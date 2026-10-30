Бабикян: Предпочитам избори като тези в САЩ

Арман Бабикян заяви, че предпочита избори като тези в САЩ пред модел, при който „Путин и Медведев да се сменят, както се опитва да се направи при нас“. Той коментира телевизионния дебат между кандидатите за президент Илияна Йотова и Андрей Гюров, проведен преди балотажа на 1 ноември.

Според Бабикян и двамата кандидати са допуснали грешки, защото не са насочили достатъчно ясно посланията си към хората, които предстои да гласуват. По думите му в разговора са били разменени както верни, така и неверни тези, а в трудната ситуация за България избирателите очакват повече яснота и истина от политиците.

„Предпочитам избори като тези в САЩ, а не Путин и Медведев да се сменят, както се опитва да се направи при нас“, заяви Арман Бабикян.

Той посочи, че предизборната кампания не трябва да поставя стремежа към победа пред рисковете за страната. Според Бабикян темите за сигурността и за рисковата среда, в която се намира България, е трябвало да бъдат сред основните акценти в дебата.

Коментарът му беше направен след единствения телевизионен дебат между Йотова и Гюров преди втория тур. Нидал Алгафари заяви, че двамата кандидати са се справили със задачата си, но допълни, че развръзката ще зависи и от „скритата партийна подкрепа“. Според него изборът на президент не може да бъде отделен от подкрепата на няколко политически сили.

Илияна Йотова и Андрей Гюров достигнаха до балотажа след първия тур на 25 октомври. Решаващото гласуване е насрочено за 1 ноември.

Източници: novini.bg, btvnovinite.bg, bnt.bg