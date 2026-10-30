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Жители на Мало Бучино заплашват блокада на АМ „Струма“
  Тема: Трафик

Жители на Мало Бучино заплашват блокада на АМ „Струма“

30 Октомври, 2026 09:04 749 4

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  • апи-
  • трафик

Хората настояват за шумозащитни съоръжения, които чакат повече от три години. От АПИ съобщават, че проектът още е на етап проектиране

Жители на Мало Бучино заплашват блокада на АМ „Струма“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Жители на Мало Бучино заплашват да блокират автомагистрала „Струма“ заради постоянния шум от автомобилите и тежкотоварния трафик. Те настояват да започне изграждането на шумозащитни съоръжения, за които твърдят, че чакат повече от три години.

По думите на хората проблемът се засилва при преминаването на тирове край тунела на магистралата. Те посочват, че шумът се усеща и в двете части на селото, а при затваряне на други пътни направления част от трафика се пренасочва към района.

„Ако не, сме склонни да затворим магистралата“, заяви жителят Михаил Тодоров.

Преди повече от четири години на място е извършена проверка на нивата на шума, която според представената информация е отчела превишени стойности. Кметът на Мало Бучино Весел Етугов заяви, че Агенция „Пътна инфраструктура“ е провела обществена поръчка за изграждането на шумозащитни съоръжения. По думите му има избран изпълнител, осигурено е финансиране, а поръчката не е била обжалвана.

През май местната власт е получила отговор, че разрешението за строеж се очаква да бъде издадено до края на годината. Към момента обаче такова разрешение няма.

Проектът остава на етап проектиране

В официален отговор АПИ съобщава, че техническият проект е приет със забележки. Те трябва да бъдат отстранени от фирмата изпълнител, след което е необходимо да приключат всички законови и административни процедури. Едва след това могат да започнат строителните дейности.

От пътната агенция уточняват, че временни мерки за ограничаване на шума не се предвиждат заради невъзможността да бъдат въведени.

Жителите на Мало Бучино заявяват, че ще дадат срок до края на годината да бъде издадено разрешението за строеж или да бъде изпратено възлагателно писмо и да започне реалната работа. При липса на действия те заплашват с блокада на автомагистрала „Струма“.

Източници: bntnews.bg


София / България
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  • 1 Макето

    2 1 Отговор
    Може ли да се закрие това АПИ и служителите му да изграждат съоръженията с труд от затвора? В полза на народа?

    09:11 30.10.2026

  • 2 Факти

    1 1 Отговор
    Пак ви се получи тафтологията “проекта е на етап проектиране”😂😂😂😂

    09:12 30.10.2026

  • 3 Що не идат до

    1 0 Отговор
    Зайчарника
    Щото така им е казано
    Отичат казармите двамата

    09:12 30.10.2026

  • 4 в кратце

    1 0 Отговор
    Мало Бучино е на голямо избучино.

    09:16 30.10.2026

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