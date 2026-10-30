Шофьор ще съди АПИ заради пътя Провадия – Айтос

Шофьор възнамерява да заведе дело срещу Агенция „Пътна инфраструктура“ заради лошото състояние на републиканския път III-208 Провадия – Дъскотна – Айтос. По думите му състоянието на настилката е причинило щети по автомобила му.

Към момента не са публично потвърдени размерът на претендираното обезщетение, конкретното място на инцидента и дали исковата молба вече е внесена в съда. Затова намерението за съдебен иск следва да се разглежда като позиция на водача, а не като започнало съдебно производство.

Проблемният участък е част от Айтоския проход

Пътят Провадия – Дъскотна – Айтос е третокласен републикански път, който свързва Северна и Южна България. Трасето се използва интензивно, включително от тежкотоварни автомобили, а част от него преминава през Айтоския проход.

В парламентарни обсъждания състоянието на отсечката между село Ябълчево и Айтос е описвано като силно амортизирано. Посочени са „мрежовидни пукнатини, дупки и износване“, както и значителни деформации на пътното платно.

Проблемите по трасето са известни от години. През 2021 г. БНР съобщи, че по време на ремонтни работи между Добромир, Билка и Дропла на няколко места липсва асфалт, а движението е било затруднено. Тогава е предвиждана цялостна подмяна на настилката на 33 километра, както и ремонт на мостове и укрепване на съоръжения.

Какво следва

Ако шофьорът внесе иск, съдът ще трябва да прецени дали има пряка причинно-следствена връзка между състоянието на пътя и нанесените щети. За това обичайно са необходими документи за произшествието, снимки, фактури за ремонт и експертна оценка.

До произнасяне на съда твърденията за причинените вреди и отговорността на АПИ не могат да бъдат приемани като доказани. Отговорността на пътната агенция би могла да бъде обсъждана само ако бъде установено, че пътят не е поддържан или сигнализиран по начин, който е създал опасност за движението.

Източници: old-news.bnr.bg