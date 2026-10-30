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Два сигнала за завирявания в София след нощния дъжд
  Тема: Трафик

Два сигнала за завирявания в София след нощния дъжд

30 Октомври, 2026 08:17 1 240 24

  • софия-
  • завирявания-
  • дъжд-
  • столична община-
  • градски транспорт

Аварийните екипи на Столичната община работят по сигналите. Осем екипа са в готовност, а градският транспорт се движи по обичайните си маршрути

Два сигнала за завирявания в София след нощния дъжд - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Два сигнала за завирявания са подадени в София след дъждовете през нощта. Аварийни екипи на Столичната община работят по тях, съобщиха от общината пред Нова телевизия.

Общо осем екипа са в готовност за реакция заради валежите. Към момента градският транспорт се движи по обичайните си маршрути, без съобщени промени в организацията на движението.

„Общо 8 екипа са в готовност за реакция заради дъждовете през нощта.“

Сигналите са за завирявания в столицата, като по наличните данни няма информация за спиране на обществения транспорт. Аварийните екипи продължават работа по подадените сигнали.

Източници: novini.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мюмюн

    26 0 Отговор
    чеша се по тиквата какво значи завирявания?

    Коментиран от #5

    08:20 30.10.2026

  • 2 Симо

    17 0 Отговор
    И аз силно съм притеснен, че вече не разбирам родния си език!! Така и не разбрах смисъла на статията с тази неизвестна за мен дума, завиряване!!!!

    08:31 30.10.2026

  • 3 без име

    8 0 Отговор
    След обилен дъжд София е един голям вир. Но тези екипи не се знае какво ще му правят.

    08:36 30.10.2026

  • 4 завирявания означава

    17 0 Отговор
    1. Непочистена канализация, но парите усвоени.
    2. Некадърно поставени отводнителни шахти, но парите усвоени.
    3. ЛИПСА на всякакви отводнителни шахти, но парите усвоени.

    Коментиран от #11

    08:37 30.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Където

    6 1 Отговор
    е текло пак ще тече !

    08:38 30.10.2026

  • 8 Васко ДС-то

    12 0 Отговор
    Заради Васко некадърника цяла София е заприличала на блато

    08:38 30.10.2026

  • 9 надарена кака

    8 0 Отговор
    Тази сутрин,като отивах на работа,си цопках по локвите. Намокриха ми се обувките.

    08:40 30.10.2026

  • 10 Трол

    9 0 Отговор
    Може да се пуснат каракуди в тези вирчета.

    08:41 30.10.2026

  • 11 Додо

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "завирявания означава":

    Ясно !
    Парите усвоени , а проблемите... дъждът ще ги отмие,освен ако не се завирят и започнат да се завират в очите на потърпевшите.
    Тогава ? Тогава идва специалната бригада по раз завиряването ... и така до следващия дъжд.

    Коментиран от #18

    08:43 30.10.2026

  • 12 Факти

    5 0 Отговор
    Да ви завирят анадолските ми

    08:49 30.10.2026

  • 13 578665764

    8 0 Отговор
    ха , ами щом се е завирило пуснете малко риба и го зарибете , бре !

    08:50 30.10.2026

  • 14 Да го

    2 0 Отговор
    завиря на бат Венци.

    08:54 30.10.2026

  • 15 Гост

    5 0 Отговор
    "завиряване" е когато пълниш голям вир с вода, нещо като "зарибяване". Тук няма да пълнят с вода или с риба, така че тук е обратното действие - "отводняване". Общината ще премахва вода, няма да пълни.

    Коментиран от #22

    08:56 30.10.2026

  • 16 665

    4 0 Отговор
    Завиряванията да се зарибят !

    08:57 30.10.2026

  • 17 ИСКЪРА

    2 0 Отговор
    ПРЕЛИВА :)

    08:58 30.10.2026

  • 18 без име

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Додо":

    но пък снегът винаги ни изненадва, с екипи или без

    08:59 30.10.2026

  • 19 След

    6 0 Отговор
    Завиряванията следва зарибяване и там сме на бял червей и варена царевица.

    08:59 30.10.2026

  • 20 РЕАЛИСТ

    4 1 Отговор
    Венци, снощен ли се, бе? Откъде я извади тази дума " завиряване

    09:10 30.10.2026

  • 21 Засрана !

    4 0 Отговор
    Провинция !

    09:18 30.10.2026

  • 22 Да ! Но !

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Гост":

    Ще Го Остави !

    Да Става !

    Коментиран от #23

    09:20 30.10.2026

  • 23 Колкото По -Модерно Става !Толково Повеч

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Да ! Но !":

    Толково Повече !

    Проблеми Създава !

    09:21 30.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

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