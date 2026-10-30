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Бабикян: Предпочитам избори като тези в САЩ
  Тема: Избори

Бабикян: Предпочитам избори като тези в САЩ

30 Октомври, 2026 09:40 640 6

  • арман бабикян-
  • президентски избори-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • политически дебат

Той определи дебата между Илияна Йотова и Андрей Гюров като недостатъчно насочен към избирателите и предупреди за рисковете пред България

Бабикян: Предпочитам избори като тези в САЩ - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Арман Бабикян заяви, че предпочита избори като тези в САЩ пред модел, при който „Путин и Медведев да се сменят, както се опитва да се направи при нас“. Той коментира телевизионния дебат между кандидатите за президент Илияна Йотова и Андрей Гюров, проведен преди балотажа на 1 ноември.

Според Бабикян и двамата кандидати са допуснали грешки, защото не са насочили достатъчно ясно посланията си към хората, които предстои да гласуват. По думите му в разговора са били разменени както верни, така и неверни тези, а в трудната ситуация за България избирателите очакват повече яснота и истина от политиците.

„Предпочитам избори като тези в САЩ, а не Путин и Медведев да се сменят, както се опитва да се направи при нас“, заяви Арман Бабикян.

Той посочи, че предизборната кампания не трябва да поставя стремежа към победа пред рисковете за страната. Според Бабикян темите за сигурността и за рисковата среда, в която се намира България, е трябвало да бъдат сред основните акценти в дебата.

Коментарът му беше направен след единствения телевизионен дебат между Йотова и Гюров преди втория тур. Нидал Алгафари заяви, че двамата кандидати са се справили със задачата си, но допълни, че развръзката ще зависи и от „скритата партийна подкрепа“. Според него изборът на президент не може да бъде отделен от подкрепата на няколко политически сили.

Илияна Йотова и Андрей Гюров достигнаха до балотажа след първия тур на 25 октомври. Решаващото гласуване е насрочено за 1 ноември.

Източници: novini.bg, btvnovinite.bg, bnt.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Питам

    13 1 Отговор
    Ще гласувате ли за президент - родолюбец, който се е скатал от военна служба ?

    Коментиран от #6

    09:44 30.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 даката

    9 0 Отговор
    Върви в Армения и там си живей добре.Марш.Нагледахме се на пошлите ви полит опити и безпочвено дърдорене.

    09:46 30.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 арменски нафталин

    4 0 Отговор
    Бабикян имал предпочитания ?! Искал бил да е като в САЩ ?! Не бил доволен ?! Абе , на кой му пука какво иска и какво мисли Бабикян ???!!! Май , на никого . Аз пък искам никога и по никаъв повод да му виждам фейса ди предпочитам да не слушам глупави брътвежи от още по глупави хора .

    10:02 30.10.2026

  • 6 Не е

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Питам":

    родолюбец,а укролюбец.

    10:08 30.10.2026

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