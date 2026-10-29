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Румен Радев призова за прекратяването на огъня в Украйна
  Тема: Украйна

Румен Радев призова за прекратяването на огъня в Украйна

29 Октомври, 2026 22:27 994 32

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  • руска агресия

Премиерът отново изрази позицията си, че Европейският съюз и НАТО трябва да насочат усилията си в подкрепа на диалога и мирните преговори

Румен Радев призова за прекратяването на огъня в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Има едно-единствено решение, за да сме сигурни, че тези атаки срещу търговското корабоплаване в Черно море най-сетне ще спрат. Това е прекратяването на огъня и сядане на масата за мирни преговори. Това заяви пред медии премиерът Румен Радев в отговор на журналистически въпроси.

Министър-председателят съобщи, че видеоизображението на дрона и всички факти вече са споделени с нашите съюзници и в момента се правят всички възможни експертизи. „Очаквам най-сетне да имаме отговор и ясно доказателство кой извършва тези атаки“, посочи Румен Радев.

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Премиерът заяви, че България предприема инициативи на международно и регионално ниво по тези случаи и въпросът е поставен пред генералния секретар на ООН, пред генералния секретар на НАТО, председателите на Европейската комисия и Европейския съвет, както и пред страните от региона. Всичко това, което се прави до момента, плюс пълната мобилизация на способностите на нашите Въоръжени сили и способностите на съюзниците, вече сме използвали всички възможности, подчерта министър-председателят.

Румен Радев посочи още, че дори и да разполага със способности за въздействие извън териториалните си води, действията на България са ограничени от международното право и страната не може да предприема действия извън тях в нарушение на установените правила.

Премиерът съобщи, че съюзническите патрулиращи самолети вече работят в координация с българските командни центрове и се осъществява обмен на информация. Френски патрулиращ самолет е открил дроновете около половин час преди удара срещу „CONTSHIP JET“ и е подал информация за посоката им на движение, което е позволило на екипажа на атакувания кораб да се евакуира.

Премиерът акцентира също, че българските ВВС са били в готовност да изпратят самолети от авиобазата край Балчик, за да въздействат срещу дроновете, ако те навлязат в териториалните води на страната, но до това не се е стигнало. Въоръжението, с което разполага НАТО, е разположено от Балтийско море през сушата до Черно море, но също има предел. Така че се прави всичко възможно, но единствената стопроцентова гаранция за спиране на атаките срещу търговските кораби, това е прекратяване на огъня и политическа воля за диалог, подчерта Румен Радев.

Премиерът отново изрази позицията си, че Европейският съюз и НАТО трябва да насочат усилията си в подкрепа на диалога и мирните преговори и посочи като положителен знак започналите инициативи в тази насока от президента на Финландия Александър Стуб и премиера на Норвегия Юнас Гар Стьоре с руския президент Владимир Путин.

В отговор на журналистически въпрос дали при доказан руски произход на дроновете ще бъде извикан за разговор руският посланик в София, премиерът заяви, че България ще реагира незабавно при установяване на техния произход. „Категорично. Ако се докаже с какъв произход са тези дронове, министърът на външните работи ще извика официално който и да е посланик, за да му връчи протестна нота“, заяви Румен Радев.

В отговор на журналистически въпрос относно разпространените в някои български медии заглавия от румънски сайтове, в които изказването на премиера Радев по време на Софийския икономически форум е подложено на критики, министър-председателят заяви, че не е чел заглавията в румънски медии, но те най-вероятно отразяват спекулация, недоразумение или загуба в превода на думите му.

Политици в България усърдно насаждат тезата, че видите ли, ако обвиним Русия като източник на атаката и размахаме пръст, това ще ни защити, но реалността я опровергава, посочи премиерът. Той добави, че Румъния е заявила, че дроновете са руски, но това не я защитило. „На следващия ден дронове потопиха кораб и то в нейните териториални води“, отбеляза още Румен Радев. Затова позицията на българския премиер е, че спирането на атаките срещу търговското корабоплаване в Черно море изисква спиране на военните действия между Русия и Украйна и постигане на устойчив мир.

В отговор на журналистически въпрос премиерът Радев каза още, че Министерският съвет ще изпълни решенията на Централната избирателна комисия и на съда по отношение на подадените сигнали за предизборна агитация. ЦИК вече взе решение, че министър-председателят не е направил такова административно нарушение.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рублен Крадев

    17 10 Отговор
    Е по трагичен от Виденов, категорично

    22:29 29.10.2026

  • 2 браво

    8 16 Отговор
    Радев е велик !!

    Коментиран от #20, #24

    22:29 29.10.2026

  • 3 Да не се е кандидатирал за Мис Свят?

    15 6 Отговор
    Световен мир, ала-бала? Поне да звънне на Путин.

    Коментиран от #16

    22:30 29.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Рано е не бързай

    2 7 Отговор
    има цели за изпълняване

    22:30 29.10.2026

  • 6 кат ми пееш пенке ле кой те слуша

    4 4 Отговор
    а кажи високо кат ходиш в брюксел на мъурсилите да чуят
    за прекратяването на огъня в иран
    та чак бай дончо да се опули

    22:33 29.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Много

    10 10 Отговор
    Некадърен, но лъжлив, подмолен, и незаинтересован от проблемите на българите! Фърчи си на воаяжи насам натам и обещава каквото му поискат Урсулианците!

