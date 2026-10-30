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Шофьор ще съди АПИ заради пътя Провадия – Айтос
  Тема: Войната на пътя

Шофьор ще съди АПИ заради пътя Провадия – Айтос

30 Октомври, 2026 06:52, обновена 30 Октомври, 2026 06:54 749 6

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  • пътна инфраструктура-
  • щети по автомобил

Водачът твърди, че лошата настилка е причинила щети по автомобила му. Искът срещу пътната агенция все още не е публично потвърден като внесен

Шофьор ще съди АПИ заради пътя Провадия – Айтос - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шофьор възнамерява да заведе дело срещу Агенция „Пътна инфраструктура“ заради лошото състояние на републиканския път III-208 Провадия – Дъскотна – Айтос. По думите му състоянието на настилката е причинило щети по автомобила му.

Към момента не са публично потвърдени размерът на претендираното обезщетение, конкретното място на инцидента и дали исковата молба вече е внесена в съда. Затова намерението за съдебен иск следва да се разглежда като позиция на водача, а не като започнало съдебно производство.

Проблемният участък е част от Айтоския проход

Пътят Провадия – Дъскотна – Айтос е третокласен републикански път, който свързва Северна и Южна България. Трасето се използва интензивно, включително от тежкотоварни автомобили, а част от него преминава през Айтоския проход.

В парламентарни обсъждания състоянието на отсечката между село Ябълчево и Айтос е описвано като силно амортизирано. Посочени са „мрежовидни пукнатини, дупки и износване“, както и значителни деформации на пътното платно.

Проблемите по трасето са известни от години. През 2021 г. БНР съобщи, че по време на ремонтни работи между Добромир, Билка и Дропла на няколко места липсва асфалт, а движението е било затруднено. Тогава е предвиждана цялостна подмяна на настилката на 33 километра, както и ремонт на мостове и укрепване на съоръжения.

Какво следва

Ако шофьорът внесе иск, съдът ще трябва да прецени дали има пряка причинно-следствена връзка между състоянието на пътя и нанесените щети. За това обичайно са необходими документи за произшествието, снимки, фактури за ремонт и експертна оценка.

До произнасяне на съда твърденията за причинените вреди и отговорността на АПИ не могат да бъдат приемани като доказани. Отговорността на пътната агенция би могла да бъде обсъждана само ако бъде установено, че пътят не е поддържан или сигнализиран по начин, който е създал опасност за движението.

Източници: old-news.bnr.bg


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    6 0 Отговор
    Дааа това е все едно да съдиш проститутка че ти е взела парите докато си бил пиян и палав.! Мисия невъзможна..

    06:58 30.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Карал ли си по този път

    4 0 Отговор
    Ако този човек не е единствен а станат сто или хиляда жалби вярвай,че АПИ ще се стреснат

    07:05 30.10.2026

  • 4 МИЗЕРИЯ ПЪЪЛНО. НО Е ДЕМОКРАТИЧНО

    2 0 Отговор
    НАСКОРО ЛЕКО ПОЗАКЪРПИХА ВРЪЗКАТА СТ ЗАГОРА МГ. ТРАКИЯ И ТРЕТИ МЕСЕЦ НЯМАТ ПАРИ ЗА БОЯ НА МАРКИРОВКАТА КОЯТО НАПЪЪЪЪЛНО ЛИПСВА А ПЪТЯ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НАТОВАРЕН.....БЕЗДУШИЕ БЕЗХАБЕРИЕ БЕЗОТГОВОРНОСТ........И ТОЯ КМЕТ ТАМ Е ТРЕТИ ЛИ ЧЕТВЪРТИ МАНДАТ ?!!! ЯВНО КОРУПЦИЯТА ГО ИЗБИРА СЪЩАТА КОЯТО Е ОТКРАДНАЛА И БОЯТА ЗА МАРКИРОВКА...

    07:08 30.10.2026

  • 5 Тити

    3 0 Отговор
    Дават пари за камери и маркировка а пътища няма а и ти искат пари за тях

    07:10 30.10.2026

  • 6 на село

    1 0 Отговор
    Дъскотна драскотина.

    07:15 30.10.2026

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