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Кирил Петков коментира дебата между Гюров и Йотова
  Тема: Избори

Кирил Петков коментира дебата между Гюров и Йотова

30 Октомври, 2026 09:43 959 40

  • кирил петков-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • президентски избори-
  • предизборен дебат

Бившият премиер атакува позициите на кандидат-президента за Северна Македония, договора с „Боташ“ и войната в Украйна

Кирил Петков коментира дебата между Гюров и Йотова - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кирил Петков обвини Илияна Йотова, че е избрала „лъжата вместо истината“ по време на предизборния дебат с Андрей Гюров. Бившият министър-председател и бивш лидер на „Продължаваме промяната“ заяви, че тя не заслужава да заема президентския пост или друга властова позиция.

Дебатът между двамата кандидати се проведе по БНТ преди балотажа на 1 ноември. На първия тур Йотова получи 34,760% от гласовете, а Гюров – 31,953%.

Спорът за Северна Македония

Петков защити ролята на кабинета си за формулирането на френското предложение за Северна Македония. По думите му именно неговото правителство е превърнало ветото в решение, зад което е застанал Европейският съюз в подкрепа на българската позиция.

„На днешния дебат Илияна Йотова избра лъжата вместо истината“, написа Петков.

Той отхвърли и представянето на посещението на българската делегация в Северна Македония като част от преговорите по френското предложение. Според Петков визитата е била свързана с откриването на клуб на приятелството.

Договорът с „Боташ“ и газовите доставки

Сред основните му критики беше защитата на договора с турската компания „Боташ“. Петков твърди, че споразумението струва на българските граждани по 500 000 на ден. Той противопостави тази позиция на атаките срещу рамково споразумение, представено от Гюров, което според него не създава задължения за държавата.

В дебата Йотова определи сделката с „Боташ“ като спешна мярка след внезапното спиране на доставките от „Газпром“ по време на кабинета „Петков“ и „Василев“. Тя атакува Гюров за подписано в Киев споразумение, като заяви, че то поема ангажименти за ядрените реактори от „Белене“ и за участие в коалиция на желаещите.

Обвиненията за Държавна сигурност и помилванията

Петков свърза критиките си към Йотова и с нейния инициативен комитет. Той заяви, че в него има кадри на Държавна сигурност, че тя е работила срещу кандидатурата на Кристалина Георгиева за генерален секретар на ООН и че е познавала Любен Гоцев.

Бившият премиер постави под въпрос и помилванията, извършени по време на мандата на Йотова като вицепрезидент. Той заяви, че тя е помилвала петима наркотрафиканти. В самия дебат темата за помилванията също беше повдигната, включително заради случая с мъж, осъден доживот за двойно убийство.

Спорът за Украйна и предстоящият балотаж

Петков обвини Йотова, че плаши избирателите с твърдения за изпращане на български войници в Украйна. В дебата тя заяви категорично, че български войници няма да бъдат изпратени там нито преди, нито по време, нито след войната. Гюров също отхвърли подобни твърдения и посочи, че решенията на Народното събрание не предвиждат такова участие.

В заключение Петков заяви, че България заслужава президент, който „казва истината“, и изрази надежда мандатът на Йотова да приключи след балотажа на 1 ноември.

Източници: news.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    24 9 Отговор
    Кой беше тоя..... Дали пък не беше тоя простия ,както го нарече една негова депутатка....

    09:46 30.10.2026

  • 2 Роджър Мур 007 ⛷️

    25 8 Отговор
    След като излезе от политиката, не си никой, за да коментираш. Мнението ти има значение колкото и на ютюбер...

    Коментиран от #7, #38

    09:46 30.10.2026

  • 3 Киро по-добре да

    20 5 Отговор
    освави брадата по-голяма, белким нищо да не се чува като говори

    09:47 30.10.2026

  • 4 С Дебат !

    4 3 Отговор
    И Без Дебат !

    Той !

    Акъла Им Се Знае !

    Империя ?

    Или Демокрация !

    Изберете !

    Сами !

    09:48 30.10.2026

  • 5 Харвардски клоун

    17 7 Отговор
    А Кирил Петков избра войната вместо мира и спокойствието на хората, за да има печалба като управляващ холдинга „Дженерал Чери“ на спонсора на Андрей Гюров с украинските дронове

    09:49 30.10.2026

  • 6 Питане

    13 7 Отговор
    В качеството си на КАКЪВ коментира този неудачнинк ?

    09:49 30.10.2026

  • 7 Роджър Гюро

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "Роджър Мур 007 ⛷️":

    Па той и там беше никой.
    "Вижте да намерите чували с пари"/
    Толкова неостър та чак вдлъбнат.

