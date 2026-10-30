Няма замърсяване от потъналия кораб, но рискът остава

До момента няма отчетено замърсяване на морската вода след потъването на контейнеровоз, ударен от три дрона край нос Калиакра. Десетки контейнери с товари обаче продължават да плават в Черно море, а сред превозваните стоки има химикали, литиево-йонни батерии, киселини, хранителни продукти и други товари.

Басейнова дирекция извършва мониторинг на морските води по разпореждане на Министерството на околната среда и водите. Последните проби са взети от Дуранкулак, Шабла и Калиакра, както и от две точки в Южното Черноморие.

„Към момента от началото на този мониторинг не отчитаме превишения по нито един от показателите, които сме заложили, а именно тежки метали, физико-химични елементи за качество и нефтопродукти“, заяви директорът на Басейнова дирекция Явор Димитров.

Изключение е пунктът в Созопол, където е установено превишение на амониев азот. По думите на Димитров то не може да бъде обвързано пряко с инцидентите.

Контейнерите могат да се движат на юг

Основното притеснение е свързано с възможното попадане на опасни вещества във водата. Моделирания, извършени от Морското училище във Варна, показват, че плаващите предмети следват основното течение от север на юг покрай българското Черноморие.

Не е сигурно, че контейнерите ще достигнат до брега. Риск съществува и ако потънат, тъй като морската вода може с времето да наруши целостта им и да доведе до изтичане на превозваните вещества.

„Морската вода е силно корозионна и ако такъв контейнер потъне на дъното, се очаква след известно време той да корозира и да има някакви пропуски във водите“, каза Явор Димитров.

Басейнова дирекция следи и за евентуално замърсяване от горивото на потъналите плавателни съдове. Според Димитров, ако става дума за газьол, той се изпарява сравнително бързо и не се очаква сериозно замърсяване, като рискът зависи от количеството. До момента не е установен тънък филм от по-тежки горивни фракции по водната повърхност.

Пробите ще продължат и през следващите дни

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури е предоставила плавателен съд за вземане на проби на разстояние до една морска миля от брега. При необходимост планът за наблюдение може да бъде разширен с нови пунктове и показатели.

Според моделирането на Националния институт по метеорология и хидрология при настоящата метеорологична обстановка няма опасност евентуален нефтен разлив да достигне българския бряг.

Окончателните резултати от последните проби се очакват най-рано на 2 ноември. Институциите са създали организация за реакция при евентуално замърсяване на българското крайбрежие.

Източници: bntnews.bg