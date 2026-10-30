Два сигнала за завирявания в София след нощния дъжд

Два сигнала за завирявания са подадени в София след дъждовете през нощта. Аварийни екипи на Столичната община работят по тях, съобщиха от общината пред Нова телевизия.
Общо осем екипа са в готовност за реакция заради валежите. Към момента градският транспорт се движи по обичайните си маршрути, без съобщени промени в организацията на движението.„Общо 8 екипа са в готовност за реакция заради дъждовете през нощта.“
Сигналите са за завирявания в столицата, като по наличните данни няма информация за спиране на обществения транспорт. Аварийните екипи продължават работа по подадените сигнали.
Източници: novini.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мюмюн
Коментиран от #5
08:20 30.10.2026
2 Симо
08:31 30.10.2026
3 без име
08:36 30.10.2026
4 завирявания означава
2. Некадърно поставени отводнителни шахти, но парите усвоени.
3. ЛИПСА на всякакви отводнителни шахти, но парите усвоени.
Коментиран от #11
08:37 30.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Където
08:38 30.10.2026
8 Васко ДС-то
08:38 30.10.2026
9 надарена кака
08:40 30.10.2026
10 Трол
08:41 30.10.2026
11 Додо
До коментар #4 от "завирявания означава":Ясно !
Парите усвоени , а проблемите... дъждът ще ги отмие,освен ако не се завирят и започнат да се завират в очите на потърпевшите.
Тогава ? Тогава идва специалната бригада по раз завиряването ... и така до следващия дъжд.
Коментиран от #18
08:43 30.10.2026
12 Факти
08:49 30.10.2026
13 578665764
08:50 30.10.2026
14 Да го
08:54 30.10.2026
15 Гост
Коментиран от #22
08:56 30.10.2026
16 665
08:57 30.10.2026
17 ИСКЪРА
08:58 30.10.2026
18 без име
До коментар #11 от "Додо":но пък снегът винаги ни изненадва, с екипи или без
08:59 30.10.2026
19 След
08:59 30.10.2026
20 РЕАЛИСТ
09:10 30.10.2026
21 Засрана !
09:18 30.10.2026
22 Да ! Но !
До коментар #15 от "Гост":Ще Го Остави !
Да Става !
Коментиран от #23
09:20 30.10.2026
23 Колкото По -Модерно Става !Толково Повеч
До коментар #22 от "Да ! Но !":Толково Повече !
Проблеми Създава !
09:21 30.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.