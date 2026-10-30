Киселова: Първият тур показа партийния характер на вота

„Първи тур показа, че изборите са партийни“, заяви Наталия Киселова в предаването „Тази сутрин“ по bTV. Тя коментира дебата между Илияна Йотова и Андрей Гюров, проведен в ефира на Българската национална телевизия.

По думите на Киселова първият тур е показал мобилизация на левия и десния сектор в политическата система. Тя посочи, че две от основните парламентарни групи са останали пасивни, което според нея е откроило значението на препоръките към членовете и симпатизантите на партиите.

Киселова определи Илияна Йотова като по-подготвена по голяма част от въпросите. Според нея това се дължи и на по-дългото участие на Йотова в политиката. За Андрей Гюров тя каза, че е използвал по-малко думи и се е стремял да говори по-човешки. Киселова добави, че Йотова е показала добро познаване на Конституцията.

Тя очерта два основни избора пред гласоподавателите на втория тур. Единият е свързан с по-силна външнополитическа подкрепа за Украйна, а другият - с по-умерена позиция по конфликта. Другият критерий според Киселова е дали президентът ще се противопоставя на парламентарното мнозинство и правителството, или ще търси по-голямо сътрудничество.

Според Киселова на балотажа ще се включат избирателите на ГЕРБ и ДПС. Тя очаква избирателната активност да се повиши и заяви, че именно тези гласоподаватели ще определят кой ще бъде следващият президент.

Източници: novini.bg