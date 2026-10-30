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Няма замърсяване от потъналия кораб, но рискът остава

Няма замърсяване от потъналия кораб, но рискът остава

30 Октомври, 2026 08:42 528 16

  • черно море-
  • контейнери-
  • замърсяване-
  • калиакра-
  • морска вода

Десетки контейнери с химикали, батерии и киселини плават в Черно море. Институциите продължават пробите по българското крайбрежие

Няма замърсяване от потъналия кораб, но рискът остава - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

До момента няма отчетено замърсяване на морската вода след потъването на контейнеровоз, ударен от три дрона край нос Калиакра. Десетки контейнери с товари обаче продължават да плават в Черно море, а сред превозваните стоки има химикали, литиево-йонни батерии, киселини, хранителни продукти и други товари.

Басейнова дирекция извършва мониторинг на морските води по разпореждане на Министерството на околната среда и водите. Последните проби са взети от Дуранкулак, Шабла и Калиакра, както и от две точки в Южното Черноморие.

„Към момента от началото на този мониторинг не отчитаме превишения по нито един от показателите, които сме заложили, а именно тежки метали, физико-химични елементи за качество и нефтопродукти“, заяви директорът на Басейнова дирекция Явор Димитров.

Изключение е пунктът в Созопол, където е установено превишение на амониев азот. По думите на Димитров то не може да бъде обвързано пряко с инцидентите.

Контейнерите могат да се движат на юг

Основното притеснение е свързано с възможното попадане на опасни вещества във водата. Моделирания, извършени от Морското училище във Варна, показват, че плаващите предмети следват основното течение от север на юг покрай българското Черноморие.

Не е сигурно, че контейнерите ще достигнат до брега. Риск съществува и ако потънат, тъй като морската вода може с времето да наруши целостта им и да доведе до изтичане на превозваните вещества.

„Морската вода е силно корозионна и ако такъв контейнер потъне на дъното, се очаква след известно време той да корозира и да има някакви пропуски във водите“, каза Явор Димитров.

Басейнова дирекция следи и за евентуално замърсяване от горивото на потъналите плавателни съдове. Според Димитров, ако става дума за газьол, той се изпарява сравнително бързо и не се очаква сериозно замърсяване, като рискът зависи от количеството. До момента не е установен тънък филм от по-тежки горивни фракции по водната повърхност.

Пробите ще продължат и през следващите дни

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури е предоставила плавателен съд за вземане на проби на разстояние до една морска миля от брега. При необходимост планът за наблюдение може да бъде разширен с нови пунктове и показатели.

Според моделирането на Националния институт по метеорология и хидрология при настоящата метеорологична обстановка няма опасност евентуален нефтен разлив да достигне българския бряг.

Окончателните резултати от последните проби се очакват най-рано на 2 ноември. Институциите са създали организация за реакция при евентуално замърсяване на българското крайбрежие.

Източници: bntnews.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Настопроценти

    0 1 Отговор
    Този кораб трябва да бъде изтеглен от морето ни!

    Коментиран от #9

    08:43 30.10.2026

  • 2 СТИГА

    4 1 Отговор
    ревахте, достатъчно сме з@..@.и пейзажа !

    08:44 30.10.2026

  • 3 Аре

    8 3 Отговор
    Сега Мирчев да заминава да чисти!
    Неговите украинци изтумбиха кораба!

    08:45 30.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Устата

    1 1 Отговор
    Нема водорасли водата е чиста, чувствам се като кола след автомивка.

    08:47 30.10.2026

  • 6 Сбогом на туризма

    8 0 Отговор
    по черноморието поне за десетилетие. Хотелиерите да се ориентират...

    Коментиран от #7

    08:47 30.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 магура V-5

    3 2 Отговор
    Много поздрави на българското черноморие.

    08:53 30.10.2026

  • 9 Либерийците

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Настопроценти":

    Споко.Следващата седмица пращаме друг във морето Ви .

    08:53 30.10.2026

  • 10 Костя копейкин

    3 0 Отговор
    В Тюленово чиста ли е водата?

    08:53 30.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Радев

    1 3 Отговор
    Наблюдаваме внимателно потъналите кораби, контейнери и приятелски дронове пт Русия. Къпете се спокойно.

    08:55 30.10.2026

  • 13 Тия дни дърпаме тапите

    1 0 Отговор
    да се източи водата .Ще се чисти дъното.

    08:57 30.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Няма опасност

    1 2 Отговор
    руският агресор да спре да ни цели.

    09:17 30.10.2026

  • 16 Хаха

    1 0 Отговор
    Ето какво казва Google: Показаният на изображението безпилотен апарат е украинско производство. Това е военноморският дрон-камикадзе Баракуда, който се използва от Въоръжените сили на Украйна за разузнавателни и бойни мисии, както и за удари срещу цели в Черно море. До тук с мита, че дрона е руски. Ами сега..... Крушарския и подобните му кога ще "привикват" укропосланичката...

    09:29 30.10.2026

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