници: dariknews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
21:47 29.10.2026
2 Спецназ
Такива подводни дронове руснаците нямат, но на
украинците им бяха доставени 20 от Великобритания!
Сеха хъката-муката да не кажем кои са... АРЕ СТИГА БЕ!!
ФАКТ!
Коментиран от #9, #16
21:48 29.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Помак
..кри.вата кр.уша...издигна Плевнелиев -а в пола ..99,99% неглижиран и обиждана от обществото...и ти като тиквата мага.рета ни предлагаш
21:49 29.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Горски
21:50 29.10.2026
7 Радев-
21:51 29.10.2026
8 Разбира
И какво от това?!
Това е въпросът!
НАТО няма никакви сили за война с Русия, защото САЩ няма да участва!
21:51 29.10.2026
9 Май не си гледал видеото още.
До коментар #2 от "Спецназ":Изгледай го и отговори! Това на него подводен дрон ли е?
21:52 29.10.2026
10 Каквито са управниците
21:53 29.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Една Празна Глава !
С Много Възможности !
Коментиран от #18
21:59 29.10.2026
14 Тошко
22:00 29.10.2026
15 ТАКАВА МИШКА
НЯМА НИКЪДЕ.
И ИМА НАГЛОСТТА ДА СЕ НАРИЧА ГЕНЕРАЛ
СТРАХЛИВА РУСКА ПОДЛОГА.
ОТ НАЙ МИРИЗЛИВИТЕ.
22:01 29.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Върховен Рублен
Евалата, ще те поканят да четкаш кенефите в Кремъл
22:03 29.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Българин
22:05 29.10.2026
20 ЕМИ РАЗВЕЙ
22:05 29.10.2026
21 Благой от СОФстрой
22:08 29.10.2026
22 Краси
22:11 29.10.2026
23 Абе, дали пък все още не е късно
22:13 29.10.2026
24 Опа
Коментиран от #26
22:16 29.10.2026
25 Решетников
22:19 29.10.2026
26 хаха
До коментар #24 от "Опа":Ето я и ГЕП-ераската Тиква, която се мъчи да прехвърли всичко на военната Тиква.
ХАХАХА! Я реви още бе ГЕП-ерастийо!
22:19 29.10.2026
27 Поне Свали !
Докато !
Чакаш !
22:20 29.10.2026