    09:49 30.10.2026

  • 8 Някой

    14 7 Отговор
    Той да коментира информацията за основния спонсор на Гюров - фирмата, дето изнася дронове за Украйна, и факта, че самият Киро е шеф в тази фирма. И после ще очаквате Гюро да работи за мир?

    Коментиран от #33

    09:50 30.10.2026

  • 9 бай Иван

    14 4 Отговор
    Остава и Кандев да остави философски анализ на дебата?

    09:50 30.10.2026

  • 10 ставка

    3 7 Отговор
    Комундето размаза гюрука.
    Но и двамата НЕ заслужават подкрепа защото са един дол дренки.

    09:50 30.10.2026

  • 11 хехе

    13 3 Отговор
    Про100то вместо да ръси про100тии да каже върви ли алъшвериша като директор в украинскта фирма за дронове

    09:50 30.10.2026

  • 12 Тико

    14 3 Отговор
    Кирето е капацитет от калибъра на Кандев, Плевнелиев и Гюров 😀

    09:50 30.10.2026

  • 13 хумор , сатира и забава

    11 4 Отговор
    Хей , хей !!! Кики КОМЕНТИРА ?! Кики дава ОЦЕНКИ ?!!! Кики ,бе - наш Кики !!! Кирца , ама къде изчезна , бе ?! Липсваш ни , наистина ни липсваш - няма кой да весели цял народ с щуротиите , лъготиите , золумите и мал@умието си ! Я се прекфалифицирай на телевизионен клоун (като Зеленски) и току виж - и теб сме те избрали за Президент на следващи избори !

    Коментиран от #31

    09:50 30.10.2026

  • 14 Пич

    10 2 Отговор
    Е да видиш ти, аз като ти казвам, че не доказан малоумник не може да му затвориш устата...

    09:51 30.10.2026

  • 15 Тодар Колев експрес танго

    9 3 Отговор
    Де е Киро на кирия
    Следва подпис и печат
    Вместо дансинга килия
    Две напред едно назад

    09:52 30.10.2026

  • 16 Никси

    5 2 Отговор
    Я Пара-Петков с пици и кристали да не се обажда от Коневръза че е за Петърчка Гусла ,
    ЗДРАВЕЙТИ АЗ СЕ КАЗВАМ КИРЧУ НЕ ЩОТО НЕ СЕ КЪПЯ ЧЕСТО В БАНЯТА А ПРОСТО ЗАЩОТО ИМЕТО МИ Е ТАКОВА "КИРЧУ" !!!.

    Коментиран от #29

    09:52 30.10.2026

  • 17 Гост

    8 2 Отговор
    Киро, украинската певица Таисия Повалий пее на руски една много поучителна любовна песен: "ТИ ВЕЧЕ СИ БИВШ, А БИВШ ЗНАЧИ НИКОЙ"! /Ты уже бывший, а бывший значин никакой/!

    Коментиран от #27

    09:53 30.10.2026

  • 18 Гъбар съм и рибар съм

    2 4 Отговор
    Аз на първия тур
    гласувах за истинската опозиция.

    За двете Радеви проксита Йотова и Гюров няма да гласувам!

    Коментиран от #24

    09:53 30.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Браво, Кирил Петков!

    2 5 Отговор
    Кирил Петков поставя въпроси, които не бива да бъдат замитани под килима. Когато става дума за договори за милиони, национална сигурност, отношенията ни с Европа и Русия и президентски помилвания, обществото има право на ясни и конкретни отговори. Не е достатъчно да се позоваваш на опит и авторитет – трябва да носиш отговорност за решенията си и да можеш да ги защитиш с факти. България има нужда от прозрачност, почтеност и ясна европейска посока, а не от политически внушения и удобни оправдания. Истината не е въпрос на партийна принадлежност, а на отговорност пред гражданите!

    09:59 30.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Лъжеца на България кирил петков

    7 0 Отговор
    обвинява друг в лъжи! Това ако не бе толкова трагично, щеше да е смешно много. Много са гнусни в ПП и ДБ. Лъжи и наглост! Не е имало такъв отпадък в България!

    09:59 30.10.2026

  • 23 Отвратен

    2 4 Отговор

    До коментар #19 от "загрижен":

    Айдее, троловете на червената номенклатура пак се активираха със старите заучени клевети.

    10:00 30.10.2026

  • 24 Ироничен

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Гъбар съм и рибар съм":

    И кой го интересува?

