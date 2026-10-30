Няма замърсяване от потъналия кораб, но рискът остава

До момента няма отчетено замърсяване на морската вода след потъването на контейнеровоз, ударен от три дрона край нос Калиакра. Десетки контейнери с товари обаче продължават да плават в Черно море, а сред превозваните стоки има химикали, литиево-йонни батерии, киселини, хранителни продукти и други товари.
Басейнова дирекция извършва мониторинг на морските води по разпореждане на Министерството на околната среда и водите. Последните проби са взети от Дуранкулак, Шабла и Калиакра, както и от две точки в Южното Черноморие.„Към момента от началото на този мониторинг не отчитаме превишения по нито един от показателите, които сме заложили, а именно тежки метали, физико-химични елементи за качество и нефтопродукти“, заяви директорът на Басейнова дирекция Явор Димитров.
Изключение е пунктът в Созопол, където е установено превишение на амониев азот. По думите на Димитров то не може да бъде обвързано пряко с инцидентите.
Контейнерите могат да се движат на юг
Основното притеснение е свързано с възможното попадане на опасни вещества във водата. Моделирания, извършени от Морското училище във Варна, показват, че плаващите предмети следват основното течение от север на юг покрай българското Черноморие.
Не е сигурно, че контейнерите ще достигнат до брега. Риск съществува и ако потънат, тъй като морската вода може с времето да наруши целостта им и да доведе до изтичане на превозваните вещества.„Морската вода е силно корозионна и ако такъв контейнер потъне на дъното, се очаква след известно време той да корозира и да има някакви пропуски във водите“, каза Явор Димитров.
Басейнова дирекция следи и за евентуално замърсяване от горивото на потъналите плавателни съдове. Според Димитров, ако става дума за газьол, той се изпарява сравнително бързо и не се очаква сериозно замърсяване, като рискът зависи от количеството. До момента не е установен тънък филм от по-тежки горивни фракции по водната повърхност.
Пробите ще продължат и през следващите дни
Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури е предоставила плавателен съд за вземане на проби на разстояние до една морска миля от брега. При необходимост планът за наблюдение може да бъде разширен с нови пунктове и показатели.
Според моделирането на Националния институт по метеорология и хидрология при настоящата метеорологична обстановка няма опасност евентуален нефтен разлив да достигне българския бряг.
Окончателните резултати от последните проби се очакват най-рано на 2 ноември. Институциите са създали организация за реакция при евентуално замърсяване на българското крайбрежие.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Настопроценти
Коментиран от #9
08:43 30.10.2026
2 СТИГА
08:44 30.10.2026
3 Аре
Неговите украинци изтумбиха кораба!
08:45 30.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Устата
08:47 30.10.2026
6 Сбогом на туризма
Коментиран от #7
08:47 30.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 магура V-5
08:53 30.10.2026
9 Либерийците
До коментар #1 от "Настопроценти":Споко.Следващата седмица пращаме друг във морето Ви .
08:53 30.10.2026
10 Костя копейкин
08:53 30.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Радев
08:55 30.10.2026
13 Тия дни дърпаме тапите
08:57 30.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Няма опасност
09:17 30.10.2026
16 Хаха
09:29 30.10.2026