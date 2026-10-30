КНСБ иска преразглеждане на въглеродните квоти

Синдикалните организации на КНСБ в комплекс „Марица-изток“ настояват България да изработи единна национална позиция за преразглеждане на европейската Система за търговия с емисии (EU ETS). Призивът е адресиран до президента Илияна Йотова и министър-председателя Румен Радев.
Повод за искането е и поскъпването на въглеродните квоти. По данни на синдикатите цената им е достигнала 88,36 евро за тон въглероден диоксид, което представлява увеличение от около 17,2% от началото на годината. Според КНСБ това оскъпяване затруднява икономическата дейност на въглищните централи.
„Настояваме за изработването на единна национална позиция на България за преразглеждане на Системата за търговия с емисии на Европейския съюз“, се посочва в призива на синдикалните организации. Те искат промяна в механизма за ценообразуване на квотите, както и специални механизми и дерогации за въглищните мощности, които според тях са необходими за енергийната сигурност.
Като аргумент синдикатите посочват ролята на комплекса за заетостта и поминъка в региона. Според тях „Марица-изток“ осигурява производствен капацитет и възможност за реакция при аварии, ниско производство от възобновяеми източници и кризи на енергийните пазари. Използването на местни лигнитни въглища, по оценката на КНСБ, намалява зависимостта на страната от вносни горива.
Синдикатите посочват спад в икономиката на района
В призива са цитирани данни на Евростат, според които реалният брутен вътрешен продукт на Югоизточния район е намалял с 20,5% между 2019 и 2024 г. За същия период икономиката на Европейския съюз е нараснала с 5,6%. КНСБ определя разликата като показател за икономическите последици от прехода в регионите, зависими от въглищната енергетика.
Организацията настоява президентът да подкрепи постигането на национален консенсус, а министър-председателят да възложи изработването на позиция с участието на държавните институции, енергийните предприятия, синдикатите, работодателите и експертната общност.
Според КНСБ Министерството на енергетиката трябва да подготви експертна обосновка с количествени оценки на разходите, рисковете и последиците от различните сценарии. Синдикатите призовават още България да търси координация с други държави от ЕС, които са заинтересовани от промени в системата.
Миньорите са против структурните реформи
Синдикатите настояват темпът на намаляване на въглищната енергетика да бъде съобразен с наличието на заместващи мощности, които да гарантират сигурността на електроснабдяването.
В началото на септември председателят на Фирмената синдикална организация „Подкрепа“ в „Мини Марица-изток“ Бисер Бинев и председателят на Дружествената синдикална организация на КНСБ Георги Господинов обявиха, че миньорите са против предлаганите от Министерството на енергетиката структурни реформи и преструктуриране в сектора.
Сега синдикалните организации поставят въпроса за европейската система за търговия с емисии в центъра на исканията си и настояват държавата да представи обща позиция, подкрепена с конкретни разчети за отражението върху енергетиката и региона.
Източници: bta.bg, bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наште гюровци
Коментиран от #4
08:09 30.10.2026
2 Леле - леле ! 🤔
Коментиран от #5
08:50 30.10.2026
3 българина
08:53 30.10.2026
4 И кво ?
До коментар #1 от "Наште гюровци":" Вековните гори и планини " с какво помагат на българските деца и хора от от градчетата и селата край ТЕЦовете , които са със завишени дихателни заболявания ?
08:59 30.10.2026
5 Милен
До коментар #2 от "Леле - леле ! 🤔":И кои са тези ,, американски собственици на ТЕЦове" дето използват синдикатите за нещо си?
09:29 30.10.2026