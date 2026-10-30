Два сигнала за завирявания в София след нощния дъжд

Два сигнала за завирявания са подадени в София след дъждовете през нощта. Аварийни екипи на Столичната община работят по тях, съобщиха от общината пред Нова телевизия.

Общо осем екипа са в готовност за реакция заради валежите. Към момента градският транспорт се движи по обичайните си маршрути, без съобщени промени в организацията на движението.

„Общо 8 екипа са в готовност за реакция заради дъждовете през нощта.“

Сигналите са за завирявания в столицата, като по наличните данни няма информация за спиране на обществения транспорт. Аварийните екипи продължават работа по подадените сигнали.

Източници: novini.bg