    22:33 29.10.2026

  • 9 Анонимен

    14 8 Отговор
    ОСТАВКА НА ГОСПОДИН ПРОРУСКИ САМОЗАБРАВИЛ СЕ ОЗЛОБЕН СЪЗДАВА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ СКАНДАЛ С РУМЪНИЯ ОСТАВКААААА

    22:34 29.10.2026

  • 10 Николова , София

    12 7 Отговор
    Йотова сега говори по БНТ и иска да ни убеди че са я подвели да помилва...Йотова не може да е президент ,тя не може да носи отговорност ,освен това има зависимости и корупция !

    22:37 29.10.2026

  • 11 Анонимен

    5 9 Отговор
    Хора, не осъзнавате ли колко сме близо до реални бомби у нас? Един грешен управляващ и с нас е свършено.

    22:37 29.10.2026

  • 12 Кого призова филанкешията ли?

    9 6 Отговор
    И площадът ще призове като види бюджета дондев!
    Оставка некадърник!

    22:38 29.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Сила

    7 4 Отговор
    Мунчо Клепара , позора на България !!!!
    Тъкмо си мислиш , че сме стигнали дъното с Тиквата и Шиши и оп , Мунчо се появи ....

    Коментиран от #23, #29

    22:43 29.10.2026

  • 15 Историк

    6 2 Отговор
    Да се обади на своя ментор Путин и да му нареди да спре войната незабавно като изтегли руските войски, а не като съдейства за капитулация на Украйна в услуга на воънстващия Путин.

    22:44 29.10.2026

  • 16 Сила

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Да не се е кандидатирал за Мис Свят?":

    Световен мир и да няма гладуващи в Африка ....
    Така е по шаблон !!!

    22:45 29.10.2026

  • 17 Армията

    5 1 Отговор
    В тази нашата армия има ли мъже и генерали, или само съветско полови страхливци?

    22:46 29.10.2026

  • 18 Благой от СОФстрой

    3 1 Отговор
    Шапкаря "от умрял писмо" получавал ли е та призовава?

    22:46 29.10.2026

  • 19 Ситеньо де Баджанак

    6 1 Отговор
    Докога ще се излагаш .прочу се по света що за Миньо си.Тала те наричат е се ветоените медии
    Само празни приказки и безсмислици. ААА ве не се и на събор в Катунци там така ще лъжеш

    22:48 29.10.2026

  • 20 Колко Велик

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "браво":

    Може да бъде един Шапкар?

    22:49 29.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Прекратяване

    3 1 Отговор
    Радев, обади ли се на Путин бе? Кажи му да спре да пуца. Може да удариш Тръмп
    в земята бе.

    22:55 29.10.2026

  • 23 Респект

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Сила":

    за този коментар. Ще го цитирам с твое позволение.

    22:57 29.10.2026

  • 24 Без майтап

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "браво":

    По велик и от Ружа Игнатова.

    22:58 29.10.2026

  • 25 ха, ха, ха...

    3 0 Отговор
    Има едно-единствено решение, за да сме сигурни, че тези атаки срещу търговското корабоплаване в Черно море най-сетне ще спрат. Това е прекратяването на огъня и сядане на масата за мирни преговори. Това заяви пред медии премиерът Румен Радев в отговор на журналистически въпроси. А като е заявил, Путин какво каза? Ще преговаряме ли за примирие или друг път ще видим?

    22:58 29.10.2026

  • 26 Гумен Радев

    5 1 Отговор
    Гумене, ти си абсолютен позор за България. Приведен и надупен ушак, слуга на Русия, дебела чугунена комунистическа кратуна....

    23:04 29.10.2026

  • 27 Врагове не ни трябват

    0 2 Отговор
    Защо не денонсира пораженското гюрово 10-годишно споразумение с Украйна?
    Според това споразумение ние сме васали на киевската хунта!
    И сега фалшиво се крие зад призиви за мир, както се скри зад снимката с Путин преди изборите. Както излъга за референдума за еврото. Този е по-нагъл лъжец от Боко.
    И също като Боко отстрелва неудобни мутроолигарси и граби всички уязвими работещи.
    Такова падение може да преживее само овчи народ...врагове не ни трябва при такива безчестни и продажни управленци.

    Коментиран от #31

    23:15 29.10.2026

  • 28 Ха сега де...

    0 1 Отговор
    Призова!?! Какво значи призова, ами те всики от 4.5 години насам призовават за същото? Нещо ново липрозова или това което всички са призовали? Е, ще имаме ли собствено мнение или ще продължавам да се навеждаме накъдето духа вятъра? Ако все още има съмения вече 19 години вятъра духа от Брюксел, а не от Москва.

    23:33 29.10.2026

  • 29 наблюдател

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Сила":

    Това е защото си забравил оня с умно-красивите "мисли" и неадекватното кикотене.

    Коментиран от #30

    23:42 29.10.2026

  • 30 По гоуем

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "наблюдател":

    Навежфач от Радеффф нема е нема.

    23:48 29.10.2026

  • 31 Ей Заври си

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Врагове не ни трябват":

    Плашилото от з ад.

    23:49 29.10.2026

  • 32 Стига се занимава с Украйна

    0 0 Отговор
    Твоята работа е България.

    23:51 29.10.2026

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