Киселова: Първият тур показа партийния характер на вота

„Първи тур показа, че изборите са партийни“, заяви Наталия Киселова в предаването „Тази сутрин“ по bTV. Тя коментира дебата между Илияна Йотова и Андрей Гюров, проведен в ефира на Българската национална телевизия.
По думите на Киселова първият тур е показал мобилизация на левия и десния сектор в политическата система. Тя посочи, че две от основните парламентарни групи са останали пасивни, което според нея е откроило значението на препоръките към членовете и симпатизантите на партиите.
Киселова определи Илияна Йотова като по-подготвена по голяма част от въпросите. Според нея това се дължи и на по-дългото участие на Йотова в политиката. За Андрей Гюров тя каза, че е използвал по-малко думи и се е стремял да говори по-човешки. Киселова добави, че Йотова е показала добро познаване на Конституцията.
Тя очерта два основни избора пред гласоподавателите на втория тур. Единият е свързан с по-силна външнополитическа подкрепа за Украйна, а другият - с по-умерена позиция по конфликта. Другият критерий според Киселова е дали президентът ще се противопоставя на парламентарното мнозинство и правителството, или ще търси по-голямо сътрудничество.
Според Киселова на балотажа ще се включат избирателите на ГЕРБ и ДПС. Тя очаква избирателната активност да се повиши и заяви, че именно тези гласоподаватели ще определят кой ще бъде следващият президент.
Източници: novini.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Виж ми
08:58 30.10.2026
3 Жоржета стресираща
Прическата си мени
Но кумунистическия нрав..НЕ☝
08:59 30.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 лют пипер
09:00 30.10.2026
6 Европеец
До коментар #1 от "На Киселова Ловъра":Тая никаквица, не заслужава коментара ми......
09:02 30.10.2026
7 Веселяка
09:13 30.10.2026
8 И вторият тур също
09:16 30.10.2026
9 Ирония
09:20 30.10.2026
10 Ееей, Киселова,
09:21 30.10.2026
11 Смях в залата
09:23 30.10.2026
12 Рунгорак
09:23 30.10.2026
13 Прогресивна България -> Регресивна БГ
09:24 30.10.2026
14 Подозирам
09:25 30.10.2026
15 Шменти-капелли
09:25 30.10.2026
16 Истинота
Според нея техните избиратели могат да наклонят везните в полза на единия или другия кандидат.
09:27 30.10.2026
17 Посланието
Има и известен политически подтекст: партийните ръководства да не остават неутрални, а да дадат сигнал накъде да се насочат гласовете.
Само че има една ирония: когато започнеш толкова настойчиво да обясняваш колко са важни гласовете на ГЕРБ и ДПС, показваш колко зависим може да се окаже резултатът от тях.
Това е същината на нейното послание.
09:28 30.10.2026
18 Груба грешка
Сумата каква е
Няма да има за всички от вчерашните списъци
09:30 30.10.2026
19 Радеви вълнения
Тогава вече ще може да каже: „Ето на, сглобката се възроди!“
Само че има един малък детайл – гласовете на тези хора също са част от демократичния избор. Или демокрацията е хубава само когато гласуват за когото трябва?
Излиза, че преди още да са пуснати бюлетините, вече се подготвя обяснението кой е виновен за резултата.
Коментиран от #21
09:31 30.10.2026
20 и тази ли
09:35 30.10.2026
21 много повърхностен Анализ"
До коментар #19 от "Радеви вълнения":Сглобката беше видна преди и само участниците в нея не я признаваха ...за рпед такива както теб "демократи"...в неделя за г/ро михйалов и деби....ето кандьо
09:37 30.10.2026