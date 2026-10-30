Кирил Петков коментира дебата между Гюров и Йотова

Кирил Петков обвини Илияна Йотова, че е избрала „лъжата вместо истината“ по време на предизборния дебат с Андрей Гюров. Бившият министър-председател и бивш лидер на „Продължаваме промяната“ заяви, че тя не заслужава да заема президентския пост или друга властова позиция.

Дебатът между двамата кандидати се проведе по БНТ преди балотажа на 1 ноември. На първия тур Йотова получи 34,760% от гласовете, а Гюров – 31,953%.

Спорът за Северна Македония

Петков защити ролята на кабинета си за формулирането на френското предложение за Северна Македония. По думите му именно неговото правителство е превърнало ветото в решение, зад което е застанал Европейският съюз в подкрепа на българската позиция.

„На днешния дебат Илияна Йотова избра лъжата вместо истината“, написа Петков.

Той отхвърли и представянето на посещението на българската делегация в Северна Македония като част от преговорите по френското предложение. Според Петков визитата е била свързана с откриването на клуб на приятелството.

Договорът с „Боташ“ и газовите доставки

Сред основните му критики беше защитата на договора с турската компания „Боташ“. Петков твърди, че споразумението струва на българските граждани по 500 000 на ден. Той противопостави тази позиция на атаките срещу рамково споразумение, представено от Гюров, което според него не създава задължения за държавата.

В дебата Йотова определи сделката с „Боташ“ като спешна мярка след внезапното спиране на доставките от „Газпром“ по време на кабинета „Петков“ и „Василев“. Тя атакува Гюров за подписано в Киев споразумение, като заяви, че то поема ангажименти за ядрените реактори от „Белене“ и за участие в коалиция на желаещите.

Обвиненията за Държавна сигурност и помилванията

Петков свърза критиките си към Йотова и с нейния инициативен комитет. Той заяви, че в него има кадри на Държавна сигурност, че тя е работила срещу кандидатурата на Кристалина Георгиева за генерален секретар на ООН и че е познавала Любен Гоцев.

Бившият премиер постави под въпрос и помилванията, извършени по време на мандата на Йотова като вицепрезидент. Той заяви, че тя е помилвала петима наркотрафиканти. В самия дебат темата за помилванията също беше повдигната, включително заради случая с мъж, осъден доживот за двойно убийство.

Спорът за Украйна и предстоящият балотаж

Петков обвини Йотова, че плаши избирателите с твърдения за изпращане на български войници в Украйна. В дебата тя заяви категорично, че български войници няма да бъдат изпратени там нито преди, нито по време, нито след войната. Гюров също отхвърли подобни твърдения и посочи, че решенията на Народното събрание не предвиждат такова участие.

В заключение Петков заяви, че България заслужава президент, който „казва истината“, и изрази надежда мандатът на Йотова да приключи след балотажа на 1 ноември.

Източници: news.bg