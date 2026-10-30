Кирил Петков коментира дебата между Гюров и Йотова

Кирил Петков обвини Илияна Йотова, че е избрала „лъжата вместо истината“ по време на предизборния дебат с Андрей Гюров. Бившият министър-председател и бивш лидер на „Продължаваме промяната“ заяви, че тя не заслужава да заема президентския пост или друга властова позиция.
Дебатът между двамата кандидати се проведе по БНТ преди балотажа на 1 ноември. На първия тур Йотова получи 34,760% от гласовете, а Гюров – 31,953%.
Спорът за Северна Македония
Петков защити ролята на кабинета си за формулирането на френското предложение за Северна Македония. По думите му именно неговото правителство е превърнало ветото в решение, зад което е застанал Европейският съюз в подкрепа на българската позиция.
Той отхвърли и представянето на посещението на българската делегация в Северна Македония като част от преговорите по френското предложение. Според Петков визитата е била свързана с откриването на клуб на приятелството.
Договорът с „Боташ“ и газовите доставки
Сред основните му критики беше защитата на договора с турската компания „Боташ“. Петков твърди, че споразумението струва на българските граждани по 500 000 на ден. Той противопостави тази позиция на атаките срещу рамково споразумение, представено от Гюров, което според него не създава задължения за държавата.
В дебата Йотова определи сделката с „Боташ“ като спешна мярка след внезапното спиране на доставките от „Газпром“ по време на кабинета „Петков“ и „Василев“. Тя атакува Гюров за подписано в Киев споразумение, като заяви, че то поема ангажименти за ядрените реактори от „Белене“ и за участие в коалиция на желаещите.
Обвиненията за Държавна сигурност и помилванията
Петков свърза критиките си към Йотова и с нейния инициативен комитет. Той заяви, че в него има кадри на Държавна сигурност, че тя е работила срещу кандидатурата на Кристалина Георгиева за генерален секретар на ООН и че е познавала Любен Гоцев.
Бившият премиер постави под въпрос и помилванията, извършени по време на мандата на Йотова като вицепрезидент. Той заяви, че тя е помилвала петима наркотрафиканти. В самия дебат темата за помилванията също беше повдигната, включително заради случая с мъж, осъден доживот за двойно убийство.
Спорът за Украйна и предстоящият балотаж
Петков обвини Йотова, че плаши избирателите с твърдения за изпращане на български войници в Украйна. В дебата тя заяви категорично, че български войници няма да бъдат изпратени там нито преди, нито по време, нито след войната. Гюров също отхвърли подобни твърдения и посочи, че решенията на Народното събрание не предвиждат такова участие.
В заключение Петков заяви, че България заслужава президент, който „казва истината“, и изрази надежда мандатът на Йотова да приключи след балотажа на 1 ноември.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
09:46 30.10.2026
2 Роджър Мур 007 ⛷️
Коментиран от #7, #38
09:46 30.10.2026
3 Киро по-добре да
09:47 30.10.2026
4 С Дебат !
Той !
Акъла Им Се Знае !
Империя ?
Или Демокрация !
Изберете !
Сами !
09:48 30.10.2026
5 Харвардски клоун
09:49 30.10.2026
6 Питане
09:49 30.10.2026
7 Роджър Гюро
До коментар #2 от "Роджър Мур 007 ⛷️":Па той и там беше никой.
"Вижте да намерите чували с пари"/
Толкова неостър та чак вдлъбнат.
09:49 30.10.2026
8 Някой
Коментиран от #33
09:50 30.10.2026
9 бай Иван
09:50 30.10.2026
10 ставка
Но и двамата НЕ заслужават подкрепа защото са един дол дренки.
09:50 30.10.2026
11 хехе
09:50 30.10.2026
12 Тико
09:50 30.10.2026
13 хумор , сатира и забава
Коментиран от #31
09:50 30.10.2026
14 Пич
09:51 30.10.2026
15 Тодар Колев експрес танго
Следва подпис и печат
Вместо дансинга килия
Две напред едно назад
09:52 30.10.2026
16 Никси
ЗДРАВЕЙТИ АЗ СЕ КАЗВАМ КИРЧУ НЕ ЩОТО НЕ СЕ КЪПЯ ЧЕСТО В БАНЯТА А ПРОСТО ЗАЩОТО ИМЕТО МИ Е ТАКОВА "КИРЧУ" !!!.