    10:01 30.10.2026

  • 25 Кирцата Петков

    4 2 Отговор
    МУМУРАНДУМ

    10:01 30.10.2026

  • 26 Мнение

    1 2 Отговор
    Престъпник до престъпника и компрадор до компрадора, мила моя майнольо???!!!

    ЗА КОЙ ТОЧНО ДА ГЛАСУВАМ???
    ЙОТОВА КОЯТО ИЗБРА ГЮРОВ ДА ПОДАРЯВА БЪЛГАРСКА ПАРА НА ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН, ИЛИ ЗА ВЪПРОСНИЯТ ГЮРОВ, КОЙТО ВЕРОЯТНО ИМА ЕДНОПОСОЧЕН БИЛЕТ ЗА НЯКОЙ ОСТРОВ (ДА БЯГА КОГАТО СЧУПИ ДЪРЖАВАТА, КАКТО ГОВОРЕХА ЧЕ ЩЕ ПРАВЯТ ОТ ППДБ)?!

    НАРОДЕ СЪБУЖДАЙ СЕ, ГОТВЯТ ТИ УКРО СЦЕНАРИЙ!!!

    10:01 30.10.2026

  • 27 Дрънкаш глупости!

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Гост":

    Когато нямаш аргументи по същество, започваш с песни и лични нападки. Само че политиката не е любовна раздяла, а отговорност за бъдещето на държавата. България не се нуждае от бивши и настоящи в нечия песен, а от разум, принципи и ясна посока.

    10:02 30.10.2026

  • 28 боклуци и двамата

    1 0 Отговор
    какво има да се коментират продажниците освен да се подкрепят? единия скри че има канадско гражданство а другия крие че има израелско … все един дол дренки

    10:02 30.10.2026

  • 29 Хахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Никси":

    Тиражираш на Шиши Магнитски заучените лъжи и клишета.

    Коментиран от #37

    10:03 30.10.2026

  • 30 Кочо

    3 0 Отговор
    Киро Умното е завършил в Харуърд! Смешник!

    10:03 30.10.2026

  • 31 Дрън-дрън-дрън

    1 4 Отговор

    До коментар #13 от "хумор , сатира и забава":

    Когато няма какво да кажеш по същество, остава да се подиграваш с човека. Кирил Петков може да бъде критикуван за конкретни решения и грешки – както всеки политик. Но личните обиди не са аргументи, а сравнението със Зеленски показва единствено колко трудно някои хора разграничават политиката от евтината пропаганда. Ако имаш факти – изложи ги. Ако имаш само подигравки – това не е критика, а липса на аргументи.

    Коментиран от #35

    10:04 30.10.2026

  • 32 Бай онзи

    2 0 Отговор
    Парапета е пътник,заради спирането на Газа от Русия и изгонването на 70 руски служители от посолството!!Ще го намерят някъде с продупчена празна тиква!

    10:05 30.10.2026

  • 33 Контрааргумент

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    От това, че човек произвежда или търгува с отбранителна техника, не следва, че подкрепя войната. Дроновете са част от отбраната на Украйна срещу руската агресия, а не доказателство, че някой не иска мир. Още по-абсурдно е да се прехвърлят бизнес отношенията на дарител върху политическите намерения на кандидат-президент. Ако има доказателства за зависимости – нека бъдат показани. Но да приравняваш подкрепата за украинската отбрана с желание за война е евтина манипулация. Мирът не се постига, като оставиш нападнатия без средства да се защитава!

    10:06 30.10.2026

  • 34 Чума

    3 0 Отговор
    Едно време е било престижно и полит коректно за вичко да се обвинява световният мпериализъм! Сега универсалният виновник за модерните нагаждачи е Русия!

    10:06 30.10.2026

  • 35 Ами изпълни това

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Дрън-дрън-дрън":

    вместо денонощно да разпространяваш лъжите и омразата на ПП и ДБ.

    10:06 30.10.2026

  • 36 КАКТО Е КАЗАЛ НАРОДА

    3 0 Отговор
    ПРО$ТО к и р о!

    10:06 30.10.2026

  • 37 Никси

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Хахаха":

    Молим , аз ТОТО отдавна не играя да следя Тиражи , Точно заради Шиши Магнитски ама нема ти кажем защо !!!.

    10:07 30.10.2026

  • 38 Анджо

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Роджър Мур 007 ⛷️":

    Ти некой ли си.

    Коментиран от #39

    10:09 30.10.2026

  • 39 Ами всеки с достойнство

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Анджо":

    не занимаващ се с лъжи като това мекотело, е някой!

    10:10 30.10.2026

  • 40 Софиянец

    1 0 Отговор
    Отпадък без необходимост трябва ли да има мнение?

    10:12 30.10.2026

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