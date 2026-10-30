Новини
България »
Стара Загора »
КНСБ иска преразглеждане на въглеродните квоти
  Тема: Енергийна трансформация

КНСБ иска преразглеждане на въглеродните квоти

30 Октомври, 2026 07:49 798 5

  • кнсб-
  • марица-изток-
  • въглеродни квоти-
  • eu ets-
  • енергетика

Синдикатите в „Марица-изток“ настояват за национална позиция и специални механизми за въглищните мощности

КНСБ иска преразглеждане на въглеродните квоти - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Синдикалните организации на КНСБ в комплекс „Марица-изток“ настояват България да изработи единна национална позиция за преразглеждане на европейската Система за търговия с емисии (EU ETS). Призивът е адресиран до президента Илияна Йотова и министър-председателя Румен Радев.

Повод за искането е и поскъпването на въглеродните квоти. По данни на синдикатите цената им е достигнала 88,36 евро за тон въглероден диоксид, което представлява увеличение от около 17,2% от началото на годината. Според КНСБ това оскъпяване затруднява икономическата дейност на въглищните централи.

„Настояваме за изработването на единна национална позиция на България за преразглеждане на Системата за търговия с емисии на Европейския съюз“, се посочва в призива на синдикалните организации. Те искат промяна в механизма за ценообразуване на квотите, както и специални механизми и дерогации за въглищните мощности, които според тях са необходими за енергийната сигурност.

Като аргумент синдикатите посочват ролята на комплекса за заетостта и поминъка в региона. Според тях „Марица-изток“ осигурява производствен капацитет и възможност за реакция при аварии, ниско производство от възобновяеми източници и кризи на енергийните пазари. Използването на местни лигнитни въглища, по оценката на КНСБ, намалява зависимостта на страната от вносни горива.

Синдикатите посочват спад в икономиката на района

В призива са цитирани данни на Евростат, според които реалният брутен вътрешен продукт на Югоизточния район е намалял с 20,5% между 2019 и 2024 г. За същия период икономиката на Европейския съюз е нараснала с 5,6%. КНСБ определя разликата като показател за икономическите последици от прехода в регионите, зависими от въглищната енергетика.

Организацията настоява президентът да подкрепи постигането на национален консенсус, а министър-председателят да възложи изработването на позиция с участието на държавните институции, енергийните предприятия, синдикатите, работодателите и експертната общност.

Според КНСБ Министерството на енергетиката трябва да подготви експертна обосновка с количествени оценки на разходите, рисковете и последиците от различните сценарии. Синдикатите призовават още България да търси координация с други държави от ЕС, които са заинтересовани от промени в системата.

Миньорите са против структурните реформи

Синдикатите настояват темпът на намаляване на въглищната енергетика да бъде съобразен с наличието на заместващи мощности, които да гарантират сигурността на електроснабдяването.

В началото на септември председателят на Фирмената синдикална организация „Подкрепа“ в „Мини Марица-изток“ Бисер Бинев и председателят на Дружествената синдикална организация на КНСБ Георги Господинов обявиха, че миньорите са против предлаганите от Министерството на енергетиката структурни реформи и преструктуриране в сектора.

Сега синдикалните организации поставят въпроса за европейската система за търговия с емисии в центъра на исканията си и настояват държавата да представи обща позиция, подкрепена с конкретни разчети за отражението върху енергетиката и региона.

Източници: bta.bg, bnrnews.bg


Стара Загора / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наште гюровци

    1 1 Отговор
    Още не са се сетили да искат от въглеродните квоти да се спадне усвояването им от горите. България има вековни гори и планини. От къде на къде ще ни сравняват с Нидерландия примерно.

    Коментиран от #4

    08:09 30.10.2026

  • 2 Леле - леле ! 🤔

    1 0 Отговор
    Американските собственици на отровните ТЕЦове у нас продължават да използват КНСБ и Подкрепа за номерата си .

    Коментиран от #5

    08:50 30.10.2026

  • 3 българина

    3 0 Отговор
    всеки бизнес и вече гражданин иска обратно на това което прави ЕС и ЕК, ако това не е показателно, че или ще излезем или ще трябва да се реформира изоснови както беше замислен. Ес излезе друга булка след сватбата, уж беше дашна, пък се оказа крива и несговорчива

    08:53 30.10.2026

  • 4 И кво ?

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Наште гюровци":

    " Вековните гори и планини " с какво помагат на българските деца и хора от от градчетата и селата край ТЕЦовете , които са със завишени дихателни заболявания ?

    08:59 30.10.2026

  • 5 Милен

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Леле - леле ! 🤔":

    И кои са тези ,, американски собственици на ТЕЦове" дето използват синдикатите за нещо си?

    09:29 30.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове