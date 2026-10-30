КНСБ иска преразглеждане на въглеродните квоти

Синдикалните организации на КНСБ в комплекс „Марица-изток“ настояват България да изработи единна национална позиция за преразглеждане на европейската Система за търговия с емисии (EU ETS). Призивът е адресиран до президента Илияна Йотова и министър-председателя Румен Радев.

Повод за искането е и поскъпването на въглеродните квоти. По данни на синдикатите цената им е достигнала 88,36 евро за тон въглероден диоксид, което представлява увеличение от около 17,2% от началото на годината. Според КНСБ това оскъпяване затруднява икономическата дейност на въглищните централи.

„Настояваме за изработването на единна национална позиция на България за преразглеждане на Системата за търговия с емисии на Европейския съюз“, се посочва в призива на синдикалните организации. Те искат промяна в механизма за ценообразуване на квотите, както и специални механизми и дерогации за въглищните мощности, които според тях са необходими за енергийната сигурност.

Като аргумент синдикатите посочват ролята на комплекса за заетостта и поминъка в региона. Според тях „Марица-изток“ осигурява производствен капацитет и възможност за реакция при аварии, ниско производство от възобновяеми източници и кризи на енергийните пазари. Използването на местни лигнитни въглища, по оценката на КНСБ, намалява зависимостта на страната от вносни горива.

Синдикатите посочват спад в икономиката на района

В призива са цитирани данни на Евростат, според които реалният брутен вътрешен продукт на Югоизточния район е намалял с 20,5% между 2019 и 2024 г. За същия период икономиката на Европейския съюз е нараснала с 5,6%. КНСБ определя разликата като показател за икономическите последици от прехода в регионите, зависими от въглищната енергетика.

Организацията настоява президентът да подкрепи постигането на национален консенсус, а министър-председателят да възложи изработването на позиция с участието на държавните институции, енергийните предприятия, синдикатите, работодателите и експертната общност.

Според КНСБ Министерството на енергетиката трябва да подготви експертна обосновка с количествени оценки на разходите, рисковете и последиците от различните сценарии. Синдикатите призовават още България да търси координация с други държави от ЕС, които са заинтересовани от промени в системата.

Миньорите са против структурните реформи

Синдикатите настояват темпът на намаляване на въглищната енергетика да бъде съобразен с наличието на заместващи мощности, които да гарантират сигурността на електроснабдяването.

В началото на септември председателят на Фирмената синдикална организация „Подкрепа“ в „Мини Марица-изток“ Бисер Бинев и председателят на Дружествената синдикална организация на КНСБ Георги Господинов обявиха, че миньорите са против предлаганите от Министерството на енергетиката структурни реформи и преструктуриране в сектора.

Сега синдикалните организации поставят въпроса за европейската система за търговия с емисии в центъра на исканията си и настояват държавата да представи обща позиция, подкрепена с конкретни разчети за отражението върху енергетиката и региона.

Източници: bta.bg, bnrnews.bg