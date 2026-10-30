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Киселова: Първият тур показа партийния характер на вота
  Тема: Избори

Киселова: Първият тур показа партийния характер на вота

30 Октомври, 2026 08:54 583 21

  • наталия киселова-
  • президентски избори-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • балотаж

Според нея избирателите на ГЕРБ и ДПС ще определят изхода от балотажа. Тя очерта и основните различия между двамата кандидати

Киселова: Първият тур показа партийния характер на вота - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Първи тур показа, че изборите са партийни“, заяви Наталия Киселова в предаването „Тази сутрин“ по bTV. Тя коментира дебата между Илияна Йотова и Андрей Гюров, проведен в ефира на Българската национална телевизия.

По думите на Киселова първият тур е показал мобилизация на левия и десния сектор в политическата система. Тя посочи, че две от основните парламентарни групи са останали пасивни, което според нея е откроило значението на препоръките към членовете и симпатизантите на партиите.

Киселова определи Илияна Йотова като по-подготвена по голяма част от въпросите. Според нея това се дължи и на по-дългото участие на Йотова в политиката. За Андрей Гюров тя каза, че е използвал по-малко думи и се е стремял да говори по-човешки. Киселова добави, че Йотова е показала добро познаване на Конституцията.

Тя очерта два основни избора пред гласоподавателите на втория тур. Единият е свързан с по-силна външнополитическа подкрепа за Украйна, а другият - с по-умерена позиция по конфликта. Другият критерий според Киселова е дали президентът ще се противопоставя на парламентарното мнозинство и правителството, или ще търси по-голямо сътрудничество.

Според Киселова на балотажа ще се включат избирателите на ГЕРБ и ДПС. Тя очаква избирателната активност да се повиши и заяви, че именно тези гласоподаватели ще определят кой ще бъде следващият президент.

Източници: novini.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Виж ми

    7 0 Отговор
    окото!

    08:58 30.10.2026

  • 3 Жоржета стресираща

    6 3 Отговор
    Дон йоца
    Прическата си мени
    Но кумунистическия нрав..НЕ☝

    08:59 30.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 лют пипер

    8 0 Отговор
    Г-жа Киселова има ли нещо общо със солната киселина?

    09:00 30.10.2026

  • 6 Европеец

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "На Киселова Ловъра":

    Тая никаквица, не заслужава коментара ми......

    09:02 30.10.2026

  • 7 Веселяка

    2 1 Отговор
    Аз гласувах за Волен само за майтапа 🤪 😆 😂 🤣

    09:13 30.10.2026

  • 8 И вторият тур също

    2 2 Отговор
    Все същият Радев планктон.

    09:16 30.10.2026

  • 9 Ирония

    1 1 Отговор
    Голямата интрига на балотажа май вече не е кой е по-добрият кандидат, ами ГЕРБ и ДПС кого ще подкрепят. Прогресивна България тръпне в очакване… Само да не вземат да гласуват „неправилно“. 😂

    09:20 30.10.2026

  • 10 Ееей, Киселова,

    4 0 Отговор
    Когато толкова се страхуваш ГЕРБ и ДПС да не подкрепят твоя опонент, явно проблемът не е в техните гласове, а в собствената ти увереност в победата. 😉

    09:21 30.10.2026

  • 11 Смях в залата

    2 2 Отговор
    Уж битката е за президент, пък „Прогресивна България“ май следи под лупа не Гюров и Кандев, а ГЕРБ и ДПС. Да не вземат случайно да объркат сценария! 😂

    09:23 30.10.2026

  • 12 Рунгорак

    2 2 Отговор
    Прогресивна България толкова се притеснява ГЕРБ и ДПС да не подкрепят Гюров, че човек ще си помисли, че не избори се провеждат, а проверка за лоялност.

    09:23 30.10.2026

  • 13 Прогресивна България -> Регресивна БГ

    1 3 Отговор
    Интересно нещо е демокрацията – всеки има право на глас, но някои много се притесняват, когато този глас може да отиде при Гюров.

    09:24 30.10.2026

  • 14 Подозирам

    1 3 Отговор
    Май най-големият кошмар на „Прогресивна България“ не е загубата на балотажа, а ГЕРБ и ДПС да вземат да подкрепят правилния за тях кандидат… или пък грешния.

    09:25 30.10.2026

  • 15 Шменти-капелли

    1 2 Отговор
    Излиза, че ГЕРБ и ДПС са лоши, когато подкрепят единия, и още по-лоши, ако подкрепят другия. Трудно е да угодиш на толкова принципна демокрация.

    09:25 30.10.2026

  • 16 Истинота

    2 0 Отговор
    ГЕРБ и ДПС държат ключа към балотажа.
    Според нея техните избиратели могат да наклонят везните в полза на единия или другия кандидат.

    09:27 30.10.2026

  • 17 Посланието

    2 0 Отговор
    Киселова не просто анализира дебата. Тя обръща специално внимание на ГЕРБ и ДПС, защото знае, че техните избиратели могат да решат балотажа.
    Има и известен политически подтекст: партийните ръководства да не остават неутрални, а да дадат сигнал накъде да се насочат гласовете.
    Само че има една ирония: когато започнеш толкова настойчиво да обясняваш колко са важни гласовете на ГЕРБ и ДПС, показваш колко зависим може да се окаже резултатът от тях.
    Това е същината на нейното послание.

    09:28 30.10.2026

  • 18 Груба грешка

    2 0 Отговор
    Тя се объркала
    Сумата каква е
    Няма да има за всички от вчерашните списъци

    09:30 30.10.2026

  • 19 Радеви вълнения

    1 1 Отговор
    Защо Румен Радев толкова настойчиво повтаря мантрата „Сглобката“? Може би защото се опитва предварително да подготви обяснението за един неудобен сценарий – ако избирателите на ГЕРБ и ДПС подкрепят Гюров.
    Тогава вече ще може да каже: „Ето на, сглобката се възроди!“
    Само че има един малък детайл – гласовете на тези хора също са част от демократичния избор. Или демокрацията е хубава само когато гласуват за когото трябва?
    Излиза, че преди още да са пуснати бюлетините, вече се подготвя обяснението кой е виновен за резултата.

    Коментиран от #21

    09:31 30.10.2026

  • 20 и тази ли

    2 0 Отговор
    пияница изпълзя да ръси мозък..скрийй се..ти се изложи много досега..........лельо продажна

    09:35 30.10.2026

  • 21 много повърхностен Анализ"

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Радеви вълнения":

    Сглобката беше видна преди и само участниците в нея не я признаваха ...за рпед такива както теб "демократи"...в неделя за г/ро михйалов и деби....ето кандьо

    09:37 30.10.2026

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