Коментиран от #29
09:52 30.10.2026
17 Гост
Коментиран от #27
09:53 30.10.2026
18 Гъбар съм и рибар съм
гласувах за истинската опозиция.
За двете Радеви проксита Йотова и Гюров няма да гласувам!
Коментиран от #24
09:53 30.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Браво, Кирил Петков!
09:59 30.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Лъжеца на България кирил петков
09:59 30.10.2026
23 Отвратен
До коментар #19 от "загрижен":Айдее, троловете на червената номенклатура пак се активираха със старите заучени клевети.
10:00 30.10.2026
24 Ироничен
До коментар #18 от "Гъбар съм и рибар съм":И кой го интересува?
10:01 30.10.2026
25 Кирцата Петков
10:01 30.10.2026
26 Мнение
ЗА КОЙ ТОЧНО ДА ГЛАСУВАМ???
ЙОТОВА КОЯТО ИЗБРА ГЮРОВ ДА ПОДАРЯВА БЪЛГАРСКА ПАРА НА ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН, ИЛИ ЗА ВЪПРОСНИЯТ ГЮРОВ, КОЙТО ВЕРОЯТНО ИМА ЕДНОПОСОЧЕН БИЛЕТ ЗА НЯКОЙ ОСТРОВ (ДА БЯГА КОГАТО СЧУПИ ДЪРЖАВАТА, КАКТО ГОВОРЕХА ЧЕ ЩЕ ПРАВЯТ ОТ ППДБ)?!
НАРОДЕ СЪБУЖДАЙ СЕ, ГОТВЯТ ТИ УКРО СЦЕНАРИЙ!!!
10:01 30.10.2026
27 Дрънкаш глупости!
До коментар #17 от "Гост":Когато нямаш аргументи по същество, започваш с песни и лични нападки. Само че политиката не е любовна раздяла, а отговорност за бъдещето на държавата. България не се нуждае от бивши и настоящи в нечия песен, а от разум, принципи и ясна посока.
10:02 30.10.2026
28 боклуци и двамата
10:02 30.10.2026
29 Хахаха
До коментар #16 от "Никси":Тиражираш на Шиши Магнитски заучените лъжи и клишета.
Коментиран от #37
10:03 30.10.2026
30 Кочо
10:03 30.10.2026
31 Дрън-дрън-дрън
До коментар #13 от "хумор , сатира и забава":Когато няма какво да кажеш по същество, остава да се подиграваш с човека. Кирил Петков може да бъде критикуван за конкретни решения и грешки – както всеки политик. Но личните обиди не са аргументи, а сравнението със Зеленски показва единствено колко трудно някои хора разграничават политиката от евтината пропаганда. Ако имаш факти – изложи ги. Ако имаш само подигравки – това не е критика, а липса на аргументи.
Коментиран от #35
10:04 30.10.2026
32 Бай онзи
10:05 30.10.2026
33 Контрааргумент
До коментар #8 от "Някой":От това, че човек произвежда или търгува с отбранителна техника, не следва, че подкрепя войната. Дроновете са част от отбраната на Украйна срещу руската агресия, а не доказателство, че някой не иска мир. Още по-абсурдно е да се прехвърлят бизнес отношенията на дарител върху политическите намерения на кандидат-президент. Ако има доказателства за зависимости – нека бъдат показани. Но да приравняваш подкрепата за украинската отбрана с желание за война е евтина манипулация. Мирът не се постига, като оставиш нападнатия без средства да се защитава!
10:06 30.10.2026
34 Чума
10:06 30.10.2026
35 Ами изпълни това
До коментар #31 от "Дрън-дрън-дрън":вместо денонощно да разпространяваш лъжите и омразата на ПП и ДБ.
10:06 30.10.2026
36 КАКТО Е КАЗАЛ НАРОДА
10:06 30.10.2026
37 Никси
До коментар #29 от "Хахаха":Молим , аз ТОТО отдавна не играя да следя Тиражи , Точно заради Шиши Магнитски ама нема ти кажем защо !!!.
10:07 30.10.2026
38 Анджо
До коментар #2 от "Роджър Мур 007 ⛷️":Ти некой ли си.
Коментиран от #39
10:09 30.10.2026
39 Ами всеки с достойнство
До коментар #38 от "Анджо":не занимаващ се с лъжи като това мекотело, е някой!
10:10 30.10.2026
40 Софиянец
10:12 30.10.2026